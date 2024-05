House of Energy: Am Puls nachhaltiger Entwicklungen

Seit Beginn des Jahres verstärkt das US-amerikanische Familienunternehmen Panduit das Kompetenzprofil des Netzwerks House of Energy, die Denkfabrik für zukunftsorientierte Energieprojekte in Hessen.

Mit rund 50 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung engagiert sich das House of Energy für ein nachhaltiges Energiesystem und deckt mit seinen Kompetenzen alle relevanten Themenfelder der Energiewende ab.

Panduit bringt als weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie, Gebäude sowie erneuerbaren Energien umfangreiches Know-how ein. Die elektrotechnischen sowie netzwerktechnischen Produkte des Unternehmens sorgen für Stabilität und Sicherheit in der IT und Industrie. Panduit Soft- und Hardware-Lösungen tragen zu einer zuverlässigen, effizienten und nachhaltigen Energiewirtschaft bei, indem sich Stromverbräuche z.B. im Rechenzentrum überwachen und reduzieren lassen. »Rechenzentren gehören zum Smart Grid, genauso wie die Windkraft und Photovoltaik als unser weiterer Schwerpunkt. Wir freuen uns sehr, Teil des House of Energy zu sein und die nachhaltigen Energiezukunft mitzugestalten«, so Ralph Lolies, Geschäftsführer bei Panduit für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Prof. Peter Birkner, Geschäftsführer des House of Energy begrüßt den Zuwachs: »Mit Panduit konnten wir einen starken und weltweit aktiven Partner für uns gewinnen. Energiewende und die erforderlichen Technologien sind global zu denken und regional umzusetzen. Die Produkte von Panduit spielen bei vielen Infrastrukturprojekten eine wichtige Rolle und unterstützen so die Etablierung des Energiesystems der Zukunft.«

»Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und wir sind überzeugt, dass wir durch die Bündelung unserer Kompetenzen im House of Energy einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderung leisten«, so Ralph Lolies.

Prof. Peter Birkner, Geschäftsführer des House of Energy

Ralph Lolies, Geschäftsführer Panduit für Europa, den Mittleren Osten und Afrika

Über das House of Energy

Das House of Energy mit Sitz in Kassel versteht sich als »Denkfabrik«, die von Wirtschaft, Wissenschaft, Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie der hessischen Landesregierung getragen wird. Es arbeitet transdisziplinär und unterstützt die Energiewende in Hessen konzeptionell und wissenschaftlich. Als Kompetenzzentrum, Kommunikations-, Koordinations- und Wissenstransferplattform initiiert und begleitet das House of Energy zukunftsweisende Projekte mit technologischem Schwerpunkt. www.house-of-energy.org

