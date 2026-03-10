Enterprise AI im Realitätscheck: Hohe Erwartungen treffen auf operative Hürden

Unternehmen treiben den Einsatz von Enterprise AI mit hohen Erwartungen voran, stoßen in der Praxis jedoch häufig an operative Grenzen. Der Process Optimization Report 2026 zeigt eine deutliche Lücke zwischen strategischem Anspruch und tatsächlicher Umsetzungsreife – insbesondere beim Einsatz agentischer KI. Entscheidend für nachhaltigen Mehrwert ist dabei ein fundierter Prozesskontext, der KI erst befähigt, die reale Komplexität von Unternehmen wirksam zu verstehen und zu optimieren. Eine wirksame Verankerung von KI im Unternehmenskontext setzt belastbare Prozesse und ein tiefes Verständnis der operativen Realität voraus.
Celonis, globaler Marktführer im Bereich Process Intelligence, einer Schlüsseltechnologie für den erfolgreichen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen, stellt die Ergebnisse seines neuen Process Optimization Report 2026 vor [1]. Mit Blick auf den Einsatz agentischer KI im Unternehmenskontext offenbaren sie eine deutliche Diskrepanz zwischen strategischen Ambitionen und operativer Umsetzungsreife.
Für die jährliche Studie zur Prozessoptimierung hat Celonis weltweit über 1.600 Führungskräfte befragt, davon 327 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). Die Ergebnisse zeigen: Unternehmen weltweit verfolgen ihre KI-getriebenen Zukunftspläne mit Nachdruck. So wollen sich 85 % der befragten Organisationen (sowohl in DACH als auch international) innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre zu einem sogenannten »Agentic Enterprise« entwickeln – also zu einem Unternehmen, das KI-Agenten nutzt, um Produktivität und Innovation durch gezielte Automatisierung zu erhöhen. Gleichzeitig räumt jedoch eine Mehrheit ein, dass bestehende Prozesse sie in dieser Hinsicht ausbremsen. Auf internationaler Ebene teilen 76 % der Entscheider diese Ansicht, in der DACH-Region 68 %.
DACH-Region Spitzenreiter bei digitalen Zwillingen, Schlusslicht bei KI-Agenten
Bei der Nutzung agentischer KI hinkt die DACH-Region im internationalen Vergleich hinterher: Während in den USA fast jeder dritte Entscheider (30 %) angibt, KI-Agenten im Geschäftsalltag einzusetzen, sind es in der DACH-Region lediglich 17 %.
Beim Einsatz digitaler Zwillinge von Geschäftsprozessen hingegen führen hiesige Unternehmen das Feld an: 45 % der Entscheider geben an, die Technologie bereits einzusetzen, weitere 48 % planen die Einführung innerhalb der nächsten zwölf Monate. In den USA hingegen arbeiten erst 26 % mit digitalen Zwillingen. Damit ist die DACH-Region im internationalen Vergleich besonders gut aufgestellt, um KI-Agenten effektiv einzusetzen.
Prozesskontext als Voraussetzung für KI-Einsatz
Um autonom, flexibel und zielführend handeln zu können, benötigen KI-Agenten optimierte, KI-fähige Prozesse sowie Prozessdaten und operativen Kontext aus Process Intelligence. Ohne diese Grundlage fehlt der Technologie das Verständnis dafür, wie ein Unternehmen tatsächlich funktioniert und wo sich Abläufe konkret verbessern lassen. Acht von zehn Entscheidern in der DACH-Region wie auch international erwarten daher, dass KI ohne dieses Kontextverständnis keinen nachhaltigen Return on Investment (ROI) liefern wird.
Weitere zentrale Ergebnisse des Reports:
- Hohe Erwartungen:
Neun von zehn Unternehmen weltweit sowie in der DACH-Region nutzen bereits Multi-Agenten-Systeme oder evaluieren deren Einsatz, um komplexe Entscheidungsprozesse zu automatisieren.
- Fachwissen, Kontext und fehlende Abstimmung als größte Hürden:
International betrachtet liegen die größten Hürden bei der Einführung von KI in fehlendem Fachwissen (47 %) sowie in der Schwierigkeit, der Technologie ein belastbares Verständnis des Unternehmenskontexts zu vermitteln (45 %). Entscheider in der DACH-Region sehen in letzterem Punkt die größte Hürde (64 %), gefolgt von einer unzureichenden Abstimmung zwischen IT und Geschäftsbereichen (50 %).
- Silos behindern effektiven KI-Einsatz:
58 % der international befragten Verantwortlichen für Prozesse und Operations berichten von fehlender bereichsübergreifender Zusammenarbeit, in der DACH-Region sind es sogar zwei Drittel (67 %). Fragmentierte Arbeitsprozesse und Informationssilos verhindern die durchgängige Transparenz, die für den erfolgreichen Einsatz von Enterprise AI erforderlich ist.
- Wettbewerbsdruck als Treiber:
89 % der befragten Führungskräfte weltweit und 86 % in DACH sehen in KI den wichtigsten Hebel, um sich im Markt zu differenzieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Angesichts der Diskrepanz zwischen Anspruch und operativer Realität müssen Unternehmen bei der Implementierung von KI-Projekten über punktuelle und isolierte Automatisierungsvorhaben hinausgehen. Die Studienergebnisse machen deutlich, dass KI die komplexe Realität von Unternehmen nur dann erfassen kann, wenn sie auf Process Intelligence basiert und nicht nur einzelne, einfache Aufgaben ausführt. Process Intelligence liefert die »gemeinsame Sprache«, die es KI-Agenten ermöglicht, Prozesse über Abteilungen und Systeme hinweg zu verstehen, Reibungspunkte zu identifizieren und Maßnahmen umzusetzen, die tatsächlich messbare Geschäftsergebnisse erzielen.
»Während viele Entscheider den Einsatz agentischer KI entschlossen vorantreiben, fällt es derzeit noch schwer, diese Ambitionen in einen konkreten Return on Investment zu überführen«, sagt Carsten Thoma, President und Board Director bei Celonis. »Damit KI im Unternehmen tatsächlich wirksam wird, braucht es mehr als nur Daten. Entscheidend ist der operative Kontext. Mithilfe von Process Intelligence erhält KI ein einheitliches und umfassendes Verständnis dafür, wie ein Unternehmen tatsächlich arbeitet und wo sich Abläufe verbessern lassen. So wird aus ambitionierten Zielen kontinuierlicher, messbarer Mehrwert.«
[1] Die vollständigen Studienergebnisse sowie Informationen dazu, wie Unternehmen KI-fähige Prozesse aufbauen, bietet der Process Optimization Report 2026. Ergänzend stehen eine Executive Summary und spezifische Auswertungen für Führungskräfte aus IT, Supply Chain, Finance und Shared Services zur Verfügung
https://www.celonis.com/de/insights/reports/process-optimization
Die Studie wurde von Insight Avenue, einem unabhängigen Spezialisten für B2B- und Technologieforschung, durchgeführt. Insgesamt wurden 1.649 Interviews geführt, jeweils rund 320 pro Region (327 in DACH) sowie rund 400 pro Funktionsbereich. Die Befragung fand im Juni und Juli 2025 statt.
Befragt wurden Führungskräfte aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen US-Dollar aus verschiedenen Branchen.
Zusammensetzung der Stichprobe (der internationalen Erhebung):
Funktionsbereiche: Supply Chain: 25 %; Finance / Shared Services: 25 %; Prozesse / Operations: 25 %; IT / Digital: 25 %
Positionsebene: Vorstand / C-Level: 6 %; Vice-President-Ebene: 11 %; Bereichsleitung / Director: 33 %; Senior Manager: 50 %
Unternehmensumsatz: 500 Mio. bis 2 Mrd. US-Dollar: 15 %; 2 bis 10 Mrd. US-Dollar: 80 %; über 10 Mrd. US-Dollar: 5 %
Branchen: Industrie / Fertigung: 18 %; Banking: 15 %; Automobilindustrie: 13 %; Technologie / Software: 11 %; Handel: 9 %; Energie / Öl und Gas: 8 %; Konsumgüter (CPG / FMCG): 5 %; Gesundheitswesen: 4 %; Logistik: 4 %; Versicherungen: 4 %; Pharma / Life Sciences: 3 %; Öffentlicher Sektor: 3 %; Versorger: 2 %; Telekommunikation: 2 %
Regionen: DACH (Österreich, Deutschland, Schweiz): 20 %; APAC (Australien, Japan, Südkorea): 20 %; Europa (Frankreich, Spanien, UK): 20 %; Indien: 20 %; USA: 20 %
Länder: Deutschland: 12 %; Schweiz: 5 %; Österreich: 2 %; Australien: 9 %; Frankreich: 6 %; Indien: 20 %; Japan: 6 %; Südkorea: 6 %; Spanien: 4 %; Vereinigtes Königreich: 10 %; USA: 20 %
2352 Artikel zu „agent KI“
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Von sechs Stunden auf 60 Minuten: KI-Agent beschleunigt Analysearbeit
Daten zentral befragen: Eine Frage im Chat statt Suche in verstreuten Datensilos. Agenten erstellen automatische Analysen und Grafiken in Sekundenschnelle. Souveräne Infrastruktur bietet volle KI-Power und höchste Datensicherheit. Unternehmen horten enorme Datenmengen, doch ihr Potenzial bleibt oft ungenutzt. Informationen liegen in dutzenden Datenbanken und Anwendungen in unterschiedlichen Formaten vor. Studien von McKinsey und dem…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Vom Hype zum Impact: Warum Agentic Orchestration das Betriebssystem der KI-Ära ist
Unternehmen testen autonome KI‑Agenten mit großen Erwartungen – doch beim Schritt von der Demo zur produktiven Skalierung folgt oft die Ernüchterung. Der Grund liegt weniger in der Intelligenz der Modelle als in fehlender Kontrolle, Governance und Prozessverantwortung. Erst Agentic Orchestration macht KI vom faszinierenden Experiment zum belastbaren Motor für messbaren Business‑Impact. In den letzten…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?
Der Januar war ein harter Monat für Softwareaktien. Die Marktstimmung schwankte stark. Das hatte in vielen Fällen weniger mit den Fundamentaldaten zu tun als vielmehr mit einer einzigen Frage, die den Sektor bewegte: »Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?«. Eine aktuelle Analyse von William Blair verdeutlicht die Stimmung sehr gut: Der…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Können Firmen mit KI-Agenten Geld verdienen?
Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere KI-Agenten sind in den letzten Jahren zu einem zentralen Innovationstreiber in Unternehmen geworden. Doch während die technologischen Möglichkeiten rasant wachsen, bleibt die Frage nach der Monetarisierung dieser Lösungen offen: Können Firmen mit KI-Agenten tatsächlich Geld verdienen? Status Quo: Skepsis und erste Ansätze Laut der aktuellen Studie »Vertrauen in KI-Agenten« herrscht…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
So ticken KI-Agenten für Cybersicherheit wirklich
Immer mehr Security Operation Centers (SOC) setzen im Kampf gegen Hacker und Downtimes auf die Hilfe künstlicher Intelligenz. KI-Agenten, die wie SOC-Teams miteinander autonom kollaborieren, sind in diesem Zusammenhang die neueste Evolutionsstufe. Ontinue, der führende Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), wirft einen Blick unter die Haube solcher Multi-Agenten-Systeme. Multi-Agenten-Systeme (MAS), bestehend…
News | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die Agenten-Ökonomie: Der leise Übergang zur Super-KI
Während öffentlich noch über die Qualität von Chatbot-Antworten diskutiert wird, entsteht im Hintergrund eine neue KI-Infrastruktur: autonome, vernetzte Agenten, die nicht nur Inhalte erzeugen, sondern handeln. Der entscheidende Fortschritt Richtung Super-KI liegt nicht in besseren Texten, sondern in der Systemintegration handlungsfähiger KI. In Unternehmen wird KI vielfach noch als Effizienzwerkzeug verstanden. Man optimiert Prompts,…
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Strategien
Die Frage ist, worauf ein KI-Agent Zugriff hat
Die Series-C-Finanzierung zielt darauf ab, GitGuardian so zu skalieren, dass Unternehmen Maschinenidentitäten und Zugangsdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg governancefähig verwalten können, da autonome KI-Agenten und deren Zugangsdaten exponentiell zunehmen. Ein aktueller Fall mit dem KI-Agenten Moltbot zeigt, wie schnell und unkontrolliert Zugangsdaten entstehen und in öffentliche Repositories gelangen, was erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. GitGuardian reagiert…
News | Trends 2026 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Wo KI-Agenten für Verbraucher nützlich sind
https://de.statista.com/infografik/35700/unterstuetzung-durch-ki-agenten/?lid=qdudofbzcv53 Was Kunden erwarten – und wie Unternehmen reagieren sollten KI-Agenten, also Programme, die selbstständig Aufgaben umsetzen können, sind der nächste große Trend in der künstlichen Intelligenz. die Telekom MMS Studie zeigt: 43 % der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen bereits KI-Agenten oder können sich das vorstellen. 75 % der IT-Entscheider erwarten, dass ihre Kunden künftig…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Unternehmens-KI gewinnt an Bedeutung – Agentic AI rückt in den Fokus von CIOs
CIOs in Europa und dem Nahen Osten rechnen bei KI-Investitionen mit einer Rendite von bis zu 178 Prozent. Mit der zunehmenden Nutzung von Agentic AI werden weitere Effizienzgewinne erwartet. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten (57 Prozent) befindet sich in einer fortgeschrittenen oder späten Phase der KI-Einführung. Allerdings verfügen…
News | Trends 2026 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2026: Agenten, Spezialmodelle und hybride Strategien
2026 wird das Jahr, in dem KI in vielen Unternehmen erwachsen werden muss. Mit dem Ende der Experimentierphase rücken Fragen in den Mittelpunkt, die über den Erfolg ganzer Strategien entscheiden: Wie lässt sich KI verlässlich betreiben, wie bleibt sie bezahlbar – und wie verhindern Unternehmen neue Abhängigkeiten? Max Murakami, AI Platform Specialist Solution Architect bei…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Sicherer Umgang mit persönlichen KI‑Agenten
Gefahren, Risiken und konkrete Schutzmaßnahmen von persönlichen KI-Assistenten Persönliche KI‑Agenten entwickeln sich rasant – schneller als Vertrauen, Regulierung und Nutzerbewusstsein. Behörden, Sicherheitsforscher und IT‑Experten warnen deshalb vor realen Risiken, die über klassische IT‑Sicherheitsprobleme hinausgehen. Zentrale Gefahren Datenmissbrauch & Privatsphäre KI‑Agenten verarbeiten oft hochsensible Informationen (E‑Mails, Kalender, Dokumente, Passwörter). Cloud‑basierte Agenten können Daten weiterverarbeiten, speichern oder…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agentische KI skaliert schneller als Vertrauen, Verantwortung und Verbraucherbewusstsein
Da autonome KI-Agenten in den Handel eintreten, warnt ein Cybersicherheitsexperte die Verbraucher. Laut Miguel Fornes, Information Security Manager bei Surfshark, tritt die beispiellose Beschleunigung der agentischen KI nun in eine neue und potenziell riskante Phase ein: den agentischen Handel, oft als »agentisches Shopping› vermarktet. »Wir erleben den größten technologischen Krieg, den die Menschheit je gesehen…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an
Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran. Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
News | Trends 2026 | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…