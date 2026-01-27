IT-Management 2026: Fünf unbequeme Wahrheiten und Europas Sonderweg

2026 wird für CIOs und IT-Manager zum Jahr der unbequemen Entscheidungen. Nach einem Jahrzehnt technologischer Expansion stellt sich jetzt die Frage, ob Unternehmen ihre digitalen Ökosysteme noch beherrschen oder längst von Kosten, Komplexität und KI-Dynamik überrollt werden. Flexera hat dazu die Prognosen seiner Führungskräfte zu den wichtigsten Themen auf der CIO-Agenda eingeholt.
Aus den Einschätzungen wird deutlich: In den kommenden Monaten geht es weniger um die Technologien selbst als um ihre Wirkung. Und genau diese bleibt in vielen Unternehmen unsichtbar oder lässt – wie im Fall von KI – auf sich warten. Laut Flexera IT Priorities Report investieren zwar 94 % der Organisationen in KI, den ROI können jedoch nur wenige verlässlich messen [1]. Mangelnde Transparenz entwickelt sich damit für die operative Steuerung zum Risikofaktor Nummer 1.
»IT-Verantwortliche stehen unter so starkem Druck wie nie: Sie sollen Innovationen nicht nur im Rekordtempo vorlegen, sondern auch deren Mehrwert in der betrieblichen Praxis schwarz auf weiß belegen. Im neuen Jahr werden die Daumenschrauben hier wohl noch fester angezogen«, sagt Mike Jerich, Präsident von Flexera. »Mit Blick auf die steigenden Kosten braucht es eine neue Definition der Erfolgsmessung, um zukünftig Ausgaben konsequent und zielgerichtet zu steuern.«
Flexera CEO Jim Ryan setzt noch früher an – beim Fundament. Oder präziser: beim Datenfundament, auf dem jede technologische Entscheidung steht oder fällt. »KI scheitert nicht, weil sie dumm ist«, so Ryan. »Sie scheitert, weil die Daten es sind. Fehlinvestitionen oder Overspend in Cloud, SaaS und Infrastruktur sind deshalb kein technisches Detail, sondern ein Thema für die Chefetage. Nur wer seine Daten konsequent ordnet und beherrscht, kann inmitten des KI-getriebenen Chaos klare und sichere Entscheidungen treffen.«
Fünf unbequeme Wahrheiten
Was auf strategischer Ebene eindeutig wirkt, wird in der Praxis schnell zur komplexen Herausforderung. 2026 konfrontiert CIOs mit fünf unbequemen Wahrheiten, die sich quer durch alle Bereiche des IT-Managements ziehen.
- KI ist nicht die Lösung …
… sondern der neue Problemverstärker. Unternehmen investieren massiv, doch ein großer Teil des Nutzens entgleitet ihnen durch Schatten-KI, inoffizielle Tools und fehlende Kostenkontrolle. 36 % der IT-Leiter berichten laut Flexera-Umfrage von zu hohen Ausgaben für KI-Anwendungen. »Schatten-KI hat sich in kürzester Zeit zu einem der größten Technologierisiken entwickelt«, warnt Brian Shannon, CTO von Flexera. »Sie erzeugt Sicherheits-, Compliance- und Kostenrisiken, die Vertrauen und ROI untergraben. Eine gefährliche Kombination für Unternehmen jeder Größe.« Je früher IT-Manager hier auf Warnsignale reagieren, desto weniger diktiert KI zukünftig die Spielregeln.
- Datenqualität wird zum Killerkriterium
Noch nie war die Fähigkeit, Daten zu vereinheitlichen, zu normalisieren und verlässlich bereitzustellen so eng mit geschäftlicher Wirkung verknüpft wie heute. Schon bisher waren Daten das A und O für fundierte Entscheidungen. Mit dem Einzug von KI wird die Datenqualität endgültig zum Killerkriterium. Sie bestimmt den Erfolg jeder Technologieinitiative – ob Cloud, Automatisierung oder KI selbst. »Wahrer Mehrwert entsteht erst, wenn ITAM-, FinOps- und KI-Strategien zusammenlaufen«, betont Conal Gallagher, CIO/CISO von Flexera. »Nur dann lassen sich Verbrauch und Risiko direkt mit dem ROI verknüpfen – und jeder investierte Cent ist eindeutig zuordenbar.«
- Die Cloud ist groß geworden, nicht erwachsen
Obwohl Multi-Cloud und Hybrid-Cloud längst zur Norm gehören, fehlt es vielerorts am nötigen Reifegrad. Spätestens 2026 heißt es: Unternehmen müssen eine vernünftige Cloud Governance aufsetzen und im Zweifelsfall konsequent die Reißleine ziehen. »Nach Jahren aggressiver Cloud-Migration wird für viele deutlich: Nicht jede Workload ist für die Public Cloud gemacht«, erklärt Jesse Stockall, Chief Architect von Flexera. »2026 wird Cloud Repatriation – also die Rückführung bestimmter Anwendungen und Dienste auf on-premises oder in private Clouds – zu einem strategischen Schwerpunkt. Das Ziel lautet: Kosten senken.« Das ist nicht unbedingt ein Ende des Cloud-Wachstums. Vielmehr zielt die Cloud-Architektur von morgen stärker auf Effizienz als auf Expansion.
- Kostenkontrolle scheitert an Silos
2026 geht es nicht mehr darum, Budgetausreißer im Nachhinein zu reparieren. Gefragt ist der Aufbau einer konsequent integrierten FinOps- und ITAM-Disziplin. »Die alten Silos zwischen Lizenzierung, Asset Management und finanzieller Governance brechen gerade auf«, erklärt Becky Trevino, Chief Product Officer von Flexera. »Unternehmen, die weiterhin auf fragmentierte Tools und isolierte Zuständigkeiten zur Kostenkontrolle setzen, fallen zurück. Entscheidend ist eine ganzheitliche Plattform – die klar verantwortet und dynamisch über den gesamten Technologie-Stack hinweg steuert.« Damit vollzieht sich für die Controller ein Perspektivwechsel: weg von reaktiver Kostenkontrolle, hin zu vorausschauenden, datengetriebenen Investitionsstrategien.
- Ohne FinOps kein KI-Erfolg
2025 hat deutlich gemacht: Wer dem KI-Hype ohne klare finanzielle Strategie oder Governance folgt, verschwendet Zeit und Geld. Erfolgreiche IT-Führungskräfte brauchen daher FinOps-Roadmaps, die KI-Modelle auf den tatsächlichen Geschäftsnutzen und messbaren ROI ausrichten. FinOps bedeutet damit weit mehr als Kosten zu senken. »FinOps schließt die Lücke zwischen Finance, Engineering und Business«, erklärt Jay Litkey, SVP Cloud & FinOps bei Flexera. »Nur wenn alle auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, liefern KI-Investitionen einen messbaren und dauerhaften Nutzen, ohne Innovation auszubremsen.« Wer das verinnerlicht, kann die KI-Investitionen der Jahre 2025 im neuen Jahr in echte Erfolgsgeschichten verwandeln.
Die europäische Perspektive
Europa folgt in Sachen IT und Technologie denselben Trends wie der Rest der Welt – allerdings nicht immer im gleichen Tempo oder auf dem direkten Weg. Das zeigt sich insbesondere bei der Compliance. Mit dem AI-Act, strengeren Vorgaben zur Datennutzung und neuen Anforderungen wie dem Digital Operational Resilience Act (DORA) entsteht ein regulatorisches Umfeld, das höhere Transparenz und Verantwortung verlangt.
»Europa macht bei KI, Daten und Cloud etwas, das andere Märkte gern auslassen: Es fordert digitale Souveränität«, erklärt Marlon Oliver, Senior Vice President EMEA. »Hier genügt es nicht, Innovationen schnell auszurollen. Unternehmen müssen nachvollziehbare Prozesse, klare Datenführung und belastbare Entscheidungen vorweisen können. Das wirkt streng, ist aber kein Hindernis – es schafft Resilienz und stärkt das Vertrauen in Technologie.«
Deutschland muss sich einer deutlich härteren wirtschaftlichen Realität stellen. Besonders der Mittelstand kämpft mit Kostendruck, Fachkräftemangel und aufgeschobenen Investitionen. Technologie wird hier nicht aus strategischem Überschwang eingeführt, sondern aus unmittelbarer betrieblicher Notwendigkeit.
»Die entscheidende Frage lautet, wie Cloud, SaaS und KI dort wirken können, wo jeder Euro zählt«, so Steve Dunnigan, VP Sales UKI und DACH. »Für viele Unternehmen bedeutet das: weniger Experimente, mehr Orientierung; weniger Hype, mehr messbare Effizienz. Wer Komplexität beherrscht, Transparenz schafft und Technologien gezielt dort einsetzt, wo sie Probleme wirklich lösen, verschafft sich 2026 einen entscheidenden Vorsprung.«
[1] https://www.flexera.com/itpr-press
766 Artikel zu „2026“
News | Trends 2026 | Trends 2030 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Services
ITK-Markt wächst weiter: Plus von 4,4 Prozent im Jahr 2026 erwartet
Digitalwirtschaft bleibt Stabilitätsanker: 245 Milliarden Euro Umsatz in 2026. Treiber sind Software & Telekommunikations-Infrastruktur. Während viele Branchen mit schwacher Nachfrage ringen, zeigt sich die Digitalwirtschaft robust. Der Markt für IT und Telekommunikation (ITK) wächst 2026 voraussichtlich um 4,4 Prozent auf 245,1 Milliarden Euro – getragen vor allem von Software und digitalen Infrastrukturen. Im vergangenen…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0
Die Fertigungsindustrie im Jahr 2026 – zwischen Transformation und Regulierung
Die Fertigungsindustrie steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel: Digitale Technologien und künstliche Intelligenz verändern Prozesse, während geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten und Fachkräftemangel die Unternehmen zu strategischen Anpassungen zwingen. Neue regulatorische Anforderungen wie der digitale Produktpass und die Notwendigkeit zur Plattformkonsolidierung fordern insbesondere den Mittelstand heraus. Wer jetzt in Technologie, Kompetenzen und resiliente Strukturen investiert, sichert…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor
Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt. Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity 2026: Trends und Predictions
2026 wird ein Jahr, in dem sich Angriffsflächen weiter ausdehnen, Automatisierung die Geschwindigkeit von Angriffen erhöht und künstliche Intelligenz Vorteile sowohl für Angreifer als auch für Sicherheitsteams bietet. Die folgenden Cybersecurity-Trends zeigen, welche Bedrohungen besonders relevant werden könnten und welche Entwicklungen Sicherheitsverantwortliche kennen sollten. KI-gestützte Angriffe KI bietet große Vorteile, sowohl für die Stärkung…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Kundenkommunikation 2026: Radikale Hinwendung zum mehrstufigen Dialog
Diese fünf Trends definieren die Customer Experience neu. Die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, ändert sich gerade radikal. Neue Technologien ziehen sich durch alle Geschäftsprozesse – vom Marketing über den Kundenservice bis hin zum Rechnungs- und Mahnwesen. Quadient, Spezialist für Automatisierungslösungen, hat aus Studien und aktuellen Projekterfahrungen fünf Trends für…
News | Trends 2026 | Business | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einkauf 2026: Sieben Trends, die sich abzeichnen
Wie intelligente Analytics, autonome Agenten und virtuelle Assistenten das Procurement verändern. KI krempelt Geschäftsprozesse um, auch in der Beschaffung und im Supply Chain Management. Die Algorithmen optimieren ganze Prozesse, lernen kontinuierlich dazu und Agenten treffen sogar eigenständig Entscheidungen. Der Procurement-Spezialist JAGGAER zeigt anhand aktueller Studien, wie Einkaufsteams 2026 von den neuen Technologien profitieren. …
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | IT-Security
2026: Datenschutzbudgets werden trotz steigender Risiken voraussichtlich schrumpfen
Vorstände schenken dem Datenschutz weiterhin zu wenig Aufmerksamkeit, während die Teams mit Budgetkürzungen, Personalmangel und wachsendem regulatorischem Druck konfrontiert sind. Datenschutzteams müssen mit weniger Ressourcen ein wachsendes Risiko bewältigen. Das geht aus einer neuen Studie von ISACA hervor [1]. Trotz zunehmender Datenschutzbedrohungen und regulatorischer Anforderungen geben mehr als vier von zehn (44 Prozent) Datenschutzexpertinnen…
News | Trends 2026 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2026: Agenten, Spezialmodelle und hybride Strategien
2026 wird das Jahr, in dem KI in vielen Unternehmen erwachsen werden muss. Mit dem Ende der Experimentierphase rücken Fragen in den Mittelpunkt, die über den Erfolg ganzer Strategien entscheiden: Wie lässt sich KI verlässlich betreiben, wie bleibt sie bezahlbar – und wie verhindern Unternehmen neue Abhängigkeiten? Max Murakami, AI Platform Specialist Solution Architect bei…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Kommunikation | Services
Trends im Monitoring für 2026: vom Multi-Cloud-Chaos zur einheitlichen Sichtbarkeit
Unternehmen stehen 2026 vor einer Kombination aus wachsender Komplexität von Multi-Cloud-Umgebungen, der weiter steigenden Konvergenz von IT und OT und immer strengerer Regulierung. In den letzten Jahren wurde die Einführung von KI und Cloud-Technologien beschleunigt, auch im kommenden Jahr werden IT-Teams in Unternehmen mit spürbaren Herausforderungen konfrontiert. Umfassendes Netzwerk-Monitoring kann dazu beitragen, viele dieser Herausforderungen…
News | Trends 2026 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Mendix: Sieben zentrale Tech-Trends für 2026
Für Unternehmen wird 2026 stark von Compliance und Governance geprägt sein: Der wachsende Einsatz künstlicher Intelligenz im Geschäftsalltag stellt neue Anforderungen an Kontrolle, Transparenz und regulatorische Absicherung. Themen wie Datenhoheit, digitale Souveränität und verlässliche KI-Leitplanken rücken dabei noch stärker in den Mittelpunkt und werden zu wichtigen Erfolgsfaktoren. Mendix, ein Siemens-Unternehmen, benennt sieben Trends, die für…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Das planen Cyberkriminelle für 2026
Auch in diesem Jahr müssen Unternehmen sprichwörtlich früh aufstehen, um Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein. Experten für Managed Extended Detection and Response (MXDR) helfen ihnen dabei und nennen vier Entwicklungen, auf die sie 2026 gefasst sein müssen. Das Cyberthreat-Research-Team von Ontinue sammelt das ganze Jahr über wertvolle Informationen rund um das Thema Cybersicherheit.…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Data-Resilience 2026 – die Scorecard, die IT-Führungskräfte kennen sollten
Welchen Herausforderungen und Risiken waren die digitalen Infrastrukturen im Jahr 2025 ausgesetzt, und welche zentralen Anforderungen für eine widerstandsfähige Datenarchitektur leiten sich daraus im Jahr 2026 ab? Insbesondere KI-Bereitschaft, Unveränderbarkeit, Souveränität und Cloud-Resilienz stehen im Fokus. Eine Scorecard signalisiert mit grünen Signalen eine zukunftssichere Datenbasis und rote Warnsignale zeigen auf verborgene Risiken wie Vendor-Lock-in, ungetestete…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Neue Regeln, neue Risiken: Die wichtigsten IT-Security-Handlungsfelder für 2026
In Deutschland müssen 2026 zahlreiche neue Vorschriften im Bereich IT-Security eingehalten werden, unter anderem zur Umsetzung von EU-Vorgaben. Sie erfordern angepasste, überarbeitete oder sogar neue Ansätze für die Compliance. Hinzu kommen weiter steigende Gefahren durch KI-basierte Attacken, Cybercrime-as-a-Service und erweiterte Angriffsflächen. Unter diesen Bedingungen reichen klassische, überwiegend reaktive Verteidigungsmodelle immer weniger aus. Sicherheit muss…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Marketing | Whitepaper
Trendbarometer Industriekommunikation 2026: KI wird zum Standard – Chancen aber teilweise noch ungenutzt
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat in einer neuen Studie die Trends untersucht, die für das Marketing im deutschen Mittelstand künftig eine wichtige Rolle spielen. Zentrale Ergebnisse: Künstliche Intelligenz (KI) prägt alle relevanten Trends im B2B-Marketing. Allerdings mangelt es in vielen Unternehmen noch an klaren Regeln für den Umgang mit KI sowie an einem…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Geschäftsprozesse | New Work
Sechs Projektmanagement-Trends prägen 2026
Viele Berufssparten blicken dem neuen Jahr mit Unsicherheit entgegen – sei es wegen technologischer Innovationen rund um künstliche Intelligenz, geopolitischer Spannungen oder der unklaren Wirtschaftslage. Projektfachkräfte hingegen können optimistischer im Jahr 2026 starten: Ihre Profession gilt als krisenresistent, da gut gemanagte Projekte auch in unsicheren Zeiten Stabilität und Wert schaffen. Das Project Management…
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Tipps
Vertragsmanagement 2026: Sieben Vorsätze die sich lohnen
Es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Sie wieder loszuwerden, dauert unverhältnismäßig länger oder funktioniert gar nicht. Denn für eine erfolgreiche Veränderung fehlen oft Geduld, ein klarer Grund und die passenden Werkzeuge. Insbesondere im Vertragsmanagement tragen Gewohnheiten dazu bei, dass die Verwaltung in zahlreichen Betrieben seit Jahren analog erfolgt und weitreichende Verbesserungspotenziale ungenutzt…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
2026 wird zum Stresstest für den Mittelstand – fünf Trends, die jetzt Handeln erfordern
2026 könnte für viele Mittelständler in der DACH-Region zum Wendepunkt werden, denn Hyperautomatisierung wird zur Notwendigkeit, CBAM tritt voll in Kraft und der Fachkräftemangel verschärft sich weiter. Die Analyse des KI-Agenten Gieni AI von Orderfox zeigt, wo jetzt Handlungsbedarf besteht [1]. Der produzierende Mittelstand gilt als Rückgrat der Wirtschaft. Doch während Großkonzerne ihre digitalen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Tipps
Manager unter Zugzwang: Wie Unternehmen 2026 Millionenbußgelder vermeiden können
Das neue Jahr bringt verschärfte Auflagen für über 30.000 deutsche Betriebe mit sich. Neue Regelungen wie die CSDDD und die NIS2 verlangen Echtzeitberichte, nachweisbare Compliance-Ergebnisse sowie eine lückenlose Dokumentation von Vorfällen. Wer sich daran nicht hält, muss hohe Strafen zahlen: Die Bußgelder liegen im Millionenbereich. Für die Umsetzung der Vorschriften tragen Führungskräfte künftig persönlich die…
1635 Artikel zu „CIOs“
News | IT-Security
4 Sicherheitsrisiken, die CIOs bei der Nutzung von Krypto-Technologien oft unterschätzen
Krypto-Technologien haben sich vom Nischenexperiment zu einem strategischen Thema entwickelt. Für viele Unternehmen geht es dabei weniger um Spekulation, sondern um Infrastrukturfragen: digitale Identitäten, tokenisierte Prozesse oder neue Zahlungswege. Genau hier entstehen Risiken, die im Managementalltag leicht untergehen. 2026 stehen CIOs und CISOs vor einer paradoxen Situation. Einerseits wächst der Druck, sich mit Krypto-Technologien auseinanderzusetzen.…
News | Business | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Wenn die Lizenzkosten das Budget sprengen – und wie CIOs 2026 trotzdem Spielräume gewinnen: Die strategische Stellschraube
2025 hat IT-Verantwortliche vor harte Entscheidungen gestellt: Wieviel Budget geht in die Cloud, in KI-Implementierungen und Cybersicherheit? Wieviel in die Modernisierung der IT? Microsoft kündigte gleich mehrere Produktschwergewichte ab. Auch das geht ins Geld. Glücklich, wer einen Partner zur Seite hat, der ausnahmsweise mal für Einsparungen im IT-Budget sorgt!
News | Trends 2026 | Business | Trends 2030 | Trends Security | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
CIOs dürfen blinde Flecken bei GenAI nicht übersehen
Bis 2030 werden mehr als 40 % der Unternehmen Sicherheits- oder Compliance-Vorfälle durch unautorisierte Schatten-KI erleben. Gartner hat zentrale Schwachstellen identifiziert, die aus übersehenen Risiken und unbeabsichtigten Folgen des Einsatzes generativer KI (GenAI) entstehen. CIOs sind gefordert, diese verborgenen Herausforderungen proaktiv anzugehen, um den tatsächlichen Nutzen von GenAI zu realisieren und das Scheitern von…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI – Herausforderung und Chance für CIOs
Der Platz, den die künstliche Intelligenz in Unternehmen einnimmt, wächst und wächst. Laut dem Statistischen Bundesamt setzen 20 % der deutschen Unternehmen KI-Technologien ein, damit ist innerhalb eines Jahres die Nutzung von KI um 8 Prozentpunkte gestiegen. Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne, erläutert, welche Folgen der Einzug der…
News | Trends 2024 | Trends Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Nur 11 Prozent der CIOs haben KI vollständig implementiert
CIO-Studie zum aktuellen Stand von KI und Hindernissen in Unternehmen: Bedenken bezüglich Daten und Sicherheit erschweren Einführung. 84 Prozent der CIOs von Unternehmen glauben, dass künstliche Intelligenz (KI) für ihre Unternehmen genauso bedeutend sein wird wie die Entwicklung des Internets. Doch nur 11 Prozent geben an, die Technologie bereits in vollem Umfang einzusetzen. Gründe…
News | Business | Digitalisierung
Zeitenwende für CIOs: IT Financial Management neu denken
Kaum war die Pandemie überstanden, geriet die Wirtschaft in Deutschland und Europa erneut in den Krisenmodus. Die Gründe sind vielfältig: Energieknappheit und Sanktionen in Folge des Ukrainekriegs, Fachkräftemangel, hohe Inflationsraten, schwächelnde Nachfrage der Verbraucher, steigende Finanzierungskosten und erneut wankende Banken. Ein herausforderndes Umfeld, auf das Unternehmen rasch reagieren müssen, um sich gut für die Zukunft…