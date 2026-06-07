Die WM ist die Cashcow der FIFA

Die alle vier Jahre stattfindende FIFA-Fußballweltmeisterschaft ist nicht nur eine der größten Sportveranstaltungen der Welt, sondern auch die wichtigste Einnahmequelle der FIFA. Allein der Verkauf diverser Rechtepakete (Übertragungsrechte, Lizenzgebühren, Hospitality, etc.) für die WM 2022 in Katar brachte der FIFA zwischen 2019 und 2022 Einnahmen in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar ein, was 83 Prozent der Gesamteinnahmen der Organisation in diesem Zeitraum entspricht.

Wie unsere Grafik veranschaulicht, steigt der Umsatz der FIFA in WM-Jahren sprunghaft an. Für das Jahr 2026 rechnet der Fußball-Weltverband mit Rekordeinnahmen in Höhe von 8,9 Milliarden US-Dollar, was unter anderem mit der Erweiterung des Turniers auf 48 Nationen und 104 Spielen zu tun hat. Ein Blick auf die Einnahmen der vergangenen Jahre zeigt aus, warum der FIFA die erweiterte Klub-WM so sehr am Herzen liegt. Dank ihr konnte der Verband 2025 einen Umsatzrekord für Nicht-WM-Jahre aufstellen und mehr als 2,5 Milliarden Dollar einnehmen.

Die FIFA wäre jedoch nicht die FIFA, wenn dieser Rekord nicht zumindest mit einem Geschmäckle kommen würde. So stammen rund 40 Prozent dieser Einnahmen aus dem Verkauf der Übertragungsrechte der Klub-WM an DAZN. Dieser Deal wurde wenige Tage vor der offiziellen Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien bekannt. Wiederum zwei Monate später wurde bekannt, dass der saudi-arabische Staatsfond PIF im großen Stil beim Streaming-Anbieter einsteigt. Ein Schelm wer Böses denkt.

Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/33652/entwicklung-des-umsatzes-der-fifa/?lid=80uphas76etd

FIFA Fußball-WM 2026: Das verdient die USA an der WM

Trotz der geopolitischen Lage und der angespannten innenpolitischen Situation in den USA, die die Stimmung im Vorfeld der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trüben, bleibt das fünfwöchige Turnier, das am 11. Juni in Mexiko-Stadt angepfiffen wird, eines der größten Sportereignisse des Jahres. Erstmals in der langen Geschichte des Wettbewerbs werden 48 Nationen in 16 Städten antreten, die sich über die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko erstrecken.

Großveranstaltungen wie die Weltmeisterschaft sind oft mit weitreichenden Versprechen von Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsboom und steigenden Investitionen verbunden. Und auch wenn die absoluten Zahlen auf den ersten Blick beeindruckend erscheinen mögen, deutet ein genauerer Blick auf die Daten darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen – zumindest für die Vereinigten Staaten – relativ begrenzt sein werden. Laut Schätzungen, die im vergangenen Jahr von der FIFA und der Welthandelsorganisation veröffentlicht wurden, soll das Turnier etwa 17 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt der USA beitragen. So erheblich diese Summe auch ist, entspricht sie lediglich rund 0,05 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes und verdeutlicht damit, wie begrenzt der Gesamteffekt der WM im Kontext der größten Volkswirtschaft der Welt ausfällt.

Im Gegensatz zu kleineren oder weniger etablierten Tourismusmärkten – wie etwa Katar, das die Weltmeisterschaft 2022 ausrichtete – ziehen die USA bereits jedes Jahr zig Millionen internationale Besucher an, sodass das Turnier voraussichtlich keinen bedeutenden Zustrom von Erstbesuchern auslösen wird. Die tatsächlich entstehenden Zugewinne verteilen sich zudem ungleich auf die verschiedenen Branchen. Am stärksten profitieren dürften tourismusnahe Sektoren, allen voran Beherbergung und Gastronomie, gefolgt von Immobilien, Einzelhandel und Transport.

Letztlich zeigt die Datenlage ein vertrautes Muster, insbesondere für große Volkswirtschaften wie die Vereinigten Staaten: Zwar können Mega-Events wie die Weltmeisterschaft erhebliche lokale und sektorspezifische Aktivitäten anstoßen, ihre gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind jedoch meist deutlich weniger transformativ, als es die Schlagzeilen vermuten lassen.

Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/36289/fussball-wm-als-wirtschaftsfaktor-in-den-usa/?lid=ivcyyltngzbx