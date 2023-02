ELO Solution Days: Digitalisierung der Fachbereiche als Grundstein zur Modernisierung der Geschäftsprozesse

Der Hersteller von Systemen für Enterprise-Content- Management (ECM) ELO Digital Office legt im März in vier Städten den ersten Teil seiner ELO Solution Day-Reihe auf. Unter dem Motto »Digitalisierung. Gewusst wie.« erfahren die Teilnehmer, wie sie in den Fachbereichen den Grundstein für die Modernisierung ihrer Geschäftsprozesse legen – und sowohl Zeit als auch Kosten sparen können. Alle Aspekte, angefangen bei New Work über rechtliche Anforderungen bis hin zu Fördermöglichkeiten für Digitalprojekte, werden vor Ort thematisiert. Know-how rund um die Digitalisierung vermittelt eine Vielzahl an Fachvorträgen und Workshops. Außerdem erhalten die Besucher anhand von Best-Practice-Berichten ortsansässiger Kunden praxisnahe Einblicke.

Start ist am 7. März in Hannover, der zweite Stopp findet am 14. März in Leipzig statt. Am 16. März macht die Tour in München und am 28. März in Dortmund Halt. Auf der Agenda steht beispielsweise die Keynote »Der Kunde der Zukunft – wie der Megatrend KI Ihr Marketing und Ihren Vertrieb verändern wird!« des Digitalexperten Prof. Dr. Christian Stummeyer. Dabei thematisiert er elf Trends, die bereits heute bzw. in naher Zukunft eine Rolle spielen, und geht auf die Fragen »Was verbirgt sich hinter OpenAI? Wie erreiche ich Digital Natives? Wie funktioniert eigentlich Convenient Commerce?« ein. Ebenso zeigt er auf, wie sich Produkte und Dienstleistungen gezielt an die Zielgruppe verkaufen lassen.

Im Anschluss erläutern ELO Experten die Neuheiten der ELO ECM Suite und beleuchten, wie sich mit Hilfe der KI-Komponente AutoClassifier des ELO DocXtractor der Rechnungseingang automatisieren lässt. Zudem befassen sie sich mit dem Zusammenspiel von ELO und DATEV bzw. mit Microsoft 365. Darüber hinaus gehen sie auf die Verknüpfung mit Drittanwendungen mit Hilfe des ELO Business Logic Provider (BLP) sowie die Integrationsmöglichkeiten in die CRM-Software von CAS und die ERP-Systeme von ABAS, Microsoft sowie SAP ein.

Im Detail vorgestellt wird zudem das digitale Weiterbildungsmanagement mit ELO Learning und der digitale Posteingang mit der ELO ECM Suite. Standortindividuell präsentiert ELO neben dem ELO Modern Workplace (Teamspace-Funktion, Workspaces & Co.) auch einen ausführlichen Überblick über die ELO Business Solutions – wie das Vertrags-, Bewerber-, Meeting- oder Wissensmanagement.

Vielfalt im Programm durch Kundenberichte und Expertenworkshops

Als Best-Practice-Kunden konnte ELO u. a. die Augustiner-Brauerei, die Aurelius- Gruppe, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), das sächsische Forschungszentrum VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung, die Personaldienstleister I. K. Hofmann GmbH, die Kulturstiftung des Bundes, die Fotoproduzenten ORENDT STUDIOS sowie die Sonderfahrzeugbauer von Rettungstechnik Doll gewinnen. Sie alle geben vor Ort Auskunft über ihre Erfahrungen mit dem ECM-Portfolio aus dem Hause ELO.

Darüber hinaus laufen diverse Workshops mit internen und externen Experten. Handlungsempfehlungen zur »Digitalen Transformation unter Einhaltung der GoBD-Compliance« hält der Mitverfasser der GoBD Dirk-Peter Kuballa für die Interessenten bereit. Je nach Standort erhalten diese von ELO auch praktische Tipps für die Umsetzung eines ECM-Projekts. Und Robert Kales, Coaching & Training, liefert Ratschläge für das Selbstcoaching im Alltag.

Live-Demos auf der begleitenden Fachausstellung runden jeweils das Programm ab und bieten Gelegenheit zum Austausch mit Systempartnern und Digitalisierungsexperten. Im Übrigen laden die Pausen zum Networking mit ELO Kunden und/oder Interessenten ein. Der zweite Teil der ELO Solution Day-Reihe ist für den Herbst geplant. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungsorten, der Agenda und zur Anmeldung sind über folgenden Link erhältlich: www.elo.com/solutiondays

Die ELO Digital Office GmbH zählt zu den führenden Softwareherstellern für Enterprise-Content- Management (ECM). Das Stuttgarter Unternehmen entwickelt digitale Geschäftsprozesslösungen für alle Branchen und Fachbereiche sowie für jede Unternehmensgröße. ELO Digital Office löste sich 1998 – zwei Jahre nach Entstehung der Marke ELO – aus der Unternehmensgruppe Louis Leitz und wird von Karl Heinz Mosbach, Matthias Thiele und Nils Mosbach geleitet. An den Standorten in Europa, Amerika, Asien und Australien arbeiten 870 Mitarbeiter, von denen rund 420 in Deutschland tätig sind. ELO Digital Office verfügt über ein dichtes Netzwerk an Systempartnern und pflegt Technologiepartnerschaften mit Soft- und Hardwareherstellern wie Microsoft, SAP und IBM. Weitere Infos: www.elo.com

Bildquelle: ELO Digital Office GmbH