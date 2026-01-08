CrowdStrike erzielt 100 % Erkennung und 100 % Schutz in den bislang anspruchsvollsten MITRE ATT&CK Enterprise Evaluations

CrowdStrike nahm an der ersten realistischen domänenübergreifenden Angriffssimulation von MITRE teil und erzielte perfekte Ergebnisse ohne »False Positives«.
CrowdStrike erzielte in den 2025 MITRE ATT&CK Enterprise Evaluations – den technisch anspruchsvollsten in der Geschichte des Programms – eine Erkennungsrate von 100 % und einen Schutz von 100 % ohne False Positives [1]. Durch die erste Cloud-Angriffsemulation von MITRE mit Angriffen, die sich über Identitäten, Endpunkte und die Cloud erstreckten, demonstrierte die einheitliche Falcon-Plattform den architektonischen Vorteil, der erforderlich ist, um moderne domänenübergreifende Bedrohungen zu stoppen.
»Dies waren die bislang anspruchsvollsten Evaluierungen von MITRE. Wir haben daran teilgenommen, um der Branche einen transparenten Einblick zu geben, welche Plattformen eine Architektur aufweisen, die das Stoppen realer Bedrohungen ermöglicht«, sagte Michael Sentonas, President von CrowdStrike. »Eine 100-prozentige Erkennung und einen 100-prozentigen Schutz ohne False Positives bei diesen hochkomplexen, domänenübergreifenden Angriffen zu erzielen, ist eine große Leistung. Die Ergebnisse zeigen die Leistungsfähigkeit der einheitlichen Falcon-Plattform: umfassender Schutz mit einer erstklassigen Analystenerfahrung, die Störungen und Komplexität eliminiert und gleichzeitig die Reaktion beschleunigt.«
Testen der einheitlichen Plattform-Fähigkeiten gegen reale, domänenübergreifende Angriffe
Die diesjährigen Evaluierungen von MITRE gingen über reine Endpoint-Techniken hinaus und bewerteten die tatsächlichen Fähigkeiten der Plattformen bei der Abwehr realer Angriffe, die sich über Identitäten, Endpunkte und Cloudumgebungen hinwegbewegen. Als führende einheitliche Sicherheitsplattform, die an den diesjährigen Evaluierungen teilnahm, erzielte CrowdStrike eine 100-prozentige Erkennungsrate und einen 100-prozentigen Schutz ohne False Positives über die gesamte Angriffssequenz hinweg.
In den bislang anspruchsvollsten Bewertungen setzte MITRE umfassende domänenübergreifende Techniken ein und testete damit nicht nur die Erkennungsleistung, sondern auch die Stärke der zugrunde liegenden Plattformarchitektur. Um diesen erweiterten Umfang umzusetzen, emulierte MITRE reale Angriffe der staatlich geförderten chinesischen Spionagegruppe MUSTANG PANDA und der eCrime-Gruppe SCATTERED SPIDER – zwei Angreifergruppen, die für ihre Raffinesse, ihre Tarnung und ihre Fähigkeit bekannt sind, Cloud-Umgebungen zu kompromittieren. Außerdem wurden neue Techniken für die Frühphase eingeführt, um zu beurteilen, ob eine Plattform Aktivitäten erkennen und eindämmen kann, bevor Angreifer sich einnisten oder sich lateral bewegen können.
Die Falcon-Plattform bot in jeder Phase vollständige Erkennung und Schutz und stoppte den Missbrauch von Anmeldedaten, laterale Bewegungen und die Ausnutzung der Cloud genauso, wie es in den Szenarien von MITRE getestet wurde – und demonstrierte damit die Leistungsfähigkeit einer einzigen, einheitlichen Plattform zur Abwehr moderner domänenübergreifender Angriffe.
[1] Die vollständigen Ergebnisse und weitere Informationen zu den Bewertungen finden Sie hier. https://www.crowdstrike.com/en-us/resources/reports/mitre-2025/
275 Artikel zu „CrowdStrike“
News | IT-Security | Produktmeldung | Whitepaper
CrowdStrike bietet ganzheitlichen Datenschutz für das KI-Zeitalter
Mit Falcon Data Protection wird der GenAI-Datenschutz auf lokale Anwendungen und laufende Cloud-Umgebungen ausgeweitet. Zudem wurden Innovationen vorgestellt, die herkömmliche Tools für Data Loss Prevention und Posture Management durch einen einheitlichen Echtzeitschutz für Endgeräte, Cloud, SaaS und GenAI ersetzen. CrowdStrike hat neue Falcon® Data Protection-Innovationen angekündigt. Diese bieten eine ganzheitliche Echtzeit-Sicherheit, die speziell für…
News | Trends Security | IT-Security | Services | Strategien
Nach dem Crowdstrike-Vorfall stellen Unternehmen ihre IT-Lieferketten um
Sechs Monate danach streben Organisationen digitale Resilienz durch mehr Diversität an. Fast ein Drittel (27 %) diversifiziert aktiv IT- und Dienstleistungsanbieter und 57 % erwägen dies. 42 % glauben, dass ein von ihnen genutzter Anbieter die Ursache für einen größeren Vorfall sein könnte. 10 % der Unternehmen sehen die übermäßige Abhängigkeit von Lösungen eines einzigen…
News | IT-Security | Produktmeldung
CrowdStrike hilft bei der Sicherung des End-to-End-KI-Ökosystems, das auf AWS aufbaut
Die erweiterte Integration bietet End-to-End-Transparenz und Schutz für KI-Innovationen, von LLMs bis hin zu Anwendungen, durch verbesserte Amazon SageMaker-Unterstützung, KI-Container-Scanning und AWS IAM Identity Center-Integration. Da Unternehmen ihre Innovationen in der Cloud und die Einführung von KI beschleunigen, ist die Sicherung von KI-Workloads und -Identitäten von entscheidender Bedeutung. Fehlkonfigurationen, Schwachstellen und identitätsbasierte Bedrohungen setzen…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Security | IT-Security
CrowdStrike-Ausfall markiert Wendepunkt für Software-Engineering
Der Vorfall sorgte in drei Viertel der Unternehmen für positive Veränderungen in mehreren Bereichen, trotz weitreichender Ausfälle. 86 % der Unternehmen erhöhen ihre Budgets für Softwareentwicklung, 86 % stellen als direkte Reaktion darauf neue Mitarbeiter ein. 83 % wollen ihre Software- und Dienstleistungsanbieter stärker diversifizieren, um zukünftige Risiken zu minimieren, während die Nutzung von Open…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Strategien
CrowdStrike: Folgen und Lehren des weltweiten IT-Ausfall für Unternehmen
– Fast die Hälfte der betroffenen Unternehmen musste zeitweise den Betrieb einstellen. – Mehrheit bessert Notfallpläne nach – und hält IT-Ausfälle für unvermeidbar. – BSI und Bitkom legen Ergebnisse einer gemeinsamen Unternehmensbefragung vor. Gestrichene Flüge, ausgefallene Server und PCs, Unternehmen, die ihre Beschäftigten nach Hause schicken mussten – vor zwei Monaten, am 19. Juli…
News | IT-Security | Tipps
Cyberkriminelle nutzen CrowdStrike-Outage
Nach der CrowdStrike-Panne vom 19. Juli 2024 entdeckten Akamai-Forscher mehr als 180 neu erstellte schädliche Domains. Diese gaben vor, Betroffenen bei der Navigation durch ihre IT-Ausfälle behilflich zu sein. Mit mehr als 20 Prozent des beobachteten Angriffsverkehrs gehörten gemeinnützige Organisationen und das Bildungswesen zu den am stärksten betroffenen Branchen. Der Sicherheitsexperte Akamai hat die am…
Lars Gommermann @CrowdStrike und Ceyhun Gerz von der Schmieder it-solutions live auf der it-sa 2023.
News | Veranstaltungen
CrowdStrike informiert: Neuigkeiten für Deutschland
Einmal im Quartal informiert Sie das CrowdStrike Team aus Deutschland über alle Entwicklungen, Produktveröffentlichungen & Veranstaltungen in Ihrer Region. Wir laden Sie herzlich zur nächsten Session unserer Webinarreihe »CrowdStrike informiert: Neuigkeiten für Deutschland« ein.
News | IT-Security | Produktmeldung
CrowdStrike und HCLTech geben globale strategische Partnerschaft bekannt, um die Transformation der Cybersicherheit in Großunternehmen voranzutreiben
Die MDR-Dienste von HCLTech nutzen jetzt die KI-native Falcon® XDR Plattform von CrowdStrike und bieten die Geschwindigkeit und das Fachwissen, das Kunden benötigen, um Sicherheitsverletzungen zu stoppen. CrowdStrike (Nasdaq: CRWD) und HCLTech (NSE: HCLTECH), weltweit führende Technologieunternehmen, gaben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Managed Detection and Response (MDR)-Lösungen…
Ingo Marienfeld & Jens Pälmer von CrowdStrike im Gespräch
mit Philipp Schiede, live auf der it-sa 2023.
Veranstaltungen
Webinarreihe – CrowdStrike informiert: Neuigkeiten für Deutschland
Wir laden Sie herzlich zur nächsten Runde unserer Webinarreihe »CrowdStrike informiert: Neuigkeiten für Deutschland« ein.
Mittwoch, 30. August 2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr.
News | Produktmeldung
CrowdStrike im Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms als Leader eingestuft
Zum dritten Mal in Folge wurde CrowdStrike im Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms als Leader eingestuft und bei »Vollständigkeit des Lösungsansatzes« am weitesten rechts positioniert. Das demonstriert das unermüdliche Engagement von CrowdStrike für unsere Kunden, welchen wir kontinuierlich Innovation, Schutz für Endgeräte und vieles mehr bieten. Möchten Sie mehr über einen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
Start in die Ära des Agentic SOC – Vom Analysten zum Kommandanten
Mit drei Innovationen will CrowdStrike Sicherheitsoperationen neu definieren: Falcon Agentic SOAR, die erweiterte Agentic Security Workforce und Falcon for XIoT. Im Zentrum steht eine strategische Idee – Sicherheit durch intelligente, autonome Agenten, die mit menschlichem Urteilsvermögen handeln und Cyberangriffe in Echtzeit stoppen.
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die immense Bedeutung der Daten: 9 Trends, die 2026 über den Erfolg von KI-Initiativen bestimmen
Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt ihrer Daten- und KI-Initiativen. Während Themen wie künstliche Intelligenz, Multi-Cloud oder Data Mesh weiterhin präsent sind, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Der tatsächliche Mehrwert entsteht weniger durch neue Technologien als durch belastbare Datenfundamente, klare Governance und konsequente Umsetzung. …
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Threat Report 2025 – Relevante SOC-Daten aus Deutschland und Schutzempfehlungen für IT-Entscheider
Controlware veröffentlicht mit dem Controlware Threat Report 2025 einen umfassenden Lagebericht zur aktuellen Cybersicherheitslage mit klarem Fokus auf Organisationen im DACH-Raum. Der Bericht basiert auf den Daten und Incident-Analysen aus dem unternehmenseigenen, ISO-27001-zertifizierten Security Operations Center (SOC) in Dietzenbach bei Frankfurt am Main und bietet Unternehmen und Behörden relevante und praxisnahe Daten und Empfehlungen zur…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2030 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
70 Prozent der gefragtesten Fähigkeiten bleiben trotz KI und Robotik relevant
Über die Hälfte aller Tätigkeiten (57 Prozent) ist technisch automatisierbar, aber Menschen sollen weiterhin an vielen Stellen unverzichtbar bleiben. Nachfrage nach »AI Fluency« hat sich in zwei Jahren versiebenfacht – sie gilt inzwischen als am schnellsten wachsende Fä Bis zu 2,9 Billionen Dollar wirtschaftlichen Wert könnten gezielte Qualifizierung von Arbeitskräften und neue Arbeitsabläufe bis 2030…
News | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
Microsoft 365-Schutz: Teams Protection stoppt Angriffe über kompromittierte Konten in Microsoft Teams
Hornetsecurity erweitert Microsoft 365-Schutz: Erkennt bösartige über Microsoft Teams geteilte URLs in Echtzeit. Gibt Administratoren volle Transparenz und ermöglicht sofortiges Eingreifen bei Bedrohungen. Hornetsecurity gibt die Weiterentwicklung von Teams Protection bekannt. Die Lösung basiert auf dem AI Cyber Assistant und ist Teil der Total Protection Suite für M365. Das Rollout neuer Funktionen ist eine…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Datenverfügbarkeit und Dateninfrastruktur entscheiden über KI-Erfolg
Große Unternehmen liegen beim Aufbau KI-fähiger Infrastrukturen vorn. NetApp, Experte für Intelligent Data Infrastructure, hat eine neue weltweite Studie von IDC zur KI-Reife in Unternehmen vorgestellt [1]. Die zweite jährliche Erhebung zeigt eine deutliche Veränderung in der unternehmerischen Herangehensweise an künstliche Intelligenz (KI): Um aktuelle sowie künftige KI-Modelle zu unterstützen, priorisieren die fortschrittlichsten Unternehmen…
News | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
»KI wird die bessere Spezies sein«: ChatGPT spricht aus, was Menschen nicht denken wollen
Mit »KI unzensiert – Die ChatGPT-Interviews« wagt Journalistin und Digitalexpertin Anitra Eggler ein radikales Experiment: Sie stellt dem mächtigsten Chatbot unserer Zeit die drängendsten Fragen unserer Zeit – und veröffentlicht die Antworten unzensiert. Was denkt eine KI über die Spezies, die sie programmiert hat, aber ihre Spam-Mails nicht erkennt? In sieben Interviews konfrontiert Eggler…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Zuverlässige Daten als Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung des EU AI Acts
Seit dem 2. Februar 2025 verbietet das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz (AI Act) den Einsatz von KI-Systemen, die als »inakzeptable Risiken« eingestuft werden. Organisationen, die gegen dieses Gesetz verstoßen, müssen mit hohen Strafen rechnen, die bis zu 7 % ihres weltweiten Jahresumsatzes oder 35 Millionen Euro betragen können. Die Einhaltung der Vorschriften erfordert keine Neuerfindung…