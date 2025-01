Warehouse Management Systeme 2024: Predictive Analytics, Deep Learning und Digital Security

Der »WMS Marktreport Kompakt 2024« ist die Fortsetzung der Studienreihe des Teams von »warehouse logistics« am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. Der Report zeigt die bestimmenden Marktfaktoren sowie die neuesten Entwicklungen und Forschungstrends im Bereich der Warehouse Management Systeme (WMS) auf.

Seit 24 Jahren betreibt das Team von »warehouse logistics« eine der weltweit führenden Informationsplattformen zum Vergleich von Logistik IT-Systemen. Die in den jährlichen Validierungen aufgenommenen Daten zu funktionalen und non-funktionalen Aspekten werden für den »WMS Marktreport Kompakt« alle 2 Jahre ausgewertet. Der Marktreport stellt die Trends und Entwicklungen auf dem WMS-Markt im übersichtlichen Folienformat dar. Es werden z. B. Einblicke in den WMS-Markt hinsichtlich Marktvolumen oder Erfolgsfaktoren generiert. Ebenso wird das WMS in seinen Entwicklungsschwerpunkten oder nachgefragten Funktionalitäten näher beleuchtet.

In diesem Jahr wurde der Schwerpunkt auf das Thema künstliche Intelligenz (KI) gelegt. Im Rahmen des Marktreportes 2024 wurden verschiedene Fragestellungen untersucht, darunter: Wie hoch ist der Anteil der WMS-Anbieter, die KI einsetzen? In welcher Form wird KI angewendet und welche spezifischen Schwerpunkte werden dabei verfolgt?

Diese und viele weiter Fragestellungen und Analysen finden Sie im »WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2024«. https://www.warehouse-logistics.com/152/de/whitepaper.html

