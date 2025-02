Internationale Hochschule entwickelt eigenen KI-Agenten für die Lehre

Die IU hat ihren KI-Lernassistenten Syntea um agentenbasierte Funktionen erweitert, die selbstständig die beste Lernmethode auswählen und so das Lernen für die Studierenden noch personalisierter gestalten.

Selbstlernendes System: Ein neuer KI-Agent in Syntea analysiert Interaktionen der Studierenden und gibt individuelle Lern-Empfehlungen.

Proaktives Erinnern an Lernziele: Syntea erinnert die Studierenden nun per Push-Benachrichtigung an kritische Lernziele.

Multimodale Vielfalt: Syntea integriert Text, Video, Bilder und interaktive Applikationen für ein abwechslungsreiches Lernerlebnis.

Alltagserleichterung: Verwaltungsaufgaben wie Kursplanung können künftig direkt über Syntea erledigt werden.

Der KI-Experte und Beiratsmitglied der IU, Sascha Lobo, hob kürzlich die Bedeutung von »KI-Instrumenten wie Lernagenten für Lernprozesse« als Schlüssel zur digitalen Zeitenwende hervor. Ein KI-Agent ist ein intelligentes System, das selbstständig Aufgaben übernimmt, Arbeitsabläufe optimiert und proaktive Empfehlungen basierend auf Nutzerdaten gibt. Vor Kurzem stellte OpenAI einen KI-Agenten für ChatGPT vor, Microsoft führte Ende 2024 ebenfalls Agents für Microsoft 365 Copilot ein.

Nun setzt auch die größte Hochschule Deutschlands einen eigens entwickelten KI-Agenten in der Lehre ein: Die IU hat ihren 2023 eingeführten KI-Lernassistenten Syntea um Funktionen eines KI-Agenten erweitert, um das Lernen für ihre Studierenden noch personalisierter und erfolgsversprechender zu gestalten (https://www.iu.de/syntea/ ). Während Syntea IU-Studierenden bisher bereits individuelles Lernfeedback lieferte, geht es nun einen Schritt weiter und passt seine didaktischen Methoden dynamisch an den Lernstil der Studierenden an – etwa durch das Vorschlagen passender Lernmethoden oder das Setzen proaktiver Erinnerungen für notwendige Lernphasen.

Die IU hat die neuen Agenten-Funktionen in Syntea bereits erfolgreich pilotiert und plant diese bis Ende des ersten Quartals 2025 in den ersten Online-Kursen des Fernstudiums einzuführen. Damit ist die IU Internationale Hochschule eine der ersten Organisationen in Deutschland, die einen eigenen KI-Agenten entwickelt hat. Als eine der ersten deutschen Hochschulen setzt sie einen agentenbasierten KI-Lernassistenten in der Lehre ein.

»Unser Anspruch ist es, mit den täglich neuen Möglichkeiten von KI, unseren Studierenden eine immer bessere Lernunterstützung zu ermöglichen. Mit der Erweiterung von Syntea um KI-Agenten-Funktionen führen wir das Lernen in eine neue Ära«, sagt Dr. Sven Schütt, CEO der IU Internationalen Hochschule.

»Syntea denkt eigenständig mit und schlägt proaktiv den nächsten Lernschritt vor, während es sich kontinuierlich weiterentwickelt. Es passt sich flexibel an den Lernstil jedes Studierenden an, bietet maßgeschneiderte Lernmethoden und unterstützt proaktiv. Im Gegensatz zu einem reinen Lernassistenten bieten wir unseren Studierenden nun eine individuell zugeschnittene und zukunftsorientierte Lernumgebung an«, so Schütt weiter.

Syntea denkt eigenständig mit und schlägt passende Lernmethoden vor

Anders als bei der bisherigen Lernerfahrung, bei der feste Lernprozesse vorgegeben wurden, richtet sich das neue agentenbasierte Syntea flexibel an den individuellen Lernzielen der Studierenden aus: Syntea entscheidet nun selbstständig, welche Methode für den jeweiligen Studierenden am besten geeignet ist – sei es eine Trainings-Session, ein Quiz, ein sokratischer Dialog oder auch spielerische Elemente wie ein Escape Game. Zusätzlich erinnert Syntea proaktiv an Lernzeiten und Aufgaben, auf Wunsch auch über Push-Benachrichtigungen oder WhatsApp.

»Unser Ziel ist es, den Lernprozess so individuell wie möglich zu gestalten, indem wir vor allem durch proaktive Ansprache der Studierenden darauf hinwirken«, erklärt Quintus Stierstorfer, Director Synthetic Teaching. »Die Entscheidung, welche Methode die beste ist, trifft Syntea basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Studierenden.«

Session-Feedback-Agent und multimodales Lernen

Ein weiterer Meilenstein ist die Möglichkeit, direkt während der Lernphase Feedback zu geben. Ein KI-Agent wertet jede Interaktion zwischen Syntea und den Studierenden aus und gibt personalisierte Empfehlungen für die nächste Sitzung. So können die Studierenden die Lerninhalte anpassen, sei es durch weniger komplexe Aufgaben oder neue Medienformate.

Neu ist auch die Integration multimodaler Elemente in Syntea: Text, Video, Bilder und interaktive Anwendungen arbeiten nahtlos in der Konversation mit Syntea zusammen. Diese Vielfalt bietet den Studierenden nicht nur Abwechslung, sondern sorgt auch für eine tiefere Auseinandersetzung mit den Inhalten.

Verwaltungsaufgaben lassen sich jetzt direkt in Syntea erledigen

Darüber hinaus wird der Studienalltag durch die Verknüpfung administrativer Aufgaben erleichtert – von der Kursplanung bis zur Organisation von Urlaubssemestern. Syntea vereinfacht administrative Prozesse durch proaktive Benachrichtigungen und personalisierte Unterstützung: Auch komplexere Aufgaben wie die Planung von Modulkombinationen oder die Beantragung von Auslandssemestern werden durch interaktive und benutzerfreundliche Funktionen in Syntea unterstützt.

»Die Integration dieser Services in Syntea sorgt für eine nahtlose Erfahrung, bei der Studierende weniger Zeit mit organisatorischen Fragen verbringen und sich verstärkt auf ihre akademischen Ziele konzentrieren können«, so Stierstorfer.

Über Syntea

Syntea ist ein KI-gestützter Lernbuddy, der speziell von der IU Internationalen Hochschule für die Bedürfnisse ihrer Studierenden entwickelt wurde. Er unterstützt bei der Erreichung der Lernziele, passt sich dem Lerntempo und Rhythmus des Einzelnen an, verfolgt kontinuierlich den Lernfortschritt und hilft dabei, Wissenslücken zu identifizieren und zu schließen.

Weitere Informationen unter: https://www.iu.de/syntea/

ÜBER DIE IU INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Mit über 130.000 Studierenden ist die IU Internationale Hochschule (IU) die größte Hochschule in Deutschland. Die private, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung mit Hauptsitz in Erfurt nahm im Jahr 2000 ihren Betrieb auf und ist heute in 38 deutschen Städten vertreten. Studierende aus über 160 Nationen gestalten ihr Studium ganz nach ihren Bedürfnissen: ob praxisintegriertes duales Studium, flexibles Fernstudium oder individuelles myStudium, das Online-Selbststudium und Campusleben kombiniert. Die IU möchte Menschen weltweit Zugang zu personalisierter Bildung ermöglichen für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. In mehr als 250 Studienprogrammen im Bachelor-, Master- und MBA-Bereich vermittelt die IU Studierenden zukunftsrelevante Schlüsselkompetenzen. Eine digital gestützte Lernumgebung sowie der Einsatz von KI-Lösungen verhelfen den Studierenden zu optimalen Lernergebnissen und -erlebnissen. Als eine der weltweit ersten Hochschulen hat die IU einen eigenen, KI-gestützten Lernbuddy »Syntea« entwickelt und im Einsatz. Die IU kooperiert mit über 15.000 Unternehmen und unterstützt sie bei der akademischen Ausbildung von Fachkräften. Zu den Partnern gehören unter anderem Motel One, Vodafone, die AWO und die Deutsche Bahn. Weitere Informationen unter: iu.de

