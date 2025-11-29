Retail-Tech-Index 2025: Investitionen in Retail-Tech verpuffen beim Kunden

Umfangreiche Auswertung von Online-Konversationen und Engagement sowie die Analyse von Stellenbeschreibung im Bereich Retail-Tech zeigt: Investitionen in Retail-Tech erzielen keine bis zu wenig Wirkung bei den Kunden.
Der europäische Einzelhandel befindet sich inmitten seiner größten technologischen Transformation seit Jahrzehnten: KI-Systeme, Edge-Computing, digitale Beschilderung und intelligente Ladeninfrastruktur sollen das Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden grundlegend neu definieren. Der Retail Tech Index 2025 von Sony offenbart jedoch, dass die Effekte dieser Transformation trotz hoher Investitionen für Kunden kaum spürbare Verbesserungen bringen.
Der Retail Tech Index 2025 von Sony stützt sich auf mehrere sich ergänzende Datensätze und öffentlich zugängliche Forschungsergebnisse und soll aufzeigen, wo die europäische Einzelhandelstechnologie – kurz: Retail-Tech – im Jahr 2025 tatsächlich steht. Hierfür hat Sony eine Social-Listening-Untersuchung durchgeführt und dabei 721.000 Online-Konversationen in sozialen Medien, Foren und anderen digitalen Kanälen zu Themen wie Display & Signage, Retail Media & InStore Engagement, KI/Daten/Analytik oder Kundenerfahrung und -reise analysiert. Ergänzt wurde dies durch eine eingehende Analyse von Stellenanzeigen im Einzelhandel hinsichtlich der Anforderungen an digitale Kompetenzen. Um die Entwicklungen in diesen Bereichen zu erfassen, wurden die Daten aus dem Beobachtungszeitraum von Januar bis einschließlich August 2025 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 verglichen. Im Fokus standen mit Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen sechs wichtige Einzelhandelsregionen.
Auf Grundlage dieser Untersuchung identifiziert der Index drei kritische Bereiche: fehlende Belege, dass Retail-Tech positive Effekte hat, fehlender Fokus auf Personal, das Retail-Tech im Griff hat und weiterentwickeln kann und mangelndes Vertrauen aller Beteiligten in KI-Prozesse. Das alles verhindert, dass die digitale Transformation im Einzelhandel messbare Ergebnisse liefert.
Zeigen, dass Retail-Tech positive Effekte hat – Kunden wollen Belege, keine Versprechungen
Der Online-Austausch über das Kundenerlebnis nahm im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zu, aber das Engagement, etwa das Liken, Kommentieren oder das Setzen von Emojis, brach um elf Prozent ein, was eine wachsende Skepsis widerspiegelt. Beschwerden über lange Warteschlangen, fehlende Artikel, Lieferengpässe und hohe Preise dominieren die Online-Konversationen und zeigen die Diskrepanz zwischen den Retail-Tech-Investitionen und der Wahrnehmung der Käufer.
KI wurde ebenfalls mehr als 100.000 Mal erwähnt, doch das Engagement hierzu sank um mehr als die Hälfte. Im Vergleich zu den anderen vier analysierten Retail-Tech-Bereichen Display & Signage, In-Store-Media, Smarte Infrastruktur und Kundenerfahrung, erzeugt KI mit vier Prozent die höchste negative Stimmung – doppelt so viel wie der Durchschnitt der anderen Säulen. Erkenntnis: Die Verbraucher scheinen zunehmend müde zu sein vom »Innovationsgerede«, das keine wirklichen Auswirkungen zu haben scheint.
Investitionen verpuffen ohne Personal mit Retail-Tech-Know-how
Der europäische Einzelhandel steht auch vor einer großen Herausforderung in Bezug auf seine Führungskräfte. Im Vereinigten Königreich machen ICT-Manager nur 0,1 Prozent der Einstellungen im Einzelhandelsmanagement aus, verglichen mit 3,3 Prozent in der Gesamtwirtschaft. Vergleichbar ist die Situation in Frankreich und Deutschland.
Während die Anzahl der Stellenangebote im Bereich Einzelhandelstechnologie um 40 Prozent gestiegen sind, konzentrieren sich die meisten auf allgemeine Infrastrukturfunktionen und viel weniger auf die Umsetzung einer zukunftsfesten Digital-Strategie. Die aber ist erforderlich, um Pilotprojekte zu funktionierenden und wertschöpfenden Systemen auszubauen.
Sony begegnet dieser Lücke mit interoperablen Plattformen, darunter BRAVIA Professional Displays mit Zero Touch Provisioning und die Edge-AI-Plattform AITRIOS, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen und es Geschäften leicht machen Retail-Tech ohne umfangreiches technisches Fachwissen einzusetzen.
Die Vertrauenslücke: KI unter genauer Beobachtung
KI ist die sichtbarste, aber auch am meisten polarisierende Technologie im Einzelhandel. Die Beschäftigung mit KI-Inhalten ging in Europa um 53 Prozent zurück, was Rückschlüsse auf Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Arbeitsplatzsicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zulässt. Der AI Act, das Gesetz zur künstlichen Intelligenz der Europäischen Union verlangt von Einzelhändlern darüber hinaus Transparenz und Rechenschaftspflicht bei allen KI-gesteuerten Systemen.
Länderschwerpunkt: starke Absichten, uneinheitliche Umsetzung
Beim Betrachten der einzelnen europäischen Retail-Märkte zeigt der Retail-Tech-Index 2025 von Sony, dass die Ambitionen hoch, die Umsetzungskapazitäten aber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die häufige Folge: Die digitale Transformation kommt über den Pilotprojekt-Modus selten hinaus:
- Deutschland und Großbritannien: Großes Interesse an RFID, Kiosksystemen und Computer Vision, aber gravierender Mangel an ICT-Managern.
- Frankreich: Fokus auf Einhaltung des KI-Gesetzes; Umsetzung wahrscheinlich durch Partner.
- Spanien: Schnelle Einführung von Retail-Media-Technologie, aber begrenzte digitale Führungsrolle.
- Italien und Polen: Anhaltende Unterrepräsentation von ICT-Managern im Einzelhandel.
Fünf Handlungsempfehlungen für den Einzelhandel
Sony identifiziert für den Bereich Retail-Tech fünf Prioritäten, um Ambitionen in Wirkung umzusetzen:
- Beginne dort, wo es darauf ankommt: Warteschlangen, Lagerverfügbarkeit und Bestandsverluste.
- Schnell testen, schnell skalieren: Erweitere erfolgreiche Pilotprojekte zügig.
- Verbinden, nicht ersetzen: Integriere neue Technologien in bestehende Systeme.
- Positioniere Compliance als Wert: Kommuniziere deinen Kunden den zuverlässigen Schutz ihrer Privatsphäre.
- Messe Leistung: Verfolge Lagerbestände, Arbeitseffizienz, Schwund und Wartezeiten.
»Einzelhändler haben nicht mit einem Mangel an Innovation zu kämpfen, sondern mit einem Mangel an sichtbaren Fortschritten«, sagt Chris Mullins, Head of Product Marketing, Professional Solutions and Displays, Sony Europe. »Kunden wollen Belege dafür, dass Technologie ihr Einkaufserlebnis heute verbessert, und keine Versprechungen für morgen. Unser Ziel mit den BRAVIA Professional Displays und der AITRIOS-Plattform ist es, Einzelhändlern dabei zu helfen, diese Lücken zu schließen, damit die digitale Transformation endlich messbare Ergebnisse liefert. Und zwar dort, wo es am wichtigsten ist: im Ladengeschäft.«
[1] Zur Methodik des Retail-Tech-Index 2025 von Sony:
Der Retail Tech Index 2025 von Sony stützt sich auf mehrere sich ergänzende Datensätze und öffentlich zugängliche Forschungsergebnisse, um aufzuzeigen, wo die europäische Einzelhandelstechnologie im Jahr 2025 tatsächlich steht:
Social-Listening-Analyse: Mithilfe der Social-Media-Beobachtung von Meltwater hat Sony von 1. Januar bis zum 31. August 2025 fünf zentrale Themen der Einzelhandelstechnologie in traditionellen Medien, sozialen Plattformen und Foren verfolgt und die Trends im Jahresvergleich mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 verglichen. Die Analyse umfasste Display & Signage (110.000 Erwähnungen weltweit), Retail Media & InStore Engagement (87.700 Erwähnungen), KI/Daten/Analytik (105.000 Erwähnungen), aufkommende Infrastruktur & Smart Tech (76.000 Erwähnungen) sowie Kundenerfahrung und -reise (343.000 Erwähnungen). Regionaler Fokus: Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen.
Arbeitsmarktanalyse: Mithilfe der Plattform Skills-OVATE des Cedefop haben wir Stellenanzeigen im Einzelhandel in sechs europäischen Märkten (2. Quartal 2024–Q1 2025) und untersuchten die Anforderungen an digitale Kompetenzen, die Vertretung von IKT-Managern und Trends zur digitalen Durchdringung. Ergänzende Daten aus dem Indeed Hiring Lab European Chartbook (März 2025) lieferten den makroökonomischen Kontext des Arbeitsmarktes.
Der Retail-Tech-Index 2025 von Sony stützt sich auf öffentlich zugängliche Daten und Forschungsergebnisse, nicht auf formelle Primärforschung.
Die BRAVIA Professional Displays von Sony zeigen, wie datengesteuerte Beschilderung und Edge-Verarbeitung Verbesserungen für Kunden sichtbar machen können – von der Bestandsübersicht bis zum Warteschlangenmanagement. Das schließt die Lücke zwischen Theorie und Praxis.
Die AITRIOS-Plattform von Sony begegnet Bedenken beim Datenschutz durch Edge-basierte Verarbeitung, bei der Videos auf dem Gerät verbleiben und nur anonymisierte Metadaten ausgegeben werden, wodurch die Einhaltung der DSGVO und ein verantwortungsvoller KI-Einsatz gewährleistet sind.
