Wie IoT die Smart Cities der Zukunft gestaltet

Städte haben sich im Laufe der Jahre stark entwickelt. Anfangs waren es kleine, von Mauern umgebene Gebäude, jetzt sind es weitläufige Metropolen, die Millionen von Menschen ein zu Hause bieten. Jeder Aspekt des Lebens in einer Stadt hat sich praktisch verändert und wird sich auch in Zukunft verändern. Das IoT (»Internet of Things«, zu Deutsch »Internet der Dinge«) spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sein Konzept besteht im Wesentlichen darin, verschiedene Geräte, wie beispielsweise Smartphones und Autos bis hin zu alltäglichen Gebrauchsgegenständen, wie Kühlschränke, Heizungen und Beleuchtung, miteinander zu verbinden und Informationen auszutauschen.

Oft schließt es auch die Autonomie dieser Geräte mit ein, die anhand voreingestellter Daten bestimmte Aktionen ausführen können. Die Revolution der Städte wird neue Geschäftsmöglichkeiten für diejenigen hervorrufen, die es verstehen, an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit einzusteigen. Laut der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey & Company leben bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Bis 2050 sollen voraussichtlich weitere 2,5 Milliarden Menschen hinzukommen. Um dem Zustrom an Bewohnern und ihren Lebensbedingungen, die von Umweltproblemen bis hin zur Infrastruktur reichen, bestmöglich gerecht zu werden, müssen die heutigen Metropolen grundlegend überarbeitet werden.

Verkehrsregelung

Mit dem Wachstum und steigendem Wohlstand der Städte nimmt auch die Anzahl der Autos weiter zu. Die Überlastung führt zu unvermeidlichen Problemen auf den Straßen, auch die Unfallhäufigkeit steigt. Verschiedene Innovationen, wie neu gestaltete Ampeln und verbesserte Parksysteme, sollen dem Verkehrsaufkommen entgegenwirken. In den meisten Städten reicht dies jedoch nicht mehr aus. Das IoT begegnet dem Verkehrsproblem, indem es genaue Echtzeit-Informationen zur Verkehrsstreuung liefert. Moderne Navigationssysteme oder Google Maps, das auf jedem Smartphone funktioniert, erleichtern es den Fahrern, sich vorab für die schnellste Route zu entscheiden.

Die Parkautomatisierung ist ein weiterer Entwicklungsbereich. Mit einer Parkplatz-Finder-App können Autofahrer bereits in zahlreichen Ländern in ihrer Umgebung nach Parkplätzen suchen, buchen und direkt per Smartphone bezahlen. Eine solche Automatisierung verringert den Produktivitätsverlust, der eintritt, wenn Personen auf der Suche nach einem Parkplatz durch die Gegend fahren. Parkopedia ist in 75 Ländern aktiv, zeigt freie Stellplätze sowie Informationen zu Preisen, Zahlungsarten und Öffnungszeiten an. Die Möglichkeit, seine Einkäufe im Internet zu erledigen oder sich in einem Online Casino anstatt in einer Spielbank aufzuhalten, tragen ebenfalls zu den positiven Auswirkungen des IoT bei.

Intelligente Architektur, Energiemanagement, Sicherheit und Datenschutz

Alles, von der Form und Struktur der Gebäude bis hin zur Beleuchtung, wird derzeit darauf ausgerichtet, umweltfreundlicher zu werden und die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, zumal die Energieeffizienz einen großen Einfluss auf den Gebäudewert hat. Das IoT bietet ein aufregendes Potenzial, um den Energieverbrauch effizienter zu nutzen. Intelligente Glühbirnen sind bereits weit verbreitet. Die Straßenbeleuchtung und Zählersysteme für Ressourcen wie Wasser, Gas und Strom werden aktualisiert. So gibt es bereits intelligente Stromzähler in Haushalten, die das automatische Management des erzeugten Solarstroms und den Verkauf von überschüssigem Strom an das zentrale Stromnetz ermöglichen.

Der offensichtlichste Bereich, in dem das IoT erfolgreich implementiert wurde, ist die Videoüberwachung in den Städten. Die Polizei kann anhand von Live-Feeds die gesamte Stadt überwachen. Anhand dieser Systeme können Straftaten ermittelt oder Fahndungen nach Personen oder Fahrzeugen durchgeführt werden. Dadurch ergeben sich in diesen verschiedenen Bereichen enormes Potenzial für Innovationen und Profite durch die Umstellung auf das Internet der Dinge, dies schließt die Stadtplanung ebenfalls ein. Unternehmer, die in der IoT-Branche erfolgreich sind, führen immer neue Innovationen ein, die die Funktionen des IoT noch effizienter machen, die Umweltbelastung verringern und dabei den Datenschutz berücksichtigen.

