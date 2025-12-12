Wie Banken den Zahlungsverkehr von morgen mitgestalten können

Neue Studie »Bezahlen 2035« zeigt vier Zukunftsszenarien für den Zahlungsverkehr in Europa.
»Wie wird in zehn Jahren bezahlt?«, »Welche Rolle spielen Banken, KI und der digitale Euro in der Welt der Zahlungsdienste von morgen?« – Diese Fragen beleuchtet die neue Zukunftsstudie »Bezahlen 2035 – Handlungsperspektiven für Kreditinstitute in der Zahlungsdienstewelt von morgen« der SRC Security Research & Consulting GmbH. Die Untersuchung beschreibt vier plausible Entwicklungspfade für den Zahlungsverkehr in Europa und zeigt auf, welche strategischen Handlungsoptionen sich daraus für Banken und Zahlungsdienstleister ergeben. Es zeigt sich, dass die Zukunft des Bezahlens durch ein Wechselwirken von KI, Tokenisierung, Regulierung und europäischer Zusammenarbeit geprägt sein wird.
Im Zentrum der Studie stehen die Szenarien »Wallet World«, »Tanz der KI-Agenten«, »Digitaler Euro übernimmt« und »Paneuropäische Coopetition«. Sie greifen zentrale Trends wie die fortschreitende Digitalisierung, KI-gestützte Zahlungsprozesse, Tokenisierung, regulatorische Entwicklungen (PSD3, PSR, FiDA) sowie eine zunehmende Bedeutung des digitalen Euro auf.
Markus Schierack, Geschäftsführer der SRC Security Research & Consulting GmbH, erläutert: »Mit der Studie wollen wir den Blick über die tägliche Regulierungs- und Technologiediskussion hinaus richten. Uns ging es darum, Kreditinstituten konkrete strategische Orientierung zu geben – für eine Zukunft, in der europäische Souveränität, KI und Kooperation neu austariert werden müssen.«
Zusammenspiel von KI, Tokenisierung und Regulierung
Die Analyse macht deutlich, dass die Zukunft des Bezahlens nicht durch eine einzelne Technologie bestimmt wird. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus KI, Tokenisierung, Regulierung und europäischer Zusammenarbeit. Banken stehen laut SRC vor der Aufgabe, ihre Rolle an der Kundenschnittstelle neu zu definieren und datenbasierte Mehrwertdienste auszubauen. Zugleich könnte der digitale Euro zu einem zentralen Hebel für europäische Souveränität werden – und die Marktgegebenheiten im Zahlungsverkehr grundlegend beeinflussen.
»Wir sehen mit allen Szenarien einen klaren Paradigmenwechsel im Payment-Ökosystem«, sagt zudem Mirko Torgen Oesau, Leiter strategische Beratung und Vertrieb bei SRC und fügt hinzu: »Die Frage ist weniger, wer dominiert, sondern wer mit wem zusammenarbeitet. Kooperation statt reiner Konkurrenz wird zu einem der entscheidenden Erfolgsfaktoren – sowohl zwischen Banken als auch zwischen etablierten und neuen Marktteilnehmern.«
[1] Studienmethodik und Ausblick
Die Studie wurde im Sommer 2025 erarbeitet und Ende Oktober 2025 veröffentlicht. Grundlage bildete ein mehrstufiger Methodenmix aus Desk Research, qualitativen Experteninterviews und einer Online-Umfrage mit Fachleuten aus Banking, Payment, FinTech, Handel und Regulierung. Darüber hinaus flossen die Ergebnisse zweier Workshops und einer strategischen Wettbewerbssimulation (»Business Wargame«) mit rund 25 Teilnehmenden ein, die in verschiedenen Marktrollen agierten.
Initiiert und verantwortet wurde die Studie von der SRC Security Research & Consulting GmbH in Bonn, fachlich unterstützt durch Z_punkt The Foresight Company aus Köln. SRC wird die Erkenntnisse der Studie nutzen, um mit Partnern aus Kreditwirtschaft, Verbänden und Regulierung in den Dialog zu treten. Die Ergebnisse fließen in Fachveranstaltungen, interne Strategieprozesse und künftige Publikationen ein. https://www.src-gmbh.de
2273 Artikel zu „Zahlung“
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Security | Trends Services | E-Commerce | IT-Security | Tipps
Black Friday 2025: Betrug bei Zahlungen nimmt an Geschwindigkeit und Umfang zu
Während sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die umsatzstärkste Einkaufszeit des Jahres vorbereiten, nimmt der Betrug im Zahlungsverkehr rasant an Geschwindigkeit und Umfang zu. Neue Daten von Zentralbanken sowie aus der aktuellen Studie von Signicat zum Identitätsbetrug zeigen: Die starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) hat zwar das Kartenbetrugsrisiko innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) deutlich reduziert,…
News | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Zwischen Vertrauen und Täuschung: Wie generative KI den Zahlungsverkehr verändert – und wie sich Banken schützen
Der digitale Zahlungsverkehr beschleunigt sich – und mit ihm die Risiken. Echtzeit-Transaktionen, API-basierte Schnittstellen und digitale Wallets sorgen für Geschwindigkeit, Komfort und neue Geschäftsmodelle. Gleichzeitig öffnet dieselbe Technologie Kriminellen neue Türen: Mit Hilfe generativer Künstlicher Intelligenz entstehen gefälschte Identitäten, Dokumente und Stimmen in nie dagewesener Qualität. Der Wettlauf zwischen Innovation und Manipulation hat längst begonnen.
Trends 2025 | News | Business | Trends Services | Effizienz | Geschäftsprozesse | Services
Was kostet die Nutzung verschiedener Zahlungsmittel?
Zahlen mit Bargeld, Debit- oder Kreditkarte – für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ist das Alltag. Doch jede Transaktion verursacht Kosten, die über Gebühren hinausgehen. Eine Studie der Deutschen Bundesbank hat diese Kosten erstmals umfassend aus Verbrauchersicht quantifiziert. Am günstigsten ist demnach die Barzahlung mit durchschnittlich 0,38 Euro pro Transaktion, gefolgt von der Debitkarte mit 0,74 Euro.…
Trends 2025 | News | Business | Trends Services | Logistik | Services
Online-Lieferdienste: Beschäftigte kündigen häufig aufgrund geringer Bezahlung und schlechter Arbeitsbedingungen
Der einfache Zugang, die hohe Flexibilität und die Vereinbarkeit mit anderen Tätigkeiten sind die Hauptgründe für die Aufnahme einer Beschäftigung bei Online-Lieferdiensten. Allerdings dauern die Lieferservice-Jobs selten länger als ein Jahr. Meist kündigen die Beschäftigten selbst, weil sie die Arbeitsbedingungen als unangenehm und die Bezahlung als gering empfinden. Das zeigt eine repräsentative Befragung des Instituts…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services
Abo-Wirtschaft am Wendepunkt: Zahlungsplattformen als Gamechanger
Die Abo-Wirtschaft in Deutschland steht vor einem Umbruch: Trotz anhaltenden Wachstums deuten aktuelle Umfragen auf eine zunehmende Abo-Müdigkeit hin. Fast 40 Prozent der Verbraucher wollen die Zahl ihrer Abos reduzieren. Steigende Kosten, intransparente Angebote und starre Bezahlmodelle schüren die Skepsis. Moderne Anbieter wie Streamingdienste kommen mit diesem Trend besser zurecht, da sie fast täglich mit…
News | Business Intelligence | E-Commerce | Lösungen | Services | Ausgabe 1-2-2025
Auch der Zahlungsverkehr hat gute Business Intelligence verdient – Wie BI-Tools den E-Commerce verbessern
Umsätze, Einkaufspreise, Produktionsprozesse, Logistik: sie alle werden mit hochleistungsfähigen Auswertungs-Tools täglich auf Fehleraufkommen, Effizienz und Optimierungspotenzial durchleuchtet. Viel seltener trifft dies auf den Zahlungsverkehr zu – Hauptsache, das Geld kommt herein, doch was die Effektivität der Bezahlungsvorgänge betrifft, tappen viele Unternehmen noch im Dunkeln. Insbesondere bei Onlinehändlern hängt die Kaufentscheidung häufig davon ab, dass beliebte Zahlarten nicht nur vorhanden sind, sondern auch reibungslos ablaufen.
News | Business | E-Commerce
Auszahlungen, Rückgaben, Umtausch: Verbraucherrechte im Online-Handel erklärt
Verbraucherrechte sind ein zentrales Thema im Online-Handel. Es ist wichtig zu wissen, welche Rechte Sie als Kunde haben, wenn es um Auszahlungen, Rückgaben und Umtausch geht. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Aspekte und was Sie beachten müssen. In der heutigen digitalen Welt kaufen immer mehr Menschen online ein. Dabei spielen die Rechte der Verbraucher eine…
News | Services | Tipps
Top Online Casinos mit der besten Auszahlungsquote
Du bist auf der Suche nach dem Online-Casino mit der besten Auszahlungsquote? Dann bist du hier genau richtig. Die Auszahlungsquote, auch bekannt als RTP (Return to Player), ist ein entscheidender Faktor, der dir zeigt, wie viel du theoretisch von deinem Einsatz zurückgewinnen kannst. Je höher die Quote, desto besser sind deine Chancen auf Gewinne. In…
News | Geschäftsprozesse | Tipps
Das Kleingedruckte verstehen: Entziffern der Geschäftsbedingungen für Bonusse ohne Einzahlung
Pexels Online Casinos gibt es eine Menge. Viele von ihnen bieten Bonusaktionen an, um neue Spieler zum Test der Plattform zu animieren. No Deposit Bonusse oder zu deutsch Bonusse ohne Einzahlungen sind die interessantesten Angebote, die es aktuell gibt. Deshalb werfe ich heute einen genaueren Blick auf diese Bonusse und erkläre nicht nur, wie sie…
News | Kommunikation | Services | Tipps
Visuelles Erzählen durch Fotografie – Eine Stille Erzählung
In der Welt des visuellen Erzählens wird das Objektiv einer Kamera zu einem mächtigen Werkzeug, das die Barrieren der gesprochenen Sprache überwindet. Für diejenigen, die die Welt mit Hörbeeinträchtigungen durchqueren, entwickelt sich die Fotografie zu einem eloquenten Ausdrucksmittel – einer stillen Erzählung, die Bände spricht, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen. Die…
News | Trends 2024 | Business | Digitalisierung
Bezahlen per Handyrechnung: Aufstrebender Trend bei Online-Zahlungsmethoden
Zahlungen per Handyrechnung im Jahr 2024 Die Möglichkeit, per Handyrechnung zu bezahlen, revolutioniert die Zahlungsmethoden im Online-Bereich. Diese bequeme Option, direkte Zahlungen über Mobiltelefone abzuwickeln, gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Die einfache, sichere und schnelle Abwicklung macht Online-Transaktionen unkomplizierter. Aber welche Anbieter unterstützen die Zahlung per Telefonrechnung? Welche Sicherheitsmerkmale wie SSL-Verschlüsselung begleiten diese Option? Unsere Analyse…
News | Tipps
Auszahlungsquoten & Co. – Die wichtigsten KPIs in der Gaming-Branche
Bei Spielen im Online Casino aber auch in den Spielotheken ist immer wieder von bestimmten Key Performance Indicator wie die RTP die Rede ⇒ Hier mehr dazu lesen! Online Glücksspiele ⇒ Was sind die wichtigsten KPIs? Bei Glücksspielen, insbesondere Online-Glücksspielen begegnen den Spielern immer wieder Begriffe wie die Auszahlungsquote oder Return-to-Player, kurz RTP, Volatilität,…
News | Trends Geschäftsprozesse | Trends 2020
Verändertes Zahlungsverhalten durch Corona
Deutsche Verbraucher weichen in der Pandemie vermehrt auf andere Zahlungsmethoden aus. Viele, die nun häufiger die Karte zücken, möchten allerdings nach der Krise wieder mehr Bargeld nutzen. Nach der Pandemie wollen 41 % wieder verstärkt bar zahlen – und sogar 37 % der jüngeren Käuferschicht. Details zeigt diese Infografik, die in Zusammenarbeit von Statista mit…
News | Business | Infografiken | Tipps
Das ändert sich mit der neuen Zahlungsdiensterichtlinie PSD2
Am 14. September 2019 endete die Umsetzungsfrist der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie der Europäischen Union. Diese sogenannte PSD2 wird in erster Linie für mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr sorgen und für den Finanzsektor mehr Wettbewerb im Kampf um innovative, finanztechnische Bezahlmethoden bringen. Welche Änderungen konkret Online-Händler und deren Kunden treffen, zeigt die Infografik des Händlerbundes. Das ändert…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends 2019
Peer-to-Peer-Zahlungen: bequeme und schnelle Zahlungsoptionen werden wichtiger
Banken als auch Fintech-Start-ups bringen vermehrt Zahlungslösungen für digitale Überweisungen zwischen Privatpersonen (P2P) auf den Markt. P2P-Zahlungen sind einfacher und schneller, weil sie anders als konventionelle Überweisungen, keine Angabe von IBAN und TAN benötigen. Das Potenzial von Peer-to-Peer Zahlungen in Deutschland ist hoch, wie die ECC-Paymentstudie VOL. 23, eine Zusammenarbeit des ECC Köln mit Prof.…
News | E-Commerce | Services | Ausgabe 5-6-2019
»Invisible Payments« und ihre Chancen für IT-Services – Wenn Zahlungen plötzlich unsichtbar werden
Invisible Payment ist nicht neu, aber durch das Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz wird es auf eine neue Ebene gehoben.
News | Services
Mobile Casino Bonus ohne Einzahlung
Handys sind mittlerweile unsere täglichen Begleiter in Business und Freizeit. Die heutigen hochtechnologischen Entwicklungen von Mobilgeräten aller Art gehen längst über die ursprüngliche Funktion als Kommunikationsmittel hinaus. Unser Smartphone dient uns als zu jeder Zeit griffbereites Organisations- und Informationszentrum. Ob Android oder iOS Betriebssysteme, die hochmodernen Geräte sind weder im Berufsleben noch nach Feierabend wegzudenken.…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | IT-Security | Tipps
Online-Zahlungsdienste: Wann ist »sicher« sicher genug?
Banken und Finanzdienstleister müssen ihre Transaktionsdienste ab September 2019 durch Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern. Doch um sensible Daten zuverlässig zu schützen, sollten Unternehmen mehr tun als das. Online bezahlen war noch nie so einfach: Die EU-Richtlinie PSD2 (»Payment Services Directive 2«) mischt bereits seit Anfang 2018 die Payment-Branche auf. Sie erlaubt Unternehmen, auf Daten…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Lösungen | Services | Strategien
Europäischer Anbieter für Zahlungen per Smartphone erreicht Meilenstein
Bluecode startet mit Alipay bundesweiten Rollout in Deutschland und erhält 11,2 Millionen Euro Wachstumskapital. Private Risikokapitalgeber aus Europa investieren in aktueller Finanzierungsrunde. Bluecode ist die europäische Lösung für bargeldloses Bezahlen via Smartphone: Ein einmal gültiger blauer Strichcode sorgt dafür, dass Endkunden einfach, sicher und schnell ohne Austausch von personenbezogenen Daten per Handy bezahlen…
News | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends 2018 | Marketing | Services
Digital Content: Content-Zahlungsbereitschaft ist in den USA höher
Die Bereitschaft, für digitale Inhalte zu bezahlen, ist laut Statista Global Consumer Survey bei Amerikanern deutlich ausgeprägter als hierzulande. Beispielsweise haben 43,9 Prozent der befragten US-Bürger Geld für einen Videostreaming-Dienst (etwa Netflix) ausgegeben. Unter den Umfrage-Teilnehmern aus Deutschland waren es 27,2 Prozent. Bei Musikstreaming ist der US-Anteil sogar fast doppelt so hoch (39,3 Prozent versus…