Island ermöglicht sicheren und vertraulichen Einsatz von KI in Unternehmen

Neuer KI-Browser, Sicherheitsfunktionen, Agentensteuerung und Publishing ermöglichen den Einsatz von KI im großen Maßstab.
Island, das Unternehmen für Enterprise-Workspace, stellt neue KI-Lösungen für den sicheren Einsatz in Unternehmensumgebungen vor. Sie helfen Organisationen, künstliche Intelligenz sicher einzuführen und zu skalieren. Während generative KI, KI-Browser und autonome Agenten zunehmend den Arbeitsalltag prägen, liefert Island das, was bislang fehlt: Kontrolle. Dazu gehören Identität, Datenschutz, Nachvollziehbarkeit, Verfügbarkeit, zentrale Richtlinien und eine konsistente Nutzererfahrung.
Unternehmen stehen heute nicht mehr vor der Frage, ob sondern vielmehr wie sie KI einsetzen. Datenschutzbeauftragte stehen dem Einsatz der KI Tools kritisch gegenüber und das nicht zu unrecht. KI sorgt jedoch für signifikante Skaleneffekte in Unternehmen und der Einsatz ist somit unumgänglich.
KI – aber sicher!
Gefragt ist ein Ansatz, der Sicherheit, Governance und Zugriff direkt in die Anwendung integriert. Klassische Methoden stoßen hier an ihre Grenzen. Dazu zählen das Umleiten von Datenverkehr, das Aufbrechen von SSL-Verbindungen, das Streamen von Bildschirminhalten über VDI oder der Einsatz schwerfälliger Agenten, die die Arbeit eher behindern als unterstützen. Diese Lösungen stammen aus einer Zeit vor der KI. Heute müssen die Nutzer befähigt und zugleich geschützt werden.
Gartner warnt: Bis 2026 werden 80 Prozent der unerlaubten KI-Nutzung auf interne Richtlinienverstöße zurückgehen, etwa durch unbedachtes Teilen von Informationen. Nicht auf externe Angriffe.
Viele KI-Tools sind für den individuellen Einsatz gebaut, nicht für Unternehmen. Ihnen fehlen die nötigen Kontrollmechanismen, um Richtlinien durchzusetzen, bevor Daten das Unternehmen verlassen. IT-Verantwortliche stehen damit vor einem Dilemma: Entweder sie riskieren Sicherheitslücken oder sie bremsen den Einsatz leistungsfähiger KI aus.
»Die heutige KI liefert Leistung ohne Leitplanken. Ohne Transparenz und Steuerung wird aus einem Vorteil schnell ein Risiko«, sagt Dan Amiga, CTO und Mitgründer von Island. »Island macht KI unternehmensfähig. Wir sichern sie im Browser, in Anwendungen und auf dem Desktop.«
Die neuen Lösungen basieren auf der Island Enterprise Platform. Sie bietet eine zentrale Umgebung zur Verwaltung und Absicherung von KI in Unternehmen.
Die neuen Lösungen im Überblick
- AIProtect
Ermöglicht die sichere Nutzung jeder KI-Anwendung, ob privat oder geschäftlich. Die Lösung schafft Transparenz und setzt klare Regeln durch. Sie unterscheidet zwischen privaten und geschäftlichen Umgebungen, schützt Daten bereits vor der Übertragung und protokolliert sämtliche Interaktionen. Schutzmechanismen im Browser verhindern Angriffe wie Prompt-Injection oder riskante Erweiterungen.
- AI Browser
Integriert KI direkt in den Island Enterprise Browser, also dort, wo Mitarbeitende ohnehin arbeiten. Unternehmen können verschiedene KI-Anbieter einbinden und mit eigenen Daten kombinieren. So entsteht eine kontrollierte Umgebung für KI-gestützte Arbeit. Gleichzeitig behalten Unternehmen die Kontrolle über Richtlinien, Daten und Nutzung. Sie sehen, wie viel Zeit gespart wird und wie sich Produktivität und Kosten entwickeln.
- AI Automation
Ermöglicht es Teams, eigene KI-Agenten zu entwickeln und einzusetzen. Diese arbeiten automatisiert über verschiedene Anwendungen hinweg. Administratoren legen fest, worauf die Agenten zugreifen dürfen und welche Aktionen erlaubt sind. Alle Vorgänge werden dokumentiert. Die Ausführung erfolgt in einer gesicherten Umgebung.
- AI Publish
Erlaubt es Unternehmen, eigene KI-Anwendungen sicher bereitzustellen. Diese Anwendungen übernehmen automatisch alle Sicherheits- und Governance-Vorgaben der Plattform. Entwickler können so schnell neue Lösungen bauen und teilen, ohne Abstriche bei Sicherheit und Kontrolle.
Eine einheitliche Basis für KI im Unternehmen
Die Island AI Services bündeln Zugriff, Sicherheit, Automatisierung und Bereitstellung von KI. CIOs und CISOs erhalten damit die nötige Transparenz und Kontrolle, um KI verantwortungsvoll im gesamten Unternehmen einzusetzen.
»Island gibt uns Einblick in die Nutzung von KI, liefert die Daten für fundierte Entscheidungen und bietet die nötigen Kontrollmechanismen für einen skalierbaren Einsatz«, sagt Paul Hennessy, Global CISO bei dentsu. »So bringen wir die Zukunft der Arbeit zu unseren Mitarbeitenden.«
Dan Amiga ergänzt: »Mit großer Leistung wächst auch die Verwundbarkeit. Wenn KI immer stärker in den Arbeitsalltag eingreift, entstehen neue Risiken. Unternehmen müssen KI auf Unternehmensniveau bringen. Island sorgt dafür, dass Produktivität und Sicherheit gemeinsam wachsen.«
Über die Island Enterprise Platform
Die Island Enterprise Platform verbindet Datenschutz, Produktivität und KI-Funktionalität in einer einheitlichen Umgebung. Eine zentrale Steuerung ermöglicht durchgängige Richtlinien, Kontrolle und Transparenz im gesamten digitalen Arbeitsplatz.
Die Plattform umfasst:
- Island Enterprise Browser
Bietet Kontrolle bis zum Endgerät in einer abgesicherten Browserumgebung. Reduziert Angriffsflächen und verbessert die Nutzererfahrung.
- Island Extension
Ergänzt bestehende Browser um Sicherheits-, Compliance- und KI-Governance-Funktionen.
- Island Desktop
Überträgt Sicherheitsrichtlinien auf Desktop-Anwendungen, einschließlich eigenständiger KI-Tools.
Introducing Island AI Services: From AI in the Enterprise to Enterprise AI
8929 Artikel zu „KI Sicherheit“
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security | New Work
Lage der Cybersicherheitsexperten bleibt trotz KI angespannt – Hochmotivierte Teams sichern am besten
Cybersecurity gehört zu den abwechslungsreichsten, spannendsten, aber auch anstrengendsten Berufsfeldern. Die Nonprofit-Organisation für Cybersecurity-Experten ISC2 führt jedes Jahr eine Studie durch, die diesen Bereich sowohl aus Sicht der Mitarbeitenden als auch aus der Perspektive der Unternehmen weltweit beleuchtet. »manage it« hat anlässlich der neuesten Workforce-Studie mit Casey Marks, Chief Operating Officer bei ISC2 über die deutschen Studienergebnisse gesprochen.
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Enterprise-KI made in Germany: Neue Maßstäbe für Produktivität und Sicherheit
Startup Aiconiq.io maximiert KI-Wirkung auf Kosten und Erträge durch unternehmensindividuelles KI-Hirn. Mit Aiconiq.io startet ein deutsches KI-Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent als Produktivitäts- und Kostensenkungsfaktor versteht: Die Enterprise-KI von Aiconiq.io stellt den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum. Das Herzstück der KI-Innovation von Aiconiq.io ist das patentierte »Corporate Brain« – eine unternehmensindividuelle KI-Wissensbasis. Mit seinem Wissen…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
KI beschleunigt Cyberangriffe – Unternehmen müssen Sicherheit neu denken
Cyberangreifer nutzen vor allem grundlegende Schwächen im Identitäts‑ und Zugriffsmanagement aus und gehen mit Hilfe von KI schneller, skalierbarer und automatisierter vor. Unternehmen wird geraten, mit einer »Shift‑Left«-Strategie frühzeitig auf KI‑gestützte Sicherheit, Identität als kritische Infrastruktur und kontinuierliche Risiko‑ und Schwachstellenbewertung zu setzen. Besondere Priorität haben dabei die Absicherung von Identitäten, Anwendungen, Lieferketten und KI‑Plattformen…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Sicherheitslücken exponieren Unternehmen: KI-gesteuerte Angriffe nehmen zu
IBM hat den 2026 X-Force Threat Intelligence Index veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass Cyberkriminelle grundlegende Sicherheitslücken in dramatisch höherem Maße ausnutzen, was nun durch KI-Tools beschleunigt wird, mit denen Angreifer Schwachstellen schneller als je zuvor identifizieren können [1]. IBM X-Force beobachtete einen Anstieg von 44 % bei Angriffen, die mit der Ausnutzung öffentlich zugänglicher Anwendungen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
So ticken KI-Agenten für Cybersicherheit wirklich
Immer mehr Security Operation Centers (SOC) setzen im Kampf gegen Hacker und Downtimes auf die Hilfe künstlicher Intelligenz. KI-Agenten, die wie SOC-Teams miteinander autonom kollaborieren, sind in diesem Zusammenhang die neueste Evolutionsstufe. Ontinue, der führende Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), wirft einen Blick unter die Haube solcher Multi-Agenten-Systeme. Multi-Agenten-Systeme (MAS), bestehend…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Cloudspeicher und KI: Sicherheitsfunktionen zwischen Anspruch und Realität
Cloudspeicher können sich perspektivisch zu intelligenten Assistenzsystemen entwickeln. KI-gestützte Frühwarnmechanismen und automatisierte Sicherheitsfunktionen gelten dann als zentrale Bausteine für Vertrauen und digitale Souveränität. Plötzlich sind die Daten aus dem Cloudspeicher weg. Das Fotoarchiv ist verschwunden, die Diplomarbeit gelöscht oder die Präsentation für den nächsten Tag nicht aufzufinden. Was ist passiert? Jemand hat es geschafft,…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cybersicherheit: Zwischen KI-Gefahr, Lieferketten-Risiken und Passkey-Revolution
Wie wird die Cybersicherheitslandschaft im Jahr 2026 und in der Zukunft aussehen? Auch im Jahr 2026 wird sich das Schlachtfeld der Cybersicherheit weiterentwickeln. Internetnutzer und Unternehmen werden einer Vielzahl von Bedrohungen und Herausforderungen gegenüberstehen. Karolis Arbaciauskas, Produktleiter des Cybersicherheitsunternehmens NordPass, gibt uns einen Expertenausblick auf das laufende Jahr. »Künstliche Intelligenz wird sowohl die Tools…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Souveränität, Sicherheit, KI: Wie sich Europas IT-Strategien neu ausrichten
Unternehmen in Europa stehen vor einem Dilemma: Entweder sie halten am Status quo fest und riskieren eine folgenschwere Abhängigkeit von einzelnen Anbietern – oder sie akzeptieren die tiefgreifenden technologischen Veränderungen und machen ihre IT wirklich zukunftsfähig. Das Festhalten an proprietären Single‑Vendor‑Lösungen ist längst nicht mehr nur eine Frage der Technologie. Es ist ein finanzielles Risiko und kann zur Bedrohung für das…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-gestützte Ausfallsicherheit: Die Zukunft des Site Reliability Engineering
Die Integration von KI in das Site Reliability Engineering revolutioniert die Arbeitsweise von SRE-Teams, indem sie von reaktiver Problemlösung zu proaktiver Systemoptimierung übergehen. KI automatisiert nicht nur repetitive Aufgaben wie Patch-Management und Log-Analyse, sondern ermöglicht auch eine vorausschauende Fehlerdiagnose und effizienteres Incident Management. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch, dass KI als strategischer Partner eingesetzt…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Psychologische Sicherheit für KI-Initiativen macht KI-Projekte erfolgreich(er)
83 Prozent der Führungskräfte sehen messbare Effekte psychologischer Sicherheit für KI-Initiativen. Psychologische Sicherheit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für KI-Initiativen, da sie Innovation fördert und Ängste vor Fehlern abbaut. Trotz technischer Fortschritte und Investitionen hemmt fehlende psychologische Sicherheit die Umsetzung von KI-Projekten, da Mitarbeitende aus Angst vor negativen Konsequenzen zögern, Verantwortung zu übernehmen oder neue Ideen…
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Sicherheitsprognosen für 2026: Der Kampf um Realität und Kontrolle in einer Welt der agentischen KI
Wie agentische KI Cyberbedrohungen und Abwehrmaßnahmen im Jahr 2026 transformieren wird. Die Leistungsfähigkeit und das Potenzial agentischer KI-Systeme, die adaptiv, automatisiert und autonom agieren, dominierten die Diskussionen in der Sicherheitsbranche in diesem Jahr. Barracuda befragte daher Experten, die weltweit leitende Funktionen in den Bereichen Cyberbedrohungen und Sicherheit bei Barracuda innehaben, was sie von agentischer…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Browser: Komfort oder kritischer Sicherheitsblindfleck?
»Ich habe nichts angeklickt. Der Browser hat das von selbst gemacht.« Das hörte ein Sicherheitsanalyst, nachdem der KI-gestützte Browser eines Benutzers ohne Erlaubnis auf sensible Daten zugegriffen hatte. KI-Browser sollen das digitale Leben einfacher machen. Marktprognosen zeigen, dass sie schnell wachsen – von 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf fast 77 Milliarden US-Dollar im…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Zero Trust wird 15 und ist im Zeitalter von KI aktueller denn je – Zeitlose Sicherheitsstrategie
Künstliche Intelligenz hat nicht nur das Potenzial, Produktivität und Effizienz zu steigern – sie revolutioniert auch die Cybersicherheit. Dabei ändert KI jedoch nichts am Zero-Trust-Paradigma – vielmehr stärkt sie es.
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Cybersicherheit mit KI – Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung.
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität
Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Eigeninitiative bei KI-Nutzung birgt Sicherheitsrisiken: Mitarbeiter oft auf sich allein gestellt
Learning by Doing im KI-Zeitalter – Eigeninitiative von Mitarbeitern kann zu schweren Sicherheitsrisiken führen. 85 Prozent halten KI-Sicherheit für sehr wichtig, doch viele werden bei Einführung und Fortbildung oft sich selbst überlassen. Bei dem Großteil der Deutschen kommt KI bereits im Arbeitsalltag zum Einsatz, 62 Prozent nutzen Tools wie ChatGPT sogar täglich. Doch bisher wird…
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Warum KI ein Teil der Cybersicherheit von Unternehmen sein sollte
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Reaktion auf Cyberangriffe und hilft bei der Entwicklung von Verteidigungsstrategien, die auf neue Bedrohungen zugeschnitten sind. Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne KI ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen Cyberbedrohungen. In einer aktuellen Umfrage des Ponemon Institute geben 56 Prozent…
News | Business | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Neues Reputationsranking: Deutsche IT-Sicherheitsfirmen wenig sichtbar – ausländische Anbieter dominieren
Schwache Management-Sichtbarkeit gefährdet Reputation: IT-Security-Unternehmen nutzen ihr Management kaum als Stimme im öffentlichen Diskurs. Nachhaltigkeit bleibt Randthema: Trotz wachsender Bedeutung für Vertrauen und Resilienz spielt sie bei Security-Unternehmen und Systemintegratoren bisher nur eine Nebenrolle. Arbeitgeberattraktivität unterbewertet: Fachkräftemangel trifft auf geringe öffentliche Wahrnehmung als Arbeitgebermarke. Deutsche Anbieter von IT-Sicherheitslösungen fallen im internationalen Vergleich zurück. Das…