Fußball geht über die Ohren – unser Gehör ist das Herzstück der Euphorie

Von Freudentaumel bis hin zu Bangen bis zur letzten Minute: Mit Beginn der Fußball-EM in Deutschland pilgern wieder Millionen Fans in Stadien, Bars und Public Viewing Meilen, um ein Fest der Emotionen zu erleben. Die Akustik spielt dabei eine weitaus größere Rolle, als vielen bewusst ist. Sie aktiviert positive und negative Emotionen, treibt den Puls der Fans 90 Minuten durch Höhen und Tiefen und zwingt zum Mitmachen, denn: Stimmung ist ansteckend.

Achterbahn der Gefühle

Ein Fußballspiel ist 90 Minuten lautstarke Emotion. Das zeigt eine Schallpegel-Messung des Hörakustikunternehmens Geers im SIGNAL IDUNA PARK beim letzten Heimspiel der Saison 2023/2024 von Borussia Dortmund am 18. Mai mit 81.365 Fans. Bereits bis zum Anpfiff baut sich die Lautstärke im Stadion bis 110 dB auf. Ab dann beginnt eine Achterbahn der Emotionen und Geräusche, die in der Schallpegel-Spitze beim ersten Tor von 117 dB gipfelt. Zur Einordung: Das entspricht der Lautstärke eines Rockkonzertes. Hin zur Halbzeitpause wird es etwas leiser, es scheint, dass auch die Fans verschnaufen müssen. Die Stimmung baut sich nach der Halbzeitpause wieder auf: Torchancen, gelbe Karten und Freistoß treiben die Lautstärke immer wieder über 100 dB. Emotionswellen, die schnell kommen und wieder gehen. Vor Spannungsmomenten kann man hören, wie die Fans den Atem anhalten, die Lautstärke wird deutlich leiser. Durchschnittlich bleibt die Lautstärke aber über die gesamte Spieldauer auf 100 dB, das entspricht durchgängig der Lautstärke einer vorbeifahrenden U-Bahn.

Gehör + Gehirn = Emotion

Zwischen dem Gehör und unserem Gehirn besteht eine starke Verknüpfung, die uns hilft, unsere Umgebung zu verstehen, soziale Bindungen zu stärken und auf potenzielle Gefahren zu reagieren. Dabei verarbeitet der auditorische Kortex, also die dafür verantwortliche Gehirnregion, die einzelnen Reize einer Geräuschkulisse und interpretiert die akustischen Informationen in Verbindung mit dem limbischen System. Das führt zu emotionalen Reaktionen, erklärt Professor Stefan Launer, Leiter der Grundlagenforschung bei der Sonova AG, zu der auch die Marke Geers gehört: »Welche Emotionen in uns durch Klänge erzeugt werden, bestimmt ein Zusammenspiel aus Lautstärke, Tonfall und Rhythmus. Diese können uns mitreißen und motivieren, aber auch zornig und wütend stimmen. Beim Fußball wird das am besten bei einem Tor oder einem Foul sichtbar. Bestimmte Rhythmen und Melodien aktivieren das Belohnungssystem im Gehirn und werden dadurch positiv interpretiert. Bedrohliche Geräusche können schnelle emotionale Reaktionen auslösen, die evolutionär wichtig für das Überleben sind.«

90 Minuten kollektive Turnstunde

»Diese Emotionen haben reale körperliche Auswirkungen, denn Fußball-Fangesänge haben meist ein hohes Tempo von bis zu 120 Beats per Minute. Das regt an und synchronisiert den menschlichen Herzschlag auf einen Puls von 120. Der Körper gerät unterbewusst in Aufregung, wir können nicht anders als zu jubeln, zu klatschen, zu springen. Ähnlich wie bei einem Popsong, zu dem man unvermittelt tanzen muss, oder, als Gegenbeispiel, bei einem Schlaflied für Kinder mit nur etwa 60-80 Beats pro Minute«, erklärt Launer weiter.

Damit Sie nun die Wirkung am eigenen Leib erleben können, legen wir Ihnen den Popsong »Girls Just Want to Have Fun« von Cyndi Lauper ans Herz. Dieser hat genau 120 Beats per Minute.

Die akustische Kraft der Fans

Besonders intensiv wird das Hörerlebnis, wenn es gemeinsam erlebt und geteilt wird: »Synchronizität steht für die Stärke einer Gruppe. Ein koordinierter Rhythmus weist darauf hin, wie gut eine Gruppe abgestimmt ist. Je besser die Abstimmung, desto stärker scheint sie zu sein und umso einschüchternder wirkt sie auf die Gegner. Die Fans können zurecht, als ‚12. Mann/Frau‘ bezeichnet werden.«

Was man bei einem Stadionbesuch also womöglich schnell als banale Hintergrundgeräusche abtut, ist bei genauerer Betrachtung nichts weniger als das Herzstück der Fußball-Euphorie.

Die O-Töne des Interviews mit Professor Stefan Launer rund um das Thema »Hören und Emotionen« gibt es übrigens hier zum Nachhören: https://we.tl/t-ZMZJAbI8Uv

