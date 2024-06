Enorme CO2-Einsparungen durch die Modernisierung von Gewerbegebäuden

Die Modernisierung von Gewerbegebäuden ermöglicht enorme CO 2 -Einsparungen – wenn die Finanzierung gesichert ist.

Fakt ist: Gewerbliche und öffentliche Gebäude sind pro Quadratmeter energieintensiver als Wohngebäude. Die Erhöhung ihrer Energieeffizienz trägt deshalb besonders zur Erreichung von Dekarbonisierungszielen bei.

Die schwierige wirtschaftliche Lage bremst jedoch die erforderlichen Investitionen in Technologien zur Gebäudemodernisierung.

Eine neue Studie von Siemens Financial Services (SFS) kalkuliert die Menge an CO 2 , die in den USA, Europa, China und Indien bis 2030 durch »Energieeffizienz-as-a-Service«-Lösungen eingespart werden könnte.

, die in den USA, Europa, China und Indien bis 2030 durch »Energieeffizienz-as-a-Service«-Lösungen eingespart werden könnte. Diese servicebasierten Finanzierungen versetzen Eigentümer in die Lage, die Betriebskosten ihrer Gebäude zu senken, ohne Kapital binden oder finanzielle Risiken eingehen zu müssen. Zudem garantieren diese Lösungen die erwarteten Einsparungen.

»Retrofit for Purpose« – unter diesem Titel liefert eine neue Studie von Siemens Financial Services (SFS) eine fundierte Schätzung, inwieweit sich CO 2 -Emissionen weltweit durch Energieeffizienz-as-a-Service-Lösungen einsparen lassen. Konkret beziffert das Papier die CO 2 -Menge für die Länder und Regionen mit den weltweit höchsten Emissionen: USA (71,35 MtCO2e), China (71,45), Europa (52,86) und Indien (14,91). Da diese Länder für den Großteil des weltweiten CO 2 -Ausstoßes verantwortlich sind, entsprechen die geschätzten Mengen mehr als 8 % der jährlichen CO 2 -Emissionsreduktionsziele, die vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – dem »Weltklimarat« – offiziell festgelegt wurden.

Den Gebäudebestand durch Renovierungsmaßnehmen CO 2 -neutral zu machen, gehört mithin zu den wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Jedoch behindern die Inflation, höhere Zinsen und Brennstoffkosten sowie Unterbrechungen in den Lieferketten die Umsetzung. Die Studie belegt, dass flexible Finanzierungen privater Anbieter geeignet sind, die Investitionsdynamik entscheidend zu steigern. Zahlreiche Beispiele aus der ganzen Welt stützen diesen Befund.

Experten gehen davon aus, dass eine umfassende Modernisierung den Energieverbrauch von Gewerbegebäuden – darunter Büros, Fabriken, Kliniken und Schulen – um bis zu 40 Prozent senken kann. Dennoch geschieht dies nicht in dem Umfang, der zur Erreichung der Klimaziele erforderlich wäre, so der Bericht. Dies ist wahrscheinlich auf den beträchtlichen Investitionsbedarf zurückzuführen.

Abhilfe schaffen insbesondere Finanzierungsmodelle, die als Energieeffizienz-as-a-Service bekannt sind. Sie versetzen Immobilieneigner in die Lage, den Bestand an »Nicht-Wohngebäuden« auf Cashflow-freundliche Weise zu sanieren. Diese innovativen Finanzierungen ermöglichen Betriebskostensenkungen, ohne Kapital zu binden und garantieren gleichzeitig die prognostizierten monetären Einsparziele.

Anbieter von Systemen und Lösungen zur Gebäudemodernisierung profitieren, da sie mit Energieeffizienz-as-a-Service ihren Kunden einen zusätzlichen Cashflow-Mehrwert bieten können. Bei größeren Anlagen oder Systemen kann damit der Nutzen der energieeffizienten Technologie die Kosten vollständig aufwiegen.

»Angesichts der aktuellen Klimaziele kommt es darauf an, die Dekarbonisierung von Gebäuden zu ermöglichen oder zu unterstützen. Deren Emissionen tragen schließlich schon heute erheblich zum weltweiten Treibhauseffekt bei und drohen, sich bis 2050 sogar noch zu verdoppeln«, sagt Klaus Meyer, Leiter des Commercial Finance-Geschäfts von Siemens Financial Services in Deutschland und Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der Siemens Finance & Leasing GmbH. »Intelligente Finanzierungslösungen sind so konzipiert, dass sie Einsparungen in die wirtschaftliche Gleichung einbeziehen und so der grünen Transformation von Gebäuden den Weg ebnen.«

107 Artikel zu „Dekarbonisierung“

NEWS | NACHHALTIGKEIT House of Energy: Am Puls nachhaltiger Entwicklungen Seit Beginn des Jahres verstärkt das US-amerikanische Familienunternehmen Panduit das Kompetenzprofil des Netzwerks House of Energy, die Denkfabrik für zukunftsorientierte Energieprojekte in Hessen. Mit rund 50 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung engagiert sich das House of Energy für ein nachhaltiges Energiesystem und deckt mit seinen Kompetenzen alle relevanten Themenfelder der Energiewende ab. Panduit bringt… Weiterlesen →

NEWS | RECHENZENTRUM | AUSGABE 1-2-2024 Rechenzentren – Trends und Heraus­forderungen 2024 Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Rechenleistung durch Trends wie KI, HPC und Edge Computing ist für den deutschen Rechenzentrumsmarkt in den kommenden Jahren weiterhin ein signifikantes Wachstum zu erwarten. Allerdings steht die Branche auch vor großen Herausforderungen. Vor allem die Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben könnte den Markt und die Expansion ausbremsen. Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | EFFIZIENZ Nachhaltigkeit: CO2-Bilanz als K.O.-Kriterium in der Industrie Wie integriertes Energiemanagement im ERP-System Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit unterstützen kann. Fertigungsunternehmen sind nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aufgrund ihrer Marktposition gefordert, ihren Energieverbrauch zu messen und zu reduzieren. Denn laut dem aktuellen Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums stellen mangelhafte Maßnahmen zum Klimaschutz das größte, globale Risiko in den nächsten zehn Jahre dar… Weiterlesen →