Die Lust an Papierbergen festzuhalten

Studie zeigt: Die Deutschen horten genug Papier, um die Höhe des Berliner Fernsehturms mehr als 48.000 (!) Mal zu erreichen.

Eine neue Studie von PFU (EMEA) Limited deckt auf, in welchem beinahe unglaublich hohen Maß die Deutschen Papier horten. So lässt sich in einem jeden durchschnittlichen deutschen Haushalt das Äquivalent von 4.501 DIN-A4-Seiten finden. Das macht insgesamt über 184 Milliarden Blätter in ganz Deutschland, genug, um gestapelt die Höhe des Berliner Fernsehturms mehr als 48.000 Mal zu erreichen.

Das Horten von Papier ist in ganz Europa weit verbreitet, wobei die Haushalte im Vereinigten Königreich am stärksten betroffen sind, aber auch Spanier, Franzosen und Italiener zögern, sich von ihren Papierbergen zu trennen.

Die Studie, die im Auftrag der Marke ScanSnap durchgeführt wurde, um besser zu verstehen, wie Menschen ihre Beziehung zu Gedrucktem handhaben, beweist eine hohe emotionale Bindung an das Medium Papier. Überwältigende 66 Prozent der Befragten halten es für unwahrscheinlich, dass sie die Papiere, die sie zu Hause aufbewahren, jemals wieder benutzen werden – und dennoch gaben drei von fünf (61 Prozent) aller Befragten an, dass sie sich Sorgen machen würden, sollten sie jemals all die Papierdokumente verlieren, die sie derzeit aufbewahren.

»Tatsache ist, dass die Welt weiterhin auf Papier für wichtige Dokumente angewiesen ist«, sagt Kashiwagi san, Präsident und CEO von PFU (EMEA) Limited. »Diese angstgetriebene Aufbewahrung fordert allerdings in psychologischer Hinsicht ihren Tribut von den Menschen. Oft führt sie zu negativen Gefühlen wie einem gewissen Abwehrverhalten oder enormen Zweifeln. Es ist an der Zeit, dass wir uns eine Welt ohne Angst vor verlegten Dokumenten oder riesigen Papierstapeln vorstellen.«

Britische Haushalte sind die größten Papierhortler

Gemäß der Studie sind britische Haushalte »führend«, was das Horten von Papier betrifft. Das Gesamtgewicht ihrer gelagerten Dokumente beläuft sich auf unglaubliche 800 Millionen Kilogramm. Andere europäische Haushalte folgen diesem Beispiel, wobei die Franzosen mit durchschnittlich 4.182 Blatt pro Haushalt am wenigsten Papier aufbewahren.

Land Anzahl von DIN A4-Blättern (pro Haushalt) Entsprechendes Gewicht (pro Haushalt) Gesamtgewicht je Land UK 5.681 28,4 KG 801.006.900 KG Italien 4.971 24,9 KG 646.288.500 KG Deutschland 4.501 22,5 KG 922.623.000 KG Spanien 4.445 22,2 KG 419.783.844 KG Frankreich 4.182 20,9 KG 648.217.750 KG

Der »Ordnungswiderspruch« in der gesammelten Papierflut: Ein Leben zwischen Belastung und nicht loslassen können

Bemerkenswerte 68 Prozent der Befragten gaben zu, dass sie sich durch papierbedingte Unordnung in ihrer Wohnung oder an ihrem Arbeitsplatz gestresst fühlen, wobei 66 Prozent zudem den Wunsch äußern, diese reduzieren zu wollen. Trotzdem geben 76 Prozent der Befragten gleichzeitig zu, dass sie Papiere und Dokumente vorsichtshalber aufbewahren, was auf eine tief verwurzelte Verlustaversion hinweist.

»Unsere Umfrage zeigt, wie schwierig es den Menschen fällt, der Anhäufung von Papier und dem daraus resultierenden Gefühl der Belastung zu widerstehen. Aber: Entrümpeln muss nicht entmutigend sein. Die Digitalisierung von wertvollen Erinnerungen bis hin zu wichtigen Dokumenten kann die Papierlast in unseren Wohnräumen erheblich verringern«, so Kashiwagi san.

