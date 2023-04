Cloud-Euphorie – Kooperation zwischen BMC Software und Materna für mehr Datensicherheit

Laut PWC wächst in Deutschland in der Bankenbranche die Begeisterung für die Cloud und auch Versicherungen und Behörden beginnen sich für die Public Cloud zu öffnen [1]. Die Anforderungen in Deutschland sind allerdings bei der Datensicherheit weiterhin sehr hoch. Drei von diesen stechen besonders hervor: Datenresidenz, Zugriff auf die Daten und Betrieb.

Die Daten müssen garantiert in Deutschland bleiben. Allerdings reicht es nicht aus, Datenzentren in einem Land zu bauen, wenn der Betrieb immer noch von globalem Personal durchgeführt wird. Das Betriebspersonal muss aus dem eigenen Land stammen und der Datenzugriff darf nicht außerhalb der EU möglich sein.

Wegen dieser Entwicklungen betreibt BMC ein bald C5-attestiertes SaaS-Angebot von BMC Helix Service Management in Rechenzentren in Deutschland. Der Service ist seit Dezember 2022 verfügbar und dessen C5-Attestierung wird bis März 2023 erwartet. Dieses SaaS-Paket bietet den Kunden eine sichere, zuverlässige und regelkonforme IT-Service-Management-Lösung.

BMC investiert in Deutschland, um Kunden noch mehr Auswahl und Flexibilität zu bieten. BMC Helix Service Management ist eine SaaS-basierte Lösung, die eine moderne, verbesserte Serviceerfahrungen bietet, um die Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern und positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Um diesen Service nach Deutschland zu bringen, vertraut BMC auf die Fähigkeiten des IT-Dienstleisters Materna, der den Service mit Personal, das in der EU arbeitet, unter Einhaltung der lokalen Vorschriften hostet und betreibt. Lösungen für das Service- und IT-Betriebsmanagement gehören seit Jahrzehnten zu den Kernkompetenzen von Materna, mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen – Implementierung, Betrieb und Managed Service inkludiert. BMC und Materna liefern seit mehr als 25 Jahren gemeinsam Lösungen.

»Wir sahen die Notwendigkeit einer speziellen, zertifizierten Lösung für die Datenschutzanforderungen in Deutschland und der EU. Wir haben besondere Regeln für die Bereitstellung dieser Plattform und dieses Dienstes. Alles muss von Deutschland aus verwaltet werden und die Daten dürfen die EU nicht verlassen«, sagt Andreas Breid, Vice President BMC Operations bei Materna.

SaaS-Lösung für Bundesbehörden geeignet. Dieses neue Angebot integriert die Einhaltung aller Vorgaben und vereinfacht den Migrationsprozess und den anschließenden Betrieb. Die gesamte Datenverarbeitung und -speicherung erfolgt in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), einschließlich Systemwartung und Support innerhalb Deutschlands und der EU. Um die Kundenerwartungen in Bezug auf Sicherheit und Klimaneutralität zu erfüllen und das Risiko der Nichteinhaltung nationaler Vorschriften zu verringern, erfüllen alle Dienstleistungen die höchsten Branchenstandards (ISO27001, ISO14001, Greenhouse Gas ­ Protocol:2004, DSGVO und BSI C5:2020). Sobald die BSI C5:2020-Attestierung geplant im März 2023 erreicht ist, wird diese SaaS-Lösung sowohl für Bundesbehörden als auch für Kunden mit hohen Anforderungen an die IT-Sicherheit geeignet sein.

»Wir hoffen, sowohl mittlere als auch große und vielleicht sogar sehr große Unternehmen als SaaS-Kunden in Deutschland und in der DACH-Region bedienen zu dürfen, unabhängig davon, ob es sich um den kommerziellen oder den öffentlichen Sektor handelt«, sagt Margaret Lee, GM & SVP, Digital Service and Operations Management bei BMC Software. »Der öffentliche Sektor fühlt sich immer wohler bei der Nutzung von SaaS und versteht, dass die Sicherheit manchmal sogar besser ist, wenn man einen SaaS-Anbieter hat, als auf eigene Faust zu agieren. Der öffentliche Sektor beobachtet vorsichtig, was die kommerzielle Seite tut, sieht es funktioniert und will deswegen nun auch die Public Cloud nutzen.«

Cloud-Architekturen, Container-Technologien und neue Bereitstellungsmethoden verändern die IT-Landschaft nachhaltig. Mit einer gut entwickelten Cloud-Strategie können Unternehmen ihren IT-Betrieb effizienter gestalten und durch Fokus auf Innovationen einen höheren Wertbeitrag erzielen. Unternehmen im regulierten Markt setzen verstärkt auf die Public Cloud, um Vorteile moderner Architekturen zu nutzen. Sie benötigen häufig Unterstützung bei der Migration, um deutschen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datenübermittlung in Ländern außerhalb der EU gerecht zu werden.