Vermögensbranche kämpft mit der digitalen Transformation

Deutschlands Vermögensverwalter drohen im digitalen Zeitalter den Anschluss zu verlieren – auch weil strukturelle und kulturelle Barrieren schnelle, skalierbare Kundenlösungen ausbremsen.
Mit einem Gesamtvermögen von über 4,1 Billionen Euro zählt Deutschland zu den größten Vermögensmärkten Europas. Doch hinter der glänzenden Fassade offenbaren sich wachsende Herausforderungen: Laut dem »State of Wealth Management Report 2025« von Seismic, einem Anbieter von Enablement-Lösungen, hat die deutsche Vermögensbranche erhebliche Schwierigkeiten, die digitale Transformation voranzutreiben [1]. Gleichzeitig ist das Vermögen der privaten Haushalte seit 2021 um 15 Prozent gesunken. Das kann als Signal für schwindendes Vertrauen und zunehmenden Druck in der Branche gewertet werden.
Der Report beleuchtet den Digitalisierungsstand mittelgroßer Vermögensverwaltungsunternehmen in fünf europäischen Kernregionen. Grundlage sind 200 Interviews mit Führungskräften und Entscheidungsträgern aus der DACH-Region, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Benelux-Staaten und Skandinavien. Ziel der Studie ist es, zentrale Herausforderungen, bestehende Lücken und Innovationspotenziale in der digitalen Transformation der Branche aufzuzeigen.
Wo Tradition bremst und Technik beschleunigt
Laut Studie sehen 53 % der deutschen Vermögensverwalter veraltete IT-Systeme und Integrationsprobleme als ihre größte interne Hürde. Das ist der höchste Wert in ganz EMEA. Weitere 38 % nennen den Widerstand von Beratern gegen neue Technologien als zentrales Problem. Gleichzeitig herrscht aber auch Optimismus: 55 % bewerten ihre KI-Initiativen als »sehr effektiv« und 68 % sehen in digitalem Onboarding und Self-Service-Tools die größte Chance, neue Kundengenerationen zu gewinnen.
Eine wachsende Lücke: Wenn Ambitionen an alten Strukturen scheitern
Damit steht Deutschland vor einer paradoxen Situation. Ein Land, das für industrielle Präzision und Prozessdisziplin bekannt ist, kommt beim digitalen Wandel nicht vom Fleck. Die Folge ist eine wachsende Kluft zwischen technologischen Ambitionen und operativer Realität. Während jüngere Kundinnen und Kunden zunehmend personalisierte, digitale Lösungen erwarten, verharren viele Vermögenshäuser in alten Strukturen. Diese Trägheit bremst nicht nur das Wachstum, sondern untergräbt auch das Vertrauen. Und Vertrauen ist das zentrale Kapital der Branche.
»Die deutsche Finanzbranche steht vor derselben Herausforderung, die die Industrie einst meisterte: Sie muss Exzellenz in Präzision und Qualität erreichen, nur eben digital. Andernfalls riskieren sie nicht nur, Kapital zu verlieren, sondern auch ihre Führungsrolle in Europa«, sagt Gemma Livermore, FS Marketing Director bei Seismic.
Digitalisierung als Standortfrage
Der Bericht macht deutlich: Deutschlands Vermögenssektor hat das Potenzial, eine Führungsrolle im europäischen Wettbewerb einzunehmen, sofern er bereit ist, den Wandel aktiv zu gestalten. In einer Zeit, in der Vermögen mobiler ist als je zuvor, ist die digitale Kompetenz entscheidend für den Standort des Vertrauens.
Denn Kapital folgt Vertrauen. Und Vertrauen basiert heute auf digitaler Leistungsfähigkeit.
[1] https://www.seismic.com/resources/reports/seismic-wealth-management-report-2025/
1016 Artikel zu „Finanzen digital“
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Services | Marketing | Services
Finanzen: Daten als Treibstoff der Digitalisierung
Banken im Spannungsfeld von Kostendruck und Wunsch nach individueller Kundenberatung. In der Kreditwirtschaft liegt ein wichtiges Asset nach wie vor brach: Viele Banken haben es bislang versäumt, die existierende Datenvielfalt zielgerichtet für bedarfsorientierte Finanzdienstleistungen einzusetzen. Genau dies aber – individuell zugeschnittene Bankangebote – wünschen sich laut einer aktuellen Kundenbefragung von Sopra Steria Consulting mehr als…
Ausgabe 9-10-2025 | News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien
Warum Unternehmen bei der Prozessdigitalisierung umdenken müssen – KI trifft Realität
Die Euphorie um künstliche Intelligenz ist ungebrochen – doch zwischen Buzzword und Business Value klafft häufig eine Lücke. Viele Unternehmen investieren in KI, doch nur wenige schöpfen deren Potenzial voll aus. Der Grund liegt nicht in der Technologie selbst, sondern im strategischen Umgang mit ihr. Wer KI als Add-on begreift, wird enttäuscht. Wer sie hingegen zum integralen Bestandteil seiner Prozesse macht, wird profitieren. Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Prozessdigitalisierung.
News | Business | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Strategien
Verzögerungen bei der digitalen Transformation bedrohen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
Wenn es um Investitionen in Zukunftstechnologien geht, nehmen die Spannungen zwischen den Chief Information Officers (CIOs) und den Chief Financial Officers (CFOs) zu. Das zeigt ein aktueller Bericht von KPMG [1]. Er legt nahe, dass CFOs die Technologieausgaben als unverhältnismäßig empfinden, während CIOs argumentieren, dass diese Investitionen unumgänglich sind, um Unternehmen auf die sich ändernden…
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Kommunikation | Tipps
Online-Profile und Tod: So sichern Sie Ihr digitales Erbe
Nur 32 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer regeln ihren digitalen Nachlass. Die digitale Vorsorge geht seit Corona-Jahren zurück. 60 Prozent wollen ihre digitalen Inhalte auch nach dem Tod vor anderen verbergen. Fotos in der Cloud, Chatverläufe auf dem Smartphone oder Profile bei sozialen Netzwerken – unser digitales Leben hinterlässt viele Spuren. Doch nur ein…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business
Staatsfinanzen: Staatsverschuldung in den EU-Ländern
https://de.statista.com/infografik/33504/bruttostaatsverschuldung-in-eu-laendern/?lid=60etmuqn2fbs Für die Bruttostaatsverschuldung ihrer Mitgliedstaaten hat die EU eine Obergrenze in Höhe von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) festgelegt. Derzeit halten 14 Länder diese Grenze ein, die 13 anderen Länder reißen die Grenze mitunter deutlich. Deutschland verfehlt die 60-Prozent-Marke knapp – die Schuldenquote der Bundesrepublik liegt im ersten Quartal 2025 bei 62,3 Prozent, wie…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Weiterbildung ist der Schlüssel für die digitale Zukunft
Jeder beziehungsweise jede zweite Berufstätige nutzt bereits KI, um sich neues Wissen anzueignen. Bitkom Akademie und HRpepper präsentieren aktuelle Studie wie KI und Digitalisierung das Lernen verändern. Weiterbildung wird als entscheidender Hebel für langfristigen Unternehmenserfolg erkannt. Das zeigt die Weiterbildungsstudie 2025, die von der Bitkom Akademie gemeinsam mit HRpepper durchgeführt wurde. Im Fokus der…
News | Business Process Management | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Struktur für Unstrukturiertes – Freitextanforderungen im Einkauf digital steuern
In der Praxis sind Freitextbedarfe alles andere als Ausnahmefälle. Die Ursachen sind vielfältig: fehlende Transparenz, komplexe Systemlandschaften, unzureichende Datenpflege oder schlicht schlechte Nutzerführung. Mitarbeitende wissen oft nicht, wo sie suchen sollen, verlieren Geduld bei langen Ladezeiten oder werden bei abteilungsfremden Bedarfen unsicher. Im Reflex wird eine Freitextanfrage per E-Mail verschickt – schnell, informell, aber fernab…
News | Digitalisierung | Healthcare IT | Produktmeldung
Desk7 vereinfacht Digitalisierungsprozesse in der Healthcare-Branche
Mit seinem Health-Care-Lab begleitet das IT-Systemhaus Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei ihrer Digitalstrategie. Desk7, ein Mitglied der Byteclub-Unternehmensgruppe aus Hamburg, hat ein Health-Care-Lab eingerichtet, das Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen als Testing-Pool zur Verfügung steht. Somit können diese zunächst mit kleinem Team und geringem Budget testen, ob sich das geplante Digitalisierungsprojekt wie gewünscht umsetzen lässt. Diese Vorgehensweise…
Trends 2025 | News | Business | Digitalisierung | Trends Services | Services
Kontowechsel: Der digitale Umzugsservice wird immer beliebter
Mehrheit hat Girokonto schon einmal gewechselt. Aber ein Drittel hat Angst, dabei könnte etwas schief gehen. Digitaler Umzugsservice unter Jüngeren besonders beliebt. Wer früher die Bank wechseln wollte, musste Kontoauszüge durchforsten, Lastschriften manuell umstellen und Formulare einreichen. Heute hingegen lässt sich der Kontowechsel mithilfe eines digitaler Umzugsservices, der den Kontowechsel automatisiert und die Umstellung…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Strategien | Tipps
Digitalisieren in der Dauerkrise: Fünf Trends der Automobillogistik 2025
Chipkrise, Lieferengpässe, Hackerattacken: Die Automobillogistik steht 2025 unter Dauerstrom. Wer in einem schwierigen Umfeld digitalisieren will, braucht robuste Standards, belastbare Daten – und Partnerschaften auf Augenhöhe. Auf der diesjährigen TAL (Trends in Automotive Logistics) stachen praktische Handlungsempfehlungen hochtrabende Zukunftsvisionen. Fünf Entwicklungen standen dabei besonders im Fokus. Pragmatisch, standardisiert, datengetrieben – so präsentierte sich die…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion
Digitalbranche wächst erneut über dem Durchschnitt
Deutscher ITK-Markt legt 2025 auf 235,8 Milliarden Euro zu – ein Plus von 4,4 Prozent. 9.000 neue Jobs in der Bitkom-Branche. Software treibt den Markt – starkes Wachstum bei Cloud, KI und PCs. Deutschlands Digitalwirtschaft zeigt sich weitgehend krisenfest. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und des aktuell schwierigen konjunkturellen Umfelds wachsen die Umsätze und es entstehen…
Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Kontinuierliche KI-Innovationskultur im Finanz- und Treasury-Bereich – Bessere und schnellere Finanzentscheidungen treffen
Im Interview spricht Thomas Mehlkopf, General Manager und Head of Working Capital Management von SAP-Taulia über die strategischen Ziele des Unternehmens und die Bedeutung von KI-Innovation für das zukünftige Wachstum. Er betont die Rolle von Technologie bei der Optimierung von Finanzprozessen und wie SAP-Taulia Unternehmen dabei unterstützt, ihre Liquidität zu verbessern.
News | Digitalisierung | Lösungen | Services | Ausgabe 5-6-2025
Digitale Barrierefreiheit: Zukunftsfaktor für Unternehmen und Behörden – Inklusive digitale Arbeitswelt
Die zunehmende Bedeutung barrierefreier IT-Lösungen in hybriden Arbeitsumgebungen und die Auswirkungen des kommenden European Accessibility Act.
News | Digitale Transformation | ERP | Services
Digitale Transformation aller Prozesse und Strukturen in einem einzigen Großprojekt
Caritasverband für die Diözese Osnabrück setzt bei Digitalisierungs-Großprojekt auf Haufe X360. Ein Wohlfahrtsverband macht vor, was viele Unternehmen nur zögerlich angehen: Der Caritasverband für die Diözese Osnabrück setzt die vollständige digitale Transformation all seiner Prozesse und Strukturen in einem einzigen Großprojekt und in kürzester Zeit um. Dreh- und Angelpunkt der IT-Neuausrichtung ist das ERP-System…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien
Automatisierungsstrategien sind der Erfolgsfaktor für die digitale Transformation
Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit, des globalen Wettbewerbsdrucks und der rasanten Entwicklung generativer AI-Technologien im Jahr 2025 sehen sich Unternehmen zunehmend gezwungen, ihre Effizienz zu steigern und Innovationspotenziale gezielt zu nutzen. Vor diesem Hintergrund kommt der strategischen Automatisierung von Geschäftsprozessen eine neue Bedeutung zu. Sie bietet nicht nur die Chance, operative Abläufe effizienter zu gestalten, sondern…
News | IT-Security | Whitepaper
Warum IT-Teams eine digitale Notfalltasche brauchen
Beim Notfall-Einsatz zählt jede Sekunde. Ersthelfer suchen dann nicht erst ihre Ausrüstung zusammen, sondern haben bereits alles in ihrer Notfalltasche, um sofort loszulegen. Gleiches gilt heute für IT-Security-Teams. Denn inzwischen ist der Angriffsfall nur noch eine Frage der Zeit. Dann müssen sie alles Notwendige in einer digitalen Notfalltasche haben, damit sie die Attacke möglichst schnell…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Digitale Souveränität: Wie viele Rechenzentren braucht es für eine Unabhängigkeit von US-Cloud-Diensten?
Wenn geopolitische Realität auf digitale Abhängigkeit trifft. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Europa reagiert auf US-Strafzölle mit Gegenzöllen auf digitale Dienstleistungen – Cloud-Dienste wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud könnten dadurch drastisch teurer oder regulatorisch eingeschränkt werden. Dieses Szenario ist längst keine geopolitische Spekulation mehr, sondern eine reale Drohkulisse: Nach der Ankündigung…
Trends 2025 | News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Strategien
9 von 10 Unternehmen haben eine Digitalstrategie
Jedes zehnte Unternehmen geht Digitalisierung aber noch nicht strategisch an. Die große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland hat inzwischen eine Digitalstrategie, allerdings geht jedes zehnte Unternehmen (10 Prozent) die Digitalisierung eher planlos oder gar nicht an. 61 Prozent besitzen eine Digitalstrategie zumindest für einzelne Unternehmensbereiche, weitere 28 Prozent haben sogar eine zentrale Strategie für das…
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Geschäftsprozesse | Services | Whitepaper
Digital Finance: So wird heute gezahlt, gespart und versichert
Bitkom veröffentlicht Chartbericht »Digital Finance 2024« Welche Ansprüche haben die Deutschen an eine moderne Bank? Welche Rolle spielen digitale Services bei einem Wechsel? Wer erledigt seine Bankgeschäfte ausschließlich online, wer geht noch in die Filiale? Ist das Bezahlen mit dem Smartphone inzwischen Alltag? Welche Rolle spielt das Bargeld noch? Wer schließt Versicherungen online ab?…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
Algorithmus gegen Einsamkeit: Wenn der digitale Freund zur Gefahr wird
Die Suche nach Nähe im digitalen Zeitalter: Eine Gratwanderung zwischen KI und dem Verlust der Privatsphäre. Laut Statista fühlt sich jeder fünfte Deutsche sehr einsam, während ein Drittel angibt, sich hin und wieder einsam zu fühlen [1]. Dies sind alarmierende Zahlen, die KI-Gefährten aufgrund ihrer schnellen Verfügbarkeit als Hilfsmittel attraktiv machen, um diese Gefühle…