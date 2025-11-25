Lohnt es sich nachhaltige Unternehmensanleihen zu emittieren?

Nachhaltige Anleihen sind besonders in Europa nachgefragt. Das ist ein Ergebnis eines aktuellen OECD-Reports zum Thema Sustainable Bonds [1]). Demnach machen nachhaltige Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen im Zeitraum von 2020 bis 2024 in Europa 31 Prozent aller Unternehmensanleihen-Emissionen aus. Bei Anleihen von Finanzunternehmen liegt der Anteil bei 13 Prozent. In China und den USA hingegen lag der Anteil nachhaltiger Anleihen bei Nichtfinanzunternehmen lediglich bei sieben bzw. vier Prozent. Weltweit machten nachhaltige Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen 11 Prozent aller Unternehmensanleihen-Emissionen aus, während der Anteil von Finanzunternehmensanleihen sieben Prozent betrug.

Ist es für als nachhaltig klassifizierte Unternehmen finanziell besonders lohnend, Anleihen zu emittieren? Trotz des rasanten Wachstums der Märkte für nachhaltige Anleihen gibt es laut Einschätzung der OECD-Experten keine eindeutigen Belege dafür, dass Emittenten systematisch von einem sogenannten »Greenium« profitieren. Eine Analyse von 1.477 Paaren von Unternehmensanleihen und 192 Anleihen des öffentlichen Sektors, die weltweit begeben wurden, liefert keine statistisch signifikanten Hinweise darauf, dass Emittenten systematisch von einer Prämie für die Emission nachhaltiger Anleihen im Vergleich zu konventionellen Anleihen profitieren – weder im Unternehmens- noch im öffentlichen Sektor. Es sei viel mehr so, dass Anleger und die Gesellschaft insgesamt profitieren, wenn die Erlöse aller Emissionen nachhaltiger Anleihen in Projekte investiert werden, die positive ökologische und soziale Vorteile bei relativ geringen Kosten erzielen. Matthias Janson

Geldanlage: Wie entwickeln sich nachhaltige Investments?

Nachhaltige Geldanlagen werden in Deutschland immer stärker nachgefragt. In Publikumsfonds, Mandate und Spezialfonds wurden im Jahr 2024 insgesamt 555 Milliarden investiert. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von rund 17 Prozent, im Vergleich zu dem geringen Niveau des Jahres 2014 liegt der prozentuale Anstieg sogar bei über 900 Prozent. Aktien und Unternehmensanleihen sind dabei die dominierenden Assetklassen innerhalb der nachhaltigen Geldanlagen. Diese Asset-Allokation ist laut der Quelle, dem Forum Nachhaltige Geldanlagen, über die Jahre insgesamt stabil. Nachhaltige Anlagestrategien scheinen sich also auf einem festen Fundament zu bewegen, ohne dass es größere Verschiebungen zwischen den einzelnen Anlageklassen gibt.

Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte. Mandate (Vermögensverwaltungsmandate) oder auch selbst verwaltete Assets beinhalten Investments, bei denen die Strategie auf die Kooperation mit einem einzigen Investor beschränkt ist. Für eine Marktübersicht veröffentlicht das Forum Nachhaltige Geldanlagen jährlich einen »Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen« und befragt hierfür jedes Jahr Asset Manager, Asset Owner und Banken aus Deutschland und Österreich zu nachhaltigen Assets, Anlagestrategien und Produkten [1]. Matthias Janson

