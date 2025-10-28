Retail-Erfolg in Omnichannel-Zeiten – Mit Headless Commerce zur »Single Source of Truth«

Wer in der heutigen Retail-Welt Erfolg haben will, muss Wege finden, Kundenwünsche schnell, flexibel und kanalübergreifend zu erfüllen. Anforderungen, die in die Jahre gekommene IT und isolierte Silosysteme schnell vor unlösbare Herausforderungen stellen. Software-Spezialist BE-terna zeigt in seinem neuen Whitepaper, wie moderne Retail-Plattformen für die dringend benötigte Transparenz sorgen – und so den Traum vom Omnichannel wahr werden lassen.
Den neuen Wunschpulli bei Social Media entdeckt, bequem am Handy vom Sofa aus bestellt und schließlich zwei Wochen später im Laden ums Eck in eine andere Größe umgetauscht – im Zeitalter des Omnichannels sind die Grenzen zwischen Verkaufskanälen fließend geworden. Doch was für Konsumenten maximalen Komfort und Flexibilität bedeutet, bringt Händler und ihre Legacy-IT schnell an ihre Grenzen.
Damit moderne Omnichannel-Szenarien tatsächlich zum Erfolgsfaktor werden und nicht im Datenchaos enden, bedarf es vor allem eines: umfassende Transparenz als Basis für Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und zielgerichtete Kundenerlebnisse.
Gerade Transparenz ist jedoch oft Mangelware in den organisch gewachsenen IT-Strukturen zahlreicher Retailer. Oft werden dort etwa Lagerbestände von Webshop und Filialen in separaten Systemen verwaltet – meist durchaus synchronisiert, doch nur selten in Echtzeit. Ein im Webshop reservierter Artikel wird dann unter Umständen in der Filiale abverkauft, noch bevor sich die Bestände abgleichen konnten.
Kanalübergreifende Transparenz. Was Händler daher im Omnichannel-Zeitalter benötigen, ist eine kanalübergreifende »Single Source of Truth« für alle Bestände, Kundendaten und Preisgestaltung – wie sie etwa der Ansatz des »Headless Commerce« ermöglicht: Durch die Entkopplung von Benutzeroberfläche und Geschäftslogik wird es möglich, verschiedenste Verkaufskanäle über eine einzige Plattform zentral zu steuern. Im Ergebnis stehen eine konsolidierte Datenhaltung und einheitliche Logiken über den gesamten Geschäftsprozess hinweg.
Der Spezialist für Business-Software BE-terna bietet seinen Kunden eine Lösung, die genau dies effektiv unterstützt: Auf Basis von Microsoft Dynamics 365 deckt sie sämtliche Geschäftsprozesse von der Produktion bis zum Point of Sale integriert ab und ist dabei passgenau auf die Anforderungen der Branche zugeschnitten.
Wie auch Sie mithilfe von BE-terna verschiedenste digitale und analoge Verkaufskanäle nahtlos miteinander verbinden, Lieferketten effektiv managen, Budgets und Ausgaben auf Knopfdruck verwalten sowie Kundendaten, Lagerbestände und Sales-Aktivitäten zentralisiert pflegen, erfahren Sie am Beispiel der Fashion-Branche im neuen BE-terna-Whitepaper.
Illustration: © Valentyn640, GenAI | Dreamstime.com
