Digitalisierungsplattform ELO ECM Suite 23: der technologische Meilenstein zur Unternehmensdigitalisierung

ELO Digital Office bringt mit der ELO ECM Suite 23 eine neue Version der Digitalisierungsplattform für Enterprise-Content-Management (ECM) auf den Markt. Das jüngste Long-Term-Support-(LTS)-Release setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Technologie, digitale Zusammenarbeit sowie bei der Anbindung vorhandener Drittsysteme. Kunden erhalten damit zudem alle Funktionserweiterungen der in den vergangenen zwei Jahren publizierten Feature-Releases.

Der Stuttgarter ECM-Hersteller bietet mit der ELO ECM Suite 23 allen Anwendern eine auf höchste Stabilität und Performance ausgelegte Version zur Digitalisierung ihrer Unternehmensprozesse. In die LTS-Version sind alle seit 2021 veröffentlichten technologischen Neuerungen eingeflossen, darunter ein neues einheitliches Metadatenmodell sowie die Automatisierungskomponente ELO Flows. Darüber hinaus hat ELO die Funktionen zur effizienten Zusammenarbeit im Team ausgebaut. Auch die Anbindung an Drittsysteme – ob on-premises oder in der Cloud – wurde weiter optimiert.

»Mit der ELO ECM Suite 23 haben wir eine Low-Code-Plattform geschaffen, die auf höchste Stabilität, Sicherheit und Performance ausgelegt ist – und dabei zudem noch deutlich weniger Ressourcen benötigt«, erklärt Nils Mosbach, CTO der ELO Digital Office GmbH. »Digitalisierungsprojekte lassen sich damit noch schneller umsetzen, da wir den Fokus auf unsere Kunden und deren Anforderungen gelegt haben.«

Low-Code-Plattform zur Modellierung von Geschäftsprozessen – auch im Cloud-Betrieb

Das neue Metadatenmodell, die ELO Flows zur Prozessautomatisierung sowie die neuen ELO Workspaces zur optimierten Darstellung von Unternehmensinformationen bilden zusammen das technologische Herzstück der neuen ELO Version. Auf dieser Grundlage wurde sie für den Betrieb on-premises und in der Cloud maßgeblich optimiert. Der Low-Code-Ansatz sorgt zudem für mehr Konfigurationsmöglichkeiten bei der Modellierung von Geschäftsprozessen – sowohl für Administratoren als auch für Fachanwender.

Letztere profitieren in ihrem Arbeitsalltag insbesondere von den zahlreichen neuen Möglichkeiten der teamübergreifenden Zusammenarbeit: von der nahtlosen Integration in die Collaboration-Software Microsoft Teams über das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten in Microsoft 365 bis hin zu eigenen Teamspaces für interdisziplinäres Teamwork. Die ELO ECM Suite 23 dient somit als die zentrale Informationsplattform im Unternehmen, um Geschäftsprozesse digital zukunftsweisend zu gestalten. Dazu tragen auch die Erweiterungen rund um die Verknüpfung mit Systemen für Enterprise-Resource-Planning (ERP) oder Customer-Relationship-Management (CRM) bei – wie SAP, DATEV oder Salesforce.

Kunden, die auf die ELO ECM Suite 23 upgraden, können sich zudem auf ein weiteres Highlight freuen: Mit der neuen Version erhalten sie auch ELO Meeting Starter. Die kostenfreie Version der Business Solution ELO Meeting unterstützt optimal bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Meetings und Onlinebesprechungen.

Weitere Informationen zur ELO ECM Suite 23 sind unter www.elo.com/ecmsuite23 erhältlich. Live präsentiert wird die neue Version zudem auf der ELO ECM-Tour durch sechs deutsche Städte, die am 15. Juni in Potsdam startet: www.elo.com/ecmtour