Wie viele Elektroautos werden weltweit zugelassen?

Der weltweite Markt für Elektroautos wird zunehmend von China dominiert. Im Jahr 2025 entfallen 13,3 Mio. der insgesamt 21,2 Mio. Neuzulassungen auf den chinesischen Markt, während der Rest der Welt auf 7,9 Mio. kommt. Damit steht China für knapp zwei Drittel der globalen Verkäufe, was die Infografik auf Basis des IEA Global EV Outlook 2026 verdeutlicht [1].

Seit 2018 hat sich der globale Markt rasant entwickelt: Die weltweiten Neuzulassungen stiegen von 2,1 Mio. auf 21,2 Mio., während der Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen von 2 Prozent auf 25 Prozent kletterte. Besonders stark fiel das Wachstum ab 2021 aus. China baute dabei seine Führungsrolle kontinuierlich aus und vergrößerte den Abstand zum Rest der Welt deutlich. Auch für deutsche Autobauer ist China ein besonders wichtiger Markt.

Die Entwicklung unterstreicht die strategische Bedeutung des chinesischen Marktes für die Elektromobilität. Staatliche Förderung, lokale Hersteller und eine dynamische Nachfrage treiben das Wachstum. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte China seine dominante Position weiter festigen und globale Wettbewerbsstrukturen nachhaltig prägen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/36239/weltweite-neuzulassungen-von-elektroautos/?lid=mzd0yl3ap0vy

Was kosten Elektroautos im Vergleich zum Verbrenner?

Der durchschnittliche Kaufpreis für Elektroautos liegt in vielen großen Märkten weiterhin über dem von Verbrennern – mit auffälligen Ausnahmen. In Großbritannien kostet ein batterieelektrisches Fahrzeug 61.000 Euro, während ein Verbrenner bei 47.000 Euro liegt. Auch in den USA (50.730 gegenüber 40.050 Euro) und in Deutschland (50.730 gegenüber 42.720 Euro) zeigt sich ein deutlicher Preisaufschlag. Die Infografik auf Basis von Daten der International Energy Agency macht jedoch deutlich, dass sich dieses Verhältnis nicht überall bestätigt [1].

In Norwegen und China kehrt sich das Bild um: Dort sind Elektroautos günstiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. In Norwegen liegt der Durchschnittspreis bei 53.400 Euro gegenüber 57.850 Euro, in China bei 21.360 gegenüber 26.700 Euro. Diese Märkte zeigen, dass sich mit zunehmender Verbreitung und politischer Förderung Preisvorteile für Elektroautos realisieren lassen.

Auffällig ist zudem das insgesamt deutlich niedrigere Preisniveau in China. Neben einer geringeren Kaufkraft spielen vor allem strukturelle Standortvorteile eine zentrale Rolle. Dazu zählen eine eng integrierte Lieferkette, niedrigere Produktionskosten und eine starke lokale Batterieindustrie. Diese Faktoren senken die Herstellungskosten spürbar und dürften stärker ins Gewicht fallen als die Nachfragebedingungen.

Die Unterschiede zwischen den abgebildeten Ländern spiegeln strukturelle Faktoren wie staatliche Subventionen, Skaleneffekte und Marktreife wider. Während etablierte Automärkte noch mit höheren Einstiegskosten kämpfen, könnten sinkende Batteriepreise und intensiver Wettbewerb die Preislücke künftig weiter verringern. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/36240/durchschnittlicher-kaufpreis-fuer-pkw-nach-antriebsart/?lid=mejfaxf8yra5

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