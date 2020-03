Die DFL testet neue Wege der Fußballübertragung

Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

Deutschland versucht als »Land der Innovationen« immer wieder neue Wege zu gehen. Zwar behaupten einige Zweifler, dass Deutschland »abgehängt wurde« und der technologische Fortschritt nicht schnell genug voran ginge, doch trifft dies nicht allgemein zu. So hat die DFL, die höchste Autorität des Deutschen liebsten Sport Fußballs, schon im Dezember letzten Jahres die weltweit erste Fußballübertragung im 9:16-Format getestet.

Die Mediennutzung hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Heute werden bewegte Bilder immer häufiger auf Handheld-Geräten wie Smartphone und Tablet konsumiert. Zudem sind VR- und AR-Technologie bei der Sportübertragung im Vormarsch. Um auf diesen Wandel einzugehen, wurde schon Anfang Dezember die Übertragung im 16:9-Format getestet. Es handelte sich dabei um einen internen Test und es ist noch nicht entschieden, ob weitere Folgen werden.

Am 4. Dezember wurde während des Spiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen zusätzlich zur Standardübertragung ein 9:16-Feed erstellt. Unabhängig vom Basissignal leitete eine separate Regie fünf zusätzliche Kameras, die mittels spezieller Stative um 90 Grad gedreht waren. Bilder vom Test zeigen, dass auch die Bildschirme in der Regie um 90 Grad gekippt waren. Das technische Setup, das von den DFL-Tochtergesellschaften DFL Digital Sports und Sportcast umgesetzt wurde, stellte sicher, dass der Qualitätsstandard der Deutschen Fußballliga eingehalten wurde und das Bildsignal in Ultra HD erfasst und gesendet werden kann. Die Verantwortlichen zeigten sich nach dem Test sehr zufrieden und wollen die Bilder zur internen Auswertung nutzen.

Es soll weiter überlegt werden, wie man die Übertragung der Bundesliga und das Fanerlebnis verbessern kann. Neben den vertikalen Videos, die bewiesenermaßen in den sozialen Medien auf mobilen Endgeräten besser beim Konsumenten ankommen, testet die Bundesliga auch andere neue Technologien. So werden immer mehr Kameras für die Fußballübertragung genutzt. Mitunter sind es nun mehr als 25 Kameras, die das Spielgeschehen erfassen. Neben den Standardkameras werden auch Aerial-Camera-Systeme, Drohnen, Eckfahnenkameras und Mini-Ultra-Slowmotion-Kameras eingesetzt. Manche Perspektiven der Spezialkameras werden genutzt, um die Augmented-Reality-Technologie einzusetzen. Verschiedene Grafikelemente können so dargestellt werden, als ob sie nicht nur für die Zuschauer an den Bildschirmen, sondern auch im Stadion zu sehen sind.

Welche Art der Übertragung sich durchsetzen wird, ist noch nicht ganz klar. Der Einsatz von 9:16-Bildern ist sicherlich für den Social-Media-Bereich sinnvoll, allerdings ist unwahrscheinlich, dass ganze Spiele im vertikalen Format konsumiert werden. Besonders Highlights und Spielzusammenfassungen könnten in Zukunft aber immer häufiger in 9:16 angesehen werden. Für das Liveerlebnis am heimischen Bildschirm sind Techniken, wie VR und AR sinnvoller. Besonders im Hinblick auf den globalen Kampf um Marktanteile sollte die DFL in Zukunft auf diese Technologien setzen. Die Deutsche Fußballliga will auf der SportsInnovation 2020 im März in Düsseldorf zeigen, welche Innovationen in der Fußballübertragung in Zukunft genutzt werden könnten.

Sport ist Leidenschaft für Millionen –

Sport im (Hoch-) Leistungsbereich ist zudem von einem Höchstmaß an Professionalität geprägt, vor, während und nach dem Spiel oder Wettkampf. Die SportsInnovation greift diese Komponenten auf und bietet eine Plattform für Interaktion, Austausch rund um den Sport und seine mediale Verwertung.

Mehrere Live-Spiele in der ESPRIT arena dienen als Testplattform für etablierte Dienstleister und Start-ups und ermöglichen allen Teilnehmern den exklusiven Blick auf Technologien der Gegenwart und Zukunft. Die SportsInnovation richtet sich an

Unternehmen der Broadcastbranche, Medienpartner, Vermarkter, Digitale Lösungen, Clubvertreter deutscher Profiligen (Trainerstab, Analysten, Nachwuchszentren, Sportmedizinische Betreuung), Profiligen international, Sportverbände (Trainer, Analysten, Leiter Leistungszentren), Betreiber von Sportstätten, Sportwissenschaft. Auf der SportsInnovation treffen sich die Anbieter und Entscheider – aus Vereinen, Verbänden und Organisationen rund um den Spitzensport.

