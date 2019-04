Treibhausgas-Emissionen: Deutschland senkt den CO2-Ausstoß um 4,2 Prozent

Deutschland hat die CO 2 -Emissionen im letzten Jahr verringert. Laut aktuellen Angaben des Umweltbundesamts gab es 2018 4,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als im Vorjahr. Das Ziel der Bundesregierung, den CO 2 -Ausstoß bis 2020 auf 751 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente zu senken, ist jedoch noch in weiter Ferne, wie die Grafik zeigt.

Den größten Beitrag zur Senkung der CO 2 -Emissionen brachte laut Angaben des Umweltbundesamts die Energiewirtschaft. Vor allem durch den Ausbau der Windkraft und den Abbau der Kohleindustrie konnten Emissionen vermieden werden. Im Verkehrsbereich sanken die Emissionen um 2,9 Prozent und in der Industrie um 2,8 Prozent. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/2111/ausstoss-in-deutschland-in-millionen-tonnen-co2-aequivalente/

63 search results for „CO2“