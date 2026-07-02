FTC-Entscheidung bringt EU-US Data Privacy Framework unter Druck

Mit der aktuellen US-Entscheidung zur Unabhängigkeit der Federal Trade Commission wackelt eine zentrale Grundlage des EU-US Data Privacy Framework: die Annahme, dass Datenschutzverstöße in den USA unabhängig kontrolliert und überprüft werden können [1]. Damit wird aus einer vermeintlichen juristischen Detailfrage ein handfestes Risiko für Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen in Europa.

Dazu sagt Benjamin Schilz, CEO von Wire:

»Das jüngste US-Urteil, das die Unabhängigkeit der FTC für verfassungswidrig erklärt, sollte für europäische Organisationen ein Weckruf sein, die bei Cloud- und Collaboration-Infrastruktur weiterhin auf US-kontrollierte Anbieter setzen.

Europa versucht seit Jahren, ein strukturelles Souveränitätsproblem mit juristischen Hilfskonstruktionen zu lösen. Safe Harbor ist gescheitert. Privacy Shield ist gescheitert. Und nun steht auch die Tragfähigkeit des EU-US Data Privacy Framework grundsätzlich infrage, weil eine seiner zentralen Voraussetzungen rechtlich erschüttert wurde: eine unabhängige Aufsicht in den USA.

Das ist keine abstrakte Datenschutzdebatte. Es betrifft die tägliche Kommunikation von Regierungen, Betreibern kritischer Infrastrukturen, regulierten Branchen und Unternehmen in ganz Europa. Die Folgen sind konkret: Unternehmen, die sich auf Standardvertragsklauseln oder verbindliche interne Datenschutzvorschriften stützen, müssen ihre Transferrisiken neu bewerten. Gleichzeitig bleibt der Data Protection Review Court, auf den Europa als Absicherung verwiesen wurde, ein Mechanismus innerhalb des US-Justizministeriums und basiert auf einer Executive Order, die jederzeit geändert oder aufgehoben werden kann.

Bis europäische Gerichte für Klarheit sorgen, stehen Unternehmen vor anhaltender Rechtsunsicherheit statt vor einer belastbaren Grundlage für ihre digitale Infrastruktur. Wenn geschäftskritische Zusammenarbeit von Regelwerken abhängt, die letztlich den Launen politischer Entscheidungsträger in Washington unterliegen, handeln Organisationen nicht digital souverän. Sie setzen sich einem uneingeschränkten operativen Risiko aus.

Souveränität entscheidet sich nicht allein daran, wo Daten gespeichert werden. Entscheidend ist, wer die Infrastruktur kontrolliert, welches Recht gilt und ob Kommunikation von Grund auf geschützt ist. Europa muss aufhören, Vertrauen auszulagern. Kritische Inhalte und Kommunikation müssen unter europäischen Regeln gesichert, gesteuert und überprüfbar sein.«

[1]

Die aktuelle US‑Entscheidung zur Unabhängigkeit der Federal Trade Commission (FTC) (Stand: Supreme‑Court‑Urteil vom 29. Juni 2026 – Trump v. Slaughter)

Kernaussage: Der Supreme Court hat entschieden, dass die FTC nicht länger als unabhängige Behörde gilt, weil ihre Leitung nicht mehr durch »for‑cause«-Schutz vor politischer Entlassung geschützt ist. Der Präsident darf FTC‑Kommissare nun jederzeit und ohne Begründung entlassen. Das Gericht hat damit ein zentrales Prinzip der US‑Verwaltung seit 1935 aufgehoben.

Was genau hat der Supreme Court entschieden?

For‑Cause‑Schutz ist verfassungswidrig: Die bisherige Regel, dass FTC‑Kommissare nur bei »Ineffizienz, Pflichtverletzung oder Amtsmissbrauch« entlassen werden dürfen, wurde aufgehoben. → Begründung: Der Präsident muss Exekutivbeamte frei entlassen können, um demokratisch verantwortlich zu bleiben. Humphrey’s Executor (1935) wurde überstimmt: Das historische Urteil, das die FTC als »quasi‑judiziell/quasi‑legislativ« einstufte und damit unabhängig machte, gilt nicht mehr. → Die FTC übt laut Gericht »unzweifelhaft exekutive Macht« aus. Fall Trump v. Slaughter als Auslöser: Präsident Trump entließ 2025 zwei FTC‑Kommissare ohne Angabe der gesetzlich vorgesehenen Gründe. Rebecca Slaughter klagte – und gewann zunächst. Der Supreme Court hob diese Entscheidung nun auf. Konsequenz: FTC ist faktisch eine normale Exekutivbehörde: Die Kommission ist nicht mehr gegen politische Einflussnahme geschützt. → Der Präsident kann die Ausrichtung der FTC unmittelbar steuern.

Warum ist das wichtig?

Stärkere politische Kontrolle über Wettbewerbspolitik und Verbraucherschutz: Die FTC entscheidet über Kartellverfahren, Big‑Tech‑Regulierung, Datenschutzfragen und Fusionskontrolle. → Diese Entscheidungen können nun direkter politisch beeinflusst werden.

Die FTC entscheidet über Kartellverfahren, Big‑Tech‑Regulierung, Datenschutzfragen und Fusionskontrolle. → Diese Entscheidungen können nun direkter politisch beeinflusst werden. Präzedenzfall für andere unabhängige Behörden: Das Urteil könnte auch NLRB (Arbeitsrecht), MSPB (Beamtenrecht) oder weitere Multi‑Member‑Agencies betreffen.

Das Urteil könnte auch NLRB (Arbeitsrecht), MSPB (Beamtenrecht) oder weitere Multi‑Member‑Agencies betreffen. Verschiebung der Machtbalance: Die Exekutive gewinnt Einfluss, der Kongress verliert einen Teil seiner Fähigkeit, Behörden gegen politische Eingriffe zu schützen.

Einordnung für europäische Leser

Für EU‑Beobachter ist das Urteil relevant, weil:

die FTC eine Schlüsselrolle in der Regulierung von Big Tech spielt,

US‑Wettbewerbsrecht oft globale Auswirkungen hat,

die Entscheidung zeigt, wie stark die US‑Regierung künftig in KI‑Regulierung, Plattformaufsicht und Datenschutz eingreifen kann.

Kurzfazit

Die FTC ist nach dem Urteil keine unabhängige Behörde mehr, sondern steht unter direkter Kontrolle des Präsidenten. Das ist ein historischer Bruch mit 90 Jahren US‑Verwaltungstradition und könnte die Struktur vieler weiterer Behörden verändern.

Albert Absmeier & KI

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