Drahtlose Multi-Gigabit-Netzwerklösungen für In- und Outdoor-Anwendungen

Cambium Networks nimmt am Qualcomm Smart-Cities-Accelerator-Programm teil.

Cambium Networks, ein weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, ist jetzt dem Qualcomm-Smart-Cities-Accelerator-Programm beigetreten. Cambium Networks liefert robuste, leistungsstarke und benutzerfreundliche drahtlose Breitbandlösungen, um smarte Geräte innerhalb von Unternehmen, Campus, Fabriken sowie Geschäfts- und Wohngebäuden zu verbinden. Als Mitglied des Qualcomm-Smart-Cities Accelerator-Programms stellt Cambium Networks anderen Mitgliedern seine Highspeed Wi-Fi-6- und 60-GHz-Fixed-Wireless-Technologie zur Verfügung. Mit dieser können sie kostengünstige Netzwerklösungen auf den In- und Outdoor-Bbereich ausdehnen.

»Städte, die sich um einen sicheren und effizienten Betrieb ihrer Kommunen bemühen, sehen sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen in Bezug auf die Konnektivität konfrontiert. Dazu zählen abgelegene Standorte, hohe Kosten für Glasfaser- und Verkabelungsnetze und eine große Abhängigkeit von datenintensiven Anwendungen«, sagt Atul Bhatnagar, CEO von Cambium Networks. »Wir freuen uns, unser Fachwissen im Bereich der drahtlosen Kommunikation in das Qualcomm-Smart-Cities-Accelerator-Programm einbringen zu können und so dazu beizutragen, die Probleme zu lösen. Die drahtlose Multi-Gigabit-Infrastruktur von Cambium Networks bietet Menschen, Orten und Dingen auf der ganzen Welt Zugang zu kostengünstigem Hochleistungs-Breitband. Unser branchenführendes Fixed-Wireless-Portfolio für Punkt-zu-Punkt und Punkt-zu-Mehrpunkt wird jetzt durch Wi-Fi-6 und 60-GHz cnWave ergänzt und bereits von einer Vielzahl von Telekommunikationsdienstleistern, dem öffentlichen Sektor und Industrieunternehmen genutzt. Mit unserer praktischen Erfahrung in Zusammenarbeit mit der Bahn, Wasser-, Elektrizitäts-, Öl- und Gasindustrie sowie der öffentlichen Sicherheit bieten wir einen besonderen Mehrwert und unterstützen Initiativen der Mitglieder des Qualcomm-Smart-Cities-Accelerator-Programms.«

Effektive Zusammenarbeit von Qualcomm und Cambium Networks

»Die globale Führungsposition von Qualcomm-Technologien bei 5G-Produkten und -Technologien zusammen mit dem Know-how von Cambium Networks im Bereich der drahtlosen Technologien kann dazu beitragen, Netzwerke für die Anforderungen von Milliarden miteinander verbundener Geräte zu rüsten«, sagt Sanjeet Pandit, Senior Director, Business Development und Global Head of Smart Cities, Qualcomm Technologies, Inc. »So können wir die Einführung von Smart-City-Anwendungen und Smart Connected Spaces, die auf den einzigartigen Wi-Fi-Lösungen von Cambium Networks basieren, weltweit vorantreiben.«

Verbindung mit Ökosystem von Anbietern

Das Qualcomm-Smart-Cities-Accelerator-Programm wurde 2019 als Teil des Qualcomm Advantage Network ins Leben gerufen. Es soll Städte, Gemeinden, Behörden und Unternehmen mit einem Ökosystem von Anbietern verbinden und so zu mehr Effizienz, Kosteneinsparungen, Sicherheit und Nachhaltigkeit beitragen. Zu den Mitgliedern des Programms, die über Fachwissen im Bereich kommerziell eingesetzter Lösungen verfügen, gehören Hardware- und Softwareanbieter, Anbieter von Cloud-Lösungen, Systemintegratoren, Design- und Fertigungsunternehmen sowie Unternehmen, die End-to-End-Lösungen für Smart Cities anbieten. Durch das Vernetzen von Mitgliedern, die auf der Suche nach Smart-City-Lösungen sind, will das Programm die Umwandlung der städtischen Infrastruktur und Dienstleistungen beschleunigen, um so das Leben der Menschen zu bereichern.

Erfahren Sie mehr über drahtlose Konnektivität für Smart Cities in diesen Case Studies: https://www.cambiumnetworks.com/solutions/smart-cities/.

