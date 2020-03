Amazon Go Store in Seattle: Ist Amazon ein Vorbild im Lebensmittelhandel?

Der Schwerpunkt von Amazon Go ergibt sich aus der Betonung der legendären Flywheel (Schwungrad)-Strategie von Amazon. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sortiment, der Kundenfreundlichkeit und niedrigeren Betriebskosten – vor allem durch die Reduzierung von Arbeitskosten.

Da Amazon Go nun zu einem vollen Lebensmittelgeschäft skaliert, nutzt Amazon seine Investitionen in die KI, sein Prime-Programm, die Zahlungsabwicklung, den Betrieb und die Logistik, um sowohl die Kosten zu senken als auch eine neue Kundenerwartung rund um das Erlebnis des Lebensmitteleinkaufs zu schaffen. Amazon hat mit seinen marktplatzbasierten Online-Erfahrungen bereits den Druck erhöht und versucht nun, dies auch im Bereich Lebensmitteleinkauf zu erreichen. Die sehr öffentliche Ankündigung und die Medienpräsenz rund um Amazon Go zeigen, dass Amazon möglicherweise absichtlich den Blutdruck und die Einsätze in den Vorstandsetagen der Wettbewerber erhöhen will – und in den Märkten allgemein.

Erinnern Sie sich an die »60-Minuten-Drohnen«? Wenn der Amazon-Go-Versuch erfolgreich ist, dann würde dies sehr schnell auf die gesamte »Whole-Foods-Market«-Kette ausgedehnt, was bisher nicht geschehen ist. Amazon kann es sich leisten, groß angelegte Versuche durchzuführen, kontinuierlich in sie zu investieren – und die Medien saugen dies auf. Aber wir sollten nicht zu viel hineininterpretieren.

Dennoch können Lebensmittelhändler und Unternehmen aller Art von Amazons jüngstem Vorhaben in einigen Schlüsselbereichen lernen: Man sollte sich darauf konzentrieren, ein komfortables Kundenerlebnis zu schaffen, das digitale Kanäle als zentrale Komponente dieses Erlebnisses nutzt, man sollte Daten und KI als Werkzeuge zur Kostensenkung verwenden und das Erlebnis stärker personalisieren. Nicht zuletzt gilt es zu erkennen – ob einem dies bisher bewusst war oder nicht –, dass man in einem Technologieunternehmen arbeitet. Die Messlatte rückt immer höher und es braucht Unternehmen, die trotz all dieser Disruption weiter florieren.

Brian Walker, Chief Strategy Officer, Bloomreach (www.bloomreach.com)

Brian Walker ist Chief Strategy Officer bei Bloomreach (www.bloomreach.com), Anbieter einer Digital Experience Plattform (DXP). Als erfahrener Strategie- und Marketing-Experte konzentriert er sich auf die Transformation von digitaler Kundenbindung und Commerce. Er war bereits in vielfältigen Positionen tätig – vom Praktiker über Analyst bis hin zum Berater und Anbieter – und hat so einen Einblick erhalten, welche Fähigkeiten und Ansätze Unternehmen benötigen, damit sich die digitalen Kanäle zum wichtigsten Motor für das Unternehmenswachstum entwickeln. Bevor er zu Bloomreach kam, war Brian Walker als Chief Strategy Officer bei Amplience, Managing Director, Global Commerce Strategy bei Accenture, Chief Strategy Officer bei SAP Hybris tätig und leitete die Abteilung Commerce Technology Reseach bei Forrester Research. Davor hatte Brian Walker zudem Führungspositionen bei Amazon, Expedia und der Otto Group inne.

