KI: heute glorifiziert, morgen unterbewertet?

Rainer Schulz, Geschäftsführer der sysmat GmbH, kommentiert die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) in der Logistik:

»Schon heute übernimmt sie Teilaufgaben, die es vor Jahren noch manuell zu lösen galt: Künstliche Intelligenz entlastet inzwischen Personal bei Routineabläufen und schafft so Freiraum für andere Bereiche wie kreative Arbeit. Auch in der Logistik spielt KI eine immer wichtigere Rolle. Sie übernimmt beispielsweise Auswertungen von Daten zur Prognose von künftigen Produktions- und Transportaufkommen. Auch Drohnen oder autonome Systeme kommen immer häufiger zum Einsatz. Schnell entsteht das Bild, dass der Bedarf an Fachkräften zukünftig abnimmt – was in der Branche und gerade beim Personal auch für Angst sorgt. Doch an dieser Stelle lässt sich festhalten: Aufgrund des Hypes rund um die künstliche Intelligenz neigen die Menschen dazu, die Möglichkeiten von KI zu sehr zu überschätzen. Noch lange nicht ist der Punkt erreicht, an dem diese Systeme losgelöst von Personal funktionieren. Dabei geht es vor allem um Installation, Konfiguration und besonders Wartung. Weiteres Problem: Künstliche Intelligenz hat keine Garantie, permanent richtige Ergebnisse zu liefern. Zudem weiß KI nicht bei jedem Problem Rat und verfügt über einen Plan, wie es zu lösen ist. An dieser Stelle braucht es zwingend Mitarbeiter, die Hindernisse manuell bewältigen und mit Daten und Algorithmen dabei helfen, dass diese Systeme trainieren und sich weiterentwickeln.

Anzeige

Noch ein weiter Weg

Mensch ist Mensch, Maschine ist Maschine: Das wird auch immer so bleiben. Beide unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten dermaßen, dass eine deutliche Abgrenzung besteht. Wichtige Entscheidungen in Unternehmen beispielsweise bedürfen Emotionalität, ebenso die Optimierung verschiedener Prozesse. Es lässt sich also festhalten, dass KI-Systeme zur Erledigung von Routineaufgaben einen großen Beitrag leisten. Bei der Festlegung von Strategien oder der Auswahl von bestimmten Vorgängen fehlt ihr allerdings nach wie vor die Kompetenz. Dementsprechend ist sie nicht in der Lage, losgelöst vom Menschen zu agieren. Um das gesamte Potenzial der künstlichen Intelligenz zu entfalten, gilt es noch den einen oder anderen Schritt zu gehen. Doch werden die Möglichkeiten heute so manches Mal überschätzt, sind diese in der Zukunft riesengroß. Dennoch nimmt der Übergang zu einer intelligenten Logistik noch einiges an Zeit in Anspruch. Um die gesamte Leistungsfähigkeit der KI auszunutzen, muss der Betrieb beziehungsweise die zugehörige Führung hinter dem Einsatz stehen und eine entsprechende Unternehmenskultur vorherrschen. Als vorausschauende, informationsintensive Technologie verbessert sie die Reaktionsfähigkeit bei Störungen, was zu Wettbewerbsvorteilen führen kann. Entscheidungen basieren auf zuverlässigen Daten und sogar neue Geschäftsmodelle lassen sich entwerfen. Ein Blick in die Zukunft lässt wahrscheinlich nur ansatzweise erahnen, wie weit sich die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz in der Logistik ausdehnen.«

Die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) in der Logistik

Die Logistik ist eine der wichtigsten Branchen für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Sie umfasst alle Prozesse, die mit dem Transport, der Lagerung und der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zu tun haben. Die Logistik ist aber auch eine der komplexesten und dynamischsten Branchen, die ständig neuen Herausforderungen und Anforderungen ausgesetzt ist. Um diese zu bewältigen, braucht es innovative Lösungen, die die Effizienz, die Qualität und die Nachhaltigkeit der Logistik verbessern können.

Eine solche Lösung ist die künstliche Intelligenz (KI). KI ist ein Sammelbegriff für verschiedene Methoden und Technologien, die es Computern ermöglichen, intelligente Aufgaben zu erledigen, die normalerweise menschliches Denken erfordern. KI kann zum Beispiel Muster erkennen, Daten analysieren, Entscheidungen treffen oder Sprache verstehen. KI hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und wird immer mehr in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Medizin, der Bildung oder der Unterhaltung.

Aber auch in der Logistik bietet KI viele Möglichkeiten, um die Prozesse zu optimieren, die Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. In diesem Blogbeitrag wollen wir einige Beispiele dafür vorstellen, wie KI in der Logistik angewendet werden kann und welche Vorteile sie bringt.

KI in der Transportplanung

Die Transportplanung ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Logistik. Sie beinhaltet die Auswahl der optimalen Transportmittel, Routen und Zeitfenster für den Versand von Gütern. Die Transportplanung ist aber auch eine der schwierigsten Aufgaben, da sie viele Faktoren berücksichtigen muss, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von Ressourcen, die Nachfrage nach Gütern, die Verkehrsbedingungen oder die Umweltauswirkungen.

KI kann hier helfen, indem sie große Mengen von Daten aus verschiedenen Quellen verarbeitet und daraus optimale Transportpläne erstellt. KI kann zum Beispiel historische Daten über das Verhalten von Kunden oder Lieferanten nutzen, um die Nachfrage nach Gütern vorherzusagen. KI kann auch Echtzeitdaten über den Verkehr oder das Wetter nutzen, um mögliche Störungen oder Risiken zu erkennen und entsprechend anzupassen. KI kann außerdem verschiedene Szenarien simulieren und vergleichen, um die beste Lösung für jede Situation zu finden.

Durch den Einsatz von KI in der Transportplanung können Logistikunternehmen ihre Transporteffizienz steigern, ihre Transportkosten reduzieren und ihre Umweltbilanz verbessern. Zum Beispiel können sie durch KI Leerfahrten oder Umwege vermeiden, mehr Güter auf einem Fahrzeug bündeln oder alternative Transportmittel wie Bahn oder Schiff nutzen.

KI in der Lagerverwaltung

Die Lagerverwaltung ist eine weitere wichtige Aufgabe in der Logistik. Sie beinhaltet die Organisation und Kontrolle von allen Aktivitäten, die mit dem Einlagern, dem Umlagern und dem Auslagern von Gütern zu tun haben. Die Lagerverwaltung ist aber auch eine weitere herausfordernde Aufgabe, da sie hohe Anforderungen an die Genauigkeit, die Sicherheit und die Flexibilität der Lagerprozesse stellt.

KI kann hier helfen, indem sie die Lagerprozesse automatisiert und optimiert. KI kann zum Beispiel Sensoren oder Kameras nutzen, um den Lagerbestand zu erfassen und zu überwachen. KI kann auch Roboter oder Drohnen nutzen, um die Güter zu transportieren oder zu kommissionieren. KI kann darüber hinaus Algorithmen oder Lernalgorithmen nutzen, um die Lagerstruktur oder das Layout zu verbessern oder um personalisierte Angebote für Kunden zu erstellen.

Durch den Einsatz von KI in der Lagerverwaltung können Logistikunternehmen ihre Lagerleistung erhöhen, ihre Lagerkosten senken und ihre Kundenzufriedenheit steigern. Zum Beispiel können sie durch KI weniger Fehler oder Verluste bei der Lagerhaltung vermeiden, mehr Platz oder Ressourcen im Lager sparen oder schneller oder individueller auf Kundenwünsche reagieren.

KI in der Lieferkette

Die Lieferkette ist das Gesamtsystem von allen Akteuren, Aktivitäten und Ressourcen, die an der Erstellung und dem Vertrieb von Gütern und Dienstleistungen beteiligt sind. Die Lieferkette ist aber auch das komplexeste und dynamischste System in der Logistik, das von vielen internen und externen Faktoren beeinflusst wird, wie zum Beispiel von der Marktnachfrage, den Lieferantenbeziehungen oder den gesetzlichen Vorschriften.

KI kann hier helfen, indem sie die Lieferkette transparenter, vernetzter und intelligenter macht. KI kann zum Beispiel Blockchain oder Cloud-Computing nutzen, um die Daten und Informationen über die Lieferkette zu teilen und zu sichern. KI kann auch Internet der Dinge (IoT) oder Künstliche neuronale Netze nutzen, um die Geräte oder Systeme in der Lieferkette zu verbinden und zu steuern. KI kann darüber hinaus Maschinelles Lernen oder Deep Learning nutzen, um die Daten oder Informationen in der Lieferkette zu analysieren und zu lernen.

Durch den Einsatz von KI in der Lieferkette können Logistikunternehmen ihre Lieferkettenleistung verbessern, ihre Lieferkettenrisiken reduzieren und ihre Lieferketteninnovation fördern. Zum Beispiel können sie durch KI mehr Transparenz oder Vertrauen in der Lieferkette schaffen, mehr Zusammenarbeit oder Koordination in der Lieferkette ermöglichen oder neue Geschäftsmodelle oder Werte in der Lieferkette generieren.

Fazit

Die künstliche Intelligenz (KI) ist eine der vielversprechendsten Technologien für die Logistik. Sie bietet viele Möglichkeiten, um die Logistikprozesse zu optimieren, die Logistikkosten zu senken und die Logistikkunden zu begeistern. Die Logistikunternehmen sollten daher die Chancen von KI erkennen und nutzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Foto: freepik