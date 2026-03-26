Island ermöglicht sicheren und vertraulichen Einsatz von KI in Unternehmen

Neuer KI-Browser, Sicherheitsfunktionen, Agentensteuerung und Publishing ermöglichen den Einsatz von KI im großen Maßstab.

Island, das Unternehmen für Enterprise-Workspace, stellt neue KI-Lösungen für den sicheren Einsatz in Unternehmensumgebungen vor. Sie helfen Organisationen, künstliche Intelligenz sicher einzuführen und zu skalieren. Während generative KI, KI-Browser und autonome Agenten zunehmend den Arbeitsalltag prägen, liefert Island das, was bislang fehlt: Kontrolle. Dazu gehören Identität, Datenschutz, Nachvollziehbarkeit, Verfügbarkeit, zentrale Richtlinien und eine konsistente Nutzererfahrung.

Unternehmen stehen heute nicht mehr vor der Frage, ob sondern vielmehr wie sie KI einsetzen. Datenschutzbeauftragte stehen dem Einsatz der KI Tools kritisch gegenüber und das nicht zu unrecht. KI sorgt jedoch für signifikante Skaleneffekte in Unternehmen und der Einsatz ist somit unumgänglich.

KI – aber sicher!

Gefragt ist ein Ansatz, der Sicherheit, Governance und Zugriff direkt in die Anwendung integriert. Klassische Methoden stoßen hier an ihre Grenzen. Dazu zählen das Umleiten von Datenverkehr, das Aufbrechen von SSL-Verbindungen, das Streamen von Bildschirminhalten über VDI oder der Einsatz schwerfälliger Agenten, die die Arbeit eher behindern als unterstützen. Diese Lösungen stammen aus einer Zeit vor der KI. Heute müssen die Nutzer befähigt und zugleich geschützt werden.

Gartner warnt: Bis 2026 werden 80 Prozent der unerlaubten KI-Nutzung auf interne Richtlinienverstöße zurückgehen, etwa durch unbedachtes Teilen von Informationen. Nicht auf externe Angriffe.

Viele KI-Tools sind für den individuellen Einsatz gebaut, nicht für Unternehmen. Ihnen fehlen die nötigen Kontrollmechanismen, um Richtlinien durchzusetzen, bevor Daten das Unternehmen verlassen. IT-Verantwortliche stehen damit vor einem Dilemma: Entweder sie riskieren Sicherheitslücken oder sie bremsen den Einsatz leistungsfähiger KI aus.

»Die heutige KI liefert Leistung ohne Leitplanken. Ohne Transparenz und Steuerung wird aus einem Vorteil schnell ein Risiko«, sagt Dan Amiga, CTO und Mitgründer von Island. »Island macht KI unternehmensfähig. Wir sichern sie im Browser, in Anwendungen und auf dem Desktop.«

Die neuen Lösungen basieren auf der Island Enterprise Platform. Sie bietet eine zentrale Umgebung zur Verwaltung und Absicherung von KI in Unternehmen.

Die neuen Lösungen im Überblick

AIProtect

Ermöglicht die sichere Nutzung jeder KI-Anwendung, ob privat oder geschäftlich. Die Lösung schafft Transparenz und setzt klare Regeln durch. Sie unterscheidet zwischen privaten und geschäftlichen Umgebungen, schützt Daten bereits vor der Übertragung und protokolliert sämtliche Interaktionen. Schutzmechanismen im Browser verhindern Angriffe wie Prompt-Injection oder riskante Erweiterungen.

Ermöglicht die sichere Nutzung jeder KI-Anwendung, ob privat oder geschäftlich. Die Lösung schafft Transparenz und setzt klare Regeln durch. Sie unterscheidet zwischen privaten und geschäftlichen Umgebungen, schützt Daten bereits vor der Übertragung und protokolliert sämtliche Interaktionen. Schutzmechanismen im Browser verhindern Angriffe wie Prompt-Injection oder riskante Erweiterungen. AI Browser

Integriert KI direkt in den Island Enterprise Browser, also dort, wo Mitarbeitende ohnehin arbeiten. Unternehmen können verschiedene KI-Anbieter einbinden und mit eigenen Daten kombinieren. So entsteht eine kontrollierte Umgebung für KI-gestützte Arbeit. Gleichzeitig behalten Unternehmen die Kontrolle über Richtlinien, Daten und Nutzung. Sie sehen, wie viel Zeit gespart wird und wie sich Produktivität und Kosten entwickeln.

Integriert KI direkt in den Island Enterprise Browser, also dort, wo Mitarbeitende ohnehin arbeiten. Unternehmen können verschiedene KI-Anbieter einbinden und mit eigenen Daten kombinieren. So entsteht eine kontrollierte Umgebung für KI-gestützte Arbeit. Gleichzeitig behalten Unternehmen die Kontrolle über Richtlinien, Daten und Nutzung. Sie sehen, wie viel Zeit gespart wird und wie sich Produktivität und Kosten entwickeln. AI Automation

Ermöglicht es Teams, eigene KI-Agenten zu entwickeln und einzusetzen. Diese arbeiten automatisiert über verschiedene Anwendungen hinweg. Administratoren legen fest, worauf die Agenten zugreifen dürfen und welche Aktionen erlaubt sind. Alle Vorgänge werden dokumentiert. Die Ausführung erfolgt in einer gesicherten Umgebung.

Ermöglicht es Teams, eigene KI-Agenten zu entwickeln und einzusetzen. Diese arbeiten automatisiert über verschiedene Anwendungen hinweg. Administratoren legen fest, worauf die Agenten zugreifen dürfen und welche Aktionen erlaubt sind. Alle Vorgänge werden dokumentiert. Die Ausführung erfolgt in einer gesicherten Umgebung. AI Publish

Erlaubt es Unternehmen, eigene KI-Anwendungen sicher bereitzustellen. Diese Anwendungen übernehmen automatisch alle Sicherheits- und Governance-Vorgaben der Plattform. Entwickler können so schnell neue Lösungen bauen und teilen, ohne Abstriche bei Sicherheit und Kontrolle.

Eine einheitliche Basis für KI im Unternehmen

Die Island AI Services bündeln Zugriff, Sicherheit, Automatisierung und Bereitstellung von KI. CIOs und CISOs erhalten damit die nötige Transparenz und Kontrolle, um KI verantwortungsvoll im gesamten Unternehmen einzusetzen.

»Island gibt uns Einblick in die Nutzung von KI, liefert die Daten für fundierte Entscheidungen und bietet die nötigen Kontrollmechanismen für einen skalierbaren Einsatz«, sagt Paul Hennessy, Global CISO bei dentsu. »So bringen wir die Zukunft der Arbeit zu unseren Mitarbeitenden.«

Dan Amiga ergänzt: »Mit großer Leistung wächst auch die Verwundbarkeit. Wenn KI immer stärker in den Arbeitsalltag eingreift, entstehen neue Risiken. Unternehmen müssen KI auf Unternehmensniveau bringen. Island sorgt dafür, dass Produktivität und Sicherheit gemeinsam wachsen.«

Über die Island Enterprise Platform

Die Island Enterprise Platform verbindet Datenschutz, Produktivität und KI-Funktionalität in einer einheitlichen Umgebung. Eine zentrale Steuerung ermöglicht durchgängige Richtlinien, Kontrolle und Transparenz im gesamten digitalen Arbeitsplatz.

Die Plattform umfasst:

Island Enterprise Browser

Bietet Kontrolle bis zum Endgerät in einer abgesicherten Browserumgebung. Reduziert Angriffsflächen und verbessert die Nutzererfahrung.

Bietet Kontrolle bis zum Endgerät in einer abgesicherten Browserumgebung. Reduziert Angriffsflächen und verbessert die Nutzererfahrung. Island Extension

Ergänzt bestehende Browser um Sicherheits-, Compliance- und KI-Governance-Funktionen.

Ergänzt bestehende Browser um Sicherheits-, Compliance- und KI-Governance-Funktionen. Island Desktop

Überträgt Sicherheitsrichtlinien auf Desktop-Anwendungen, einschließlich eigenständiger KI-Tools.

Introducing Island AI Services: From AI in the Enterprise to Enterprise AI

8929 Artikel zu „KI Sicherheit“