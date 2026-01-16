Das planen Cyberkriminelle für 2026

Auch in diesem Jahr müssen Unternehmen sprichwörtlich früh aufstehen, um Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein. Experten für Managed Extended Detection and Response (MXDR) helfen ihnen dabei und nennen vier Entwicklungen, auf die sie 2026 gefasst sein müssen.
Das Cyberthreat-Research-Team von Ontinue sammelt das ganze Jahr über wertvolle Informationen rund um das Thema Cybersicherheit. Nach eingängiger Analyse aktueller Entwicklungen im Darknet und in der Hackergemeinschaft hat es vier Trends evaluiert, auf die Unternehmen sich 2026 vorbereiten müssen.
- Identitätsbasierte Angriffe via Kollaborationstools nehmen zu
Hacker werden Kollaborationstools wie Microsoft Teams verstärkt zum zentralen Angriffsvektor für Identitätsattacken erheben. Neue Funktionen wie Microsofts »Chat with Anyone« begünstigen diesen Shift, da sie die direkte Kontaktaufnahme mit Angestellten von Unternehmen erlauben, auch ohne selbst Teil des internen Workspaces zu sein: eine gültige Plattformlizenz, die einfach von Microsoft zu erwerben ist, genügt, um sich etwa als IT-Support oder Kollege auszugeben. Cyberkriminelle übertragen so Smishing- und Phishing-Methoden in unternehmensinterne Chat-Umgebungen. Auch Malware verbreiten sie auf diesem Weg schneller, da die Klickwahrscheinlichkeit bei Mitarbeitenden innerhalb eines vertraulich wirkenden Chats höher ist als bei E-Mail-Anhängen. Zudem entfallen klassische Warnsignale wie verdächtige Absenderdomains, auf die Nutzer mittlerweile achten. Besonders kritisch: Externe Chatanfragen umgehen häufig etablierte Sicherheitskontrollen wie E-Mail-Filter. Unternehmen müssen daher Identitätsprüfung, Verhaltensanalyse und Schutzmechanismen direkt in Kollaborationsplattformen integrieren.
- Hackerkollektive entstehen wie Phoenix aus der Asche
Trotz der Zerschlagung großer MaaS-Anbieter (Malware as a Service) entstehen kontinuierlich neue Gruppen, die bestehende Malware-Infrastrukturen, deren Quellcode und die Geschäftsmodelle ihrer Vorgänger übernehmen. Jeder behördliche Eingriff erzeugt so zwar erst einmal ein Vakuum, das andere kriminelle Akteure jedoch schnell füllen. Auch die Agilität der Gruppen steigt: Nach Takedowns verschwinden Hackerkollektive oft nur kurzfristig, um dann unter neuem Namen mit angepassten Tools und Taktiken zurückzukehren. Dieser Zyklus beschleunigt sich 2026 weiter. Gleichzeitig nimmt die Konkurrenz im MaaS-Markt zu, was zu technisch ausgereifteren Schadprogrammen führt.
- Infostealer bleiben profitabel und gefährlich
Malware für den Informationsdiebstahl, darunter Schadsoftware wie Vidar oder Lumma, zählt für Hacker weiterhin zu den profitabelsten Angriffsarten. Daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. Für 2026 ist – auch aufgrund behördlicher Eingriffe – mit einer Welle neuer Infostealer-Familien zu rechnen. Hacker werden den Fokus der neuen Varianten verstärkt darauf legen, EDR-Lösungen (Endpoint Detection and Response) zu umgehen, Tokens abzufangen, Cloud-Apps zu infiltrieren und laterale Bewegungen nach dem Eindringen zu automatisieren. Für Unternehmen bedeutet diese Entwicklung, dass klassische signaturbasierte Abwehrmaßnahmen weiter an Wirkung verlieren, während Geschwindigkeit bei der Erkennung, lückenlose Visibilität und engmaschige Identitätskontrolle an Wichtigkeit zunehmen.
- Künstliche Intelligenz avanciert zum Hacker-Tool ersten Ranges
Auch künstliche Intelligenz wird einen großen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie Hacker vorgehen. Angreifer setzen Large Language Models (LLMs) schon heute ein, um leichte Ziele ausfindig zu machen und Sicherheitslücken auszuspähen. Generative KI hilft Hackern zudem beim Social Engineering, indem sie Fähigkeiten bereitstellt, täuschend echte Phishing-Mails zu erstellen oder Videocalls mit der Stimme und dem Bild von Kollegen potenzieller Opfer durchzuführen. Auch zur Generierung von Schadcode setzen Cyberkriminelle GenAI ein, wofür sie teils ganz ohne technischen Background auskommen. Künftig werden überdies auch Regierungen künstliche Intelligenz verstärkt einsetzen, etwa für die Cyberspionage. Das passiert auf experimenteller Basis bereits. KI ermöglicht umfangreichere und präzisere Überwachungskampagnen, was sie zur Schlüsseltechnologie für Geheimdienste macht.
»KI wird uns und alle Sicherheitsexperten beschäftigen«, betont Rhys Downing, Threat Researcher bei Ontinue. »Größte Gefahr geht in diesem Zusammenhang von Social-Engineering-Attacken aus, die durch Deepfakes immer schwerer auszumachen sind. Doch auch die dynamische Entwicklung am Malware-Markt wird uns 2026 Sorgen bereiten. Unternehmen sollten ihre Cybersecurity-Strategie bei Bedarf mit externen Sicherheitsexperten gemeinsam anpassen und ihre Mitarbeitenden schulen, Gefahren besser zu erkennen.«
656 Artikel zu „Sicherheit 2026“
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Cybersicherheitstrends 2026: Welche Angriffe ohne Malware zunehmen
Da Malware-freie Angriffe mittlerweile den Großteil der kriminellen Aktivitäten ausmachen, steht außer Frage, dass die Trends in der gesamten Landschaft dazu geführt haben, dass sich diese Bedrohungen ausbreiten konnten. Für 2026 erwartet Zero Networks eine weitere Zunahme der Angriffe ohne Malware. Dazu gehören insbesondere: Maschinenidentitäten schaffen Sicherheitslücken Maschinenidentitäten wie Dienstkonten, die bekanntermaßen überprivilegiert und…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Fertigung 2026: Sicherheit für die Fabrik von Morgen
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die wichtigsten Trends im Bereich der physischen Sicherheit für das Jahr 2026
Unternehmen werden sich auf Flexibilität, verantwortungsbewusste KI und einheitliche, vernetzte Systeme konzentrieren, um die Sicherheit und die Betriebsleistung zu verbessern. Genetec, Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat seine wichtigsten Prognosen für die physische Sicherheitsbranche im Jahr 2026 vorgestellt. Auswahl und Flexibilität werden die nächste Phase der Cloud-Einführung bestimmen Im Jahr 2026…
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit im Jahr 2026: Sechs entscheidenden Trends für die digitale Wirtschaft
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), die fortschreitende Cloud-Migration und die zunehmende Komplexität digitaler Geschäftsmodelle stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Palo Alto Networks hat sechs zentrale Trends identifiziert, die im kommenden Jahr die Sicherheitslandschaft maßgeblich beeinflussen werden. Das neue Zeitalter der Täuschung: Die Bedrohung durch KI-Identitäten Identität wird im KI-Zeitalter zur zentralen Angriffsfläche.…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Sicherheitsprognosen 2026: Auf welche Phishing-Techniken sich Unternehmen vorbereiten sollten
Im Jahr 2025 prägten vor allem die Kombination aus KI, sich kontinuierlich weiterentwickelnden Phishing-as-a-Service (PhaaS)-Kits und immer ausgefeilteren Techniken zur Verbreitung von Phishing und zur Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen die Phishing-Landschaft. Die Threat-Analysten von Barracuda gingen beispielsweise noch vor einem Jahr davon aus, dass PhaaS-Kits bis Ende 2025 für die Hälfte aller Angriffe mit dem Ziel,…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Sicherheitsprognosen für 2026: Der Kampf um Realität und Kontrolle in einer Welt der agentischen KI
Wie agentische KI Cyberbedrohungen und Abwehrmaßnahmen im Jahr 2026 transformieren wird. Die Leistungsfähigkeit und das Potenzial agentischer KI-Systeme, die adaptiv, automatisiert und autonom agieren, dominierten die Diskussionen in der Sicherheitsbranche in diesem Jahr. Barracuda befragte daher Experten, die weltweit leitende Funktionen in den Bereichen Cyberbedrohungen und Sicherheit bei Barracuda innehaben, was sie von agentischer…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Strategien
Budgetplanung für 2026 in wirtschaftlicher Unsicherheit
Angesichts der anhaltenden Volatilität kann die Einführung von Szenarioplanung dabei helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Laut den Forrester-Leitfäden zur Budgetplanung für 2026 bremst die Volatilität den Optimismus hinsichtlich der Budgets für 2026 [1]. Zölle, Handelskriege, Cyberbedrohungen und wirtschaftliche Unsicherheit führen zu einer Neujustierung der Budgeterwartungen und signalisieren eine Verlagerung hin zu einer vorsichtigeren Wachstumsplanung. Angesichts anhaltender…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Data-Resilience 2026 – die Scorecard, die IT-Führungskräfte kennen sollten
Welchen Herausforderungen und Risiken waren die digitalen Infrastrukturen im Jahr 2025 ausgesetzt, und welche zentralen Anforderungen für eine widerstandsfähige Datenarchitektur leiten sich daraus im Jahr 2026 ab? Insbesondere KI-Bereitschaft, Unveränderbarkeit, Souveränität und Cloud-Resilienz stehen im Fokus. Eine Scorecard signalisiert mit grünen Signalen eine zukunftssichere Datenbasis und rote Warnsignale zeigen auf verborgene Risiken wie Vendor-Lock-in, ungetestete…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Neue Regeln, neue Risiken: Die wichtigsten IT-Security-Handlungsfelder für 2026
In Deutschland müssen 2026 zahlreiche neue Vorschriften im Bereich IT-Security eingehalten werden, unter anderem zur Umsetzung von EU-Vorgaben. Sie erfordern angepasste, überarbeitete oder sogar neue Ansätze für die Compliance. Hinzu kommen weiter steigende Gefahren durch KI-basierte Attacken, Cybercrime-as-a-Service und erweiterte Angriffsflächen. Unter diesen Bedingungen reichen klassische, überwiegend reaktive Verteidigungsmodelle immer weniger aus. Sicherheit muss…
News | IT-Security | Strategien
IT-Sicherheit: Incident Management in einem Lean-Dev-Team
Wie durchdachte Prozesse Tagesabläufe für Sicherheitsteams erleichtern. In modernen IT-Betrieben sind ruhige Tage selten. Für schlanke Entwicklungs- und Sicherheitsteams zählt jeder Moment. Sie müssen oft gleichzeitig entwickeln, verteidigen und reagieren. Andy Grolnick, CEO beim SIEM-Anbieter Graylog, zeigt detailliert, wie kleine, leistungsstarke Teams mit ständigen Unterbrechungen umgehen, Alarmmüdigkeit reduzieren und sich auf wirklich wichtige Vorfälle…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Geschäftsprozesse | New Work
Sechs Projektmanagement-Trends prägen 2026
Viele Berufssparten blicken dem neuen Jahr mit Unsicherheit entgegen – sei es wegen technologischer Innovationen rund um künstliche Intelligenz, geopolitischer Spannungen oder der unklaren Wirtschaftslage. Projektfachkräfte hingegen können optimistischer im Jahr 2026 starten: Ihre Profession gilt als krisenresistent, da gut gemanagte Projekte auch in unsicheren Zeiten Stabilität und Wert schaffen. Das Project Management…
News | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Services
Cybersicherheit ist zentral, doch IT-Dienstleister setzen sie zu selten an die erste Stelle
Die Global Technology Industry Association (GTIA) hat die »Channel Trends in Cybersecurity 2025«-Studie für Deutschland, Österreich und die Schweiz veröffentlicht. Die Studie ist Teil einer weltweiten Umfrage bei IT-Dienstleistern (ITSPs) in sechs Regionen[1]. Sie zeigt, wie Channel-Partner die Chancen der Cybersicherheit nutzen und sich in diesem wachsenden Markt als führend positionieren können. Mit der Untersuchung…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Tipps
Vertragsmanagement 2026: Sieben Vorsätze die sich lohnen
Es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Sie wieder loszuwerden, dauert unverhältnismäßig länger oder funktioniert gar nicht. Denn für eine erfolgreiche Veränderung fehlen oft Geduld, ein klarer Grund und die passenden Werkzeuge. Insbesondere im Vertragsmanagement tragen Gewohnheiten dazu bei, dass die Verwaltung in zahlreichen Betrieben seit Jahren analog erfolgt und weitreichende Verbesserungspotenziale ungenutzt…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
2026 wird zum Stresstest für den Mittelstand – fünf Trends, die jetzt Handeln erfordern
2026 könnte für viele Mittelständler in der DACH-Region zum Wendepunkt werden, denn Hyperautomatisierung wird zur Notwendigkeit, CBAM tritt voll in Kraft und der Fachkräftemangel verschärft sich weiter. Die Analyse des KI-Agenten Gieni AI von Orderfox zeigt, wo jetzt Handlungsbedarf besteht [1]. Der produzierende Mittelstand gilt als Rückgrat der Wirtschaft. Doch während Großkonzerne ihre digitalen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Tipps
Manager unter Zugzwang: Wie Unternehmen 2026 Millionenbußgelder vermeiden können
Das neue Jahr bringt verschärfte Auflagen für über 30.000 deutsche Betriebe mit sich. Neue Regelungen wie die CSDDD und die NIS2 verlangen Echtzeitberichte, nachweisbare Compliance-Ergebnisse sowie eine lückenlose Dokumentation von Vorfällen. Wer sich daran nicht hält, muss hohe Strafen zahlen: Die Bußgelder liegen im Millionenbereich. Für die Umsetzung der Vorschriften tragen Führungskräfte künftig persönlich die…
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security
2026 Schalter umlegen: Von der Reaktion zur Prävention
Neue Technologien, neues Tempo: Die Kompetenzen der Cyberkriminellen entwickeln sich schneller denn je. 2026 werden Unternehmen deshalb einen grundlegenden Wandel vollziehen: weg von einer reaktiven Defensive hin zu proaktiver und präventiver Gefahrenabwehr. Zwingender Auslöser dieses Umschaltens sind Cyberkriminelle, die zunehmend Schwachstellen in Edge-Netzwerken ausnutzen sowie Living-off-the-Land-Techniken (LOTL) verwenden. Letztere zielen darauf ab, eine herkömmliche Abwehr…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | Trends Mobile | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work
Top 5 Robotik-Trends 2026 weltweit
Der Marktwert installierter Industrie-Roboter hat mit 16,7 Mrd. US$ weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Die Nachfrage wird durch technologische Innovationen, neue Marktentwicklungen und die Erschließung neuer Geschäftsfelder weiter angetrieben. Die International Federation of Robotics berichtet über die wichtigsten Trends, die die Robotik und Automation im Jahr 2026 prägen werden: 1 – KI und Autonomie…
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Sechs Trends, die 2026 über KI und Observability bestimmen werden
Agentische KI wird 2026 zum kraftvollen Innovationstreiber – und zugleich zum größten Risiko für Unternehmen, die ihre Systeme nicht im Griff haben. Während autonome Workflows nur auf einer stabilen, transparenten Betriebsbasis funktionieren, steigt der Druck, Ausfälle zu vermeiden und Resilienz zum zentralen Leistungsmaßstab zu machen. Zugleich zeigen sich die Grenzen rein generativer Modelle: Ohne deterministische…
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | New Work
Personalmanagement und Mitarbeiterförderung in IT-Unternehmen – vier zentrale Trends für 2026
Der Aufstieg der KI hat Personalverantwortliche – nicht nur in IT-Unternehmen – in den Mittelpunkt der Unternehmenstransformation gerückt. Sie sind es, die den Wandel gestalten, die Belegschaft weiterbilden und Unternehmen dabei unterstützen, die für ihren Erfolg erforderlichen Kompetenzen einzustellen. Die Personalabteilung wandelt sich zusammen mit der KI. Im Jahr 2026 wird sich die Diskussion um…