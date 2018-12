Konsumausgaben: Wofür die Bürger ihr Geld ausgeben

Im Jahr 2017 haben die Deutschen im Schnitt 2517 Euro im Monat ausgegeben. Zu diesem Wert kommt das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Analyse der privaten Konsumausgaben.

Den größten Posten nahm dabei das Wohnen ein: Wie die Grafik zeigt, gaben die Deutschen durchschnittlich 897 Euro im Monat für die Miete oder die Abschlagszahlung, die Energiekosten sowie die Instandhaltung ihrer Wohnung aus. Am zweithöchsten waren die Ausgaben für Lebensmittel, Tabak und Alkohol: Sie betrugen im Schnitt 348 Euro im Monat – genau so viel wie für die Fortbewegung per Auto oder öffentlichem Nahverkehr.

Noch immer besteht bei den Konsumausgaben ein Unterschied zwischen Ost und West: So gaben die Haushalte in den neuen Länder im Schnitt rund 500 Euro weniger pro Monat aus als die Westdeutschen. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/16416/durchschnittliche-hoehe-der-konsumausgaben-privater-haushalte-je-posten/