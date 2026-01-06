Quereinstieg als potenzieller Karriereschub

Mehrheit der wechselwilligen Beschäftigten sieht große Chancen im beruflichen Quereinstieg.
Wer aktuell den Job wechseln möchte, spekuliert vor allem auf einen Karriere-Boost per Quereinstieg in ein neues Berufsfeld. Das ist ein Ergebnis des neuen Jobwechsel-Kompass, den die Königsteiner Gruppe gemeinsam mit der Online-Jobbörse stellenanzeigen.de quartalsweise veröffentlicht [1]. Für die aktuelle Ausgabe befragte das Marktforschungsinstitut bilendi auch im vierten Quartal 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren beruflichen Wechselabsichten sowie zu ihren Zukunftsperspektiven auf dem Jobmarkt. Demnach liegt die derzeitige Wechselbereitschaft in Deutschland bei 31 %. Sieben von zehn Wechselwilligen (70 %) können sich dabei einen Quereinstieg in ein anderes Berufsfeld vorstellen – ein deutlich höherer Anteil als bei denjenigen, die momentan keinen Arbeitgeberwechsel erwägen (28 %).
Für viele Beschäftigte, die auf dem Sprung sind, ist der Quereinstieg ein potenzieller Karriereschub. Hintergrund: Mehr als zwei Drittel (69 %) von ihnen sehen in einem neuen Berufsfeld die Chance für eine berufliche Neuausrichtung. 44 % verbinden ihn mit besseren Aufstiegsperspektiven. Das gilt nicht nur für neue Arbeitgeber, sondern auch für das gegenwärtige Arbeitsumfeld. Denn mehr als die Hälfte (52 %) würde beim derzeitigen Unternehmen bleiben, wenn dort ein interner Quereinstieg möglich wäre.
»Die wirtschaftliche Unsicherheit führt dazu, dass viele Beschäftigte nicht einfach abwarten wollen, wie sich ihre Branche entwickelt. Sie suchen bewusst nach stabileren Perspektiven – und finden sie häufig in einem Quereinstieg. Für viele ist das ein Weg, sich frühzeitig in zukunftsfähigen Feldern zu positionieren und die eigene Karriere gegen konjunkturelle Schwankungen abzusichern«, sagt Nils Wagener, Geschäftsführer der KÖNIGSTEINER GRUPPE.
Wechselbereitschaft pendelt sich auf saisonal typischem Jahresendniveau ein
Die allgemeine Wechselbereitschaft sinkt leicht – allerdings im saisonal üblichen Rahmen. Gemäß des neuen Jobwechsel-Kompass liegt sie im Vergleich zum vorherigen Quartal um 5 Prozentpunkte niedriger. Auch im vierten Quartal 2024 lag sie bei 31 %, Ende 2023 bei 29 %. Besonders hoch bleibt die Bereitschaft, sich beruflich neu zu orientieren unter jungen Menschen. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt die aktuelle Wechselbereitschaft bei 48 %, was zwar acht Prozentpunkte weniger als im Vorquartal sind, aber weiterhin deutlich über dem Gesamtdurchschnitt liegt. Auch in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen bleibt mit 41 % ein Großteil der Beschäftigten offen für einen Jobwechsel – ein minimaler Rückgang um einen Prozentpunkt im Vergleich zum letzten Quartal. »Zum Ende eines Jahres beobachten wir traditionell eine leichte Entspannung der Wechselstimmung. Viele Menschen warten die Entwicklung des Arbeitsmarktes ab und starten erst im neuen Jahr aktiv in Bewerbungsprozesse. Das spiegelt sich nicht zuletzt in steigenden Zugriffszahlen von Jobbörsen wider. Wir registrieren traditionell im Januar enorm wachsende Nutzerzahlen und rechnen für den Beginn des Jahres mit einer wieder wachsenden Wechselneigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt«, so Peter Langbauer, Geschäftsführer von stellenanzeigen.de.
Arbeitsmarkteinschätzung bleibt stabil – besonders optimistisch sind die Jüngeren
Die Einschätzung der Beschäftigten hinsichtlich ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt bleibt insgesamt stabil. Mehr als die Hälfte (52 %) aller Arbeitnehmer gehen derzeit von guten Job-Perspektiven für sich aus. Besonders deutlich zeigt sich dieser Optimismus bei jungen Erwachsenen: 60 % der 18- bis 29-Jährigen rechnen sich gute oder sehr gute Chancen aus. Auch mit Blick in die Zukunft bleibt die Stimmung tendenziell positiv. Kurzfristig erwarten die meisten Beschäftigten keine großen Veränderungen, doch mit zunehmendem Zeithorizont steigt die Hoffnung auf bessere Bedingungen. Für das Jahr 2026 glauben 19 % der Befragten an verbesserte Chancen, während weitere 60 % davon ausgehen, dass sich ihre Lage immerhin nicht verschlechtern wird.
Einstellungsstopps weiterhin kein flächendeckendes Phänomen
Trotz konjunktureller Unsicherheiten erleben die meisten Beschäftigten kein Einfrieren der Recruiting-Aktivitäten in ihrem Unternehmen: Fast zwei Drittel (65 %) berichten, dass ihr Arbeitgeber zurzeit keinen Einstellungsstopp verhängt hat – ein Wert, der sich im Rahmen der Vorquartale bewegt. Nur 22 % geben an, dass ihr Arbeitgeber momentan nicht einstellt.
Tipps für Wechselwillige beim Quereinstieg
- Eigene Kompetenzen klar benennen
Viele unterschätzen, wie viele Fähigkeiten übertragbar sind – zum Beispiel Projektmanagement, Kommunikation, Kundenorientierung, Problemlösung.
→ Erstelle eine Liste deiner transferrable skills und ordne sie dem neuen Zielbereich zu.
- Lücken gezielt schließen
Oft reicht schon:
- ein Zertifikat,
- ein kurzer Online‑Kurs,
- oder eine spezifische Softwareschulung.
Das signalisiert Motivation und reduziert die Einstiegshürde für Arbeitgeber.
- Praktische Erfahrung sammeln
Wenn möglich:
- interne Projekte in der Wunschabteilung,
- Job Shadowing,
- freiwillige Aufgaben übernehmen,
- kleine Pilotprojekte anbieten.
So sammelst du reale Erfahrung, ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen.
- Netzwerken – intern & extern
Viele Quereinsteiger profitieren von:
- Gesprächen mit Mitarbeitenden des Zielbereichs,
- Teilnahme an relevanten Events / Meetups,
- Austausch mit HR oder Talentmanagement.
Persönliche Kontakte öffnen Türen, die Bewerbungen allein selten öffnen.
- Realistische Erwartungen setzen
Ein Quereinstieg kann bedeuten:
- zunächst auf einem etwas niedrigeren Level einzusteigen,
- ein angepasstes Gehalt zu akzeptieren,
→ dafür aber langfristig bessere Karriereoptionen zu bekommen.
- Bewerbungsunterlagen anpassen
Ein häufiger Fehler: Der Lebenslauf bleibt zu »branchenfremd«.
Wichtig ist:
- relevante Erfahrungen nach vorn stellen,
- Projekte mit Bezug zum neuen Feld hervorheben,
- Motivation und Lernbereitschaft betonen.
- Mut zur Geschichte
Quereinsteiger punkten oft durch einen spannenden Werdegang.
Erkläre selbstbewusst:
- warum du wechselst,
- was du mitbringst,
- welchen Mehrwert du bietest.
Eine klare, authentische Erzählung ist oft entscheidender als ein »perfekter« Lebenslauf.
- Unternehmen wählen, die Quereinsteiger fördern
Viele Firmen setzen bewusst auf vielfältige Profile.
Achte in Stellenausschreibungen auf Formulierungen wie:
- »auch Bewerber aus anderen Bereichen willkommen«
- »Quer- oder Berufseinsteiger möglich«
- Kompetenzen statt formaler Abschlüsse stehen im Fokus.
- Interne Wechsel aktiv prüfen
52 % der Wechselwilligen würden im aktuellen Unternehmen bleiben, wenn ein interner Quereinstieg möglich wäre.
→ Intern ist der Übergang oft leichter, weil dein Potenzial bereits bekannt ist.
- Dranbleiben – Quereinstieg ist ein Prozess
Viele schaffen es nicht über die erste Bewerbung, aber über:
- kontinuierliches Lernen,
- geschärfte Positionierung kommt oft der Durchbruch.
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Services | New Work | Services | Whitepaper
Recruiting-Trends 2026: Worauf sich HR jetzt einstellen muss
Die Personalgewinnung sowie Human Resources stehen vor einem Paradigmenwechsel. Offene Stellen bleiben länger unbesetzt, während Bewerbende transparente Prozesse, schnelle Rückmeldungen und flexible Arbeitsmodelle erwarten. Die größte Herausforderung besteht darin, Recruiting-Prozesse zu digitalisieren und zu modernisieren, ohne die Menschlichkeit zu vernachlässigen. Fünf zentrale Trends zeigen, wo künftig Handlungsbedarf besteht. Flexibilisierung und Remote Work – Moderne…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Einführung, nachhaltige Transformationen und die Weiterentwicklung der Belegschaft
Trotz ambitionierter Ziele geben 51 Prozent der Unternehmen an, dass Kompetenzlücken der Hauptgrund für das Scheitern oder die unterdurchschnittliche Performance von KI- und Technologieinitiativen sind. Die Untersuchung von GlobalLogic und HFS Research basiert auf einer Befragung von 100 C-Level- und Senior Executives aus Industriekonzernen mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz aus den Bereichen…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Ausblick 2026: KI schließt Lücke zwischen Intelligenz und Kontext
Für die meisten von uns folgt die Technologie, die wir bei der Arbeit nutzen, einem vertrauten Rhythmus. Das Internet hat den Zugang zu unbegrenzten Informationen eröffnet, mobile Geräte haben uns von unseren Schreibtischen befreit und Cloud-Software hat es jedem Team ermöglicht, sein eigenes Ökosystem aus spezialisierten Tools aufzubauen. Diese Veränderungen haben Geschwindigkeit und Flexibilität gebracht,…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Chinesen sind am zufriedendensten mit ihren Finanzen
In Japan ist der Anteil der Menschen, die ihre persönliche finanzielle Lage als positiv oder sehr positiv bezeichnen, mit 15 Prozent auffallend gering. In China und Indien hingegen sagen dies 82 Prozent beziehungsweise 76 Prozent der Befragten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Statista Consumer Insights [1]. Deutschland liegt mit einem Anteil von 41 Prozent…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | New Work | Strategien
Das Ende traditioneller Managementstrukturen
Die Erkenntnisse von zehn globalen Leadership Experten: Flachere Hierarchien, eine integrative Führung, KI-gestützte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Talenttransformation bilden die Grundpfeiler für die dauerhafte Anpassungsfähigkeit von Unternehmen. Tata Consultancy Services (TCS), Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen, und die Peter Drucker Society Europe haben ihren gemeinsamen Bericht »New Leadership for the Perpetually Adaptive Enterprise« veröffentlicht…
News | Business | Trends 2025 | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz: KMU vorne bei Richtlinien zur KI-Nutzung
Regeln zum Umgang und Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland vergleichsweise weit verbreitet. Das zeigt ein aktueller OECD-Bericht zum Einsatz von KI in der Arbeitswelt (PDF-Download [1]). Demzufolge haben 45,4 Prozent der deutschen KMU, die generative KI einsetzen, Richtlinien für ihre Mitarbeitenden eingeführt – der höchste Anteil unter…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Robustes Datenmanagement für KI-Anwendungen
Der Erfolg vom KI-Projekten steht und fällt mit den Daten, denn selbst die besten KI-Modelle können mit schlecht aufbereiteten Informationen keine guten Ergebnisse liefern. Doch die Verwaltung, Prüfung, Aufbereitung und Bereitstellung großer Informationsmengen im Unternehmen ist keine einfache Aufgabe und erfordert ein robustes Datenmanagement, das neben der Technik auch die Prozesse berücksichtigt. Dell Technologies liefert…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | New Work | Strategien | Whitepaper
Prozessexzellenz: Der zentrale Erfolgsfaktor für die KI-getriebene Welt von morgen
Nur jedes fünfte Unternehmen ist auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz wirklich vorbereitet [1]. Der größte Engpass für KI liegt nicht in der Technologie – sondern in den Prozessen. Digitalisierung und künstliche Intelligenz gelten heute als zentrale Hebel für Effizienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Doch aktuelle Studien zeigen: Der eigentliche Engpass liegt nicht in der…
News | Trends 2025 | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Gesundheitswesen leidet unter Fachkräftemangel bei der Einführung von GenAI
Viele fahren Projekte zurück, einige geben KI vollständig auf. Neue Forschungsergebnisse zeigen große Herausforderungen bei der Einführung generativer KI (GenAI) bei Gesundheitsorganisationen. Fast ein Viertel (22 Prozent) hat den Einsatz von KI-Tools vollständig eingestellt. Fast ein Drittel (31 Prozent) fährt die Nutzung zurück. Alle Unternehmen, die an der Technologie festgehalten und die Implementierung…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybererpressung boomt weltweit: Deutschland mit plus 91 Prozent besonders betroffen
Der aktuelle Security Navigator 2026 von Orange Cyberdefense zeigt, dass die europäische Wirtschaft und insbesondere der deutsche Mittelstand immer stärker ins Fadenkreuz professioneller Cyberkriminalität geraten [1]. Die Zahl der Opfer auf Unternehmensseite hat sich seit 2020 verdreifacht und ist allein im Jahr 2025 um 44,5 Prozent gestiegen. Für den Bericht wurden zwischen Oktober 2024 und…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Nachhaltigkeit | New Work | Tipps
Mentale Erschöpfung ist beruflicher Alltagsschmerz
Fast jeder zweite Beschäftigte fühlt sich an seinem Arbeitsplatz dauerhaft mental belastet. Mentale Erschöpfung ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ein ständiger beruflicher Begleiter. Das zeigt der aktuelle voiio Resilienz Report, für den 570 Beschäftigte zu Belastungsfaktoren im Job sowie zu deren Symptomen und Ursachen befragt wurden [1]. Die Ergebnisse der Umfrage…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Wie ungleich sind Einkommen in Europa verteilt?
Die am so genannten Gini-Koeffizienten gemessene Ungleichheit des verfügbaren Einkommens liegt in 14 Ländern der Europäischen Union über dem EU-Durchschnitt von 29,4 Punkten. Die größten Einkommensungleichheiten innerhalb der EU wurden in Bulgarien (38,4), Litauen (35,3) und Lettland (34,2) verzeichnet. In Deutschland, Dänemark und Kroatien lagen die Gini-Koeffizienten nahe am EU-Durchschnitt. In der Slowakei, Tschechien, Slowenien…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die wichtigsten Trends im Bereich der physischen Sicherheit für das Jahr 2026
Unternehmen werden sich auf Flexibilität, verantwortungsbewusste KI und einheitliche, vernetzte Systeme konzentrieren, um die Sicherheit und die Betriebsleistung zu verbessern. Genetec, Anbieter von Software für die physische Sicherheit, hat seine wichtigsten Prognosen für die physische Sicherheitsbranche im Jahr 2026 vorgestellt. Auswahl und Flexibilität werden die nächste Phase der Cloud-Einführung bestimmen Im Jahr 2026…
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
KI ist im Alltag der Menschen angekommen
TÜV-KI-Studie: Künstliche Intelligenz wird Alltagswerkzeug für Lernen, Arbeiten und Informationssuche. ChatGPT das dominierende Tool, Google holt auf. Viele sehen die Risiken, handeln aber im Alltag oft unsicher und erkennen KI-generierte Inhalte nicht. TÜV-Verband fordert klare Leitplanken und mehr Orientierung. Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT ist die Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI)…
News | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI ist mehr als ChatGPT: Vier Irrtümer über künstliche Intelligenz
Seit dem Aufkommen von ChatGPT ist künstliche Intelligenz (KI) allgegenwärtig, meist im Zusammenhang mit Sprachmodellen wie Chatbots. Dabei gerät oft in den Hintergrund, dass KI weit mehr leisten kann: Sie unterstützt komplexe Entscheidungen und optimiert Prozesse, etwa in der Produktion, Logistik, im Finanzwesen oder der Telekommunikation. Das Aachener Softwareunternehmen INFORM räumt mit vier verbreiteten Irrtümern…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Infrastruktur | Marketing | Services
Retail-Tech-Index 2025: Investitionen in Retail-Tech verpuffen beim Kunden
Umfangreiche Auswertung von Online-Konversationen und Engagement sowie die Analyse von Stellenbeschreibung im Bereich Retail-Tech zeigt: Investitionen in Retail-Tech erzielen keine bis zu wenig Wirkung bei den Kunden. Der europäische Einzelhandel befindet sich inmitten seiner größten technologischen Transformation seit Jahrzehnten: KI-Systeme, Edge-Computing, digitale Beschilderung und intelligente Ladeninfrastruktur sollen das Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden grundlegend…
News | Business | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Von der künstlichen zur kollektiven Intelligenz: Das volle Transformationspotenzial von GenAI erschließen
Rund 90 Prozent aller Berufe werden sich laut Cognizant Research durch generative KI verändern – nicht als Bedrohung, sondern als Katalysator für neue Rollen, neue Wertschöpfung und neue Formen der Zusammenarbeit [1]. Doch wie gelingt Unternehmen der verantwortungsvolle Sprung von Einzelanwendungen zu einer systemischen KI-Transformation? Ein Blick auf Strategien, Plattformen und Erfahrungen von Cognizant zeigt,…
News | Trends 2026 | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Graph- und KI-Trends 2026: Warum KI läuft, aber noch nicht liefert
Nach den ersten Praxisjahren von KI stellt sich für viele Unternehmen eine zentrale Frage: Wo bleibt der ROI? KI-Agenten arbeiten nicht autonom genug, Modellnutzung leidet unter »Context Rot« bzw. Qualitätsverlust und klassische Datenbankkonzepte stoßen an Grenzen. Die Graph-Experten von Neo4j zeigen auf, welche Trends 2026 den praktischen Einsatz von KI spürbar voranbringen. KI-Realitätscheck: Skalierung…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Internet-Suche im Wandel: Die Hälfte nutzt bereits KI-Chats
50 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer verwenden zumindest gelegentlich KI-Chats statt klassischer Suchmaschinen. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar zwei Drittel. 42 Prozent haben schon falsche Antworten bekommen, nur 57 Prozent prüfen die Ergebnisse. Suchbegriffe eingeben, Trefferlisten durchklicken, Informationen zusammentragen – viele Internetnutzerinnen und -nutzer gehen neue Wege und lassen sich Antworten…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Mobile | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Droht bei KI eine Kompetenzlücke?
Deutschland liegt bei der Erwachsenenbildung weiterhin unter dem EU-Durchschnitt. Dies wirkt sich zunehmend negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes aus, denn die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt verändern sich rasant durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Wer sich beruflich nicht fortbildet, riskiert den Anschluss in der Karriere. Laut dem aktuellen Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work
Künstliche Intelligenz ist bereits fest im Alltag der Menschen etabliert
Alltägliche KI-Anwendungen werden bereits intensiv genutzt. Soziodemografische Struktur bestimmt über die Wahrnehmung von KI. Sensibilität für Schattenseiten vor allem bei Jüngeren und Älteren ausgeprägt. Sprachassistenten beantworten Fragen, Smart-Home-Systeme steuern das Zuhause, Übersetzungstools erleichtern den Alltag. Künstliche Intelligenz (KI) immer noch ein Zukunftsthema? Der Digitalklimaindex von Deutsche Glasfaser zeigt: Die Menschen in Deutschland nutzen KI…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Infrastruktur | New Work | Services
Regionale Preise: München bleibt teuerste Stadt in Deutschland
In München ist das Leben weiterhin am teuersten. Auf dem Land wohnen Menschen dagegen deutlich günstiger, zeigt der neue Regionale Preisindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Selbst die hohe Inflation der vergangenen Jahre hat das Preisgefälle zwischen Stadt und Land kaum verändert. In den sieben größten Städten Deutschlands – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Whitepaper Industrial AI: So sichert KI die Zukunft der Industrie
KI gilt der Mehrheit als entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit. Whitepaper zeigt Status quo, Praxisbeispiele und politische Hebel auf. Ob selbstlernende Roboter, vorausschauende Wartung oder simulationsgestützte Entwicklung – KI ist in der Industrie angekommen und gilt dort als der Schlüssel zur nächsten Stufe der Automatisierung. Anfang des Jahres nutzten bereits 42 Prozent der deutschen Industrieunternehmen künstliche…
News | Business Process Management | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI-Agenten in Logistik und Lieferkette: Hohe Akzeptanz, aber klare Spielregeln gefordert
Laut einer aktuellen Studie des Aachener Softwareunternehmens INFORM unter 114 Fach- und Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management sehen die meisten Unternehmen in KI-Agenten großes Potenzial, vor allem bei der Automatisierung und Effizienzsteigerung logistischer Abläufe. Für den erfolgreichen Einsatz sind gut geschulte Mitarbeitende, klare Richtlinien und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend. Hohe Akzeptanz, wachsender Praxiseinsatz…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | New Work | Strategien
4-Tage-Woche: Chance für Einstieg in flexible Arbeitszeitmodelle
Die Debatte über eine 4-Tage-Woche schlägt seit Jahren hohe Wellen. Im Spannungsfeld zwischen Fachkräftemangel und steigenden Erwartungen an eine bessere Work-Life-Balance bieten Arbeitgeber das Modell jedoch kaum an: Nur 0,12 Prozent der Stellenanzeigen werben mit dem Angebot einer 4-Tage-Woche – das sind lediglich 8.653 Jobangebote im Jahr 2024, kaum mehr als in den Vorjahren. Höher…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
Diese 10 Jobs werden (sehr wahrscheinlich) von KI ersetzt – doch es gibt Alternativen
Künstliche Intelligenz ist keine ferne Zukunftsvision mehr – sie verändert schon heute Arbeitsplatzsicherheit, Skill-Anforderungen und Karrierewege: Laut kürzlich geleakten Dokumenten plant Amazon, 600.000 US-Mitarbeitende durch Roboter zu ersetzen. 41 % der Unternehmen weltweit erwarten, ihre Belegschaft bis 2030 aufgrund von KI zu reduzieren. 53 % der IT-Führungskräfte glauben, dass KI zu kleineren Teams führen wird.…