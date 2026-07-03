KI in Hochschulprüfungen erlaubt – AI Literacy wird zur Grundkompetenz

Während über das Verbot von künstlicher Intelligenz an Hochschulen debattiert wird, hat Bayern eine Richtungsentscheidung getroffen und per Kabinettsbeschluss den Weg dafür freigemacht, die Nutzung von KI in Prüfungen künftig zuzulassen [1]. Dabei entscheidet weniger der Beschluss als die Frage, wie souverän Studierende mit der Technologie umgehen. Denn viele nutzen KI nicht nur, sondern setzen sich bereits aktiv mit ihrem verantwortungsvollen Einsatz auseinander.
So ist AI Literacy – die Fähigkeit, KI-Systeme souverän und verantwortungsvoll zu nutzen – bei Studierenden weltweit die am zweithäufigsten belegte GenAI-Kompetenz. Das geht aus einer Auswertung studentischer Einschreibungen auf der Online-Lernplattform Coursera von Januar bis Juni 2026 hervor. Die Prioritäten gleichen sich dabei über Ländergrenzen hinweg: Auch in Deutschland belegen Studierende dieselben Kompetenzen, angeführt von GenAI, AI Literacy und Prompt Engineering.
Verantwortungsvoller Umgang gewinnt für viele an Bedeutung
Da KI im Arbeitsalltag selbstverständlich wird, entscheidet immer weniger die bloße Bedienung über ihren Mehrwert, sondern wie kompetent und verantwortungsvoll man sie einsetzt. So haben governance-nahe Fähigkeiten nicht nur unter Studierenden, sondern bei deutschen Lernenden insgesamt spürbar an Bedeutung gewonnen: »Responsible AI«, das den ethischen und verantwortungsvollen Einsatz von KI beschreibt, ist im Ranking der meistbelegten Fähigkeiten 2025 im Vergleich zum Vorjahr von Platz 24 auf Platz 7 aufgestiegen; »Prompt Engineering« von Platz 16 auf Platz 5. Lernende erwerben damit nicht allein den Umgang mit KI-Tools, sondern verbessern auch ihre Fähigkeit, Ergebnisse kritisch zu prüfen.
Neue Formate zur Integritätsprüfung
Genau diese Urteilsfähigkeit sollten daher auch Hochschulen verstärkt in den Blick nehmen: Wer KI zulässt, muss auch sicherstellen, dass Studierende ihre Leistungen weiterhin eigenständig erbringen. Auf diesen Bedarf an neuen Prüfungsformaten verweist auch das bayerische Wissenschaftsministerium. In der Praxis verlagert sich die Bewertung dabei vom fertigen Text hin zum Entstehungsprozess: Modelle wie das an deutschen Hochschulen diskutierte 3-P-Konzept (Produkt, Präsentation, Prozess) ergänzen die schriftliche Arbeit um eine mündliche Verteidigung, in der Studierende ihr Verständnis belegen [2]. Online-Lernplattformen haben darauf bereits reagiert – etwa mit KI-gestützten Verteidigungsprüfungen, die frei formulierte Antworten analysieren und über personalisierte Folgefragen die Eigenständigkeit studentischer Leistungen überprüfen [3].
»Mit der Entscheidung, KI in Prüfungen zuzulassen, geht Bayern einen wichtigen Schritt. Denn Studierende lernen heute nicht nur, KI zu bedienen, sondern auch, ihre Ergebnisse kritisch einzuordnen und verantwortungsvoll einzusetzen«, so Anthony Salcito, General Manager Enterprise bei Coursera. »Hochschulen sollten diese Fähigkeit daher sichtbar machen und gezielt bewerten, statt den Zugang zur Technologie zu beschränken. Vor diesem Hintergrund sollte der Fokus auf Bewertungsmethoden gelegt werden, die tatsächliches Können erkennbar machen und Studierende zugleich auf einen Arbeitsmarkt vorbereiten, in dem der souveräne Umgang mit KI ohnehin zunehmend vorausgesetzt wird. So erwarten bereits 72 Prozent der Tech-Führungskräfte von neuen Mitarbeitenden, dass sie generative KI auf ihre Arbeit anwenden können – unabhängig von ihrer konkreten Position [4].«
Quellen
[1] www.br.de/nachrichten/bayern/bayern-erlaubt-generell-ki-einsatz-bei-hochschul-pruefungen,VNLznOS
[2] Weßels, Doris et al. (2025): Wissenschaftliche Abschlussarbeiten im KI-Zeitalter. Diskussionspapier Nr. 38, Hochschulforum Digitalisierung, Berlin / hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2025/10/HFD_DP_38_wissenschaftliche_Abschlussarbeiten_im_KI-Zeitalter.pdf
[3] blog.coursera.org/coursera-launches-academic-integrity-features-to-help-universities-verify-learning-in-an-age-of-ai-assisted-cheating/
[4] Coursera, Amazon Web Services (2025): From Cloud to AI. How Tech Leaders Are Investing in Skills Development to Drive Transformation / www.coursera.org/enterprise/resources/ebook/tech-leaders-survey-report
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Von der KI-Euphorie zur Wertschöpfung: Warum 2026 nicht Technologie entscheidet – sondern Führung
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Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Gesundheitsinformationen im Netz
Die meisten Menschen suchen inzwischen online nach Antworten auf gesundheitliche Fragen. Doch zugleich zweifeln viele von ihnen an der Seriosität und Qualität der Auskünfte, die Social-Media-Plattformen oder KI-Chatbots liefern. Mit der neuen internationalen Initiative »InfoCure« möchte die Bertelsmann Stiftung dazu beitragen, verlässliche Quellen zu fördern und das Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen zu stärken. Der…
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Welche Qualifikationen brauchen Mitarbeiter in Zukunft?
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News | Business | Kommunikation | Lösungen | Marketing | Services | Strategien | Tipps
Generative Engine Optimization (GEO): Neues Potenzial für die Unternehmenspraxis
Wie Informationen im Netz gesucht und bereitgestellt werden, verändert sich rasant. Immer häufiger ersetzen generative KI-Systeme wie ChatGPT, Claude oder Perplexity klassische Suchmaschinenanfragen – oder ergänzen sie um direkt formulierte Antworten. Für Unternehmen bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht nicht mehr allein in Suchmaschinen-Rankings, sondern direkt in den generierten Antworten dieser Systeme. Die Reaktion darauf heißt Generative…
News | IT-Security
Proaktive Cyberresilienz erfordert Threat Intelligence
Cyberangriffe nehmen rasant zu und richten immer größere Schäden an. Schadensbegrenzung allein reicht deshalb nicht mehr aus. Reaktive Ansätze, die erst nach einem Vorfall wirksam werden, werden der aktuellen Risikolage nicht gerecht. Zwar setzen Unternehmen Maßnahmen zur Erkennung potenzieller Risiken und Bedrohungen ein, konzentrieren sie sich dabei jedoch meist ausschließlich auf die eigene Organisation. Risiken…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Deutschland meldet weltweit größten Fachkräftemangel bei Cyber Threat Intelligence
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News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Services
»Wer KI nutzt, muss sie verstehen. Punkt.«
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Mehr digitale Souveränität für Bildung, Verwaltung und künstliche Intelligenz
Der bundesweite Digitaltag am 27. Juni 2025 steht unter dem Motto »Digitale Demokratie: Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken.« Aus Sicht der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist dieser Tag ein guter Anlass, um auf drei zentrale Voraussetzungen einer funktionierenden digitalen Demokratie hinzuweisen: digitale Bildung, eine leistungsfähige digitale Verwaltung sowie digitale Souveränität – auch im Umgang mit neuen…
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Welche Erkrankungen sind für die meisten Fehltage verantwortlich?
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Gesundheitskompetenz: 75 Prozent der Erwachsenen verstehen Gesundheitsinformationen nicht
Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland hat Probleme im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Das zeigt eine repräsentative Studie der Technischen Universität München (TUM). Die Daten zeigen eine Verschlechterung um mehr als 20 Prozent im Vergleich zu 2014. Die Defizite zeigten sich besonders bei Jüngeren. Bildung, Einkommen und Migrationsgeschichte hatten dagegen keinen Einfluss auf die Gesundheitskompetenz. …
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Sicherheitslösungen für Privatnutzer häufig in Organisationen im Einsatz
30 Prozent der Unternehmen verlassen sich auf Sicherheitslösungen für Privatnutzer. Für Threat Intelligence (TI) nutzen 42 Prozent private (bezahlte) Dienste, 14 Prozent kostenlose. IP-Reputationsdaten mit 55 Prozent meist eingesetzte TI. Fast ein Drittel (30 Prozent) der Unternehmen in Deutschland setzt auf für Privatnutzer konzipierte Sicherheitslösungen, die keinen dedizierten betrieblichen Schutz bieten. 75 Prozent der…
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ICILS 2023: Internationale Vergleichsstudie zu digitalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern. Der sichere und kompetente Umgang mit digitalen Medien hat in den vergangenen Jahren weiter erheblich an Bedeutung gewonnen. Damit die heranwachsende Generation von diesen dynamischen Veränderungen profitieren kann, ist der schulische Bildungsbereich in der Verantwortung, die benötigten pädagogischen sowie technologischen Rahmenbedingungen bereitzustellen. Die…
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