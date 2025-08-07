Agentenbasierte KI: Jetzt wird’s konkret

Das IT-Jahr 2025 stand bisher ganz im Zeichen von agentenbasierter KI – und das wird auch so bleiben. Wurden im ersten Halbjahr wichtige Grundlagen gelegt, machen sich Unternehmen jetzt in der zweiten Jahreshälfte an die operative Umsetzung. Welche Trends sind zu erwarten?
Agentenbasierte KI hat sich in den vergangenen Monaten als dominierendes Paradigma der intelligenten Automatisierung in Unternehmen etabliert. Im Unterschied zu regelbasierten Systemen oder klassischen Machine-Learning-Ansätzen verfolgen Agenten eigenständig Ziele, agieren kontextsensitiv und verfügen über eine eigene Planungslogik. Gleichzeitig mit der Etablierung nahmen ethische Debatten über die Kontrolle, Transparenz und Steuerung der autonomen Agenten Fahrt auf.
Nachdem im ersten Halbjahr 2025 entscheidende technische und organisatorische Grundlagen für den Einsatz agentenbasierter KI gelegt wurden, rückt nun in der zweiten Jahreshälfte die operative Umsetzung in den Vordergrund. Pegasystems, The Enterprise Transformation Company, erwartet dabei folgende Entwicklungen:
- Kombination modularer Agenten.
Unternehmen werden modulare KI-Agenten abhängig von der Gesamtaufgabe dynamisch miteinander kombinieren. Diese Agenten sind auf bestimmte Funktionen spezialisiert und führen sie automatisiert aus. Ein übergeordneter Agent orchestriert sie und setzt ihre Ergebnisse zusammen, beispielsweise über Intent-basierte Schnittstellen oder Shared-Blackboard-Architekturen, um die Gesamtaufgabe zu lösen. Das ermöglicht es, auch komplexe Geschäftsprozesse Ende-zu-Ende zu automatisieren.
- Agentengesteuerte RPA.
Um komplexe Geschäftsprozesse kontextbezogener zu automatisieren, werden Unternehmen KI-Agenten mit klassischer Robotic Process Automation (RPA) verbinden. Dabei führen RPA-Bots weiterhin konkrete Aktionen aus, während KI-Agenten die Analyse und Steuerung übernehmen. Dadurch werden Automatisierungslösungen mit RPA intelligenter und fehlertoleranter. So kann ein KI-Agent beispielsweise durch die Analyse von Ausnahmen im Rechnungsworkflow eine strukturelle Fehlerquelle erkennen und die RPA-Steuerlogik in Echtzeit anpassen. Dadurch entstehen robuste, adaptive Automatisierungssysteme.
- Selbstoptimierende Prozessagenten.
Es werden zunehmend KI-Agenten zum Einsatz kommen, die nicht nur Aufgaben automatisiert ausführen, sondern dabei auch lernen und ihre eigene Logik kontinuierlich verbessern, um sich dynamisch an Veränderungen anzupassen und die Effizienz und Qualität von Prozessen zu steigern, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Typische Einsatzfelder werden im Kundenservice sein, wo KI-Agenten auf Basis von Feedbackschleifen ihre Dialogstrategien optimieren. Dafür nutzen sie beispielsweise Reinforcement Learning und kontinuierliche Belohnungsstrukturen für gutes Verhalten wie etwa die schnelle Lösung eines Kundenproblems oder eine hohe Kundenzufriedenheit.
- Agentengestützte digitale Zwillinge.
KI-Agenten werden digitale Zwillinge intelligent und handlungsfähig machen. Die Agenten simulieren Prozessabläufe und leiten daraus Empfehlungen für Optimierungen der physischen Systeme ab, die der digitale Zwilling repräsentiert. Dadurch verwandeln sie ihn von einem statischen Modell in ein autonomes, lernendes System, das aktiv Einfluss auf die reale Welt nimmt. Ein Produktionsunternehmen beispielsweise kann mit einem Agenten-basierten digitalen Zwilling frühzeitig Abweichungen erkennen und proaktiv Wartungsvorgänge einleiten.
- Spezialisierte Compliance-Agenten.
Durch den Einsatz von KI-Agenten, die auf Compliance spezialisiert sind, werden Unternehmen Risiken minimieren, Audit-Prozesse vereinfachen und die Einhaltung von Regularien effizienter gestalten. Diese Agenten überprüfen Prozesse, Dokumente und Aktivitäten automatisch auf Regelkonformität und warnen oder greifen ein, wenn Verstöße drohen.
- Governance-Strukturen für agentische Systeme.
Unternehmen werden einen Governance-Rahmen für agentenbasierte KI schaffen, der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit gewährleistet. Dazu definieren sie klare Verantwortlichkeiten, setzen regelmäßige Audits auf und verankern menschliche Kontrollinstanzen. Damit minimieren sie nicht nur Risken, sondern verschaffen sich auch Wettbewerbsvorteile, weil sie das Vertrauen in ihre KI-Systeme stärken. Wichtige Bausteine solcher Governance-Strukturen sind Explainability Dashboards, agentische Kontrollhierarchien und rollenbasierte Zugriffssysteme für Audit- und Revisionsprozesse.
»Agentic AI ist der nächste Evolutionsschritt intelligenter Automatisierung: adaptiv, kontextsensitiv, lernfähig – aber nur mit klarer Governance auch vertrauenswürdig«, erklärt Florian Lauck-Wunderlich, Head of AI and Advanced Analytics Consulting EMEA bei Pegasystems. »Unternehmen werden in den nächsten Monaten verstärkt daran arbeiten, die Interoperabilität zwischen Agenten und Legacy-Systemen zu verbessern, die Datenqualität und die Kontextmodelle zu optimieren sowie menschliche Kontrollinstanzen in agentische Schleifen einzubinden.«
1662 Artikel zu „Agent KI“
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Agenten statt Prompts: Wie Agentic AI die Spielregeln für KI-Kompetenzen verändert
Während GenAI-Anwendungen wie Chatbots oder Textgeneratoren klassischerweise auf einzelne Nutzeranfragen reagieren, sind Agentic-AI-Systeme darauf ausgelegt, eigenständig Aufgaben zu planen und durchzuführen. Sie zerlegen komplexe Abläufe in Einzelschritte (Planning), greifen auf externe Tools wie Programmierschnittstellen (APIs) zu (Tool Use), kooperieren mit anderen KI-Instanzen (Multi-Agent Collaboration) und bewerten ihre Zwischenergebnisse selbstständig (Reflection). Lerninhalte zu Agentic AI gehen…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit Nutanix Enterprise AI entstehen neue, intelligente KI-Agenten
Was hat es mit der aktuellen Edition von Nutanix Enterprise AI auf sich, und wie wird dieser Release Unternehmen helfen, ihre eigenen intelligenten KI-Agenten zu realisieren und zu implementieren. Das wollten wir auf der Tech Show Frankfurt von Jason Langone wissen. Herausgekommen ist dieses 2-minütige Video, für das er spontan zur Verfügung stand.
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit watsonx Orchestrate entstehen dringend benötigte KI-Agenten
Auf der Tech Show Frankfurt haben wir dieses „duale“ Videointerview gedreht, in dem Johanna Harder darüber spricht, warum dem Einsatz von KI-Agenten eine immer größere Bedeutung zukommt. Und Christian Metz hat uns verraten, was watsonx Orchestrate von IBM in diesem Kontext leistet.
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Agentenbasierte KI mit einem Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit
Kyndryl nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich IT-Infrastrukturen, um ein leistungsfähiges unternehmensweites Framework bereitzustellen: Es basiert auf intelligenten KI-Agenten, die lernen, sich anpassen und weiterentwickeln und so Daten in konkretes Handeln übersetzen. Das »Kyndryl Agentic AI Framework« organisiert sich selbst, skaliert flexibel und führt Aufgaben sicher über unterschiedliche IT-Landschaften und komplexe Workflows hinweg aus,…
News | Business | E-Commerce | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services
Agentische KI im Retail-Bereich: Signifikante Steigerung von Gewinn und Wachstum
KI revolutioniert wie wir Ideen und Produkte entwickeln, Handel treiben und Informationen sammeln. Die menschliche Genialität bekommt dabei einen Kompagnon: die KI. Doch obwohl die generative KI häufig den größten Hype erzeugt, wird es die agentische KI sein, die Händlern den größten Nutzen bringt. Agentische – oder agentenbasierte – KI hat ein enormes Marktpotenzial.…
News | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Unternehmen betrachten KI-Agenten mittlerweile als unverzichtbar
Die befragten Führungskräfte berichten von einem erwarteten Anstieg der KI-gestützten Arbeitsabläufe um das 8-fache bis 2025, wobei KI-Agenten die Prozesseffizienz verbessern, Kosten senken und Arbeitsabläufe verändern. Die Befragten gaben an, dass 64 % der KI-Budgets inzwischen für den zentralen Geschäftsbereich ausgegeben werden. Mehr als zwei Drittel (69 %) der befragten Führungskräfte geben an, dass »verbesserte…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Agenten im Job: Das denken Angestellte in Deutschland
Angestellte ohne Führungsverantwortung blicken mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier auf eine Zukunft, in der ihnen KI-Agenten im Beruf zur Seite stehen werden. Ob positive oder negative Gefühle überwiegen, hängt ganz davon ab, wen man fragt: Frauen freuen sich beispielsweise eher auf die agentische Zukunft (38 Prozent vergaben positive Attribute, 37 negative) als Männer…
Trends 2025 | News | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services
Fast alle Unternehmen bauen den Einsatz von KI-Agenten aus
Die aktuelle Umfrage unter IT-Führungskräften weltweit ergibt, dass der Großteil KI-Agenten befürwortet, aber Sorgen in Bezug auf Datenschutz, Integration und Datenqualität bestehen. Cloudera , die hybride Plattform für Daten, Analysen und KI, hat die Ergebnisse seiner jüngsten Studie »The Future of Enterprise AI Agents« veröffentlicht [1]. Im Rahmen der Umfrage wurden im Januar und…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Gartner: Über 40 Prozent der Projekte mit agentischer KI werden bis Ende 2027 eingestellt
Laut einer aktuellen Einschätzung von Gartner, Inc. wird mehr als jedes dritte Projekt im Bereich agentischer künstlicher Intelligenz (KI) bis Ende 2027 wieder eingestellt. Gründe dafür sind unter anderem steigende Kosten, unklare wirtschaftliche Vorteile und unzureichende Maßnahmen zur Risikokontrolle. Laut einer aktuellen Einschätzung von Gartner, Inc. wird mehr als jedes dritte Projekt im Bereich agentischer künstlicher…
Trends 2025 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI: Integration von Multi-Agenten-Systemen gewinnt an Tempo
Zwei von fünf Unternehmen erwarten eine positive Rendite für ihre KI-Investitionen innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre. Die Zahl agentenbasierter KI-Systeme steigt weltweit bis Ende 2025 um 48 Prozent. Deutschland zählt zu den Vorreitern beim Einsatz von KI-Agenten oder Multi-Agenten-Systemen. Durch die gezielte Einbindung von KI-Technologien in die Kerngeschäftsprozesse wie Beschaffung, Kundenservice, Lieferkettenoptimierung und…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Trends 2030 | Künstliche Intelligenz
Guardian Agents werden bis 2030 10 bis 15 % des Marktes für agentenbasierte KI einnehmen
Guardian Agents gewährleisten die Zuverlässigkeit und Sicherheit von KI-Prozessen – besonders im Hinblick auf steigende Risiken. Laut Einschätzung von Gartner werden Guardian-Agent-Technologien bis zum Jahr 2030 mindestens 10 bis 15 % des Marktes für agentenbasierte Künstliche Intelligenz ausmachen. Guardian Agents sind KI-basierte Technologien, die speziell für vertrauenswürdige und sichere Interaktionen mit KI-Systemen entwickelt wurden. Sie…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Agentic AI läutet die 3. KI-Revolution in der Cybersecurity ein
Revolutionen kommen öfter vor, als man denkt. In der Cybersecurity gab es beispielsweise bereits mehrere Revolutionen, in denen neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellten. (Ein)Blick in die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der KI-Revolutionen im Cybersecurity-Bereich. KI verändert jeden Bereich unseres Lebens – von…
News | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI-Agenten erfolgreich integrieren: Vier zentrale Erfolgsfaktoren
Immer mehr Unternehmen möchten heute auf KI-Agenten setzen, um Prozesse zu beschleunigen und ihre Teams zu entlasten. Doch viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Es gibt vier zentrale Erfolgsfaktoren, mit denen der effektive Einsatz von KI-Agenten gelingt. Unternehmen setzen vermehrt auf KI-Agenten, um ihre Arbeitsweise zu verbessern – und das aus gutem Grund:…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agent oder Agentic: KI-Agenten etablieren sich
Der Hype rund um Agentic AI ist riesig – und berechtigt. Denn wir haben es mit nicht weniger als einer neuen Qualität künstlicher Intelligenz zu tun. Mit Agentic AI verliert KI zunehmend ihren Werkzeugcharakter und entwickelt sich vielmehr zu einem eigenständig agierenden System. Wie weit Agentic AI bereits praktisch gediehen ist, zeigen ihre verschiedenen Ausprägungen…
Ausgabe 3-4-2025 | News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Healthcare Agents und LLM im Gesundheitswesen – Die nächste Generation der medizinischen KI-Assistenz
KI-Agenten können proaktive Entscheidungen treffen und in Echtzeit auf komplexe Situationen reagieren. Dank hohem Effizienz- und Qualitätssteigerungspotenzial in der Patientenversorgung erwarten Fachleute einen rasch wachsenden Einsatz der KI-Systeme im Gesundheitswesen.
Trends 2025 | News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Trends in der Servicebranche: Um die Maschine kümmert sich der Agent
KI erledigt eigenständig viele Aufgaben, eine dynamische Einsatzplanung wird für alle zugänglich, Unternehmen bekommen Unterstützung beim Kampf gegen den Fachkräftemangel: IFS zeigt auf, wie künstliche Intelligenz die Servicebranche in den nächsten Jahren transformieren wird. Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt in einem rasanten Tempo. Das gilt auch für Dienstleister und die Service-Organisationen von Unternehmen. Chatbots beantworten…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten: Das fehlende Stück im Plattform-Engineering
Die KI verändert die Softwareentwicklung rasch, aber ein großer Teil ihres Werts konzentriert sich auf die Steigerung der Produktivität einzelner EntwicklerInnen. Code-Unterstützung bringt willkommene Effizienzgewinne beim Start neuer Projekte, Frameworks aufzubauen und das »Blank Screen«-Problem zu überwinden.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Healthcare Agent: Die nächste Generation der medizinischen KI-Assistenz
Neues Whitepaper zum Einsatz von KI-Agenten und Large Language Models im Gesundheitswesen. KI-Agenten können proaktive Entscheidungen treffen und in Echtzeit auf komplexe Situationen reagieren. Dank hohem Effizienz- und Qualitätssteigerungspotenzial in der Patientenversorgung erwarten Fachleute einen rasch wachsenden Einsatz der KI-Systeme im Gesundheitswesen. In einem neuen Whitepaper über Healthcare Agents diskutieren Expertinnen und Experten des…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten: Führungskräfte erwarten rasante Verbreitung und Renditen über 100 %
Agentenbasierte KI übertrifft generative KI: KI-Agenten könnten fast 40 % der Arbeit automatisieren oder beschleunigen. Eine neue internationale Umfrage von PagerDuty zeigt, dass Unternehmen zunehmend agentenbasierte KI (Agentic-AI) implementieren, um Automatisierung und betriebliche Effizienz zu steigern [1]. Die Studie zeigt: bereits mehr als 51 % setzen KI-Agenten ein. Die neuesten Daten belegen, dass 94…