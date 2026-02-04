Zahl der Inlandsflüge in Deutschland halbiert

In vielen Ländern Europas ist die Zahl der Inlandsflüge noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Deutschland verzeichnet mit einem Rückgang der geplanten Inlandsflüge um rund 52 Prozent den stärksten Einbruch, gefolgt von Schweden mit –47 Prozent und Frankreich mit –35 Prozent. Im Vereinigten Königreich und Norwegen fällt der Rückgang moderater aus, während Italien nahezu auf Vorkrisenniveau liegt. Spanien und Portugal erreichen jeweils ein Plus gegenüber 2019. Das zeigt die Infografik mit Daten des Dienstleisters für Reisedaten OAG [1].

In Deutschland ist der Inlandsflugverkehr besonders stark von strukturellen Veränderungen betroffen: ein überdurchschnittlicher Ausbau des Bahnfernverkehrs, politische und gesellschaftliche Kritik an Inlandsflügen sowie eine stärkere Fokussierung der Airlines auf lukrative Europa- und Urlaubsstrecken führen dazu, dass nur noch etwa die Hälfte der innerdeutschen Flüge von 2019 angeboten wird. Gleichzeitig ist die Zahl der Dienstreisen deutlich eingebrochen, da viele Unternehmen seit der Pandemie verstärkt auf Videocalls und hybride Meetings setzen und dadurch weniger Bedarf für kurzfristige Inlandsflüge zu Präsenzterminen besteht. So lag die Zahl der Geschäftsreisen in Deutschland im Jahr 2024 mit 107 Millionen noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau

Spanien und Portugal profitieren dagegen vom kräftigen Boom des internationalen Tourismus. Sie überschreiten bei den Passagierzahlen bereits wieder das Vorkrisenniveau, sodass Airlines dort mehr Kapazitäten bereitstellen und zusätzliche Verbindungen aufnehmen, insbesondere zu Ferienregionen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35747/veraenderung-der-anzahl-der-geplanten-inlandsfluege-nach-laendern/

Auslaufmodell Geschäftsreisen?

Zwischen 2014 und 2019 stieg die Zahl der Geschäftsreisen deutscher Unternehmen von 176 auf 195 Millionen und erreichte damit ein Höchstniveau vor der Corona-Pandemie. 2020 brach das Volumen infolge der Corona-Beschränkungen auf nur noch 33 Millionen Reisen ein. Es stieg anschließend wieder schrittweise auf 117 Millionen im Jahr 2023, lag 2024 mit 107 Millionen aber weiterhin deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Das zeigt die Infografik auf Basis einer Schätzung des Verbands Deutsches Reisemanagement [1].

Die anhaltend niedrigeren Werte seit 2020 spiegeln einen dauerhaften Strukturwandel wider: Viele Unternehmen haben Reisebudgets gekürzt, Termine stärker gebündelt und prüfen kritischer, ob eine Geschäftsreise wirklich notwendig ist. Gleichzeitig hat sich der Einsatz von Videokonferenzen und digitalen Kollaborationstools etabliert, sodass insbesondere kurze Präsenztermine durch virtuelle Meetings ersetzt werden und das frühere Volumen klassischer Dienstreisen auch mittelfristig nicht mehr erreicht wird. Dies hat auch Einfluss auf die Zahl der Inlandsflüge in Deutschland, die ebenfalls noch deutlich unter Vor-Corona-Niveau liegen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35748/anzahl-der-geschaeftsreisen-von-unternehmen-in-deutschland/?lid=siejg1dcznce

66 Artikel zu „Flugreisen“

News | Effizienz | Kommentar | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum Grünes Reisen beginnt im Rechenzentrum Ein Kommentar von Jeff Wittich, Chief Product Officer bei Ampere Computing Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Europäern bereiten sich darauf vor, über Luft, Schienen oder Straßen in ihren wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch bevor sie Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genießen können, müssen sie sich mit Dingen wie… Weiterlesen →

19 Artikel zu „Inlandsflüge“

News | Trends 2020 Corona-Krise: Positive Aspekte der Ausgangsbeschränkung Die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie haben für viele Menschen teilweise starke Einschränkungen hervorgerufen. Doch neben all dem Verzicht können einige Verbraucher der Krise auch positive Aspekte abgewinnen, wie eine aktuelle Umfrage von Statista und YouGov zeigt [1]. Ein paar dieser erfreulichen Auswirkungen auf ihren Alltag wünschen sich die Befragten sogar auch weiterhin, für die Zeit… Weiterlesen →

News | Trends 2020 Corona-Krise: Nicht alles ist schlecht Die Corona-Krise hält Deutschland weiterhin in Schach. Während die Pandemie auf der einen Seite viel Leid hervorgerufen hat, gibt es jedoch auch ein paar positive Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen auf den Alltag und die Umwelt. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov und Statista nehmen 42 Prozent der Deutschen sowohl positive als auch negative Auswirkungen der Krise… Weiterlesen →

News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2020 So teuer ist reisen geworden Wer klimafreundlich reisen will, ist mit Bus und Bahn besser unterwegs als mit dem eigenen Auto oder gar dem Flugzeug. Bisher bieten die Preise aber häufig noch keinen rechten Anreiz. Eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt nun, wie sich die Preise in den vergangenen fünf Jahren entwickelt haben. Demnach haben sich die Bahnpreise im Fernverkehr… Weiterlesen →