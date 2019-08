Treibhausgas-Emissionen: So stark belastet Fliegen das Klima

Spätestens nach den beiden Hitzesommern machen sich viele Menschen Sorgen um die Erderwärmung. Doch was können wir tun, um das Klima zu schützen? Experten sind sich einig, dass Fliegen maßgeblich zu den Treibhausgasen beiträgt, die wiederum den Klimawandel vorantreiben. Eine Möglichkeit wäre also, sich vor allem bei Inlandsflügen zu fragen, ob nicht ein umweltfreundlicheres Verkehrsmittel als Alternative in Frage kommt.

Wie die Grafik mit aktuellen Daten des Umweltbundesamts zeigt, belastet eine Reise mit dem Flugzeug die Umwelt fast sechsmal stärker als die mit der Bahn. Auf einer Strecke von 1.000 Kilometer werden durch die Bahn 36 Kilo CO 2 -Äquivalente erzeugt; mit dem Auto 139 Kilo und mit dem Flugzeug sogar 201 Kilo Treibhausgas-Emissionen.

Trotz des wachsenden Umweltbewusstseins fällt vielen Menschen in Deutschland ein Verzicht auf Flugreisen noch schwer, während sie beim Einkauf und der Autonutzung eher bereit sind, ihr Verhalten zu ändern. Klimaschützer fordern daher schon länger, Flugtickets zu verteuern und die Preise für Bahntickets zu senken, um auch einen finanziellen Anreiz zu bieten. Frauke Suhr

Klima: Das kostet die CO₂-Kompensation von Flugreisen

Wer mit dem Flugzeug reist, verursacht mehr CO₂-Emissionen, als wenn er das Auto oder die Bahn nimmt – und schädigt so das Klima. Doch es gibt Möglichkeiten, den hohen Treibhausgas-Ausstoß nachträglich bei verschiedenen Anbietern im Internet durch eine Geldzahlung zu kompensieren. Wie die Statista-Grafik für Flüge ab/bis Frankfurt am Main zeigt, fällt der Betrag je nach Entfernung des Reiseziels unterschiedlich hoch aus. So werden für Hin- und Rückflug auf die Lieblingsinsel der Deutschen, nach Mallorca, pro Person moderate drei bis zehn Euro fällig. Fuerteventura schlägt mit bis zu 27 Euro zu Buche. Bei Reisen in die Vereinigten Staaten oder nach Australien liegen die Ausgleichszahlungen dann mehrheitlich im dreistelligen Bereich. Mit dem Geld werden in der Regel verschiedene Projekte zur Reduzierung des CO₂-Emissionen in Entwicklungsländern unterstützt.

Und so funktioniert es: Beim Testsieger von Stiftung Warentest, Atmosfair, können Sie Ihre Flugdaten in ein Formular eingeben und sich den Ausgleichsbetrag per Mausklick berechnen lassen. Bei dem ebenfalls von Stiftung Warentest mit der Note »sehr gut« bewertetem Anbieter Prima Klima müssen Sie die CO₂-Menge vorher berechnet haben, dies geht unter anderem bequem mit dem CO₂-Rechner des Umweltbundesamtes. Nach Eingabe der CO₂-Menge bei Prima Klima wird Ihnen auch hier der entsprechende Kompensationsbetrag in Euro angezeigt. Bezahlt werden kann bei beiden Anbietern mit Kreditkarte, Paypal oder Lastschrift. Sie können sich wahlweise eine Spendenquittung und eine Urkunde beziehungsweise ein Zertifikat ausstellen und zuschicken lassen. Matthias Janson

