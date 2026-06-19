Energie mit Signalwirkung: Weltgrößte Solaranlage auf Stadiondach bringt erste Erfolge für Borussia Dortmund

Sechs Monate nach ihrer Inbetriebnahme entwickelt sich die weltweit größte Photovoltaikanlage auf einem Stadiondach zu einem der sichtbarsten Symbole für erneuerbare Energien im internationalen Sport. Auf dem Dach des SIGNAL IDUNA PARK, der Heimspielstätte des Bundesligisten Borussia Dortmund, setzt das Projekt neue Maßstäbe für nachhaltige Energieversorgung im Profifußball.

Die Rekordanlage auf dem Dach eines der bekanntesten Fußballstadien Europas wird künftig mehr als 4 GWh erneuerbaren Strom pro Jahr erzeugen. Das entspricht der Energiemenge, die benötigt wird, um die Flutlichtanlage des Stadions rund 1.000 Spieltage lang zu betreiben. Gleichzeitig werden jährlich etwa 1.700 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden.

Die seit Dezember 2025 vollständig in Betrieb befindliche Anlage ersetzt ein früheres System, welches den steigenden Energieanforderungen des Vereins nicht mehr gerecht werden konnte. Die Modernisierung ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Borussia Dortmund und unterstützt das Ziel, den Stadionbetrieb langfristig durch großflächige saubere Energieerzeugung zukunftssicher aufzustellen.

»Für uns war dieses Projekt der nächste konsequente Schritt auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit«, sagt Florian Demnitz, Energy Manager bei Borussia Dortmund. »Wir hatten bereits eine Solaranlage auf dem Dach, aber es war klar, dass wir noch mehr erreichen können. Wir benötigten noch mehr Leistungsfähigkeit, um sicherzustellen, dass der Energiebedarf des Stadions auch in den kommenden Jahrzehnten gedeckt werden kann.«

Entwickelt wurde die Anlage von Borussia Dortmunds Energiepartner RWE. Dabei stand nicht nur die Maximierung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Fokus, sondern auch der Erhalt des unverwechselbaren Erscheinungsbildes des SIGNAL IDUNA PARK. Um diese wichtige Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Design zu gewährleisten, entschieden sich Borussia Dortmund und RWE für JA (ehemals JA Solar) als Technologiepartner.

Die Anlage besteht aus insgesamt 11.132 bifazialen n-Typ-Modulen des Typs JA JAM54D41/LB mit einer Leistung von bis zu 450 Watt pro Modul. Im Vergleich zu herkömmlichen Modulen bieten sie einen höheren Wirkungsgrad sowie eine geringere Leistungsdegradation über die gesamte Betriebsdauer. Die Doppelglas-Konstruktion erhöht zusätzlich die Widerstandsfähigkeit und trägt dazu bei, einen zuverlässigen Betrieb über die geplante Lebensdauer von 30 Jahren sicherzustellen. Durch das bifaziale Design wird das Sonnenlicht sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Module genutzt, was den Energieertrag zusätzlich steigert.

Für die Anlage wurde ein Full-Black-Design gewählt, welches sich harmonisch in die Dachlandschaft des Stadions einfügt, die visuelle Identität des SIGNAL IDUNA PARK bewahrt und gleichzeitig die schwarz-gelben Vereinsfarben von Borussia Dortmund aufgreift. Die Module werden nach dem ITS Supply Chain Standard von JA gefertigt und erfüllen damit definierte Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und vollständiger Traceability.

»Wir sind stolz darauf, als Modullieferant für ein solch wegweisendes Projekt ausgewählt worden zu sein. Für uns ist dies ein Beleg für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Technologie«, sagt Alastair Mounsey, Vice President Europe bei JA.

»Die Solaranlage leistet bereits heute einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen von Borussia Dortmund, indem sie sauberen, erneuerbaren Strom für Spieltage und weitere Veranstaltungen bereitstellt. Darüber hinaus zeigt das Projekt eindrucksvoll, wie sich Solartechnologie in großem Maßstab in bestehende Infrastruktur integrieren lässt – von Stadien bis hin zu ganzen Städten. Mit Millionen von Fans vor Ort und vor den Bildschirmen weltweit ist der SIGNAL IDUNA PARK heute weit mehr als ein Fußballstadion. Er ist zugleich ein starkes Beispiel dafür, wie Sport und erneuerbare Energien auf globaler Ebene zusammenwirken können.«

»Wir sind mit der Leistung der Solaranlage in den ersten Monaten ihres Betriebs sehr zufrieden. Die Ergebnisse entsprechen vollständig unseren Erwartungen«, ergänzt Florian Demnitz. »Das Projekt hat bereits heute einen spürbaren Einfluss auf die Energieversorgung und die betriebliche Effizienz des SIGNAL IDUNA PARK. Gleichzeitig hoffen wir, dass es andere Sportorganisationen dazu inspiriert, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele entschlossen voranzutreiben.«

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