Das Bargeld wird nicht abgeschafft — es schafft sich selbst weg

Es gibt Themen, bei denen Deutschland erstaunlich berechenbar ist. Bargeld gehört dazu. Wir verteidigen es wie ein Kulturgut, als wäre der 50‑Euro‑Schein ein Stück Heimat. Doch während wir nostalgisch an unseren Portemonnaies festhalten, zeigt die Realität längst ein anderes Bild: Das Bargeld verschwindet — nicht durch politische Entscheidungen, sondern durch pure Marktlogik.
Die Statista‑Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Der Anteil von Bargeld an allen Transaktionen sinkt seit Jahren kontinuierlich. Und zwar nicht langsam, sondern strukturell. Händler digitalisieren, Banken schließen Filialen, Automaten verschwinden. Bargeld wird nicht verboten — es wird schlicht unpraktisch.
Der eigentliche Treiber ist nicht die Politik, sondern die Ökonomie. Bargeld ist teuer. Es muss gedruckt, transportiert, gesichert, gezählt und verwaltet werden. In einer Zeit, in der jede Branche unter Kostendruck steht, ist Bargeld ein Anachronismus. Ein analoger Fremdkörper in einer digitalen Wertschöpfungskette.
Und dann ist da noch die Generation U30. Für sie ist Bargeld kein Freiheitsversprechen, sondern ein Hindernis. Sie zahlen digital, weil es schneller, sauberer, bequemer ist. Wenn diese Generation in zehn Jahren die Mehrheit der Kaufkraft stellt, wird Bargeld nicht mehr »verteidigt«, sondern schlicht ignoriert.
Die Wahrheit ist unbequem: Deutschland wird das Bargeld nicht verlieren, weil es jemand abschafft. Deutschland verliert es, weil niemand es mehr braucht. Die Infrastruktur erodiert, die Gewohnheiten kippen, die Kosten explodieren — und am Ende bleibt ein Zahlungsmittel übrig, das zwar existiert, aber keine Rolle mehr spielt.
Bargeld stirbt nicht durch Verbot.
Bargeld stirbt an Bedeutungslosigkeit.
Albert Absmeier & KI
Management‑These: Bargeld verliert seine operative Relevanz bis 2035 — nicht durch Politik, sondern durch Infrastrukturökonomie
These: Bis 2035 wird Bargeld in Deutschland seine operative Relevanz verlieren, weil Handel, Banken und Zahlungsdienstleister die Bargeldinfrastruktur aus Kostengründen zurückbauen — lange bevor die Politik überhaupt über eine formale Abschaffung diskutiert.
Begründung (kompakt, strategisch, faktenbasiert)
- Ökonomischer Druck erzwingt Digitalisierung: Bargeldhandling verursacht hohe Kosten in Logistik, Sicherheit und Personal. In einem Umfeld steigender Betriebskosten wird Bargeld für Banken und Handel zum Verlustgeschäft.
- Infrastruktur verschwindet schneller als die Nachfrage: Geldautomaten, Filialen und Bargeldservices werden seit Jahren reduziert. Sobald die Versorgung dünner wird, kippt das Nutzerverhalten automatisch in Richtung digitaler Zahlungen.
- Konsumentenverhalten dreht sich bereits: Laut Statista sinkt der Bargeldanteil an Transaktionen kontinuierlich und verliert besonders bei jüngeren Zielgruppen rapide an Bedeutung .
- Regulatorik beschleunigt den Trend indirekt: Geldwäschevorgaben, digitale Identitäten und der kommende Digital Euro schaffen Rahmenbedingungen, die digitale Zahlungen attraktiver und Bargeld unpraktischer machen.
- Bargeld verschwindet nicht per Gesetz, sondern per Marktlogik: Wenn Infrastruktur, Convenience und Kosten gegen Bargeld sprechen, wird es faktisch obsolet — selbst wenn es formal weiter existiert.
Mutige These: Das Bargeld verschwindet in Deutschland bis 2038 – und zwar schneller, als es die Deutschen für möglich halten
These: Deutschland wird das Bargeld bis spätestens 2038 faktisch abgeschafft haben – nicht durch ein Verbot, sondern durch eine stille, technologische und regulatorische Erosion, die Bargeld im Alltag überflüssig macht.
Begründung der These (kompakt, faktenbasiert, aber zugespitzt)
- 1. Der Kipppunkt ist erreicht: Laut der Statista‑Grafik liegt der Bargeldanteil an Transaktionen bereits deutlich unter früheren Jahrzehnten. Sobald Bargeld unter ~20 % fällt, kippen Ökosysteme: Händler akzeptieren es weniger, Banken bauen Automaten ab, Bargeld wird unpraktisch.
- 2. Regulatorische Dynamik beschleunigt den Wandel: EU‑Digital‑Euro‑Initiativen, strengere Geldwäschevorgaben und Kosten für Bargeldlogistik treiben Banken und Handel in Richtung digitaler Zahlungen.
- 3. Ökonomischer Druck macht Bargeld unattraktiv: Bargeldhandling kostet Handel und Banken jährlich Milliarden. In einer Zeit steigender Kosten und Fachkräftemangel wird Bargeld zum betriebswirtschaftlichen Störfaktor.
- 4. Gesellschaftlicher Wandel unterschätzt die Geschwindigkeit: Die Generation U30 zahlt heute schon zu über 90 % digital. Wenn diese Kohorte in 10–12 Jahren die Mehrheit der Kaufkraft stellt, wird Bargeld kulturell irrelevant.
- 5. Bargeld verschwindet nicht per Gesetz, sondern per Infrastruktur: Weniger Geldautomaten, weniger Filialen, weniger Bargeldservices → Bargeld wird nicht verboten, sondern praktisch unmöglich.
Warum 2038?
2038 ist der Zeitpunkt, an dem mehrere Trends zusammenlaufen:
- Digitaler Euro ist etabliert
- Bargeldlogistik ist weitgehend abgebaut
- Händler akzeptieren Bargeld nur noch eingeschränkt
- Die »Bargeldgeneration« ist in Rente
- Digitale Identitäten und Wallets sind Standard
Bargeld existiert dann noch – aber nur als Nischenphänomen.
Albert Absmeier & KI
Zahlungsmittel: Wie wichtig ist Bargeld noch?
Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Deutschland ihre Einkäufe erstmals häufiger bargeldlos als mit Münzen und Scheinen bezahlt. Das geht aus der aktuellen Deutsche Bank-Studie »Zahlungsverhalten in Deutschland 2025« hervor. »Der Trend hin zu bargeldlosen Zahlungen setzt sich fort. Bargeld war dennoch weiterhin das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel, erklärte Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Bundesbank.« Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass Bargeld nicht mehr überall akzeptiert wird. Als Beispiele nennt die Bundesbank den Personennahverkehr und Selbstbedienungskassen. Parallel zum Bedeutungsverlust von Bargeld ist der Transaktionsanteil von mobilen Bezahlverfahren und Internet-Bezahlverfahren in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dabei gibt es aber zwischen den Altersgruppen deutliche Unterschiede, wie eine weitere Statista-Grafik zeigt. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/36338/anteil-von-zahlungsmitteln-an-allen-transaktionen-in-deutschland/?lid=8trbrekj15gt
199 Artikel zu „Bargeld“
News | Business | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse
71 Prozent wollen immer und überall bargeldlos bezahlen können
Attraktivität des stationären Handels: Bargeldloses Bezahlen wird wichtiger. Online-Reservierungen und Verfügbarkeitsprüfung liegen als beliebteste Services ganz vorne Warum in die Innenstadt, wenn ich auch per Klick einkaufen kann? Online-Shopping ist inzwischen für viele Internetnutzerinnen und -nutzer Alltag, der stationäre Handel steht unter Druck. Geht es darum, wie es gelingen kann, den stationären Handel für…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Bargeldland Deutschland? Wie ein FinTech Deutschland umkrempeln will
Rund 3,5 Millionen klein- und mittelständische Unternehmen (KMUs) machen ganze 99,5 Prozent der Betriebe im Land aus. Dennoch fällt es vielen schwer, mit den wenigen Big Playern auf dem Markt mitzuhalten. Experte Zoltan Gyenge, myPOS Managing Director, geht davon aus, dass das unter anderem an Bargeldzahlungen liegen könnte. Diese sind nämlich altersabhängig. Studien zeigen, dass…
News | Blockchain | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Mobile | Geschäftsprozesse | Trends Services | Infografiken | Trends 2019 | Lösungen | Services
54 Prozent erwarten, dass Bargeld in wenigen Jahren nicht mehr gebräuchlich sein wird
63 % der Befragten gaben an, dass sie weder Betrug noch Diebstahl fürchten, wenn sie mit Karte oder kontaktlos bezahlen. Die First Data GmbH, ein Anbieter im Bereich Payment-Lösungen und Zahlungsverkehr in Deutschland, hat seine erste, deutschlandweite Verbraucherstudie veröffentlicht. Die Analyse basiert auf einer bundesweiten, repräsentativen Befragung unter mehr als 2.000 Konsumenten. Die Studie untersucht…
News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends 2019
Mehr als die Hälfte glaubt an bargeldloses Shoppen im stationären Handel.
Jeder dritte Internetnutzer rechnet mit digitalen Assistenten in den Läden der Zukunft. Verbraucher glauben an smarte Technik im Einzelhandel. Die ersten Tests mit Verkaufsrobotern im Einzelhandel laufen bereits – und mehr als jeder dritte Internetnutzer in Deutschland bescheinigt den digitalen Assistenten in Ladengeschäften eine große Zukunft. Das hat eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2017 | Services
Zahlungsmethoden: Den Deutschen ist ihr Bargeld lieb
Die Deutschen lieben ihr Bargeld – und die zugehörigen Automaten. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Marktwächter Finanzen, einem Angebot der Verbraucherzentralen. So heben 38 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Woche Geld am Automaten ab. 27 Prozent holen sich alle zwei Wochen frisches Geld. Die durchschnittliche Summe beträgt dabei 248 Euro. Die…
News | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends E-Commerce | Trends 2016 | Services
»Abschaffung von Bargeld«: Die Deutschen haben Bargeld einfach gern
Fast alle Deutschen haben Bares dabei, wenn sie unterwegs sind. Und die Mehrheit ist auch nicht bereit, sich davon zu trennen. Knapp zwei Drittel der Deutschen geben an, gegen eine Abschaffung von Bargeld zu stimmen, wenn heute eine Volksabstimmung stattfinden würde. Dies zeigt die aktuelle Umfrage »Bargeld 2016« des GfK Vereins, die in den vergangenen…
News | Business | Digitalisierung | E-Commerce | Trends Mobile | Trends E-Commerce | Trends 2016 | Services
Fast jeder Zweite könnte weitgehend auf Bargeld verzichten
Akzeptanz für bargeldlosen Alltag innerhalb von einem Jahr deutlich gestiegen. 9 von 10 Deutschen bezahlen derzeit im Geschäft auch ohne Münzen und Scheine. Ob an der Kasse im Supermarkt, beim Bäcker oder im Café: Ein Leben ganz ohne Geldscheine und Münzen ist für immer mehr Menschen denkbar. Das zeigt eine repräsentative Befragung, die der Digitalverband…
News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | E-Commerce | Effizienz | Trends Mobile | Geschäftsprozesse | Trends 2015 | Strategien
So viel Bargeld haben die Deutschen dabei
Deutschland ist das Bargeldland schlechthin. Nirgendwo sonst wird so viel mit Papier gezahlt wie hier. Dabei befinden sich durchschnittlich 107 Euro im Portemonnaie jedes Bürgers, wie aus Daten der Deutschen Bundesbank hervorgeht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Bessere Ausgabenkontrolle, mehr Sicherheit als bei der Kartenzahlung und einfacher ist es auch, sagen die Befragten. Manche mögen…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Mobile | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2015 | Services
Jeder Dritte könnte auf Bargeld verzichten
Mehr als ein Drittel der Deutschen (36 Prozent) kann sich vorstellen, künftig in nahezu allen Alltagssituationen fast ausschließlich bargeldlos zu bezahlen. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands BITKOM ergeben. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen ist es sogar fast die Hälfte (46 Prozent). Und selbst bei den Befragten ab 65 Jahren…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Die WM ist die Cashcow der FIFA
Die alle vier Jahre stattfindende FIFA-Fußballweltmeisterschaft ist nicht nur eine der größten Sportveranstaltungen der Welt, sondern auch die wichtigste Einnahmequelle der FIFA. Allein der Verkauf diverser Rechtepakete (Übertragungsrechte, Lizenzgebühren, Hospitality, etc.) für die WM 2022 in Katar brachte der FIFA zwischen 2019 und 2022 Einnahmen in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar ein, was 83 Prozent…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
FIFA Fußball-WM 2026: Das verdient die USA an der WM
Trotz der geopolitischen Lage und der angespannten innenpolitischen Situation in den USA, die die Stimmung im Vorfeld der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trüben, bleibt das fünfwöchige Turnier, das am 11. Juni in Mexiko-Stadt angepfiffen wird, eines der größten Sportereignisse des Jahres. Erstmals in der langen Geschichte des Wettbewerbs werden 48 Nationen in 16 Städten antreten, die…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Weltweites Nettovermögen steigt um 9,3 Prozent auf Höchststand von 550 Billionen US-Dollar
Globales Finanzvermögen legt 2025 um 10,7 Prozent auf 333 Billionen US-Dollar zu – stärkste Wachstumsrate seit 2021. Sachwertvermögen steigen weltweit um 7,4 Prozent auf 281 Billionen US-Dollar, Verbindlichkeiten erhöhen sich leicht auf 64 Billionen US-Dollar. Vermögen der Deutschen steigt um 14,8 Prozent auf 23,3 Billionen US-Dollar. 000 »Superreiche« besitzen hierzulande 27,3 Prozent des gesamten Finanzvermögens…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Zahl der Superreichen Deutschen verdoppelt sich in 6 Jahren
Die Zahl der Deutschen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar ist 2025 sprunghaft auf ungefähr 5.000 angestiegen. Das sagt die Boston Consulting Group in ihrem Global Wealth Report [1]. Die Beratungsfirma begründet den Anstieg mit den Gewinnen, die Reiche im letzten Jahr an den Börsen und mit anderen Anlagen erwirtschaften konnten. Das…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Vermögen in Deutschland: Millionäre besitzen 1/2, Superreiche 1/4
Einer Veröffentlichung der Boston Consulting Group zufolge besitzen die obersten 0.007 Prozent der Deutschen ein Viertel des hiesigen Finanzvermögens [1]. Damit gemeint sind Geldmittel, Anlagen und Investments, die über den selbstgenutzten Besitz sowie Firmenbesitz hinausgehen. 1 Prozent der Bevölkerung – alle Millionäre des Landes – besitzen sogar mehr als die Hälfte des Finanzvermögens in Deutschland.…
News | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Betrugsmaschen: Steigende Risiken im Vorfeld der Fußball-WM 2026
Neuer Leitfaden unterstützt Finanzinstitute dabei, Menschenhandel und betrugsbezogene Aktivitäten rund um die Weltmeisterschaft zu erkennen und zu stoppen. Millionen von Fans freuen sich darauf, zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu reisen. Auf Ihrer Reise werden Sie Geld ausgeben und online interagieren – an 16 Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko. The Knoble und Feedzai stellen…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
Trinkgeld per Terminal: Nur 3 von 10 finden vorgeschlagene Beträge praktisch
Knapp zwei Drittel beobachten dadurch höhere Trinkgeldbeträge. Bei digitalem Trinkgeld sind die Deutschen grundsätzlich gespalten. Gerade Ältere zweifeln, ob digitales Trinkgeld beim Personal ankommt. Ob beim schnellen Kaffee am Morgen, nach dem Restaurantbesuch zum Mittag oder an der Bar am Abend – in vielen Geschäften und Gastronomiebetrieben wird beim elektronischen Bezahlen inzwischen eine…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
17 WhatsApp-Betrugsmaschen, die Sie kennen sollten (und wie Sie sich schützen)
WhatsApp-Betrug breitet sich schneller aus denn je. Allein im Dezember 2025 verschickten Betrüger schätzungsweise 19,2 Milliarden Spam-Nachrichten, was Messenger-Dienste zu einem der effektivsten Werkzeuge für Online-Betrug macht. Von falschen Gewinnen und Identitätsdiebstahl bis hin zu Investment- und Kontoübernahmebetrug ist WhatsApp zu einem bevorzugten Ziel für Cyberkriminelle geworden. Viele dieser Nachrichten wirken auf den ersten…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Effizienz | Trends Mobile | Infrastruktur | Logistik | Services
Zahl der Inlandsflüge in Deutschland halbiert
In vielen Ländern Europas ist die Zahl der Inlandsflüge noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Deutschland verzeichnet mit einem Rückgang der geplanten Inlandsflüge um rund 52 Prozent den stärksten Einbruch, gefolgt von Schweden mit –47 Prozent und Frankreich mit –35 Prozent. Im Vereinigten Königreich und Norwegen fällt der Rückgang moderater aus, während Italien nahezu auf Vorkrisenniveau liegt. Spanien und…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
WhatsApp-Hack: 3,5 Milliarden Konten auslesbar – warum Ihre Mobil-Telefonnummer ein echtes Risiko ist
Milliarden Menschen nutzen WhatsApp täglich – oft mit dem Gefühl, in einem geschützten, privaten Raum zu kommunizieren. Doch was, wenn dieser Raum in Wahrheit erstaunlich transparent ist? Und was, wenn ausgerechnet die Mobiltelefonnummer, die WhatsApp als Fundament nutzt, zur größten Schwachstelle wird? Ein beunruhigender Sicherheitsfund der Universität Wien erschütterte letztes Jahr das Vertrauen in…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Weihnachtswünsche: So unterschiedlich sind Männer und Frauen (doch nicht)
An Weihnachten Gutscheine zu verschenken dürften viele Menschen als wenig kreativ empfinden – doch trotzdem sind diese hoch im Kurs. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen stehen Gutscheine auf der Wunschliste ganz oben. Das zeigt eine Erhebung der Statista Consumer Insights. Geldgeschenke folgen bei den Männern auf Platz zwei, sie sind auch bei Frauen…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Infrastruktur
Wie Mobile Shopping, Social Media und der Preis-Algorithmus Deutschlands Warenkörbe kapern
In einer Welt, die sich mittlerweile schneller dreht als ein übertakteter High-End-Prozessor, gleicht der deutsche E-Commerce aktuell halt immer noch einem bunten Pixel-Feuerwerk. Wer dachte, Online-Shopping sei lediglich das nüchterne Klicken auf einen »Kaufen«-Button am klobigen Desktop-Monitor, der hat die Rechnung ohne das Smartphone in der Hosentasche und die algorithmischen Einflüsterungen der sozialen Medien gemacht. …
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infografiken | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einsamkeit als neue Seuche: Kann KI helfen?
Die zunehmende Nutzung von KI-Chatbots als emotionale Unterstützung verschärft das Problem der Einsamkeit, da sie reale menschliche Beziehungen oft ersetzen, anstatt sie zu fördern. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen digitale Kontakte als Ersatz für echte Begegnungen sehen, obwohl nur wenige diese als gleichwertig empfinden; dies kann langfristig negative Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl und die…
News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Services
Wie Banken den Zahlungsverkehr von morgen mitgestalten können
Neue Studie »Bezahlen 2035« zeigt vier Zukunftsszenarien für den Zahlungsverkehr in Europa. »Wie wird in zehn Jahren bezahlt?«, »Welche Rolle spielen Banken, KI und der digitale Euro in der Welt der Zahlungsdienste von morgen?« – Diese Fragen beleuchtet die neue Zukunftsstudie »Bezahlen 2035 – Handlungsperspektiven für Kreditinstitute in der Zahlungsdienstewelt von morgen« der SRC Security…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Effizienz | Trends Services | Services
Vermögensbranche kämpft mit der digitalen Transformation
Deutschlands Vermögensverwalter drohen im digitalen Zeitalter den Anschluss zu verlieren – auch weil strukturelle und kulturelle Barrieren schnelle, skalierbare Kundenlösungen ausbremsen. Mit einem Gesamtvermögen von über 4,1 Billionen Euro zählt Deutschland zu den größten Vermögensmärkten Europas. Doch hinter der glänzenden Fassade offenbaren sich wachsende Herausforderungen: Laut dem »State of Wealth Management Report 2025« von…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Services
Vertrauen statt Hype: Deutsche setzen auf Klarheit, Komfort und Sicherheit im Umgang mit Geld
Consumer Survey 2025 zeigt: Familie wichtiger als Influencer; Buy Now, Pay Later etabliert sich als Komfort-Tool; Banken bleiben zwischen Tradition und digitaler Transformation. Wie denken Verbraucherinnen und Verbraucher über Finanzen, Banking und neue Technologien? Riverty hat gemeinsam mit YouGov in einer repräsentativen Umfrage die Stimmungslage basierend auf dem Zukunftspapier FinTech 2040 erfasst [1]. Die…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse
Deutsche Haushalte haben vergleichsweise wenig Sorgen
Etwa sieben Prozent der Haushalte in Deutschland haben laut Eurostat große Schwierigkeiten mit ihrem Geld auszukommen. Weitere elf Prozent geben an, einige Schwierigkeiten zu haben mit ihren finanziellen Mittel durch den Monat zu kommen. Dagegen kommt die große Mehrheit der Haushalte (82 Prozent) mit ihren Einkünften gut über die Runden, wie der Blick auf die…
News | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Kommunikation
Nur die Hälfte der Verbraucher hält Informationen bei Amazon & Co für glaubwürdig
Unternehmen verschenken hier Potenzial: Für 69 % der deutschen Befragten waren unvollständige Informationen schon einmal der Grund für eine Kaufabbruch. Zweifeln deutsche Verbraucher an der Vertrauenswürdigkeit von Amazon & Co? Zumindest offenbart eine aktuelle Studie von Akeneo eine wachsende Unsicherheit im Onlinehandel: Obwohl die meisten der deutschen Konsumenten (33 %) beim Shopping ihre Recherche…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Ausblick: Was kommt nach GPT-5?
Nach dem Launch von GPT-5 zeichnet sich bereits ab, wie die nächste Modellgeneration aussehen könnte. Während GPT-5 den Kontextumfang auf bis zu 5 Millionen Tokens erweitert und persistenten Speicher bietet, stehen für die Zukunft vor allem Fortschritte in kontinuierlichem Lernen, Effizienz und multimodaler Tiefe im Fokus. GPT-6: Kernmerkmale und Verbesserungen Merkmal GPT-5 Erwartetes GPT-6 Kontextfenster…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum | Strategien
Enterprise Digital Twin: Digitale Zwillinge wachsen über sich hinaus
Exklusiv Digitale Zwillinge galten lange als technisches Hilfsmittel im Engineering – meist als CAD-basierte Modelle einzelner Maschinen oder Komponenten. Ihr Nutzen lag vor allem in der Visualisierung und begrenzten Simulation. Doch mit dem zunehmenden Reifegrad von IoT, Cloud-Plattformen, KI und Simulationstechniken hat sich ihr Potenzial massiv verbessert. Heute sind Digital Twins in der Lage, Daten…
News | Digitalisierung | Healthcare IT | Produktmeldung
Desk7 vereinfacht Digitalisierungsprozesse in der Healthcare-Branche
Mit seinem Health-Care-Lab begleitet das IT-Systemhaus Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei ihrer Digitalstrategie. Desk7, ein Mitglied der Byteclub-Unternehmensgruppe aus Hamburg, hat ein Health-Care-Lab eingerichtet, das Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen als Testing-Pool zur Verfügung steht. Somit können diese zunächst mit kleinem Team und geringem Budget testen, ob sich das geplante Digitalisierungsprojekt wie gewünscht umsetzen lässt. Diese Vorgehensweise…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
Was kostet die Nutzung verschiedener Zahlungsmittel?
Zahlen mit Bargeld, Debit- oder Kreditkarte – für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ist das Alltag. Doch jede Transaktion verursacht Kosten, die über Gebühren hinausgehen. Eine Studie der Deutschen Bundesbank hat diese Kosten erstmals umfassend aus Verbrauchersicht quantifiziert. Am günstigsten ist demnach die Barzahlung mit durchschnittlich 0,38 Euro pro Transaktion, gefolgt von der Debitkarte mit 0,74 Euro.…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Services
Kontowechsel: Der digitale Umzugsservice wird immer beliebter
Mehrheit hat Girokonto schon einmal gewechselt. Aber ein Drittel hat Angst, dabei könnte etwas schief gehen. Digitaler Umzugsservice unter Jüngeren besonders beliebt. Wer früher die Bank wechseln wollte, musste Kontoauszüge durchforsten, Lastschriften manuell umstellen und Formulare einreichen. Heute hingegen lässt sich der Kontowechsel mithilfe eines digitaler Umzugsservices, der den Kontowechsel automatisiert und die Umstellung…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Deutsche verlieren 10,6 Milliarden Euro durch Betrug in zwölf Monaten
Laut dem aktuellen »State of Scams in Germany – 2025 Report« der Global Anti-Scam Alliance (GASA), der mit Unterstützung von BioCatch, einem Anbieter für die Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität, entstanden ist, haben deutsche Verbraucher allein in den letzten zwölf Monaten 10,6 Milliarden Euro an Betrüger verloren. Das geht aus der für den Report durchgeführten…
News | Business | Geschäftsprozesse | Strategien
Die Evolution des CFO: Vom Finanzverwalter zum strategischen Visionär
Die Zeiten, in denen CFOs lediglich Bilanzen verwalteten und für die Einhaltung von Budgets sorgten, sind vorbei. Der CFO von heute ist ein dynamischer Stratege im Zentrum der Unternehmensausrichtung und des Wachstums. Über die reine Budgetkontrolle hinaus sind sie Architekten finanzieller Resilienz: Sie sichern Ressourcen für die Gewinnung von Talenten, technologische Fortschritte, Stabilität in der…
News | Business Process Management | ERP | Lösungen
Informationsasymmetrie als Kostenfaktor: Warum ERP und PLM zum Team werden müssen
Die Anbindung von PLM-Systemen an das ERP fristet in vielen Unternehmen ein eher stiefmütterliches Dasein: Stücklisten und Konstruktionsdaten fließen vom PLM zum ERP, doch nur selten profitiert die Konstruktion ihrerseits vom Wissensschatz des ERP. Eine solche Informationsasymmetrie verschenkt das Potenzial eines echten, hocheffizienten Zusammenspiels von Engineering, operativem Betrieb und Produktion, das in der heutigen Zeit…