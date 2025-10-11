Deutsche Haushalte haben vergleichsweise wenig Sorgen

Etwa sieben Prozent der Haushalte in Deutschland haben laut Eurostat große Schwierigkeiten mit ihrem Geld auszukommen. Weitere elf Prozent geben an, einige Schwierigkeiten zu haben mit ihren finanziellen Mittel durch den Monat zu kommen. Dagegen kommt die große Mehrheit der Haushalte (82 Prozent) mit ihren Einkünften gut über die Runden, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Deutlich schlechter ist die Lage in den anderen führenden Volkswirtschaften der Europäischen Union. In Spanien kommen beispielsweise gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Haushalte gut über die Runden. In Italien sind es sogar nur 45 Prozent. Aber auch in Frankreich und Polen kommen weniger als zwei Drittel der Haushalt gut mit ihrem Geld aus. Mathias Brandt

Prognose bis 2030 – Szenarien für deutsche Haushalte

Szenario Treiber Erwartete Entwicklung Risiken Optimistisch Reallöhne steigen moderat, Inflation stabilisiert sich bei 2 %, Energiewende senkt Nebenkosten Anteil der Haushalte, die »gut auskommen«, bleibt bei >80 % Fachkräftemangel könnte Löhne drücken Basisszenario Reallöhne stagnieren, Inflation schwankt zwischen 2–3 %, Mieten steigen weiter Anteil sinkt leicht auf 75–78 % Belastung v. a. für Mieterhaushalte Pessimistisch Energiepreise hoch, Inflation >3 %, schwache Lohnentwicklung Nur noch 65–70 % kommen gut aus Gefahr wachsender Ungleichheit, Konsumrückgang

Strategische Implikationen

Politik: Steuer- und Transferpolitik wird entscheidend, um Haushalte mit niedrigen Einkommen zu entlasten.

Unternehmen: Kaufkraftentwicklung beeinflusst Konsumgüter- und Dienstleistungsmärkte direkt.

Haushalte: Finanzielle Resilienz hängt zunehmend von Vermögensaufbau (z. B. Wohneigentum, Kapitalmarkt) ab.

