Cyber-Security-Software – Schutz in Schichten denken

Mehrstufige Sicherheit als Unternehmensstrategie
Die Infografik »Cyber Security Software« zeigt, dass IT‑Sicherheit heute aus einem mehrschichtigen System besteht. Kein einzelnes Tool kann alle Risiken abdecken – entscheidend ist das Zusammenspiel spezialisierter Lösungen entlang der gesamten IT‑Infrastruktur.
- Prävention und Zugriffsschutz
Firewalls, Antivirensoftware und Endpoint‑Protection bilden die erste Verteidigungslinie. Sie verhindern, dass Schadsoftware oder unautorisierte Zugriffe überhaupt ins System gelangen. Ergänzend sichern Verschlüsselung und Identitätsmanagement sensible Daten und Benutzerkonten.
- Erkennung und Analyse
Moderne Monitoring‑ und SIEM‑Systeme (Security Information and Event Management) überwachen Netzwerke in Echtzeit. Sie erkennen Anomalien, korrelieren Ereignisse und liefern Frühwarnungen, bevor Angriffe Schaden anrichten.
- Reaktion und Wiederherstellung
Incident‑Response‑Tools und Backup‑Software sorgen dafür, dass Unternehmen nach einem Angriff schnell reagieren und Daten wiederherstellen können. Automatisierte Recovery‑Prozesse verkürzen Ausfallzeiten und sichern die Geschäftskontinuität.
- Cloud‑ und Compliance‑Sicherheit
Mit der zunehmenden Nutzung hybrider IT‑Umgebungen gewinnen Cloud‑Security‑Lösungen und Compliance‑Management‑Systeme an Bedeutung. Sie schützen Daten über Unternehmensgrenzen hinweg und unterstützen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
- Ganzheitlicher Ansatz
Cyber‑Security ist kein Produkt, sondern ein Prozess. Nur wer regelmäßig prüft, aktualisiert und Mitarbeitende sensibilisiert, erreicht nachhaltige Sicherheit. Die Infografik verdeutlicht: Schutz entsteht durch Integration, Transparenz und kontinuierliche Verbesserung.
Albert Absmeier & KI
7945 Artikel zu „Sicherheit Software“
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Security | IT-Security
Fast alle Unternehmen betreiben Software mit bekannten Sicherheitslücken
Moderne Sicherheitsteams stecken zwischen veralteter Software mit bekannten Schwachstellen und zu schneller Automatisierung, die die Gefahr birgt, bösartige oder kompromittierte Software gleich mit zu installieren fest. Das Ergebnis ist eine wachsende Lücke zwischen dem Sicherheitsgefühl vieler Organisationen und dem realen Risiko, das bereits in der Produktion läuft. Der State of DevSecOps Report 2026 zeigt:…
News | Trends Security | IT-Security | Strategien | Tipps
So gehen Unternehmen Sicherheitsrisiken innerhalb der KI- und Softwarelieferketten an
Die Anzahl der Unternehmen, die sogenannte Adversarial Tests (Angriffsfälle) durchführen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Anzahl der Unternehmen, die eine Software Composition Analysis (SCA) für Code-Repositorien nutzen, ist um 67 % gestiegen. Die Zahl der Firmen, die Forschungsgruppen beschäftigen, um neue Angriffsmethoden zu entwickeln, hat sich um 30 % erhöht. Die Zahl…
News | Business | IT-Security | Whitepaper
Building Security in Maturity Model – ein Leitfaden für mehr Softwaresicherheit
Unabhängig davon, welches Geschäftsmodell einem Unternehmen zugrunde liegt, heutzutage ist es zwangsläufig ein Softwareunternehmen – auch dann, wenn es selbst keine Softwarelösungen anbietet. Das Building Security in Maturity Model (BSIMM) ist dabei mehr als ein Tool, es ist auch eine Gemeinschaft von Unternehmen, die auf dasselbe Ziel hinarbeiten [1]. BSIMM, der jährlich erscheinende Bericht…
News | IT-Security | Strategien | Ausgabe 3-4-2024 | Security Spezial 3-4-2024
Open-Source-Software: Innovation, Effizienz und Sicherheit – Risiken minimieren
Drei unkonventionelle Strategien zur Verbesserung der Sicherheit der Softwarelieferkette.
News | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Generative KI hat enorme Auswirkungen auf Softwareentwicklung und Softwaresicherheit
Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 arbeitet die Technologiebranche daran, solche auf annähernd menschlichem Level funktionierenden Konversationsschnittstellen zu etablieren und praktisch zu nutzen. Fast jedes größere Unternehmen verbindet heute seine interne oder produktbezogene Dokumentation mit einem großen Sprachmodell, sogenannten »Large Language Models« oder kurz LLMs, um Fragen möglichst schnell zu beantworten. Gleichzeitig kommen…
News | Cloud Computing | Services | Ausgabe 3-4-2023
Cloud-Euphorie – Kooperation zwischen BMC Software und Materna für mehr Datensicherheit
Laut PWC wächst in Deutschland in der Bankenbranche die Begeisterung für die Cloud und auch Versicherungen und Behörden beginnen sich für die Public Cloud zu öffnen [1]. Die Anforderungen in Deutschland sind allerdings bei der Datensicherheit weiterhin sehr hoch. Drei von diesen stechen besonders hervor: Datenresidenz, Zugriff auf die Daten und Betrieb.
News | IT-Security | Lösungen
SBOM Stücklisten für Software: Unerlässlich für mehr Cybersicherheit
Softwarestücklisten (Software Bill of Materials, kurz SBOM) bilden ein wichtiges Fundament für die Sicherheit von Softwarelieferketten, aber auch für andere Bereiche der IT-Sicherheit im Unternehmen. Deshalb kann heute kein Unternehmen auf SBOMs verzichten. Die meisten proprietären Anwendungen und viele Open-Source-Programme enthalten nicht nur eigenen Quellcode, sondern oft auch weiteren, externen Code für bestimmte Funktionen.…
News | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security | Trends 2022
»State of Software Security 2023« zeigt, wie sich Sicherheitslücken in Anwendungen verändern
Über 30 Prozent der Anwendungen enthalten Fehler beim ersten Scan; nach fünf Jahren haben fast 70 Prozent der Apps mindestens einen Fehler. Der neu veröffentlichte Report »State of Software Security 2023« von Veracode, dem weltweit führenden Anbieter von Application Security Testing (AST), zeigt auf, wie sich Schwachstellen in Anwendungen über die Zeit verändern: sind…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2022 | Whitepaper
Die Zukunft der Softwaresicherheit – und was man dabei im Blick behalten sollte
In den meisten Fällen sind wir dann stärker, wenn wir zusammenhalten. Das gilt nicht zuletzt auch für die Cybersicherheit. Erkenntnisse austauschen, gegenseitig aus Fehlern und Erfolgen lernen, darüber diskutieren, wie sich die Bedrohungslandschaft entwickelt und wie man am besten darauf reagiert, all das bereitet uns besser auf die Zukunft und die damit verbundenen Herausforderungen vor.…
News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
BSIMM13: Grundlegende Verbesserung der Softwaresicherheit
Wer sich mit den aktuellen Trends des BSIMM13-Berichts auseinandersetzt, ist deutlich besser in der Lage, die eigenen Sicherheitsbemühungen strategisch anzugehen. Das jährlich erscheinende »Building Security in Maturity Model« (besser bekannt unter dem Namen »BSIMM Report«), inzwischen in der 13. Auflage, ist das Ergebnis einer mehrjährigen Studie über in Unternehmen existierende Software-Security-Initiatives (SSIs). Als datengesteuertes…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2022 | Security Spezial 7-8-2022
Sicherheit in der Software Supply Chain – DevOps braucht DevSecOps
Im Gespräch erklärt Frank Fischer, Product Marketing bei Snyk, warum Open Source in Software-Projekten gleichzeitig Fluch und Segen sein kann, warum Sicherheit integraler Bestandteil jedes Prozessschrittes in DevOps werden muss und das Security im Wesentlichen aus den drei Aspekten Technologie, Prozesse und Menschen besteht und die alle gleich bedacht und gestärkt werden müssen.
News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Investitionen in die Sicherheit der Softwarelieferkette steigen
Neue Untersuchung zeigt, dass 73 % der Unternehmen infolge von Log4Shell, SolarWinds und Kaseya deutlich mehr in die Sicherheit der Softwarelieferkette investiert haben. Die von der Enterprise Strategy Group durchgeführte Studie bestätigt, wie verbreitet Risiken in der Softwarelieferkette bei Cloud-nativen Anwendungen sind. Synopsys hat eine neue Untersuchung veröffentlicht. Sie basiert auf einer kürzlich durchgeführten…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Stücklisten für Software: Unerlässlich für mehr Cybersicherheit
Softwarestücklisten (Software Bill of Materials, kurz SBOM) bilden ein wichtiges Fundament für die Sicherheit von Softwarelieferketten, aber auch für andere Bereiche der IT-Sicherheit im Unternehmen. Deshalb kann heute kein Unternehmen auf SBOMs verzichten. Die meisten proprietären Anwendungen und viele Open-Source-Programme enthalten nicht nur eigenen Quellcode, sondern oft auch weiteren, externen Code für bestimmte Funktionen.…
News | Business Process Management | IT-Security
Sicherheitsrisiken in der Softwarelieferkette managen
Bei der modernen Softwareentwicklung verlassen Teams sich auf eine Mischung aus proprietärem und Open-Source-Code, Kommunikations-APIs, Protokollen und Geschäftslogik. Die Aufgabenstellung ist komplex, und der Druck, den Code möglichst schnell zu liefern, wächst stetig. Das führt oftmals dazu, dass Entwickler darauf verzichten, eine genaue Bestandsaufnahme aller Komponenten in der Softwarelieferkette durchzuführen. Dies birgt schwerwiegende Risiken,…
News | IT-Security
Mehr Sicherheit in der Softwarelieferkette – und wie man dafür den Grundstein legt
Im weitesten Sinne gehört zu einer Lieferkette alles, was zur Herstellung und Lieferung eines Produkts an den Endverbraucher erforderlich ist. Bei einer Softwarelieferkette verhält es sich nicht anders – der einzige Unterschied besteht darin, dass sie sich auf Code und Anwendungen sowie auf alles bezieht, was mit deren Entwicklung und Bereitstellung zu tun hat. Genauso…
News | IT-Security | Online-Artikel
Risikobasierte Sicherheit in der Software-Entwicklung
In der allgemeinen Informationssicherheit sind Risiko-gestützte Vorgehensweisen mit entsprechend priorisierten und dosierten Einzelmaßnahmen längst »State of the Art«. In der Software-Entwicklung dagegen gilt nach wie vor meist der Grundsatz: »Alle Fehler sind auszumerzen«. Vor dem Hintergrund der Komplexität und notwendigen Agilität heutiger Projekte sollte diese Maxime überdacht werden. Von der Maxime, »absolute Sicherheit« in…
News | Business Process Management | Trends Services | Trends 2021 | Services
Sicherheitsbedenken in der Software-Lieferkette
64 Prozent der Führungskräfte wissen nicht, an wen sie sich im Falle eines Angriffs auf ihre Lieferkette wenden könnten. Eine neue globale Umfrage unter Führungskräften wurde von CloudBees, Spezialist für die Bereitstellung von Unternehmenssoftware, veröffentlicht. Sie zeigt ein hohes Vertrauen in die Sicherheit der Software-Lieferkette, aber ein begrenztes Verständnis für die wesentlichen Komponenten, die eine…
News | Business | Trends 2021
Softwareentwicklung erste Wahl bei Informatikstudenten: Sicherheitsausbildung mangelhaft
Studie zeigt Bildungslücken künftiger Entwickler bei IT-Sicherheit und Programmiersprachen auf. Unter den Informatikstudenten, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben, rangiert Softwareentwicklung an erster Stelle bei der Berufswahl. Dies ist das Ergebnis einer Befragung von CloudBees mit 1000 Teilnehmern zwischen 19 und 24 Jahren aus Deutschland, Frankreich, den USA und dem Vereinigten Königreich. 90 % der…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2021
Software-Sicherheitstrends 2021
Die Spezialisten von Checkmarx sagen für 2021 einige grundlegende Security-Trends voraus. So müssen Unternehmen die Sicherheit schneller machen, mehr auf Open-Source-Angriffe achten, Infrastructure-as-Code ins Auge fassen, die Integration der Security in die Software-Entwicklung vorantreiben, einen ganzheitlichen Blick auf das Security-Standing ihrer Anwendungen werfen, Cloud-native Security in den Fokus rücken, anfällige APIs als Hauptursache software- und…
News | Cloud Computing | IT-Security
Von der Zielscheibe zur Festung: Cloud-Software bringt kleinen Betrieben Sicherheit
Wer denkt, sein Unternehmen ist zu klein und daher für Hacker kein lohnendes Ziel, liegt falsch. Denn nicht nur große Betriebe und Einrichtungen von öffentlichem Interesse sind von Cyberangriffen betroffen. Auch kleine Firmen oder Startups fallen ihnen immer häufiger zum Opfer. Die Cloud kann hier Abhilfe leisten: Provider von Cloud-Software und -Infrastrukturen ermöglichen Unternehmen ohne…