6 Tipps für mehr Cybersicherheit – Datendiebe auf dem Vormarsch

Patchen, Zugangsdaten schützen, richtige Konfigurationen, Phishing erkennen, EDR implementieren und Cybersicherheit integriert denken: So verteidigt die IT ihre digitalen Schätze.

In der Ära der digitalen Revolution sind Informationen und Daten von unschätzbarem Wert. Die gestiegene Abhängigkeit von digitalen Systemen macht die Unternehmens-IT jedoch anfälliger für Cyberangriffe. Die Konsequenzen reichen von finanziellen Verlusten und Reputationsrisiken bis hin zur Gefährdung persönlicher Daten. Es reicht nicht mehr aus, nur auf starke Passwörter und Antivirensoftware zu setzen. In diesem Kontext ist die Gewährleistung der Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung. Wie die Absicherung gelingen kann und worauf Experten achten sollten, erklären die folgenden Tipps:

Die Basics. Natürlich gibt es in der Cybersecurity »Evergreens« die schon immer bekannt sind. Doch Angreifer finden noch viel zu häufig ihren Weg in die Netzwerke durch diese Tore. Daher gilt nach wie vor:

1. Regelmäßig patchen

Cyberkriminelle nutzen gerne bekannte Schwachstellen in Betriebssystemen und Anwendungen, um Systemzugang zu erlangen. Regelmäßiges Patchen ist entscheidend, um diese Eintrittspunkte zu schließen. Eine effektive Schwachstellenbewertung erfordert Identifizierung, Priorisierung und schnelle Behebung. Ein integrierter Ansatz unterstützt dabei, Updates effizient umzusetzen.

2. Kennwörter und Zugangsdaten schützen

Schwache Kennwörter sind ein Einfallstor für Angreifer. Es ist wichtig, starke, einzigartige Kennwörter zu verwenden, die in regelmäßigem Turnus aktualisiert werden sollten. Außerdem muss die Vertraulichkeit von Zugangsdaten gewährleistet sein. Dies umfasst nicht nur Kennwörter, sondern auch Zugriffsrechte und -beschränkungen. User sollten sensibilisiert sein und verantwortungsvoll mit Zugangsdaten umgehen.

3. Lösungen richtig konfigurieren

Die Sicherheit der Systeme hängt von der richtigen Konfiguration der Lösungen ab. Regelmäßige Sicherheitsscans sind entscheidend, um Konfigurationsfehler oder Schwachstellen zu identifizieren. Hierzu sollte mindestens täglich ein vollständiger Scan durchgeführt werden. Auch sollten die Funktionen für On-Demand- und On-Access-Scans aktiviert sein und bei allen Programm-Installationen oder -Ausführungen reagieren.

Der Faktor Mensch. Unvorsichtige User sind eine Schwachstelle über die Angreifer schnell ins Netzwerk eindringen. Doch sie können technisch unterstützt werden, um schadhafte URLs oder ungewöhnliches Verhalten schnell zu erfassen:

4. Phishing erkennen

Phishing-Angriffe sind eine häufige Methode, um an Informationen zu gelangen. Dabei werden gefälschte E-Mails, Webseiten und Anmeldeformulare verwendet, die täuschend echt aussehen, um Opfer zur Preisgabe von Daten zu verleiten. Technische Unterstützung kann bei der Erkennung solcher Angriffe helfen – beispielsweise durch URL-Filterung. Diese prüft Links in E-Mails und auf Webseiten auf bekannte schädliche URLs und warnt den Nutzer oder blockiert den Zugriff auf gefährliche Inhalte direkt.

5. Lösungen für Endpoint Detection & Response (EDR)

EDR ist entscheidend, um Bedrohungen effizient aufzuspüren und darauf zu reagieren. Denn traditionelle Antivirus-Lösungen reichen oft nicht mehr gegen moderne Angriffe aus. EDR hilft, verdächtiges Verhalten auf Endgeräten schnell zu erkennen und angemessen zu reagieren. Es bietet IT-Security-Teams essenzielle Untersuchungswerkzeuge und übersichtliche Kontextinformationen zum tieferen Verständnis von Angriffen, um die effizientesten Gegenmaßnahmen in kürzester Zeit einleiten können.

Cybersecurity besteht nicht aus Einzellösungen. IT- und Security-Teams stehen aktuell vor einer doppelten Herausforderung: Die steigende Komplexität der IT-Infrastruktur durch Faktoren wie Virtualisierung, Software Defined Infrastructure, Multi-Cloud, Remote Work und das Internet of Things erfordert mehr Wachsamkeit. Mit der Vernetzung aller Systeme und dem Zugriff von überall her entstehen aber auch viele Schwachstellen. Unternehmen reagieren darauf häufig, indem sie in eine Vielzahl von Sicherheitslösungen investieren. Oftmals bleiben teure Tools dann ungenutzt oder werden falsch angewendet. Die Flut an Alerts der ganzen Lösungen überfordert Teams, sodass eine angemessene Bewertung und Reaktion nahezu unmöglich wird.

6. Cybersicherheit integriert denken.

Diese Denkweise, möglichst viele neue Tools zur Abwehr der Angreifer anzuschaffen, muss sich jedoch ändern. User sollten sich ­vermehrt für Sicherheitsökosysteme und Sicherheitsplattformen entscheiden, anstatt dem Best-of-Breed-Ansatz zu folgen. Für Unternehmen ist zusätzlich die Arbeit mit Managed Security Service Providern (MSSP) aufgrund der fehlenden Fachkräfte eine relevante und effiziente Möglichkeit, um ihre Netzwerke noch besser zu schützen. Eine integrierte Cyber-Protection-Lösung vereint verschiedene Sicherheitstechnologien wie Antimalware, Endpoint Detection & Response (EDR), Data Loss Prevention (DLP) und E-Mail Security in einer einzigen Plattform. Dies ermöglicht eine umfassende, zentrale Abwehr von Bedrohungen. Dabei müssen auch Security-nahe Bereiche wie Patch-Verwaltung, Remote Monitoring & Management (RMM) und Backup-Lösungen bedacht werden. Diese sind im modernen Sicherheitskonzept mindestens genauso wichtig für die Sicherheit, Resilienz und Kontinuität des eigenen Netzwerks. Denn sollte der Worst Case doch einmal eintreffen, ist es zu spät, sich über Backup-Lösungen und die Recovery Gedanken zu machen – in diesem Moment müssen die Lösungen schon implementiert sein und greifen. Nur durch die Integration aller Touchpoints für sicherheitsrelevante Aspekte kann die Reaktionsfähigkeit verbessert und die Gesamtsicherheit gestärkt werden.

Fazit. Cybersicherheit ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit in der heutigen digitalen Welt. Die vorgestellten Tipps bieten einen Leitfaden zur Stärkung der Cybersecurity – ob im Unternehmen oder privat. Nur wer heute die Grundlagen im Blick hat, kann auf die Gefahren von morgen schnell reagieren.

Armin Recha,

General Manager DACH

bei Acronis