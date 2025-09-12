Nur die Hälfte der Verbraucher hält Informationen bei Amazon & Co für glaubwürdig

Unternehmen verschenken hier Potenzial: Für 69 % der deutschen Befragten waren unvollständige Informationen schon einmal der Grund für eine Kaufabbruch.

Zweifeln deutsche Verbraucher an der Vertrauenswürdigkeit von Amazon & Co? Zumindest offenbart eine aktuelle Studie von Akeneo eine wachsende Unsicherheit im Onlinehandel: Obwohl die meisten der deutschen Konsumenten (33 %) beim Shopping ihre Recherche auf Online-Marktplätzen wie Amazon oder Zalando starten, hält nur etwa die Hälfte (51 %) von ihnen die dort gezeigten Informationen wirklich für glaubwürdig.

Die repräsentative Umfrage zeigt deutlich, dass die Qualität von Produktinformationen großen Einfluss auf Kaufentscheidungen hat: Mehr als zwei Drittel (69 %) der deutschen Befragten haben schon einmal einen Kauf abgebrochen, weil wichtige Informationen fehlten oder unzuverlässig erschienen. Besonders häufig passiert das offenbar bei Angaben zu Produktspezifikationen, Verfügbarkeit und Lieferbedingungen.

Informationsqualität beeinflusst Zahlungsbereitschaft und Retouren

Hier verschenken Unternehmen viel Potenzial, denn mehr als die Hälfte der Verbraucher (52 %) wären bereit, durchschnittlich 24 % mehr für ein Produkt zu zahlen, wenn die bereitgestellten Informationen vollständig sowie nachvollziehbar sind. Gleichzeitig geben sie an, dass im Durchschnitt 2,2 Rücksendungen pro Jahr auf fehlerhafte oder unklare Produktdaten zurückzuführen sind. Ein Kosten- und Zeitaufwand, den Unternehmen über die optimale Präsentation von Informationen vermeiden könnten.

PX wird zunehmend zum Differenzierungsmerkmal

Während Online-Marktplätze in Deutschland mit 42 % den größten Anteil an Käufen verzeichnen, sind sie keine Spitzenreiter, wenn es um das Thema Vertrauen geht. Auch Soziale Medien (33 %) und Online-Marktplätze fallen in Sachen Informationsqualität zurück. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine hochwertige Product Experience über alle Kanäle hinweg zunehmend zum Differenzierungsmerkmal wird.

»Die Umfrage zeigt sehr deutlich, dass Vertrauen bei den Konsumenten nicht allein durch Reichweite entsteht, sondern vor allem durch eine hochwertige und transparente Produktkommunikation«, erklärt Romain Fouache, CEO von Akeneo. »Marken und Händler, die ihren Kunden konsistente und verlässliche Informationen bieten, schaffen damit nicht nur bessere Einkaufserlebnisse, sondern auch eine langfristige Kundenbindung.«

[1] Zur Methodik: Die Studie wurde von 3Gem herausgegeben und von Akeneo in Auftrag gegeben. Ziel war es, besser zu verstehen, was heutige Käufer schätzen, was sie abschreckt und wie Unternehmen ihren Erwartungen besser gerecht werden können. Rund 1.800 Verbraucher aus acht Ländern (Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweden, Italien, Großbritannien, USA und Australien).

Weitere Informationen über die B2C-Umfrage und den vollständigen Bericht finden Sie hier. https://www.akeneo.com/de/white-paper/die-evolution-des-modernen-shoppers/

133 Artikel zu „Produktinformation“

News | IT-Security | Kommunikation Transparente IT-Sicherheit für User:

Samsung Geräte jetzt mit IT-Sicherheitskennzeichen des BSI Samsung hat am 23. Juli vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das IT-Sicherheitskennzeichen für Smartphones der aktuellen Galaxy A-Serienmodelle A26, A36 und A56 sowie für die Smart-TVs der Modellreihen des Jahres 2025 erhalten. In der Eschborner Deutschlandzentrale von Samsung übergab BSI-Präsidentin Claudia Plattner die Kennzeichen symbolisch an Man-Young Kim, Präsident Samsung Electronics in Deutschland. Samsung verpflichtet sich dazu, dass gekennzeichnete Produkte die geltenden Sicherheitsanforderungen des BSI erfüllen. Nutzer*innen profitieren von dieser Transparenz und erhalten Orientierung bei der Kaufentscheidung. Weiterlesen →