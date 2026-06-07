Fischproduktion: Aquakultur überholt Fang

Aquakultur und Fang – wie wird Fisch heute produziert?
Weltweit wird heute mehr Fisch in Aquakultur produziert als in Meeren und Binnengewässern gefangen wird. Das zeigt die Statista-Infografik mit Daten der Food and Agriculture Organization der United Nations (FAO). So lag die Fischproduktion aus Aquakultur im Jahr 2024 bei rund 103 Millionen Tonnen, aus Wildfang hingegen bei rund 92 Millionen Tonnen. Dies entspricht einem Anteil an der gesamten Fischproduktion von 53 Prozent. Im Jahr 1950 lag der Aquakultur-Anteil lediglich bei drei Prozent. Die Daten beinhalten Fische, Krusten- und Weichtiere.
Zu der Entwicklung beigetragen hat der Umstand, dass viele Meere überfischt sind oder am Limit einer nachhaltigen Nutzung stehen. Daher wurden die Fangquoten in vielen Regionen begrenzt, um die Bestände zu schützen. Die Erträge aus Wildfang können daher kaum noch wachsen. Moderne Aquakultursysteme (z. B. RAS-Kreislaufanlagen, Offshore-Aquakultur) ermöglichen dagegen höhere Erträge auf kleiner Fläche. Verbesserte Fütterung, Genetik und Tiergesundheitsmanagement steigern die Produktivität zuletzt immer weiter. Viele Staaten fördern zudem Aquakultur systematisch (etwa durch Subventionen, Forschung und Ausbau der Infrastruktur), um die Lebensmittelproduktion zu stabilisieren.
Während die Aquakultur auf dem weltweiten Fischmarkt zunimmt, ist die Fischproduktion in Aquakulturen in Deutschland auf lange Sicht rückläufig. Ein Faktor, der zu der Entwicklung beigetragen hat: Rechtliche Bestimmungen von Deutschland und der EU zum Thema Natur- und Artenschutz haben zunehmend gestiegene Anforderungen an die Aquakulturbetriebe. Dies hat zu höheren Kosten und bürokratischem Aufwand für die Betriebe geführt. Zudem ist das Preisniveau für Futter, Energie, Wasseraufbereitung und Personal in Deutschland relativ hoch. Aquakulturen sind neben der Hochseefischerei aber auch weiterhin ein fester Bestandteil der deutschen Fischwirtschaft. Neben Lachsforellen und Karpfen werden in Deutschland vor allem Regenbogenforellen in Aquakulturen gezüchtet.
Fisch gilt aufgrund seines Gehalts an Omega-3-Fettsäuren, Eiweiß und Mineralstoffen als gesundes Lebensmittel. Über 13,4 Kilogramm Fisch essen Verbraucher in Deutschland im Durchschnitt (Stand: 2023). Im weltweiten Vergleich ist der Pro-Kopf-Konsum von Fisch hierzulande aber eher niedrig. Eine Umfrage der Statista-Consumer Insights hat ergeben, dass nur rund ein Drittel der Deutschen regelmäßig Fisch- und Meeresfrüchte essen.
Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35497/globale-fischproduktion-aus-fang-und-aquakultur/?lid=mzbuwhbwad7z
783 Artikel zu „Lebensmittel“
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Strategien
Agri-PV: Strom und Lebensmittel vom selben Acker
Agri-Photovoltaik verbindet Landwirtschaft und Energieerzeugung auf derselben Fläche. Die Technologie gilt als vielversprechender Ansatz, um Flächen effizienter zu nutzen und gleichzeitig Erneuerbare Energien auszubauen. Gleichzeitig wird immer wieder darüber diskutiert, wie wirtschaftlich Agri-PV im Vergleich zu klassischen Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist. Das Forschungszentrum Jülich forscht intensiv zur Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen für Energie- und Lebensmittelproduktion und ist Mitglied…
News | Trends 2024 | Trends Services | Nachhaltigkeit | Services
Nachhaltige Lebensmittel weniger gefragt?
Im dritten Quartal 2024 zeigt sich ein gemischtes Bild beim nachhaltigen Konsumverhalten: Der GfK Nachhaltigkeitsindex fällt im Oktober um fast 7 Prozentpunkte auf 92,9 Punkte und liegt damit wieder auf dem niedrigen Niveau von Oktober 2023. Besonders betroffen sind Produkte des täglichen Bedarfs. Eine Sonderanalyse von GfK zeigt, dass Konsumenten besonders bei frischen Produkten…
News | Trends 2030 | Trends 2024 | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien
Bio-Revolution im Lebensmitteleinzelhandel
Durch die Bio-Strategie 2030 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist das Ziel für die Landwirtschaft in Deutschland gesetzt. Doch was bedeutet dies für den Lebensmittelhandel? Wie sind der aktuelle Stand und die Entwicklungen? Wo kann angepackt werden? In Bezug auf Sortimentsplanung und Eigenmarkenstrategie sowie Positionierung und Kommunikation stehen schließlich große Änderungen bevor. …
News | Trends 2024 | E-Commerce | Trends E-Commerce
Über die Hälfte nutzt Apps von Lebensmittelhändlern
Bei 58 Prozent findet sich mindestens eine App von Lebensmittelhändlern auf dem Smartphone. Die Mehrheit nutzt dabei sogar mehrere dieser Anwendungen. Die wöchentlichen Angebote checken, die digitale Kundenkarte an der Kasse vorzeigen oder am Gewinnspiel teilnehmen – Apps von Lebensmittelhändlern bieten mittlerweile viele Funktionen. Für die meisten gehören die Einkaufshelfer demnach zur Ausstattung auf…
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | IT-Security
Die Bedeutung der Cybersicherheit für die Lebensmittelindustrie
Wie die Anforderungen der EU NIS 2-Direktive der Industrie helfen, Cyberangriffe abzuwehren. Derzeit setzt die Lebensmittelindustrie im Einklang mit den Trends der Industrie 4.0 zunehmend auf eine intelligente Fertigung. Immer mehr ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie) -Lösungen werden eingesetzt, um Produktionslinien zu optimieren, Qualität und Effizienz zu steigern und die hohen Anforderungen der Verbraucher an…
News | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Wie lässt sich die Lebensmittelverschwendung reduzieren?
Lebensmittelverschwendung ist ein großes Problem, das sowohl ökologische als auch soziale Folgen hat. Jedes Jahr werden weltweit etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen oder verloren, was etwa einem Drittel der gesamten Nahrungsmittelproduktion entspricht. Dies führt zu unnötigem Ressourcenverbrauch, Treibhausgasemissionen, Hunger und Armut. Wie können wir also die Lebensmittelverschwendung reduzieren und eine nachhaltigere Ernährung fördern? Es…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Whitepaper
Ratgeber zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung
Lebensmittelverschwendung ist nicht nur eines der am meisten vernachlässigten, sondern auch eines der kritischsten Probleme der Welt. Laut dem Bundeslandwirtschaftsministerium werden alleine in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Lebensmittelproduktion geht laut aktuellen Studien allein auf die Abfälle und Verluste in der Lebensmittelproduktion zurück [1]. Eine Reduzierung…
News | Services | Tipps
Lebensmittelhaltbarkeit: So lange sind Lebensmittel nach Ablauf des Verfalldatums maximal haltbar
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfalldatum und viele Lebensmittel sind auch nach Ablauf noch gut. Laut der Tafel Deutschland sind Nudeln und Reis oder auch Konserven und Fertigsoßen noch bis zu einem Jahr genießbar. Bei Eiern, Hartkäse aber auch Butter können es bis zu drei Wochen sein. Die Tafel beklagt, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) dazu beitrage,…
News | E-Commerce | Kommentar
Amazon Go Store in Seattle: Ist Amazon ein Vorbild im Lebensmittelhandel?
Der Schwerpunkt von Amazon Go ergibt sich aus der Betonung der legendären Flywheel (Schwungrad)-Strategie von Amazon. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sortiment, der Kundenfreundlichkeit und niedrigeren Betriebskosten – vor allem durch die Reduzierung von Arbeitskosten. Da Amazon Go nun zu einem vollen Lebensmittelgeschäft skaliert, nutzt Amazon seine Investitionen in die KI, sein Prime-Programm, die…
News | Business | E-Commerce | Trends E-Commerce | Trends 2019 | Trends 2022
So entwickelt sich der Online-Lebensmittelhandel
Anders als der übrige Einzelhandel müssen sich Supermärkte hierzulande bis auf Weiteres nicht allzu viele Sorgen machen, Opfer der digitalen Disruption zu werden. Das zeigt eine aktuelle Prognose des Statista Digital Market Outlooks. Demnach wird das Geschäft mit Nahrungsmitteln und Getränken (B2C) aus dem Netz in den kommenden Jahren zwar deutlich zulegen, schafft es bis…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Kommunikation | Trends Services | Services | Strategien
Neun von zehn Verbraucher für Lebensmittelampel
Die meisten Deutschen finden es gut, wenn der Staat das Gesundheitsverhalten der Bürger positiv beeinflusst. Sie wünschen sich vor allem bessere Transparenz und Aufklärung, aber auch schärfere Eingriffe stoßen auf hohe Zustimmung. Die Deutschen befürworten mit großer Mehrheit die Einführung der sogenannten Lebensmittelampel: 92 Prozent sind für die Farbkennzeichnung, die auf einfache Weise darstellen soll,…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Services | Trends 2018 | Lösungen | Services
Ernährung und Umwelt: Lebensmittel für die Tonne
In Deutschland werden laut der Naturschutzorganisation WWF über 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr verschwendet. Das geht aus dem jüngsten Bericht »Zu gut für den Abfalleimer« hervor, in dem der WWF die Bundesländer in Bezug auf die Lebensmittelverschwendung vergleicht [1]. Wie in unsere Infografik zeigt, werden im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westphalen auch die meisten Lebensmittel verschwendet.…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2018 | Trends 2017 | Marketing
Lebensmittel & Ernährung: Heißhunger auf Chips und Salzstangen
Zu einem Fernsehabend gehören Süßigkeiten und Knabberzeug dazu. Besonders auf Letzteres haben die Deutschen verstärkt Appetit in den vergangenen Jahren. Wie die Infografik von Statista zeigt, werden mit salzigen Snacks in Deutschland Milliarden verdient – und die Umsätze steigen Jahr für Jahr. 2003 waren es noch 1,3 Milliarden Euro, 2017 dann mit 3 Milliarden schon…
News | Trends Services | Trends 2017 | Services | Tipps
Lebensmittelwarnung: Jede Woche drei Lebensmittelrückrufe
161 Mal warnten die Behörden in Deutschland auf dem staatlichen Internetportal lebensmittelwarnung.de vor Lebensmitteln. Das geht aus einer Auswertung von Foodwatch hervor. Das entspricht im Schnitt drei Rückrufen pro Woche. Tatsächlich dürften es sogar noch mehr sein, denn laut Foodwatch veröffentlichen die Behörden nicht alle Produktrückrufe auf dem Portal. Aber auch die Reichweite lebensmittelwarnung.de ist…
News | Business | Geschäftsprozesse | Trends Services | Infrastruktur | Trends 2017 | Marketing | Services
Die Mehrheit lehnt Lebensmittelverschwendung ab
Heutzutage ist die Lebensmittelverschwendung neben den Begriffen »Klimawandel« und »Nachhaltigkeit« immer wieder Schlagwort in den Medien. Dies zeigt sich auch in der Einstellung der Deutschen: Fast jeder Deutsche (91 Prozent) ist der Meinung, es werden zu viele Lebensmittel weggeworfen. Besonders für Supermärkte kann das Entsorgen noch genießbarer Produkte zum Imageverlust führen. Kompromisse möchte allerdings jeder…
News | Business | E-Commerce | Trends E-Commerce | Trends 2017 | Trends 2022 | Marketing
E-Commerce-Umsatz: Möbel und Lebensmittel wachsen besonders stark
Bis 2022 wird der E-Commerce-Umsatz in Deutschland auf über 82 Milliarden Euro steigen. Das geht aus einer aktuellen Prognose des Statista Digital Market Outlooks hervor https://de.statista.com/outlook/243/137/e-commerce/deutschland# . Ein besonders dynamisches Wachstum sehen die Analysten in den Bereichen Möbel & Haushalt (+61,1 Prozent) sowie Lebensmittel & Drogerie (+54,2 Prozent). Wichtiger für den Gesamtumsatz sind indes –…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends 2017
Lebensmittel wegwerfen: Je jünger, desto verschwenderischer
Pro Jahr wirft jeder Bundesbürger durchschnittlich 82 kg Lebensmittel weg. Eine Untersuchung des IW Köln zeigt nun, dass das Wegwerfverhalten allerdings vom Alter abhängt und sich die Müllmenge keineswegs gleichmäßig verteilt. Demnach sinkt der Anteil derjenigen, die im vergangenen Monat angaben, nie Lebensmittel weggeworfen zu haben, mit dem Alter der Befragten: Je jünger, desto verschwenderischer.…
News | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends 2017 | Kommunikation | Marketing | Services
Lebensmittelbeschriftung »Aus der Region« wichtiger als »Bio«
»Aus der Region« ist für deutsche Verbraucher die wichtigste Beschriftung auf Lebensmittelverpackungen, wie der YouGov Trendreport Food 2017 zeigt. Ein Viertel (24 Prozent) der Befragten gab den Herkunftshinweis als wichtigste Information an, auf die sie beim Kauf achten. Jedem Neunten (11 Prozent) ist die Beschriftung »Ohne Gentechnik« wichtig. Jeweils jeder Elfte wählte »Freiland« und »Gutes…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2017 | Trends 2022 | Services | Strategien
Lebensmittel & Getränke: Durchbruch für Lebensmittel aus dem Netz?
Seit Anfang Mai 2017 können sich Verbraucher in Berlin und Potsdam Lebensmittel von Amazon Fresh liefern lassen. Mit einem Supermarktsterben ist dennoch künftig eher nicht zu rechnen, wie Daten des Statista Digital Market nahelegen. Demnach wird sich das Geschäft mit Nahrungsmittel und Getränken aus dem Netz hierzulande in den kommenden fünf Jahren zwar um beachtliche…
News | Business | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends E-Commerce | Trends 2020 | Services
Kein Boom bei Lebensmitteln aus dem Netz
Amazon will demnächst seinen Lebensmittel-Lieferdienst »Amazon Fresh« in Deutschland starten. Für die hiesigen Supermärkte könnte der Versandriese zumindest zu einem echten Problem werden. So schätzt die Unternehmensberatung Oliver Wyman das Marktpotenzial im Lebensmittel-Onlinehandel mittelfristig auf bis zu acht Milliarden Euro. Aber längst nicht alle Marktbeobachter sind derart optimistisch. Der Statista Digital Market Outlook taxiert den…