IT-Überwachung: Wenn die Zigarren rauchen, aber der Kopf klar bleibt

Oettinger Davidoff schafft Entlastung durch Monitoring

Oettinger Davidoff steht schon seit über 148 Jahren für Luxus im Bereich Zigarren und Zigarrenaccessoires. Damit das Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, ist eine reibungslose IT-Umgebung essenziell. Zuletzt setzte das Unternehmen auf Microsoft SCOM. Doch diese Lösung konnte Davidoff nicht mehr überzeugen – sie war verhältnismäßig teuer und entsprach nicht mehr den Anforderungen. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen, auf PRTG von Paessler zu setzen.

Trotz Unzufriedenheit scheute sich Davidoff anfangs, ein neues Monitoring-Tool einzusetzen. Zu groß schien der Aufwand, und im Arbeitsalltag war einfach keine Zeit für ein solches Projekt. Doch dann ging es schneller als gedacht – zeitkritische E-Mails kamen mit Verspätung an, und das IT-Team hatte keine Kenntnis darüber. Nach einer Evaluierung entschied sich Davidoff schließlich für Paessler PRTG. »MS SCOM war als umfassende Monitoring-Lösung für uns zu teuer, zu komplex und zu aufwendig geworden«, sagt der zuständige Ingenieur von Oettinger Davidoff. »Vor allem aber hat SCOM Defizite beim Monitoring des Netzwerks und der Microsoft-Online-Dienste wie Azure oder Microsoft 365. Mit Paessler PRTG haben wir eine Lösung gefunden, die unsere gesamten Anforderungen erfüllt und dabei einfach in der Bedienung und auch noch kostengünstig ist.«

Viele Standorte, eine Lösung

Schweiz, Florida, Honduras, Dominikanische Republik: Die IT von Davidoff ist auf zahlreiche Standorte verteilt, findet aber auch in der Azure Cloud statt. Mit diesen Gegebenheiten musste das Monitoring-Tool klarkommen. »Mit PRTG können wir unsere E-Mail-Dienste in der Cloud jetzt umfassend überwachen und so sicherstellen, dass wir als verantwortliches Team bei Störungen sofort informiert werden und Maßnahmen zur Behebung der Störung ergreifen können«, sagt der Monitoring-Verantwortliche bei Oettinger Davidoff. »Auch die Azure- und Microsoft-365-Kostensensoren liefern uns hier echten Mehrwert.«

Neben dem Monitoring der Infrastruktur, dem Netzwerk und der Cloud hat der Monitoring-Experte bei Davidoff auch eine Reihe von Custom-Sensoren auf Basis von Powershell-Skripten geschrieben, mit denen er die Automatisierungsprozesse überwachen kann. Die geschriebenen Skripte bzw. PRTG-Sensoren überwachen die Textdateien und alarmieren die Verantwortlichen, wenn definierte kritische Inhalte erkannt werden. So ist das IT-Team von Oettinger Davidoff 24/7 informiert, ob alle Windows-Dienste, die nicht gestoppt werden sollten, auch wirklich laufen.

Monitoring als Teamwork

»PRTG liefert zahllose fertige Funktionen und ist so intuitiv und einfach in der Bedienung, dass mir meine Kollegen viele Standardaufgaben abnehmen und mich so entlasten können«, sagt der verantwortliche Ingenieur bei Davidoff. »Auf der anderen Seite kann ich über selbst geschriebene Skripte andere Aufgaben weitgehend automatisieren und auch so wertvolle Zeit gewinnen.« Auch ein Ausbau der Maps wird von Davidoff als nächster Schritt geplant. Wegen der vielen verteilten Standorte, teils mit mehreren Stockwerken, plant das Unternehmen eine Map, die sämtliche Access Points und Switches abbildet. Diese zentrale Custom Map soll dabei helfen, Unregelmäßigkeiten direkt zu erkennen, Zusammenhänge zu verbessern und Störungen vorzubeugen, bevor es zu Ausfällen kommt.

Alles in allem ist Oettinger Davidoff sehr zufrieden mit PRTG als Monitoring-Lösung, die zukünftig dabei helfen wird, einen qualmenden Kopf der IT-Verantwortlichen zu vermeiden. »Wir können jetzt alle relevanten Geräte und Systeme mit einer Lösung überwachen, egal ob in der Cloud, vor Ort in einer unserer Niederlassungen oder in unserem zentralen Rechenzentrum«, sagt der verantwortliche Ingenieur von Davidoff. »Paessler PRTG liefert uns alle Informationen zuverlässig und übersichtlich und alarmiert uns im Ernstfall sofort via Push-Benachrichtigung. Dank der einfachen Bedienbarkeit und der Möglichkeit, eigene Erweiterungen zu erstellen, konnten wir zahlreiche Aufgaben automatisieren oder auf das Team verteilen. So werde ich entlastet, und die Verantwortung für unsere Systeme verteilt sich auf mehrere Schultern, was letztlich zuverlässigere Systeme mit weniger Aufwand bedeutet.«

Lisa Dillmann, freie Journalistin

Eine Detail-Map in PRTG liefert Überblick über Performance und Verfügbarkeit des Netzwerks von Oettinger Davidoff.

Link zur Case Study: https://www.paessler.com/de/company/casestudies/success-story-davidoff-and-prtg