Der Bundeshaushalt 2020

Der Bundestag stimmt heute über den Bundeshaushalt 2020 ab. Die Ausgaben steigen laut Bundestag auf 362 Milliarden Euro (2019: 356 Mio. Euro). Der größte Teil fließt traditionell an das Ministerium für Arbeit und Soziales: Im kommenden Jahr soll die Summe bei 155,2 Milliarden Euro und damit 6,8 Prozent über der diesjährigen Summe liegen. Die Steigerungen im Etat lassen sich laut Bundestag im Wesentlichen auf an Prognosen angepasste Ansätze für Sozialleistungen zurückführen. Den größten Zuwachs verzeichnet das Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit einem Plus von 29,7 Prozent auf 2,97 Milliarden Euro. Die größte Kürzung ist mit 4,7 Prozent für das Gesundheitsministerium geplant. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/17436/ausgaben-im-bundeshaushalt-2020-nach-ministerien/

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS | TRENDS 2018 Der Bundeshaushalt 2018 Insgesamt sind nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses Ausgaben in Höhe von 343,6 Milliarden Euro geplant. Davon gehen gut 300 Milliarden an die Ministerien. Den größten Posten macht dabei das Ministerium für Arbeit und Soziales mit 139,18 Milliarden Euro aus, wie die Grafik zeigt. Den größten Zuwachs verzeichnet das Innenministerium, wo ab diesem Haushalt der Bereich… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TIPPS Steuern sparen mit Smartphone, Notebook & Co.  Berufstätige können Ausgaben für beruflich genutzte IT-Geräte und Software von der Steuer absetzen.  Ende Juli endet die Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2018. Dienst-Mails per Smartphone, Online-Weiterbildung via Notebook oder letzter Feinschliff an der Präsentation fürs nächste Meeting: Wer private IT-Geräte und Software beruflich nutzt, kann die Ausgaben dafür von der Steuer absetzen.… Weiterlesen →

TRENDS 2019 | TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS Das Grundgesetz wird 70 Am 23. Mai 1949 wurde die deutsche Verfassung beschlossen und das Grundgesetz aus der Taufe gehoben. Seitdem hat sich in Deutschland einiges geändert. Männer und Frauen arbeiten heute fast zu gleichen Teilen – um 1950 blieb ein großer Teil der Frauen dagegen noch zuhause am Herd. Die Bevölkerung ist seit 1950 von 51 Millionen Menschen… Weiterlesen →