Gebrauchte Microsoft-Lizenzen – Wenn die Chemie stimmt

Wie der Biochemie-Konzern Novamont auf ein hyperkonvergentes IT-System umstellte und 30 % Lizenzkosten sparte.

Novamont ist ein international führender Konzern im Bereich der Biokunststoffe und Biochemie. Neben dem Verwaltungssitz in Italien gibt es Produktions- und Forschungsstätten sowie Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Brüssel und den USA, von wo aus Kunden in ganz Europa, Nordamerika und Australien betreut werden. Als der Konzern beschloss, die Software für eine Reihe von Produktionsanlagen auf ein hyperkonvergentes System umzustellen, wurde das deutlich zu teuer. Also entschied man sich für gebrauchte Microsoft-Lizenzen – und entdeckte darin echte Wettbewerbsvorteile.

Strategische Ziele erfüllen – aber günstig. Fragt man Marco Salvadeo, Leiter der IT-Abteilung bei Novamont, ob er mit der Wahl der »Gebrauchten« nachhaltig glücklich ist, lautet seine Antwort: »Die prompte Beantwortung unserer Anfragen und die einwandfreie Dokumentation, die wir von VENDOSOFT erhalten, wirkt sich unmittelbar auf die Freisetzung wertvoller Geschäftszeit aus. Das macht für uns einen wichtigen Unterschied!«

Wie es zu dem Kauf kam, erzählt er gern. Denn geplant war alles anders: »Unser Ziel war es, unsere Server, Computer und virtuellen Maschinen samt Storage und Netzwerklösungen integriert und zentral steuern zu können.« Zur Ausstattung von 100 Arbeitsplätzen im hauseigenen Rechenzentrum entschied man sich deshalb für die neuesten Windows Server. Dummerweise torpedierten die eingeholten Angebote eine andere strategische Zielsetzung des Konzerns: Lizenzkosten zu sparen. Neue Windows Server waren schlicht und einfach zu teuer. So fiel die Wahl auf eine deutlich günstigere Alternative: Gebrauchte Microsoft-Lizenzen und die bezog man beim Microsoft Solutions Partner VENDOSOFT.

Wenn auch noch die Abwicklung stimmt. Novamont erwartet von einem Software-Anbieter schnelle Reaktionszeiten, eine in jeder Hinsicht qualitativ hochwertige Belieferung, Erfahrung und Kompetenz in der Beratung sowie die professionelle Auftragsabwicklung. Darin überzeugte der Microsoft Reseller. »Der Preis und die Kostenersparnis haben natürlich eine entscheidende Rolle gespielt«, sagt Marco Salvadeo. »In der Zusammenarbeit mit VENDOSOFT stellte sich dann aber heraus, dass auch die Lieferabwicklung und der Kundenservice absolut erstklassig sind.«

Ein echter Wettbewerbsvorteil. Der Kauf der gebrauchten Lizenzen brachte dem Chemiekonzern nach eigenen Angaben Vorteile gegenüber anderen Anbietern: »Wir verfügen nun über Microsoft-Anwendungen auf dem neuesten Stand, mit deren Hilfe unsere IT modernisiert und effizienter gestaltet werden konnte – und das bei Kosteneinsparungen in Höhe von 30 Prozent!«

Marco Salvadeo sieht, wie sein Unternehmen von der leistungsstarken IT-Infrastruktur profitiert, mit der man den Herausforderungen des ständigen Wandels in der Branche gewachsen ist. Für ihn sind gebrauchte Microsoft-Lizenzen eine echte Alternative zu Neulizenzen: »Ich kann allen modernen Unternehmen nur raten, das Potenzial gebrauchter Software zur Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie zu nutzen!«

Warum der Chemiekonzern Novamont auf Gebrauchtsoftware von VENDOSOFT setzt: Das Ziel: Aktualisierung der Software der Serverfarm

Upgrade der IT-Systeme auf den neuesten Stand der Technik

Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der IT

Vollumfängliche Rechtssicherheit bei der Lizenzierung

Ein zertifizierter und verlässlicher Geschäftspartner Die Lösung: Gebrauchte Lizenzen vom Microsoft Solutions Partner VENDOSOFT

Zum Einsatz kommen seit 2020: Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Datacenter Microsoft SQL Server einschließlich der zugehörigen CALs

Die Vorteile: Kostenersparnis von 30 % gegenüber neuen Lizenzen

Betriebliche Leistungssteigerung

Sicherstellen der Betriebsfähigkeit der Produktionsanlagen

Rechtssicherheit durch Übertrag aller Dokumente auf Novamont

Übersichtliche Software-Dokumentation

Unternehmen, die den Vorteil gebrauchter Software erkennen, sparen hunderttausende Euros. Und sind dabei optimal lizenziert. Beispiele (vom produzierenden Gewerbe über den Anlagenbau bis zum Chemiekonzern) unter www.vendosoft.de/casestudies

Angelika Mühleck,

IT-Fachjournalistin

Titelfoto: © Gianfranco Ferraro