Digitale Lagerverwaltung: Vom Papier zur Plattform

Warum digitale Lagerprozesse kein IT-Großprojekt mehr sind.

Papierbasierte Lagerlisten, Excel-Tabellen und spontane Kommissionierentscheidungen gehören in vielen mittelständischen Unternehmen noch immer zum Alltag. Dabei steigt der Druck auf die Intralogistik: Lieferzeiten werden kürzer, Fehler weniger verzeihlich – und Transparenz ist längst keine Kür mehr, sondern Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit. Doch der Weg zur Digitalisierung muss kein IT-Großprojekt sein. »Viele digitale Lagerprozesse lassen sich heute mit geringem Implementierungsaufwand umsetzen. Allerdings herrscht oftmals die Befürchtung vor, dass Betriebe zunächst ihr gesamtes ERP-System modernisieren oder eine langwierige IT-Initiative starten müssen, um das Lager zu digitalisieren«, erklärt Rainer Schulz, Geschäftsführer der sysmat GmbH. »Tatsächlich reichen oft schon schlanke, spezialisierte Tools, um schnell spürbare Effizienz- und Transparenzgewinne zu erzielen.« Moderne Lagerverwaltungssysteme (LVS) lassen sich heute gezielt als Ergänzung zur bestehenden IT-Struktur einsetzen.

Mehr Transparenz im Alltag

Insbesondere mittelständische Unternehmen profitieren von der Möglichkeit, klein anzufangen und die Lösung mit dem Unternehmen wachsen zu lassen. Digitale Prozesse im Lager sorgen nicht nur für Effizienz, sie schaffen vor allem verlässliche Daten. »Daraus gehen nicht nur die Möglichkeiten der präziseren Planung und besseren Entscheidung hervor, sondern auch eine deutlich geringere Fehlerquote in der Auftragsabwicklung. Das spart Zeit und Kosten ein«, sagt Schulz. »Auch die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden fällt durch digitale Prozesse deutlich leichter. Statt aufwendig geschulten Fachpersonals können auch angelernte Kräfte mit digitalen Systemen zuverlässig arbeiten.« Auf diese Weise kristallisieren sich schnell neue Potenziale innerhalb der Lieferkette heraus. Wichtiger Erfolgsfaktor dabei: die Einbindung der Mitarbeitenden. »Bei der Einführung eines digitalen Lagerverwaltungssystems steht nicht die Technik im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Deswegen gilt es die Implementierung mit Schulungen und Testphasen eng zu begleiten«, so der Experte. In Zeiten knapper Ressourcen entsteht so rasch ein Wettbewerbsvorteil

Digitalisierung als X-Faktor

Weder teuer noch riskant: Durchdachte und skalierbare Lösungen ermöglichen es Unternehmen aus dem Mittelstand, Schritt für Schritt die digitale Transformation intern voranzutreiben. »Gewachsene Strukturen müssen die Betriebe keineswegs aufgeben. Ohne radikalen Umbau, ohne monatelange Vorlaufzeit und ohne Millionenbudget gelingt Unternehmen die Digitalisierung der Lagerprozesse – schon längst kein Zukunftsprojekt mehr, sondern ein wirtschaftlich relevanter Schritt in der Gegenwart«, zeigt Schulz auf. Fundierte Prozessanalysen und passgenaue Systemauswahl führen letztlich zur pragmatischen Umsetzung. »Nach erfolgreicher Realisierung sparen Unternehmen beispielsweise schnell ein Viertel der jeweiligen Zeit pro Arbeitsschritt. Je nach Bedarf setzen sie auf geeignete Lösungen, die sie nach und nach erweitern können«, schließt er ab.

Was sind die Vorteile eines digitalen Lagerverwaltungssystems

Ein digitales Lagerverwaltungssystem (Warehouse Management System, WMS) bringt Unternehmen eine ganze Reihe handfester Vorteile – von höherer Effizienz bis zu besserer Kundenzufriedenheit. Hier die wichtigsten Pluspunkte im Überblick:

Effizienz & Zeitersparnis

Echtzeit-Bestandserfassung per Barcode-Scanner oder RFID – keine zeitaufwendigen, fehleranfälligen manuellen Inventuren mehr.

Schnellere Kommissionierung dank digitaler Picklisten und optimierter Laufwege.

Weniger Suchzeiten: Artikelstandorte sind jederzeit im System abrufbar, auch wenn erfahrene Lagerkräfte nicht vor Ort sind.

Genauigkeit & Fehlerreduktion

Minimierung von Fehlbeständen und Überbevorratung durch präzise Bestandskontrolle.

Automatische Plausibilitätsprüfungen verhindern Pick- und Buchungsfehler.

Transparente Warenbewegungen: Jede Ein- und Auslagerung wird lückenlos dokumentiert.

Bessere Entscheidungsgrundlagen

Echtzeit-Datenanalyse zu Lagerumschlag, Auslastung und Engpässen.

Integration mit ERP-Systemen (z. B. SAP EWM) für nahtlose Abläufe zwischen Einkauf, Produktion und Versand.

Prognosen & Bedarfsplanung auf Basis historischer Daten.

Verbesserte Lieferperformance

Just-in-Time-Lieferungen durch exakte Bestandsübersicht.

Weniger Teillieferungen dank aktueller Verfügbarkeitsdaten.

Höhere Kundenzufriedenheit durch pünktliche und vollständige Auftragsabwicklung.

Kostenreduktion

Weniger Kapitalbindung durch optimierte Lagerbestände.

Reduzierte Personalkosten durch Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.

Vermeidung von Fehlbestellungen und unnötigen Nachkäufen.

Kurz gesagt: Ein digitales Lagerverwaltungssystem macht dein Lager schneller, genauer und transparenter – und sorgt dafür, dass du jederzeit weißt, was wo liegt und wie du es am effizientesten bewegst.

Gegenüberstellung der wichtigsten Unterschiede zwischen analoger und digitaler Lagerverwaltung:

Aspekt Analoge Lagerverwaltung Digitale Lagerverwaltung Bestandserfassung Manuell per Zettel, Excel oder händischer Strichliste → fehleranfällig, zeitaufwändig Automatisiert via Barcode-/RFID-Scan in Echtzeit → aktuelle, präzise Bestände Transparenz Unübersichtlich, oft abhängig vom Wissen einzelner Mitarbeitender Standort & Menge jederzeit systemweit abrufbar Inventur Periodisch, hoher Zeit- und Personalaufwand Laufend im Hintergrund (perpetuelle Inventur) Auftragsabwicklung Picklisten auf Papier, längere Laufwege Optimierte Pickrouten & digitale Auftragslisten Fehlerquote Höheres Risiko für Fehlbuchungen & falsche Lieferungen Plausibilitätsprüfungen & automatische Validierung Analyse & Planung Kaum oder nur nachträglich möglich Sofortige Auswertungen, Prognosen & Bedarfsplanung Integration Selten mit anderen Systemen verknüpft Nahtlose Anbindung an ERP, Versand- & Einkaufssysteme Kosten Höhere Personalkosten & Kapitalbindung Weniger Personalaufwand & optimierte Lagerbestände Kundenzufriedenheit Verzögerte oder fehlerhafte Lieferungen möglich Pünktliche, vollständige Lieferungen mit Tracking-Infos

Fazit: Digital schlägt analog in Tempo, Genauigkeit und Transparenz – und eröffnet neue Möglichkeiten für Optimierung und Wachstum.

Genki Absmeier

