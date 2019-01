Arbeitsmarkt: Immer weniger Hartz-IV-Haushalte

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die von Jobcentern Arbeitslosengeld II erhalten, ist Medienberichten zufolge im November 2018 erstmals unter die 3-Millionen-Marke gefallen. Wie die Infografik zeigt, sind die Jahresdurchschnittswerte bereits seit 2010 kontinuierlich zurückgegangen. Für das Gesamtjahr 2018 dürfte sich der Schnitt ungefähr bei 3,1 Millionen Hartz-IV-Haushalten einpendeln.

»Bedarfsgemeinschaft« ist ein Begriff aus dem deutschen Recht der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Eine Bedarfsgemeinschaft im Sinne des SGB II besteht aus einer oder mehreren Personen. Erwerbsfähige Hilfebedürftige in einer Bedarfsgemeinschaft erhalten nach dem SGB II als Grundsicherungsleistung das Arbeitslosengeld II (Alg II), welches durch das Hartz-IV-Gesetz am Anfang des Jahres 2005 mit der Zusammenlegung der ehemaligen Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe neu geschaffen wurde. Matthias Janson,

https://de.statista.com/infografik/16525/anzahl-der-hartz-iv-bedarfsgemeinschaften/

Mit sogenannten Cum-Cum- und Cum-Ex-Finanzgeschäften haben Anwälte, Banker und Privatleute über mehrere Jahre hinweg allein den deutschen Staat um mehr als 31 Milliarden Euro geprellt. Bei beiden Arten der Schieberei geht es im Kern darum, halblegal bis klar illegal Steuern abzuschöpfen.

Bei den auch als Dividendenstripping bezeichneten Geschäften verkaufen Teilnehmer große Aktienpakete kurz vor der Dividendenzahlung von großen Börsenkonzernen und kaufen sie kurz nach dem Dividendentermin zurück. Sie bleiben also de facto im Besitz der Aktien, aber greifen durch Scheingeschäfte zusätzlich Steuererstattungen vom Staat ab.

Bei der Cum-Cum-Trickserei geht es darum, sich die Steuer durch das Karussellgeschäft mit Leerverkäufen einmal erstatten zu lassen. Cum-Cum läuft daher eher im Graubereich des Steuerrechts. Cum-Ex aber gehört zu den klar betrügerischen Geschäften, weil es die Täter durch Mehrfachverkäufe derselben Aktien darauf absehen, auch mehrmals Steuern abzugreifen.

Um die Höhe des Schadens zu verdeutlichen, haben wir in unserer Grafik die veranschlagten Bundesausgaben für Hartz-IV im laufenden Haushalt 2018 als Vergleichsgröße abgebildet. Mit den durch die Finanzdeals verloren gegangenen Geldern hätte ein Jahr lang das Arbeitslosengeld II und die Kosten für Unterbringung und Heizung für Hartz-IV-Empfänger locker gedeckt werden können. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/16061/steuerausfaelle-durch-dividendenstripping-verglichen-mit-hartz-iv-ausgaben/

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren rund 44,8 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2018 um 562 000 Personen oder 1,3 % höher als im Vorjahr. Im Jahr 2017 hatte die Zuwachsrate 1,4 % betragen. Insgesamt setzte sich der nun seit 13 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit fort. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte glichen negative demografische Effekte aus, sodass im Jahr 2018 die höchste Zahl an Erwerbstätigen seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 erreicht wurde.

Dienstleistungsbereiche haben am stärksten zum absoluten Anstieg beigetragen

In den Dienstleistungsbereichen gab es 2018 mit +1,2 % oder +384 000 Personen gegenüber dem Vorjahr den stärksten Anstieg bei der Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland. Den größten absoluten Anteil daran hatten die Öffentlichen Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +190 000 Erwerbstätigen (+1,7 %), gefolgt von Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+96 000 Erwerbstätige; +1,0 %) sowie von den Unternehmensdienstleistern (+55 000 Erwerbstätige; +0,9 %). Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2018 überdurchschnittlich um 139 000 Personen (+1,7 %). Im Baugewerbe betrug der Anstieg 37 000 Personen (+1,5 %), in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 2 000 Personen (+0,3 %).

Mehr Arbeitnehmer, weniger Selbstständige

Entscheidend für die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt war die gestiegene Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Jahresdurchschnitt 2018 um 638 000 Personen (+1,6 %) auf erstmals über 40 Millionen wuchs. Während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter anstieg, war die Summe der marginal Beschäftigten (darunter geringfügige Beschäftigung) weiter rückläufig. Die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger sank im selben Zeitraum um 76 000 Personen (-1,8 %) auf 4,22 Millionen. Zuletzt hatte es im Jahr 2003 weniger Selbstständige (4,12 Millionen) gegeben.

Immer weniger Erwerbslose

Die Zahl der Erwerbslosen (nach international vergleichbarer Definition) sank nach vorläufigen Schätzungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2018 zum Vorjahr um 130 000 Personen (-8,0 %) auf knapp 1,5 Millionen. Die Zahl der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren Erwerbspersonen, definiert als Summe von Erwerbstätigen und Erwerbslosen, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 422 000 Personen (+0,9 %) auf 46,2 Millionen. Die Erwerbslosenquote, gemessen als Anteil der Erwerbslosen an der Zahl der Erwerbspersonen, sank gegenüber dem Vorjahr von 3,5 % auf 3,2 %.

Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland

nach Wirtschaftsbereichen 1 Jahr Erwerbs-

tätige

insgesamt Land- und

Forstwirt-

schaft,

Fischerei Produzie-

rendes

Gewerbe

ohne Bau-

gewerbe Bau-

gewerbe Dienst-

leistungs-

bereiche 2 1 Jahresdurchschnitte.

2 Handel, Verkehr und Gastgewerbe, Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen, Unternehmensdienstleister, Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit sowie Sonstige Dienstleister. Personen in 1 000 2005 39 326 668 7 818 2 277 28 563 2006 39 635 653 7 734 2 273 28 975 2007 40 325 667 7 839 2 312 29 507 2008 40 856 670 8 022 2 300 29 864 2009 40 892 667 7 844 2 312 30 069 2010 41 020 661 7 705 2 331 30 323 2011 41 577 670 7 854 2 376 30 677 2012 42 061 667 7 994 2 412 30 988 2013 42 319 641 8 022 2 427 31 229 2014 42 671 649 8 069 2 436 31 517 2015 43 071 637 8 084 2 427 31 923 2016 43 642 619 8 111 2 451 32 461 2017 44 269 616 8 196 2 490 32 967 2018 44 831 618 8 335 2 527 33 351 Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % 2005 0,0 -3,2 -1,7 -3,4 0,8 2006 0,8 -2,2 -1,1 -0,2 1,4 2007 1,7 2,1 1,4 1,7 1,8 2008 1,3 0,4 2,3 -0,5 1,2 2009 0,1 -0,4 -2,2 0,5 0,7 2010 0,3 -0,9 -1,8 0,8 0,8 2011 1,4 1,4 1,9 1,9 1,2 2012 1,2 -0,4 1,8 1,5 1,0 2013 0,6 -3,9 0,4 0,6 0,8 2014 0,8 1,2 0,6 0,4 0,9 2015 0,9 -1,8 0,2 -0,4 1,3 2016 1,3 -2,8 0,3 1,0 1,7 2017 1,4 -0,5 1,0 1,6 1,6 2018 1,3 0,3 1,7 1,5 1,2 Anteile der Wirtschaftsbereiche an den Erwerbstätigen insgesamt in % 1991 100 3,0 28,3 7,4 61,3 2005 100 1,7 19,9 5,8 72,6 2010 100 1,6 18,8 5,7 73,9 2011 100 1,6 18,9 5,7 73,8 2012 100 1,6 19,0 5,7 73,7 2013 100 1,5 19,0 5,7 73,8 2014 100 1,5 18,9 5,7 73,9 2015 100 1,5 18,8 5,6 74,1 2016 100 1,4 18,6 5,6 74,4 2017 100 1,4 18,5 5,6 74,5 2018 100 1,4 18,6 5,6 74,4

Erwerbspersonen, Erwerbslose und Erwerbstätige mit

Wohnort in Deutschland 1 Jahr Erwerbs-

personen Erwerbs-

lose 2 Erwerbstätige Inländer insgesamt Arbeit-

nehmer Selbst-

ständige 3 1 Jahresdurchschnitte.

2 Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung (Mikrozensus) gemäß Labour-Force-Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO); Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren.

3 Einschließlich mithelfender Familienangehöriger. Personen in 1 000 1991 41 023 2 172 38 851 35 288 3 563 2004 43 345 4 127 39 218 34 960 4 258 2005 43 726 4 506 39 220 34 810 4 410 2006 43 663 4 104 39 559 35 076 4 483 2007 43 732 3 473 40 259 35 732 4 527 2008 43 823 3 018 40 805 36 302 4 503 2009 43 943 3 098 40 845 36 360 4 485 2010 43 804 2 821 40 983 36 496 4 487 2011 43 933 2 399 41 534 36 971 4 563 2012 44 230 2 224 42 006 37 446 4 560 2013 44 439 2 182 42 257 37 791 4 466 2014 44 697 2 090 42 607 38 194 4 413 2015 44 943 1 950 42 993 38 633 4 360 2016 45 324 1 774 43 550 39 216 4 334 2017 45 776 1 621 44 155 39 861 4 294 2018 46 198 1 491 44 707 40 489 4 218 Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % 2004 1,1 8,3 0,4 0,0 3,3 2005 0,9 9,2 0,0 -0,4 3,6 2006 -0,1 -8,9 0,9 0,8 1,7 2007 0,2 -15,4 1,8 1,9 1,0 2008 0,2 -13,1 1,4 1,6 -0,5 2009 0,3 2,7 0,1 0,2 -0,4 2010 -0,3 -8,9 0,3 0,4 0,0 2011 0,3 -15,0 1,3 1,3 1,7 2012 0,7 -7,3 1,1 1,3 -0,1 2013 0,5 -1,9 0,6 0,9 -2,1 2014 0,6 -4,2 0,8 1,1 -1,2 2015 0,6 -6,7 0,9 1,1 -1,2 2016 0,8 -9,0 1,3 1,5 -0,6 2017 1,0 -8,6 1,4 1,6 -0,9 2018 0,9 -8,0 1,3 1,6 -1,8

Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen zu den Erwerbstätigen und Erwerbslosen können über die Tabellen Erwerbstätige (81000-0015) und Erwerbspersonen inklusive Erwerbslose (81000-0011) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Erwerbstätige: Dienstleistungsbereich wird immer wichtiger

Der Anstieg bei den Erwerbstätigen hierzulande hat sich auch im Jahr 2018 fortgesetzt, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Demnach gab es hierzulande 1,3 Prozent mehr Erwerbstätige als noch 2017 – insgesamt hatten so 2018 44,8 Millionen Personen ihren Arbeitsort in Deutschland.

Wie die Grafik von Statista zeigt, waren dabei die meisten im Dienstleistungsbereich tätig. Waren es im Jahr 1991 noch 61,3 Prozent, stieg diese Zahl auf gut 74 Prozent an und liegt seit einigen Jahren stabil bei diesem Wert. Am deutlichsten gesunken ist der Anteil der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe, aber auch Baugewerbe und Land- und Forstwirtschaft und Fischerei haben Anteile verloren. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/16511/erwerbstaetige-in-deutschland-und-wirtschaftsbereiche/