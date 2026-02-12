Deutschland weltweit führend bei Technologien für die Kreislaufwirtschaft

Deutschland ist bei den Technologien für die Kreislaufwirtschaft weltweit führend. Bei der absoluten Anzahl der Patente in diesem Bereich liegen nur die USA vor Deutschland; mit Blick auf die wirtschaftliche Relevanz der Patente ist Deutschland sogar globaler Spitzenreiter. Diese Führungsposition ist jedoch zunehmend gefährdet. Zwar liegen die ostasiatischen Länder China, Südkorea und Japan teils noch deutlich zurück, weisen jedoch eine weit höhere Innovationsdynamik als Deutschland auf. Daher braucht Deutschland jetzt einen verlässlichen gesetzlichen und finanziellen Rahmen für neue Innovationsimpulse.
Zwischen den Jahren 2010 und 2024 haben Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit knapp 62.000 technologische Patente im Bereich der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) angemeldet, zum Beispiel für das Recycling von Metallen und Kunststoffen oder die Herstellung von Chemieprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, die erstmals eine globale Auswertung technologischer Entwicklungen auf diesem Zukunftsfeld erlaubt [1]. Auf Deutschland entfallen dabei mit 10.700 Patenten knapp 17 Prozent der weltweiten Patentanmeldungen in dieser Zeit. Nur die Vereinigten Staaten schneiden mit 14.000 Patenten noch besser ab. Auf Rang 3 des globalen Rankings liegt Japan mit 8.600 angemeldeten Patenten. Danach folgen Frankreich, Italien und Großbritannien sowie China und Südkorea.
Diese Führungsposition Deutschlands gerät allerdings zusehends unter Druck, weil China, Südkorea und Japan stark aufholen. Sie weisen in den vergangenen Jahren eine überdurchschnittliche Dynamik bei der Patentierung von Innovationen im Feld der Kreislaufwirtschaft auf. So wurden in China im Jahr 2021 fast fünfmal so viele Patente erfolgreich angemeldet wie noch im Jahr 2010. Auch Südkorea und Japan liegen mit dreifach beziehungsweise doppelt so hohen Patentzahlen in den Vergleichsjahren deutlich über dem Wert von Deutschland. Hier wurden im Jahr 2021 nur 1,3-mal so viele Patente wie im Jahr 2010 registriert – der geringste Wert unter den Top-Nationen.
»Die Kreislaufwirtschaft ist elementar für die dauerhafte Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit, aber auch für die ökologische Transformation der deutschen und europäischen Wirtschaft«, sagt Marc Wolinda, Wirtschaftsexperte der Bertelsmann Stiftung. »Daher halten wir es für äußerst wichtig, dass sich die Bundesregierung schnell beim Aktionsprogramm zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie einigt, um einen verlässlichen gesetzlichen und finanziellen Rahmen für neue Innovationsimpulse zu schaffen.«
Deutschland ist bei der Qualität der Patente weltweit führend
Wie gut Deutschland und andere Staaten technologisch für die Kreislaufwirtschaft aufgestellt sind, zeigt allerdings nicht allein die bloße Zahl der Patente, sondern auch ihre Qualität und die wirtschaftliche Relevanz. Als Indikator hierfür untersucht die Studie der Prognos AG im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, wie häufig die Patente eines Landes bei weiteren Patentanmeldungen zitiert werden, ob sie also relevant für neue Innovationszyklen sind. In dieser Hinsicht steht Deutschland aktuell an der Spitze. Deutsche Patente sind in den vergangenen 15 Jahren fast 15.000-mal zitiert worden. An zweiter Stelle folgt Japan mit 9.960 Zitationen, praktisch gleichauf liegen die Vereinigten Staaten (9.900 Nennungen). Italien, Frankreich und Großbritannien folgen mit großem Abstand auf den nächsten Plätzen. Südkorea (1.734) und China (1.386) liegen noch deutlicher zurück.
Innovationen beim Batterierecycling und zirkulären Bauen bringen Transformation voran
Zwei Beispiele für wichtige Innovationsfelder der deutschen Wirtschaft sind Batterietechnologien und -recycling sowie zirkuläres Bauen. Batterierecycling ist ein zentrales Zukunftsthema, vor allem vor dem Hintergrund des Ausbaus der E-Mobilität und der bestehenden großen Abhängigkeiten von China. Innovative Ansätze wie die Automatisierung der Demontage von Fahrzeugbatterien sowie die Nutzung von Second-Life-Anwendungen ermöglichen eine effiziente Wiederverwendung der wertvollen Rohstoffe und reduzieren die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten. Batterierecycling ist das einzige der in der Studie betrachteten Technologiefelder, in dem sich der deutsche Anteil an den weltweiten Patenten zuletzt erhöht hat. Dabei konzentriert sich das Innovationsgeschehen bei Batterien anders als in anderen Technologiefeldern auf wenige große Konzerne.
Beim zirkulären Bauen sieht das Bild in Deutschland ganz anders aus. Hier melden deutlich mehr und in der Fläche verteilte Akteure Patente an. Mit 20 Prozent der weltweiten Patente hat Deutschland in diesem Technologiefeld der Kreislaufwirtschaft den höchsten Weltmarktanteil. Da in der Wiederverwendung von Materialien im Bausektor ein großes Potenzial für die Transformation liegt, ist diese Innovationskraft ein positives Zeichen. Rund die Hälfte aller entnommenen Rohstoffe steckt in Gebäuden, mehr als ein Drittel des Abfallaufkommens stammt aus Bau- und Abrissmaßnahmen. Hinzu kommt, dass viele Rohstoffe aus Deutschland selbst stammen, die Lieferketten also zu bedeutenden Teilen in eigener Hand liegen.
»Das Batterierecycling und das zirkuläre Bauen sind bedeutende Zukunftsfelder für die deutsche Wirtschaft. Darauf aufbauend, sind klare industriepolitische Ziele der Bundesregierung, die die Kreislaufwirtschaft und verwandte Branchen stärken, notwendig. Neben einer gezielten Forschungsförderung brauchen wir die verlässliche Nachfrage der öffentlichen Beschaffung, um innovativen zirkulären Produkten zur Marktdurchdringung zu verhelfen«, sagt Wolinda. »Wenn Deutschland die Innovationsdynamik schnell und deutlich wieder steigert, wird es gelingen, den internationalen Spitzenplatz zu verteidigen.«
Hier ist der Link zur Studie: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2026/deutschland-weltweit-fuehrend-bei-technologien-fuer-die-kreislaufwirtschaft-ostasien-holt-schnell-auf
Zusatzinformationen:
Die Patentanalyse zu den Innovationsaktivitäten der Circular Economy basiert auf strukturierten Patentdaten der PATSTAT-Datenbank. In der Patentanalyse werden die globalen Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt für die Jahre 2010 bis 2024 analysiert wobei die Daten vor allem für die Jahre 2023 und 2024 aufgrund von Geheimhaltungsfristen und langwierigen Genehmigungsverfahren noch nicht vollständig sind. Die Auswertung erfolgt nach Patentcodes, Patentakteuren, Patentthemen und Anmeldeländern.
Die KI-gestützte Technologie- und Thementrendanalyse zu Zukunftspotenzialen für Innovationen im Feld der Circular Economy basiert auf der Analyse unstrukturierter Informationen aus wissenschaftlichen Publikationen und Patenten. Ziel war es, neue Themencluster und Innovationsaktivitäten mit Zukunftspotenzial zu identifizieren. Hierfür kam das von Prognos entwickelte InSciT-Tool zum Einsatz.
276 Artikel zu „Kreislaufwirtschaft“
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
Kreislaufwirtschaft: KI im Dienste der Nachhaltigkeit
Produzieren, erwerben, entsorgen: Die globale Wirtschaft ist stark rohstoffabhängig, wobei ein großer Teil dieser Ressourcen vorzeitig im Müll landet. Die Folgen: Übernutzung natürlicher Ressourcen und Umweltbelastung durch eine hohe Menge Abfall. Das Prinzip der »Wegwerfgesellschaft« nähert sich langsam seinem Verfallsdatum, eine Entwicklung, die auch die internationale Staatengemeinschaft bereits erkannt hat. Im Jahr 2015 haben sich…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien
Die Matratze als Blaupause: Wie die Kreislaufwirtschaft deutsche Lieferketten verändert
Der Bundesantrag der hessischen Landesregierung mit dem Titel »Ein zweites Leben für Matratzen – Recycling ermöglichen« ließ kürzlich im Deutschen Bundestag in zweifacher Hinsicht aufhorchen. Der Antrag, der eine verbesserte Kreislaufwirtschaft für Matratzen fordert, erhielt die Zustimmung des Bundesrates. Bemerkenswert war dabei nicht nur die Tatsache, dass ein so alltägliches Produkt wie die Matratze politische…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends 2023 | Nachhaltigkeit
Kreislaufwirtschaft: Beim Recycling geht noch mehr
Die Niederlande sind beim Einsatz von recycelten Materialien (Circular Material Use Rate, CMUR) im EU-Vergleich führend. Das zeigt die Statista-Infografik auf Basis von Daten der Europäischen Umweltagentur (EEA) [1]. Rund 31 Prozent der gesamten verbrauchten Materialien wurden wiederverwendet oder recycelt. Bereits 2010 lag dieser Anteil in den Niederlanden bei rund 26 Prozent. In Deutschland liegt…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Nachhaltigkeit | Strategien
EU-Projekt ALICIA schafft Kreislaufwirtschaft für Produktionslinien
Kreislaufwirtschaft trifft Industrie 4.0: Wie digitale Tools die Zukunft nachhaltiger Produktion gestalten können. Das EU-Projekt ALICIA (https://alicia-cme.eu/ ) will eine Kreislaufwirtschaft für Produktionsmittel schaffen, um eine frühzeitige Verschrottung von Maschinen und Maschinenteilen auf ein Minimum zu reduzieren. Mit der Entwicklung von fünf digitalen Tools werden Industriebetriebe und der Gebrauchtmaschinenmarkt wirtschaftlich miteinander verbunden, wodurch Assets…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit
Echte Kreislaufwirtschaft: Zirkuläre Recycling-Strategien für PV-Module
Die Folgen des PV-Booms: Recycling-Strategien für Solarmodule. Die Photovoltaik oder kurz PV ist eine wichtige Säule der Energiewende. Doch der erwartete PV-Hochlauf bindet große Mengen an Ressourcen. Zirkuläre Recycling-Strategien sind nötig, um in Zukunft Abfallströme zu vermeiden, die in der Größenordnung des heutigen weltweiten Elektroschrotts liegen. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende des HI ERN…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Strategien
Die fünf wichtigsten Fragen rund um Kreislaufwirtschaft
Nachhaltigkeit ist für die meisten Unternehmen mittlerweile zu einem zentralen Element ihrer IT-Strategie geworden – sie wollen ihre Digitalisierung so ressourcenschonend und energieeffizient wie nur möglich gestalten. Mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft kommen Firmen diesem Ziel einen großen Schritt näher. Dell Technologies beantwortet die wichtigsten Fragen. 1,7 Erden wären derzeit nötig, um unseren Ressourcenverbrauch…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion
Zirkuläre Nachhaltigkeit: Kreislaufwirtschaft in der IT
In neuen europäischen Produkten stecken lediglich 12 Prozent recycelte Materialien – Verbesserungen bei IT-Produkten sind ein entscheidender Faktor. Die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Baustein des Green Deals der Europäischen Union. Fortschritte zeichnen sich jedoch nur langsam ab und in den letzten Jahren zeigen die Schlüsselindikatoren sogar in die falsche Richtung. So ist der Anteil von…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Strategien | Ausgabe 5-6-2023
Nachhaltigkeit ist Teil der Unternehmens-DNA von HP und steht im Mittelpunkt der Innovationen – Der Weg zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft
Nicht zuletzt das »Lieferkettengesetz« hat die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen erneut unterstrichen. Nachhaltigkeit ist mehr denn je ein wesentlicher Faktor für die Kaufentscheidung. Dies gilt für Unternehmen, Behörden und selbst für Privatpersonen, wie fast zwei Drittel der Befragten in einer aktuellen Deloitte Studie angeben [1]. Immer häufiger sind deswegen in Ausschreibungen von Unternehmen klar messbare Nachhaltigkeitskriterien enthalten. Die Beschaffung von IT-Technologie und IT-Services macht da keine Ausnahme.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Tipps | Whitepaper
Drei Wege, um IT-Produkte im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zu handhaben
Am Dienstag, den 24. Januar, fand zum sechsten Mal in Folge der Circular Electronics Day statt. Ziel der Initiative ist es, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit zu schaffen, die Lebensdauer elektronischer Produkte zu verlängern und die Wiederverwendung aller dabei verwendeten Materialien bei gleichzeitiger Minimierung der Abfallmenge zu fördern. Hierzu sollen drei Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie…
News | Business | Strategien | Ausgabe 9-10-2022
Wiederverwendung, Recycling und Kreislaufwirtschaft – Wie Intelligent ERP zur Nachhaltigkeit beitragen kann
Mit Blick auf Nachhaltigkeit rücken ERP-Systeme aktuell wieder stärker in den Fokus: Hier werden die Unternehmensressourcen geplant, gesteuert und Verbräuche dokumentiert. Vor allem für kommende digitale Produktpässe können intelligente ER-Plattformen auch Daten aus dem Lebenszyklus liefern.
News | Trends 2025 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Infrastruktur | Logistik | Services
Zahl der Inlandsflüge in Deutschland halbiert
In vielen Ländern Europas ist die Zahl der Inlandsflüge noch deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Deutschland verzeichnet mit einem Rückgang der geplanten Inlandsflüge um rund 52 Prozent den stärksten Einbruch, gefolgt von Schweden mit –47 Prozent und Frankreich mit –35 Prozent. Im Vereinigten Königreich und Norwegen fällt der Rückgang moderater aus, während Italien nahezu auf Vorkrisenniveau liegt. Spanien und…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Strategien
KI und das Klima: Mehrheit der Unternehmen erwartet CO₂-Einsparungen
84 Prozent sehen KI als Chance für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz – der hohe Stromverbrauch bleibt aber problematisch. Für knapp 6 von 10 Unternehmen hat Klimaschutz im Jahr 2025 an Bedeutung gewonnen. Verzicht auf Ausdrucke, Videocalls statt Dienstreisen, Refurbished-IT – wie die deutsche Wirtschaft nachhaltiger wird. Künstliche Intelligenz soll sich in der deutschen Wirtschaft…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Strategien | Whitepaper
Siemens erzielt signifikante Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen für 2030
Vermiedene Kundenemissionen steigen auf 694 Millionen Tonnen. Robust-Eco-Design-Ansatz deckt über zwei Drittel des relevanten Siemens-Portfolios ab. Mehr als eine Million Menschen weltweit profitieren von den externen Lernangeboten von Siemens. Mehr als die Hälfte der taxonomiefähigen Umsätze entspricht EU-Taxonomiestandards. Aktualisierte DEGREE-Ziele machen Nachhaltigkeits-Ambitionen messbar und weisen den Weg bis 2030. Siemens treibt die Umsetzung seiner…
News | Business | Trends 2025 | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Geldanlage: Wie entwickeln sich nachhaltige Investments?
Nachhaltige Geldanlagen werden in Deutschland immer stärker nachgefragt. In Publikumsfonds, Mandate und Spezialfonds wurden im Jahr 2024 insgesamt 555 Milliarden investiert. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von rund 17 Prozent, im Vergleich zu dem geringen Niveau des Jahres 2014 liegt der prozentuale Anstieg sogar bei über 900 Prozent. Aktien und Unternehmensanleihen sind dabei…
News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Lohnt es sich nachhaltige Unternehmensanleihen zu emittieren?
Nachhaltige Anleihen sind besonders in Europa nachgefragt. Das ist ein Ergebnis eines aktuellen OECD-Reports zum Thema Sustainable Bonds [1]). Demnach machen nachhaltige Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen im Zeitraum von 2020 bis 2024 in Europa 31 Prozent aller Unternehmensanleihen-Emissionen aus. Bei Anleihen von Finanzunternehmen liegt der Anteil bei 13 Prozent. In China und den USA hingegen lag…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien
Doppelernte vom Acker: Potenzial und Herausforderungen von Agri-PV
Was bringen Solarzellen über landwirtschaftlichen Flächen? Wo sind sie sinnvoll und wer nutzt sie schon heute? Ein internationales Team, darunter Forschende des Forschungszentrums Jülich, ist diesen und anderen Fragen nachgegangen und hat den aktuellen Stand der Agri-PV-Forschung in einem neuen Übersichtsartikel in Nature Reviews Clean Technology zusammengetragen [1]. Wir haben bei Dr. Onno Muller und…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien
Nachhaltigkeit verankert im Geschäftsmodell beschert Poleposition in Resilienz, Innovation und finanzielle Rendite
83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %. Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche,…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Services | Nachhaltigkeit | Services
Technischer Service bleibt Stabilitätsfaktor in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
Künstliche Intelligenz, Value-based Pricing und Nachhaltigkeit prägen Service der Zukunft. Der technische Service bleibt auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das zeigt das neue TrendRadar 2025 des Kundendienst-Verbands Deutschland (Service-Verband KVD), das der KVD bereits zum fünften Mal mit dem FIR e. V. an der RWTH Aachen durchgeführt hat [1]. Die…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Services | Strategien | Tipps
Der persönliche CO₂-Fußabdruck ist kaum bekannt
Nur jede:r Achte kennt persönlichen CO₂-Fußabdruck. Neben Wohnen, Mobilität und Ernährung rückt der digitale Konsum in den Fokus. Die Digitalisierung kann die Umwelt entlasten, doch Energieverbrauch und Elektroschrott steigen rasant. Der TÜV-Verband gibt Tipps, wie Verbraucherinnen und Verbraucher ihren digitalen CO₂-Fußabdruck verringern können. Die Weltklimakonferenz in Brasilien richtet den der Blick auf wirksame…
News | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
KI für nachhaltige Entwicklung
Künstliche Intelligenz gilt als Hebel, um komplexe Probleme schneller zu verstehen. Ein Bedarf dafür besteht auch im Bereich der Entwicklung von Nachhaltigkeit, wo es gilt Trends vorherzusagen und Systeme effizienter zu steuern: von Energie und Wasser über Gesundheitsversorgung bis hin zu Bildung. In der bislang größten Überblicksstudie überhaupt hat nun ein internationales Forschungsteam den Einsatz…