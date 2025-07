»manage it« TechTalk: So lassen sich IAM-Cloud-Lösungen vor Ausfällen schützen

Identity Access Management-Lösungen stehen nicht nur im (eigenen) Rechenzentrum für das Verwalten und Vergeben von Zugriffsrechten bereit, sondern auch in dem ein oder anderen Fall in der Cloud. Doch was tun, wenn die Cloud einmal ausfällt oder gar die komplette Internetverbindung? Darüber haben wir mit Ingo Schubert vom Sicherheitsanbieter RSA Security auf der European Identity & Cloud Conference gesprochen. Herausgekommen ist dieses gut 2-minütige Videointerview, in dem er auch darüber spricht, wie RSA für eine möglichst störungsfreie IAM-Lösung aus der Cloud sorgt.