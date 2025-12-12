Wie Banken den Zahlungsverkehr von morgen mitgestalten können

Neue Studie »Bezahlen 2035« zeigt vier Zukunftsszenarien für den Zahlungsverkehr in Europa.

»Wie wird in zehn Jahren bezahlt?«, »Welche Rolle spielen Banken, KI und der digitale Euro in der Welt der Zahlungsdienste von morgen?« – Diese Fragen beleuchtet die neue Zukunftsstudie »Bezahlen 2035 – Handlungsperspektiven für Kreditinstitute in der Zahlungsdienstewelt von morgen« der SRC Security Research & Consulting GmbH. Die Untersuchung beschreibt vier plausible Entwicklungspfade für den Zahlungsverkehr in Europa und zeigt auf, welche strategischen Handlungsoptionen sich daraus für Banken und Zahlungsdienstleister ergeben. Es zeigt sich, dass die Zukunft des Bezahlens durch ein Wechselwirken von KI, Tokenisierung, Regulierung und europäischer Zusammenarbeit geprägt sein wird.

Im Zentrum der Studie stehen die Szenarien »Wallet World«, »Tanz der KI-Agenten«, »Digitaler Euro übernimmt« und »Paneuropäische Coopetition«. Sie greifen zentrale Trends wie die fortschreitende Digitalisierung, KI-gestützte Zahlungsprozesse, Tokenisierung, regulatorische Entwicklungen (PSD3, PSR, FiDA) sowie eine zunehmende Bedeutung des digitalen Euro auf.

Markus Schierack, Geschäftsführer der SRC Security Research & Consulting GmbH, erläutert: »Mit der Studie wollen wir den Blick über die tägliche Regulierungs- und Technologiediskussion hinaus richten. Uns ging es darum, Kreditinstituten konkrete strategische Orientierung zu geben – für eine Zukunft, in der europäische Souveränität, KI und Kooperation neu austariert werden müssen.«

Zusammenspiel von KI, Tokenisierung und Regulierung

Die Analyse macht deutlich, dass die Zukunft des Bezahlens nicht durch eine einzelne Technologie bestimmt wird. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus KI, Tokenisierung, Regulierung und europäischer Zusammenarbeit. Banken stehen laut SRC vor der Aufgabe, ihre Rolle an der Kundenschnittstelle neu zu definieren und datenbasierte Mehrwertdienste auszubauen. Zugleich könnte der digitale Euro zu einem zentralen Hebel für europäische Souveränität werden – und die Marktgegebenheiten im Zahlungsverkehr grundlegend beeinflussen.

»Wir sehen mit allen Szenarien einen klaren Paradigmenwechsel im Payment-Ökosystem«, sagt zudem Mirko Torgen Oesau, Leiter strategische Beratung und Vertrieb bei SRC und fügt hinzu: »Die Frage ist weniger, wer dominiert, sondern wer mit wem zusammenarbeitet. Kooperation statt reiner Konkurrenz wird zu einem der entscheidenden Erfolgsfaktoren – sowohl zwischen Banken als auch zwischen etablierten und neuen Marktteilnehmern.«

[1] Studienmethodik und Ausblick

Die Studie wurde im Sommer 2025 erarbeitet und Ende Oktober 2025 veröffentlicht. Grundlage bildete ein mehrstufiger Methodenmix aus Desk Research, qualitativen Experteninterviews und einer Online-Umfrage mit Fachleuten aus Banking, Payment, FinTech, Handel und Regulierung. Darüber hinaus flossen die Ergebnisse zweier Workshops und einer strategischen Wettbewerbssimulation (»Business Wargame«) mit rund 25 Teilnehmenden ein, die in verschiedenen Marktrollen agierten.

Initiiert und verantwortet wurde die Studie von der SRC Security Research & Consulting GmbH in Bonn, fachlich unterstützt durch Z_punkt The Foresight Company aus Köln. SRC wird die Erkenntnisse der Studie nutzen, um mit Partnern aus Kreditwirtschaft, Verbänden und Regulierung in den Dialog zu treten. Die Ergebnisse fließen in Fachveranstaltungen, interne Strategieprozesse und künftige Publikationen ein. https://www.src-gmbh.de

