Politische Polarisierung ist in Deutschland eher moderat

In den USA ist der Anteil der Menschen, die sich im politischen Spektrum ganz links oder ganz rechts außen verorten besonders hoch. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Statista Consumer Insights. So ordnen sich 11 Prozent der Befragten ganz links und 19 Prozent der Befragten ganz rechts ein. Zum Vergleich: In Deutschland verorten sich 6 Prozent ganz links und 7 Prozent ganz rechts ein. In Deutschland ist die Mitte mit 24 Prozent auch deutlich ausgeprägter als in den anderen gezeigten Ländern (USA: 18 Prozent, Frankreich und Spanien je 14 Prozent).

Zugleich nimmt in den USA die Identifikation der Bürger mit den Republikanern und Demokraten ab. Als Erklärung dieses Trends könnte der Vertrauensverlust der US-amerikanischen Bevölkerung in demokratische Institutionen genannt werden. Dieser Vertrauensverlust hat auch den Präsidenten, den obersten Gerichtshof und den Kongress erfasst. Politische Beobachter aus Deutschland sehen die USA daher gar auf einem möglichen Weg in eine Systemkrise.

Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/33407/anteil-der-befragten-nach-ihrer-politischen-positionierung/

