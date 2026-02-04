Zahl der Inlandsflüge in Deutschland halbiert

In vielen Ländern Europas ist die Zahl der Inlandsflüge noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Deutschland verzeichnet mit einem Rückgang der geplanten Inlandsflüge um rund 52 Prozent den stärksten Einbruch, gefolgt von Schweden mit –47 Prozent und Frankreich mit –35 Prozent. Im Vereinigten Königreich und Norwegen fällt der Rückgang moderater aus, während Italien nahezu auf Vorkrisenniveau liegt. Spanien und Portugal erreichen jeweils ein Plus gegenüber 2019. Das zeigt die Infografik mit Daten des Dienstleisters für Reisedaten OAG [1].
In Deutschland ist der Inlandsflugverkehr besonders stark von strukturellen Veränderungen betroffen: ein überdurchschnittlicher Ausbau des Bahnfernverkehrs, politische und gesellschaftliche Kritik an Inlandsflügen sowie eine stärkere Fokussierung der Airlines auf lukrative Europa- und Urlaubsstrecken führen dazu, dass nur noch etwa die Hälfte der innerdeutschen Flüge von 2019 angeboten wird. Gleichzeitig ist die Zahl der Dienstreisen deutlich eingebrochen, da viele Unternehmen seit der Pandemie verstärkt auf Videocalls und hybride Meetings setzen und dadurch weniger Bedarf für kurzfristige Inlandsflüge zu Präsenzterminen besteht. So lag die Zahl der Geschäftsreisen in Deutschland im Jahr 2024 mit 107 Millionen noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau
Spanien und Portugal profitieren dagegen vom kräftigen Boom des internationalen Tourismus. Sie überschreiten bei den Passagierzahlen bereits wieder das Vorkrisenniveau, sodass Airlines dort mehr Kapazitäten bereitstellen und zusätzliche Verbindungen aufnehmen, insbesondere zu Ferienregionen. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35747/veraenderung-der-anzahl-der-geplanten-inlandsfluege-nach-laendern/[1] https://www.oag.com/blog/network-churn-europe/?utm_campaign=Travel%20Technology&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz–lZBk0rZVxjLa2a8yPjo6I3W
Auslaufmodell Geschäftsreisen?
Zwischen 2014 und 2019 stieg die Zahl der Geschäftsreisen deutscher Unternehmen von 176 auf 195 Millionen und erreichte damit ein Höchstniveau vor der Corona-Pandemie. 2020 brach das Volumen infolge der Corona-Beschränkungen auf nur noch 33 Millionen Reisen ein. Es stieg anschließend wieder schrittweise auf 117 Millionen im Jahr 2023, lag 2024 mit 107 Millionen aber weiterhin deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Das zeigt die Infografik auf Basis einer Schätzung des Verbands Deutsches Reisemanagement [1].
Die anhaltend niedrigeren Werte seit 2020 spiegeln einen dauerhaften Strukturwandel wider: Viele Unternehmen haben Reisebudgets gekürzt, Termine stärker gebündelt und prüfen kritischer, ob eine Geschäftsreise wirklich notwendig ist. Gleichzeitig hat sich der Einsatz von Videokonferenzen und digitalen Kollaborationstools etabliert, sodass insbesondere kurze Präsenztermine durch virtuelle Meetings ersetzt werden und das frühere Volumen klassischer Dienstreisen auch mittelfristig nicht mehr erreicht wird. Dies hat auch Einfluss auf die Zahl der Inlandsflüge in Deutschland, die ebenfalls noch deutlich unter Vor-Corona-Niveau liegen. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35748/anzahl-der-geschaeftsreisen-von-unternehmen-in-deutschland/?lid=siejg1dcznce[1] https://www.vdr-service.de/geschaeftsreiseanalyse/
66 Artikel zu „Flugreisen“
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Lösungen | Tipps
Klima: Das kostet die CO₂-Kompensation von Flugreisen
Wer mit dem Flugzeug reist, verursacht mehr CO₂-Emissionen, als wenn er das Auto oder die Bahn nimmt – und schädigt so das Klima. Doch es gibt Möglichkeiten, den hohen Treibhausgas-Ausstoß nachträglich bei verschiedenen Anbietern im Internet durch eine Geldzahlung zu kompensieren. Wie die Grafik für Flüge ab/bis Frankfurt am Main zeigt, fällt der Betrag je nach Entfernung des…
News | Trends Services | Trends 2016 | Services
Entertainment: Flugreisende wünschen sich smarte Bordunterhaltung
Individuelle Unterhaltung über eigene Streaming-Dienste ist gefragt. Jeder Dritte möchte über das Entertainment System mit dem Sitznachbarn spielen. Für kurzweiligere Flüge würden viele Reisende gerne auf mehr digitale Unterhaltungsangebote zurückgreifen. Das hat eine repräsentative Befragung von 994 Passagieren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben [1]. Demnach möchten 42 Prozent künftig die Möglichkeit haben, eigene Endgeräte…
News | Digitalisierung | E-Commerce | Trends Mobile | Trends Services | Marketing | Services
Flugreisende wollen digitale Shopping-Angebote an Bord
43 Prozent wünschen sich an Bord Online-Bestellung von Services am Flughafen. Vorbestellung von Bordmahlzeiten vor dem Flug am beliebtesten. Einkaufen über den Wolken könnte schon bald mehr sein als Parfum und Schmuck aus dem Duty-free-Sortiment. Dank digitaler Technologien wird es Passagieren künftig möglich sein, alle Arten von Einkäufen und Bestellungen aus dem Flugzeug zu erledigen.…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Services | Strategien | Tipps
Der persönliche CO₂-Fußabdruck ist kaum bekannt
Nur jede:r Achte kennt persönlichen CO₂-Fußabdruck. Neben Wohnen, Mobilität und Ernährung rückt der digitale Konsum in den Fokus. Die Digitalisierung kann die Umwelt entlasten, doch Energieverbrauch und Elektroschrott steigen rasant. Der TÜV-Verband gibt Tipps, wie Verbraucherinnen und Verbraucher ihren digitalen CO₂-Fußabdruck verringern können. Die Weltklimakonferenz in Brasilien richtet den der Blick auf wirksame…
News | IT-Security | Lösungen | Services
MFA und Passkeys: Robuste Sicherheitslösungen für die digitale Transformation
Angesichts der zunehmenden Komplexität von Cyberangriffen und der steigenden Zahl von Datenlecks suchen Unternehmen und Privatpersonen nach effektiven Methoden zum Schutz ihrer digitalen Identitäten. In diesem dynamischen Umfeld haben sich die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Passkeys als fortschrittliche Sicherheitslösungen etabliert. Die weltweite Bedrohungslage im digitalen Raum ist hochdynamisch und geprägt von immer raffinierteren Angriffsmethoden. Im…
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Lösungen | Services | Whitepaper
BAM Report: Fortschritt mit Sicherheit
In einer Zeit großer globaler Herausforderungen ist Fortschritt wichtiger denn je. Doch nur, wenn technologische Entwicklungen sicher in die Anwendung kommen, schaffen sie Vertrauen – als Basis für gesellschaftliche Akzeptanz, wirtschaftlichen Erfolg und echte Nachhaltigkeit. Genau hier setzt die BAM an: Als Ressortforschungseinrichtung des Bundes leisten wir hierzu unseren Beitrag – durch unabhängige Forschung, wissenschaftlich…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
Mensch vs. Natur: Bauten schwerer als Biomasse
Im Jahr 2020 hat die von Menschen geschaffene Masse erstmals die gesamte lebende Biomasse der Erde übertroffen. Während 1960 noch rund 1,1 Teratonnen (1,1 Billion Tonnen) Biomasse lediglich 0,12 Teratonnen anthropogener Masse gegenüberstanden, hat sich das Verhältnis seither dramatisch verschoben. Laut einer im Fachjournal Nature veröffentlichten Studie wog die menschengemachte Masse im Jahr 2020 rund…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Nachhaltigkeit
Earth Overshoot Day oder Erdüberlastungstag: Ab jetzt leben wir auf Pump
Am 24. Juli 2025 hat die Menschheit für dieses Jahr wieder alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Der sogenannte Earth Overshoot Day – auf Deutsch auch Erdüberlastungstag genannt – markiert den Punkt, ab dem wir ökologisch über unsere Verhältnisse leben. Seit den 1970er-Jahren rückt dieser Tag immer weiter nach…
News | Effizienz | Kommentar | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Grünes Reisen beginnt im Rechenzentrum
Ein Kommentar von Jeff Wittich, Chief Product Officer bei Ampere Computing Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Europäern bereiten sich darauf vor, über Luft, Schienen oder Straßen in ihren wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch bevor sie Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genießen können, müssen sie sich mit Dingen wie…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
KI richtig integrieren und CO2-Emissionen messbar senken
Neueste Studie des PMI Think Tanks Brightline bestätigt Unternehmen mit KI-gestützter Nachhaltigkeitsstrategie erzielen bis zu neunmal höhere CO₂-Reduktion. Die Brightline Initiative des Project Management Institute (PMI), ein Strategielabor für Führungskräfte, liefert mit dem neuen globalen Report »Sustainability in the Age of AI – The Integration Imperative« konkrete Daten zur Wertschöpfung von KI und Nachhaltigkeitsstrategien.…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | New Work | Services | Tipps
Passwortlos: Mehr Sicherheit ohne Passwörter
Passwörter sind ein notwendiges Übel: Sie haben viele Nachteile, die jeder von uns im Umgang mit der IT täglich selbst erlebt. Die gute Nachricht: Notwendig sind sie bei weitem nicht. Es geht sogar besser ohne. Der passwortlose Zugriff erhöht den Schutz vor Cyberattacken. IT-Verantwortlichen bleibt bei der Wahl des Security-Levels von Passwörtern meist nur…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services | Whitepaper
Digital Finance: So wird heute gezahlt, gespart und versichert
Bitkom veröffentlicht Chartbericht »Digital Finance 2024« Welche Ansprüche haben die Deutschen an eine moderne Bank? Welche Rolle spielen digitale Services bei einem Wechsel? Wer erledigt seine Bankgeschäfte ausschließlich online, wer geht noch in die Filiale? Ist das Bezahlen mit dem Smartphone inzwischen Alltag? Welche Rolle spielt das Bargeld noch? Wer schließt Versicherungen online ab?…
News | Business | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse
71 Prozent wollen immer und überall bargeldlos bezahlen können
Attraktivität des stationären Handels: Bargeldloses Bezahlen wird wichtiger. Online-Reservierungen und Verfügbarkeitsprüfung liegen als beliebteste Services ganz vorne Warum in die Innenstadt, wenn ich auch per Klick einkaufen kann? Online-Shopping ist inzwischen für viele Internetnutzerinnen und -nutzer Alltag, der stationäre Handel steht unter Druck. Geht es darum, wie es gelingen kann, den stationären Handel für…
News | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Halbwegs sicher unterwegs: Sensible Daten auf Reisen besser schützen
Wer kennt das nicht? Im Zug telefoniert jemand laut mit einem Kunden oder mit Kolleginnen und Kollegen. Zahlen und Firmennamen sind deutlich zu hören und auf dem geöffneten Laptop ist die Präsentation für alle sichtbar. Datenschutz ist auf Geschäftsreisen nicht immer leicht umzusetzen. Viele sind unterwegs nachlässig und schützen sensible Daten nicht mit der gleichen…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Whitepaper
Mut zur Lücke: Wie ehrliche Selbstkritik Nachhaltigkeit voranbringt
Wie ein Rechenzentrumsspezialist Verantwortung neu definiert und Impulse für eine gerechtere Wirtschaft setzt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während der globale CO2-Ausstoß weiter steigt und die soziale Ungleichheit zunimmt, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg zu vereinen. Besonders die energieintensive IT-Infrastrukturbranche muss sich neu erfinden – zwischen digitaler Transformation…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur
Zuhause in Deutschland: Was ist Bürgern bei der Wohnortwahl wichtig?
Attraktive Wohnkosten sind für 71 Prozent wichtiger Faktor. Öffentlicher Personennahverkehr gehört für 56 Prozent zum Umfeld dazu. Deutsche haben durchschnittlich sechs Mal pro Monat Internetprobleme. Vom Internetanschluss über die E-Ladesäule bis hin zum Hausarzt: Anlässlich des jetzt anstehenden Digital-Gipfels der Bundesregierung zeigt eine aktuelle und repräsentative Umfrage von DE-CIX, was Deutschen bei der Wahl…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Produktmeldung
Partnerschaft mit Dropbox beschleunigt Digitalisierung des BSC Young Boys
Dropbox gibt seine Partnerschaft mit dem BSC Young Boys für die kommende Saison 2024/2025 bekannt. Die Partnerschaft ist die erste ihrer Art in der Schweiz und soll dem Verein helfen, noch besser zusammenzuarbeiten, Inhalte zu teilen und Zeit zu sparen. Der BSC Young Boys vertraut dabei auf die schnellen und sicheren Synchronisierungs- und Freigabefunktionen von…
News | Trends 2030 | Trends 2024 | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien
Bio-Revolution im Lebensmitteleinzelhandel
Durch die Bio-Strategie 2030 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist das Ziel für die Landwirtschaft in Deutschland gesetzt. Doch was bedeutet dies für den Lebensmittelhandel? Wie sind der aktuelle Stand und die Entwicklungen? Wo kann angepackt werden? In Bezug auf Sortimentsplanung und Eigenmarkenstrategie sowie Positionierung und Kommunikation stehen schließlich große Änderungen bevor. …
News | Business | Digitalisierung | New Work | Services
Burnout: Beschleunigung überfordert Wirtschaft und Menschen
Die zunehmende Beschleunigung der Herausforderungen überfordert vor allem die mittelständische Wirtschaft, befürchtet Dr. Harald Schönfeld, Geschäftsführer der Personalberatung Butterflymanager, die auf die Vermittlung von Interim Managern spezialisiert ist. Nach seinen Angaben werden die »Führungskräfte auf Zeit« immer öfter angefordert, weil das Managementteam in den Unternehmen angesichts immer kürzerer Innovationszyklen häufig heillos überfordert ist. Der Managementberater…
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
KI für die Landwirtschaft: Digitalisierung ermöglicht umweltschonendere Produktion
Fast jeder zweite Agrarbetrieb beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Immer mehr Höfe nutzen digitale Technologien und Verfahren. 4 von 5 Betrieben sagen, Digitalisierung ermöglicht umweltschonendere Produktion. Bitkom und DLG stellen Studie zur Digitalisierung der Landwirtschaft vor. Ob für die intelligente Bewässerung des Feldes, die Verhaltensanalyse der Tiere im Stall oder die datenbasierte Entscheidungshilfe bei…
19 Artikel zu „Inlandsflüge“
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Trends Mobile | New Work | Services
Anhaltend niedrige Werte bei Geschäftsreisen
Zwischen 2014 und 2019 stieg die Zahl der Geschäftsreisen deutscher Unternehmen von 176 auf 195 Millionen und erreichte damit ein Höchstniveau vor der Corona-Pandemie. 2020 brach das Volumen infolge der Corona-Beschränkungen auf nur noch 33 Millionen Reisen ein. Es stieg anschließend wieder schrittweise auf 117 Millionen im Jahr 2023, lag 2024 mit 107 Millionen aber…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends 2020 | Strategien
Fast 3 von 10 Unternehmen kompensieren CO2-Emissionen
Weitere 44 Prozent planen, dies künftig zu tun. Aber nur jedes vierte Unternehmen misst seinen ökologischen Fußabdruck. Ob Flugreisen, der Betrieb von Werkhallen oder die Klimatisierung ganzer Bürokomplexe: Fast 3 von 10 Unternehmen in Deutschland (28 Prozent) kompensieren CO2-Emissionen. Bei großen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sind es sogar 40 Prozent sowie 36 Prozent…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends 2020 | Strategien
Weltweit beschäftigen die Themen Umweltverschmutzung und Klima VerbraucherInnen am stärksten
Fehleinschätzungen und der Mangel an Konzepten begrenzen die Wirksamkeit der bisher angewendeten Strategien zur Änderung der Konsumgewohnheiten. UmfrageteilnehmerInnen erwarten, dass Informations- und Kommunikationstechnologien die Lösung für Umweltprobleme sein werden und als Werkzeug für ein nachhaltigeres Leben dienen können. Der aktuelle Ericsson ConsumerLab Insight Report vermittelt Erkenntnisse über Verbrauchereinstellungen, -verständnis und -herausforderungen im Zusammenhang mit…
News | Trends 2020
Corona-Krise: Positive Aspekte der Ausgangsbeschränkung
Die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie haben für viele Menschen teilweise starke Einschränkungen hervorgerufen. Doch neben all dem Verzicht können einige Verbraucher der Krise auch positive Aspekte abgewinnen, wie eine aktuelle Umfrage von Statista und YouGov zeigt [1]. Ein paar dieser erfreulichen Auswirkungen auf ihren Alltag wünschen sich die Befragten sogar auch weiterhin, für die Zeit…
News | Trends 2020
Corona-Krise: Nicht alles ist schlecht
Die Corona-Krise hält Deutschland weiterhin in Schach. Während die Pandemie auf der einen Seite viel Leid hervorgerufen hat, gibt es jedoch auch ein paar positive Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen auf den Alltag und die Umwelt. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov und Statista nehmen 42 Prozent der Deutschen sowohl positive als auch negative Auswirkungen der Krise…
News | Business | Trends 2030 | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Strategien
Deutschland und Frankreich setzen auf starken Klimaschutz beim Neustart nach der Corona-Krise
Meseberger Klima-AG plädiert für Green Recovery und ambitioniertere EU-Klimaziele. Unter Vorsitz der Umweltstaatssekretäre Jochen Flasbarth (DEU) und Brune Poirson (FRA) hat die Deutsch-Französische Meseberger Klima-AG einen Weg zum nachhaltigen Aufbau der Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie aufgezeigt. Beteiligt waren alle mit der Klimapolitik befassten Ministerien beider Länder. In der gemeinsamen Abschlusserklärung schlagen beide Regierungen vor, den…
News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2020
So teuer ist reisen geworden
Wer klimafreundlich reisen will, ist mit Bus und Bahn besser unterwegs als mit dem eigenen Auto oder gar dem Flugzeug. Bisher bieten die Preise aber häufig noch keinen rechten Anreiz. Eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt nun, wie sich die Preise in den vergangenen fünf Jahren entwickelt haben. Demnach haben sich die Bahnpreise im Fernverkehr…
News | Business | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends 2019
So viel mehr CO₂ stoßen SUVs aus
SUV sind mehrheitlich schwerer, breiter und höher als Limousinen desselben Herstellers. Wie die Grafik zeigt, stoßen sie daher auch mehr CO₂ aus als Limousinen. So kommt ein VW Golf in der Basis-Motorisierung auf eine Emissionsmenge von 2.275 kg pro Jahr. Die SUV-Variante des Golfs, der VW Tiguan, spuckt mit dem schwächsten Motor 2.702 kg CO₂…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Infrastruktur | Trends 2019
SUV-Neuzulassungen: Jedes 5. neue Auto ist ein SUV
Schon jetzt wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt fast so viele Sport Utility Vehicles (SUV), vulgo Geländewagen, in Deutschland neuzugelassen wie 2018 – das entspricht einem Plus von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit ist jetzt schon sicher, dass 2019 ein neues SUV-Rekordjahr werden wird. Eine Bestmarke ist indes schon jetzt gefallen: Der Anteil an den Neuzulassungen…
News | IT-Security | Kommentar
Staatlich geförderte Angriffe auf die Flugbranche
Die Flughafenbranche ist ein äußerst lukratives Ziel für Advanced Persistent Threats (APT). Diese komplexen, zielgerichteten und effektiven Angriffe auf kritische IT-Infrastrukturen und vertrauliche Daten fokussieren sich auf Fluglinien und Flughäfen, da sie über eine Fülle von Informationen zu Personen, Logistik, Unternehmen und geistigem Eigentum verfügen. Laut NETSCOUT bleibt dieses Targeting weiterhin stark bestehen und wird…
News | Business | Infrastruktur
Forbes-Ranking: Das sind die 10 größten Airlines weltweit
Ein aktuelles Forbes-Ranking zeigt die größten Airlines der Welt nach Umsatz 2018. Auf Platz eins steht demnach die amerikanische Linie Delta Air Lines, mit einem Jahresumsatz von 44,9 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Dicht auf den Fersen ist ihr die American Airlines Group (44,5 Mrd. USD), wie die Statista-Grafik zeigt. Die deutsche Lufthansa belegt Platz…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2017
Klimawandel: So viel Treibhausgase verursachen Flugzeug, Bahn & Co.
Fahrten mit dem Reisebus verursachen im Vergleich mit anderen Personenverkehrsmitteln im Schnitt den geringsten Ausstoß an Treibhausgasen – auf Gramm pro Personenkilometer gerechnet. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Umweltbundesamtes. Ebenfalls relativ klimafreundlich sind demnach Schienenfahrzeuge und Linienbusse. Die meisten Treibhausgase hingegen stoßen Pkw und Flugzeuge aus. Die Daten basieren auf einer…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Strategien
»Der Verrat an der Natur heißt Humanismus – nicht SUV!«
Zukunftsforscher und Chairman des Zukunftsforschungsinstituts 2b AHEAD ThinkTank Sven Gabor Janszky äußert sich zum Klimastreik und hält Technologie für die einzige Lösung des Klimaproblems. Im Interview erläutert er, warum er die Zurück-zur-Natur-Bewegung für inhuman hält. Seiner Meinung nach widersprechen aktuelle Forderungen nach Verzicht für das Klima dem humanistischen Gedanken der Freiheit und Gleichheit. …
News | Business | Effizienz | Infrastruktur | Tipps
Treibhausgas-Emissionen: So stark belastet Fliegen das Klima
Spätestens nach den beiden Hitzesommern machen sich viele Menschen Sorgen um die Erderwärmung. Doch was können wir tun, um das Klima zu schützen? Experten sind sich einig, dass Fliegen maßgeblich zu den Treibhausgasen beiträgt, die wiederum den Klimawandel vorantreiben. Eine Möglichkeit wäre also, sich vor allem bei Inlandsflügen zu fragen, ob nicht ein umweltfreundlicheres Verkehrsmittel…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Services
Nutzfahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb sind eine praxisorientierte Lösung für bessere Luft in Städten
Drei Monate nach der Einführung der »Ultra Low Emissions Zone« (ULEZ) in London zeigt eine Studie das Potenzial von Plug-in-Hybrid-Nutzfahrzeugen bezüglich der Verbesserung der Luftqualität in Großstädten. Unternehmen wie Heathrow Airport, Sky, Transport for London und Vodafone haben an der 12-monatigen Teststudie teilgenommen, bei der insgesamt 20 Plug-in-Hybrid-Nutzfahrzeuge von Ford zum Einsatz kamen. Bei dem…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Trends 2019
Klima: Diese Länder stoßen am meisten CO₂ aus
China ist der weltweit größte CO₂-Sünder, sowohl absolut als auch gemessen an der Veränderung der Emissionen von 1990 bis 2017. In dieser Zeitspanne stieg der CO₂-Ausstoß des Landes um rund 307 Prozent – maßgeblich verursacht durch das gigantische Wirtschaftswachstum. So stieg das reale BIP Chinas in derselben Zeit um über 1.100 Prozent. China hat zwar die Energiewende begonnen,…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2019
Die meistbesuchten Flughäfen der Welt
Obwohl Atlantas Flughafen für den internationalen Flugverkehr relativ unbedeutend ist, gilt der Hartsfield-Jackson Airport als der meist frequentierte in der Welt. Beinahe 104 Millionen Passagiere wurden auf dem US-amerikanischen Drehkreuz für Inlandsflüge abgefertigt. In der Top 20 finden sich auch fünf europäische Flughäfen. Neben London-Heathrow Paris-Charles-de-Gaulle und Amsterdam-Schiphol und Istanbul-Atatürk, taucht auch der Frankfurter Flughafen…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2019
Weltweiter Flugverkehr explodiert
Die Europawahl wurde von einem Thema bestimmt, dem Klimawandel. Die Grünen mit dem Schwerpunkt auf Umweltpolitik konnten entsprechend mit einem historischen Ergebnis von 20,5 Prozent aus der Wahl hervorgehen. Das Thema ist im Bewusstsein vieler angekommen und auch das eigene Verhalten wird auf den Prüfstand gestellt, unter anderem wenn es um den CO2-Ausstoß beim Thema…
News | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Trends Services | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Internet der Dinge | Trends 2016 | Services | Strategien
Logistik und Mobilität: Handlungsempfehlungen für Wirtschaft und Politik
Das Jahr 2035 in Hessen: Die Digitalisierung hat nahezu alle Bereiche unseres Alltags und vor allem die Logistik- und Mobilitätswirtschaft erfasst und tiefgreifend verändert. Mobilität ist heute ein umfassendes Serviceangebot geworden. Die unterschiedlichsten Verkehrsmittel für die nahtlose, häufig emissionsfreie Reise zu nutzen, ohne Fahrpläne studieren oder Tickets persönlich kaufen zu müssen, ist selbstverständlich geworden. Die…