ELO Digital Office mit neuestem ECM-Portfolio am ELO Solution Day in Kornwestheim

Fachbereiche: Startpunkt für unternehmensweite Digitalstrategie

Unter dem Motto »Digitalisierung. Gewusst wie.« hat ELO Digital Office am 20. Oktober 2022 die ECM-Community im Kultur- und Kongresszentrum »Das K« in Kornwestheim versammelt: Im Mittelpunkt des ELO Solution Day standen vorkonfigurierte Lösungspakete für die verschiedensten Fachbereiche eines Unternehmens. Der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) adressiert mit seinen ELO Business Solutions – im engen Zusammenspiel mit seiner Flaggschiffsoftware ELO ECM Suite – die Modernisierung der Unternehmensprozesse und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in hybriden Teams.

Den Startschuss gab ELO CEO Karl Heinz Mosbach mit seiner Keynote »Neue Arbeitsplatzmodelle«. Unternehmen haben derzeit mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen: seien es überbordende Energiepreise, der Fachkräftemangel oder das hybride Arbeiten. ELO bietet hier wertvolle Hilfen auf Basis seiner digitalen Lösungen. »Hier in Kornwestheim steht die Digitalisierung in den Fachbereichen als zielgenauem Startpunkt für eine unternehmensweite Digitalstrategie im Fokus – ob in der Buchhaltung, dem Einkauf oder der Personalabteilung«, erklärte Karl Heinz Mosbach. »Unsere Aufgabe ist es, die Mitarbeiter in die Digitalisierungsreise einzubinden und mitzunehmen. Nur dies führt zum Erfolg und zu mehr Effizienz.«

Hierfür eignen sich demnächst auch die jüngsten Mitglieder der Business-Solution-Reihe ELO Meeting und ELO Meeting Premium – Lösungen zur Organisation, Planung und Durchführung von Meetings und Besprechungen bzw. Gremien- und Vorstandssitzungen. Beide sind optimal auf die neue hybride Arbeitswelt abgestimmt und werden in Kürze gelauncht.

Vorträge und Live-Fallbeispiele folgten aber auch zu den bereits bewährten Fachbereichslösungen

ELO HR Recruiting und ELO HR Personnel File in der Personalabteilung

ELO Invoice und ELO Contract im Bereich Finanzen und Controlling

ELO Knowledge im Zusammenspiel mit ELO Contract in der Rechtsabteilung

sowie ganz allgemein zum digitalen und KI-gestützten Posteingang.

Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über die Flaggschiffsoftware ELO ECM Suite – einschließlich deren Integration in CRM-Software wie SmartWe für effizientere Vertriebsprozesse sowie in ERP-Anwendungen wie DATEV oder SAP, aber auch in Microsoft 365. Workshops zu Themen wie KI-gestützter Posteingang, Workflows, digitales Wissens- und Weiterbildungsmanagement sowie zu Sicherheitskonzepten im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben rundeten das umfangreiche Programm ab. Auch Handlungsempfehlungen zur rechtskonformen Ausgestaltung digitaler Unternehmensprozesse fehlten nicht.

Last but not least gewährte ELO einen Ausblick auf die Erweiterung seiner Wissensmanagement-Lösung ELO Knowledge. Geplant ist der zusätzliche Einsatz als Information Board oder unternehmensweites Intranet. Die Besucher konnten sich in einem Hands-on-Workshop einen guten ersten Eindruck verschaffen.